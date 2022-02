Samsung Galaxy S21 FE - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [17.02.2022]

Samsung w końcu zaprezentował Galaxy S21 FE po wielu miesiącach niepewności. W tym miejscu zbieramy wszystkie najnowsze wiadomości i aktualizacje na temat tego urządzenia, które pojawiły się po jego premierze.

Spis treści

Samsung zaskoczył wszystkich w 2020 roku, wydając tańszą wersję swojego flagowego Galaxy S20 o nazwie Galaxy S20 FE (lub Fan Edition). Nowy model cechował się doskonałym stosunkiem jakości do ceny, dzięki czemu stał się natychmiastowym bestsellerem. Teraz zaczyna napływać coraz więcej informacji o następcy tego urządzenia, czyli modelu Galaxy S21 FE. Oto wszystko, co wiemy o kolejnym telefonie z serii Galaxy Fan Edition.

Samsung Galaxy S21 FE - data premiery

Samsung wciąż nie powiedział nic o dacie oficjalnej premiery. Znamy jednak zwyczaje koreańskiego giganta, więc możemy przewidzieć, kiedy na rynku zadebiutuje Galaxy S21 FE.

Trochę trudno jest oszacować datę debiutu tegorocznego modelu FE, gdyż do tej pory pojawił się tylko jedno urządzenie z tej serii. Kiedy jednak spojrzymy na całokształt wydanych smartfonów Samsunga, jesteśmy w stanie mniej więcej określić, kiedy tegoroczny model będzie miał swoją premierę. Typowy harmonogram wydawniczy zakłada, że flagowe telefony są wydawane w marcu, a następnie model FE przybywa około siedmiu miesięcy później. Dzięki temu możemy wstępnie założyć, że tegoroczny model Galaxy S21 FE ukaże się w październiku.

Pierwsze trzy modele z serii S21 porzuciły zasadę debiutowania w marcu, lecz nic nie stoi na przeszkodzie, aby wciąż stawiać na październik. SamMobile twierdził, że premiera urządzenia nastąpi w czwartym kwartale 2021 roku, a Evleaks - na podstawie szczegółowych informacji - podało, że Galaxy S21 FE zostanie zaprezentowane na Samsung Galaxy Note Unpacked, które zazwyczaj odbywa się w sierpniu.

Uznany weteran branży, Ross Young, stwierdził również, że masowa produkcja S21 FE rozpocznie się w lipcu, natomiast do sprzedaży trafi już następnego miesiąca.

Samsung Galaxy S21 FE - cena

W przeciwieństwie do konkurencji, Samsung zamierza obniżyć cenę swojego flagowca. Galaxy S21 FE ma kosztować od 700 do 800 tysięcy wonów, co przekłada się na około 620-720 dolarów. Samsung Galaxy S20 FE został wyceniony w zeszłym roku na 810 dolarów. Oznacza to, że nowe urządzenie będzie o aż 100 dolarów tańsze.

Samsung Galaxy S21 FE może zatem kosztować poniżej 3000 zł. To świetna wiadomość, która ucieszy konsumentów, a producentowi pozwoli zwiększyć sprzedaż w drugiej połowie 2021 roku. Niska cena Galaxy S21 FE ma pomóc zapełnić lukę po smartfonach z rodziny Galaxy Note, które nie zadebiutują w tym roku.

Samsung Galaxy S21 FE - specyfikacja

WCCFTech na początku poinformował, że nowy model będzie czymś w rodzaju "obniżenia jakości" w stosunku do początkowego Galaxy S20 FE. Głównym obszarem kompromisu ma być wyświetlacz, który może przyjąć formę ekranu AMOLED o odświeżaniu 60 Hz (zamiast 120 Hz, którym cechował się poprzedni model). Można jednak obejść ten fakt poprzez przejście na chipsety Exynos 2100 lub Qualcomm Snapdragon 888.

Specifications Pro ma jednak inne pomysły. Na swojej witrynie sugerują, że nowy Galaxy S21 FE będzie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz, procesor Exynos 990 i cztery tylne kamery; składające się z szerokiego obiektywu 64Mp f/1.8, ultra szerokiego 12Mp f/2.2, obiektywu makro 5Mp f/2.4 i zwykłego 5Mp f/2.2.

