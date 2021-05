Samsung Galaxy S21 FE. Mamy kolejne informacje!

Według najnowszym informacji tańszy flagowiec z rodziny Galaxy S21 trafi do produkcji dopiero w lipcu. Co jeszcze wiemy o Galaxy S21 FE?

Kurz po premierze Samsunga Galaxy S21 już opadł, a Koreańczycy zabrali się za pracę nad tańszą wersją swojego flagowca. Model Galaxy S21 z dopiskiem FE trafi do sprzedaży w drugiej połowie 2021 roku.

Galaxy S20 FE

Co nowego wiemy o następcy Galaxy S20 FE?

Ross Young przekazał, że nowy model trafi do produkcji dopiero w lipcu 2021 roku, co potwierdza informacje o premierze pod koniec wakacji.

Znany analityk przekazał przy okazji, że smartfon zadebiutuje w czterech wersjach kolorystycznych - szarej, jasnozielonej, jasnofioletowej oraz białej. Wszystkie warianty pojawia się w sprzedaży w Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Nowy model będzie podobny do bazowego Galaxy S21. Na pokładzie ekran o przekątnej 6,4 cala z kamerką umieszczoną na środku. Wymiary mają wynosić 155,7 x 71,45 x 7,9 mm. Oznacza to, że Galaxy S21 FE będzie większy od Galaxy S21, ale jednocześnie mniejszy do Galaxy S20 FE.

Wiemy również, że urządzenie otrzyma akumulator o pojemności 4500 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym.

Urządzenie zadebiutuje 19 sierpnia 2021 roku. Data ta została przez przypadek przekazana przez meksykański oddział Samsunga.

