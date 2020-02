Samsung Galaxy S20 z 8 GB pamięci operacyjnej i niższą ceną na wybranych rynkach

Samsungi z rodziny Galaxy S20 zadebiutują w ogromnej ilości konfiguracji. Co prawda Koreańczycy zaprezentują zaledwie trzy modele - Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra, ale dostępne będą one w kilku wersjach kolorystycznych i z różnymi specyfikacjami technicznymi. Za wszystko odpowiedzialny jest rozwój sieci 5G. W zeszłym roku Samsungi Galaxy S10 pojawiły się w klasycznych wersjach z modemem sieci 4G LTE. Dla osób, które chciały kupić urządzenie z 5G przygotowano model Galaxy S20 5G, który w rzeczywistości był zmodyfikowanym Galaxy S10+.

W 2020 roku Samsung przyjął odmienną strategię i na rynku zadebiutują warianty zarówno z 4G, jak i z 5G. Jedynie najdroższy model Galaxy S20 Ultra w standardzie zaoferuje modem sieci 5G. W innym przypadku użytkownicy będą musieli dopłacić za przywilej skorzystania z sieci nowej generacji.

Do tej pory myśleliśmy, że użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup bazowych konfiguracji będą musieli pogodzić się jedynie z utratą modemu sieci 5G. Najnowsze informacje wskazują, że na niektórych rynkach konfiguracje pamięci będą się różnić pomiędzy modelami z 4G LTE, a 5G. Według informacji przekazanej przez @rquandt za pośrednictwem Twitter'a, że jedynie konfiguracje z wbudowanym modemem 5G zaoferują w standardzie 12 GB pamięci operacyjnej. Warianty 4G na niektórych rynkach sprzedawane będą w konfiguracjach z 8 GB pamięci operacyjnej. W taką ilość wyposażone są podstawowe konfiguracje Samsunga Galaxy S10 oraz Galaxy S10+.

Not all Samsung Galaxy S20 4G models are equal. Some countries are getting an entry level config with 8 GB RAM instead of 12 GB to allow for lower pricing of the base models. 128GB flash memory on all variants and no other differences though.