Podczas gdy użycie procesora Exynos 990 nie jest wykluczone, kolejne przecieki z Geekbench 5 (odkryte przez 91mobiles) sugerują, że Snapdragon 888 będzie obecny w co najmniej jednym wariancie, z numerem modelu SM-G990B. Model ten zdobył 381 punktów w testach jednordzeniowych oraz 1917 w testach wielordzeniowych. Lista wspomina również o Androidzie 11 (który prawdopodobnie będzie zastąpiony Androidem 12 w chwili premiery) i pamięci RAM o pojemności 6 GB.

Nie długo po wiadomości od 91mobiles, MySmartPrice odkrył inny wariant S21 FE na stronie Geekbench - tym razem pamięć RAM wynosiła 8 GB (wraz z procesorem Snapdragon 888).

W kwestii baterii, Galaxy Club twierdzi, że otrzymał informacje dotyczące pojemności baterii. Pod względem pojemności znajdzie się pomiędzy bazowym Galaxy S21 (4000 mAh) a S21+ (4800 mAh), dokładnie wynosić będzie 4500 mAh (technicznie 4370 mAh). Raport wspomina o baterii noszącej numer EB-BG990ABY, co pokrywa się z wspomnianym powyżej oczekiwanym numerem modelu S21 FE.

Ostatecznie jednak wiadomo, że nadchodzący Galaxy S21 FE otrzyma 6,5 calowy ekran Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 888, 6GB/8GB pamięci operacyjnej oraz 128GB/256GB wbudowanej pamięci masowej.

Samsung Galaxy S21 FE - design

Jeśli chodzi o to, jak może wyglądać tegoroczny model FE, poniżej umieszczamy znalezione na platformie Voice rendery opublikowane przez OnLeaks.

Źródło: @OnLeaks x Voice

OnLeaks nigdy nie ujawnia swoich źródeł, dlatego nie jest pewne, czy udostępnione obrazy są oparte na oficjalnych zdjęciach, czy po prostu jest to wizja fana na podstawie aktualnych plotek.

Źródło: @OnLeaks x Voice

Rendery S21 FE przedstawiają telefon w rozmiarach 155.7 mm x 74.5 mm x 7.9 mm (lub 9.3 mm grubości z tylnym aparatem), co wskazuje na to, że jest wyższy i szerszy niż standardowy Galaxy S21. OnLeaks sugeruje (w przeciwieństwie do informacji od Specifications Pro), że większy rozmiar może wskazywać na nieco większy 6,4-calowy wyświetlacz.

Źródło: @OnLeaks x Voice

Design urządzenia wyraźnie podąża śladami istniejącej linii S21. Concept Creator (Jermain Smit) połączył siły z LetsGoDigital, aby stworzyć kilka renderów nadchodzącego modelu FE w oparciu o najnowsze plotki ( zbierane od kwietnia 2021). Stworzone rendery wydają się również pasować do poprzednich materiałów od OnLeaks.

Projekt pokazuje, w sposób bardziej szczegółowy, niektóre z krzywych i kontury wokół aparatu. Oprócz tego dostajemy wyobrażenia na temat tego, jak telefon mógłby wyglądać w czarnym, niebieskim, zielonym, różowym i czerwonym wariancie kolorystycznym.

Grafikę prezentującą wszystkie prawdopodobne warianty kolorystyczne Samsunga Galaxy S21 FE udostępnił również na swoim profilu twitterowym Evan Blass.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Blass uzupełnił te rendery kilka dni później o dodatkowe zdjęcia, pokazujące zmienione kolory. Znany leakster pokazał rendery pięciu dostępnych opcji kolorystycznych z każdej możliwej strony, a inne odcienie miałyby bardziej pasować do tych, które ostatecznie możemy zobaczyć podczas premiery.

Jak widzimy, modele najnowszego Galaxy dostępne będą w następujących barwach: zielonej, białej, niebieskiej, fioletowej i szarej. Kolory wyglądają na dość stonowane.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Czy na tych grafikach widzimy wszystkie możliwe opcje, które Samsung planuje nam zaoferować? Zeszłoroczny model Galaxy S20 FE dostępny był w sześciu wariantach kolorystycznych: zielonym, niebieskim, różowym, czerwonym, pomarańczowym oraz białym. Możemy więc zakładać, że tegoroczny model otrzyma jeszcze jeden kolor obudowy.

AKTUALIZACJA 16.06.2021

Samsung Galaxy S21 FE otrzyma szybkie ładowanie 25 W

Samsung miał podobno wstrzymać produkcję Galaxy S21 FE z powodu niedoboru baterii (i być może chipów). Jednak firma w oficjalnym oświadczeniu stwierdziła, że nie podjęła takiego kroku. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nie wyciekły jeszcze żadne materiały marketingowe, a rozwój firmware'u telefonu został spowolniony, może on doczekać się opóźnionej premiery.

Premiera tegorocznego modelu FE może i jest opóźniona, ale proces certyfikacji urządzenia idzie do przodu - chińska firma 3C zatwierdziła użycie ładowarki Samsung EP-TA800 dla modelu o numerze SM-G9900, czyli lokalnej wersji S21 FE.

Ta ładowarka oferuje maksymalnie 25 W i jest dostępna już od dłuższego czasu, pierwszy raz mogliśmy ją poznać jako akcesorium dołączane do serii Galaxy Note 10. Nie dostaliśmy jednak potwierdzenia, czy S21 FE rzeczywiście będzie zawierać wspomnianą ładowarkę w opakowaniu detalicznym.

Obecny Galaxy S20 FE oferuje w zestawie ładowarkę 15 W (i jest tak od czasu premiery serii S6). Należy również zrozważyć opcję, w której tegoroczny model FE mógłby się pojawić całkowicie bez ładowarki.

Fot. myfixguide.com Fot. myfixguide.com

Podobnie jak poprzednik, S21 FE ma mieć baterię o pojemności 4500 mAh, więc czas pracy na niej powinien być porównywalny. Telefon w wersji 5G będzie napędzany przez Snapdragona 888, lecz wciąż nie wiadomo, czy przyjdzie nam zobaczyć model zawierający chipset Exynos (nawet S20 FE 4G przeszedł na Snapdragona).

AKTUALIZACJA 18.06.2021

Samsung Galaxy S21 FE - amerykański wariant smartfona wymieniony na Geekbench przed premierą

Premiera Galaxy S21 FE od Samsunga jest coraz bliżej. Według plotek, najnowszy model serii Galaxy S21 zostanie zaprezentowany w lipcu lub sierpniu. Jak pisaliśmy powyżej, firma miała wstrzymać produkcję S21 FE z powodu ograniczeń w dostawach. Ostatecznie, producent zaprzeczył tym doniesieniom, jednocześnie nie potwierdzając harmonogramu uruchomienia najnowszego modelu smartfona.

Podczas gdy wciąż czekamy na oficjalną datę premiery, urządzenie pojawiło się na stronie Geekbench. Lista kontrolna ujawnia kilka kluczowych szczegółów na temat nadchodzącego S21 FE. Ten konkretny wariant, wymieniony na stronie Geekbench, najprawdopodobniej ukaże się w USA. Urządzenie zostało podpisane numerem SM-G990U - to właśnie litera "U" na końcu numeru może wskazywać na to, że ten konkretny model ukaże się na rynku amerykańskim.

Zgodnie z listą, telefon czerpie moc z procesora Snapdragon 888 SoC i posiada 6 GB pamięci RAM. Dostarczany jest z systemem Android 11, ale raczej oczywistym jest, że urządzenie dostanie aktualizację do Android 12. Poza tym, możemy się spodziewać nakładki OneUI 3.0 od Samsunga.

fot. mysmartprice.com

Międzynarodowy wariant S21 FE o numerze modelu SM-G990B pojawił się na stronie Geekbench kilka dni temu, o czym pisaliśmy w ostatniej aktualizacji. Ten konkretny wariant będzie wyposażony w 8 GB pamięci RAM. Telefon został również dostrzeżony na stronach internetowych certyfikacji 3C i TUV, potwierdzając prędkości ładowania. Zgodnie z listami specyfikacji, telefon będzie obsługiwał szybkie ładowanie 25 W, a także będzie wyposażony w baterię o pojemności 4500 mAh. Raporty sugerują również, że telefon będzie posiadał płaski 6,4-calowy wyświetlacz 120 Hz.

Rendery urządzenia - które wyciekły w przeszłości - ujawniają, że wyświetlacz będzie miał wycięcie w kształcie dziury na górze przedniego panelu, a na tylnym panelu zobaczymy moduł potrójnego aparatu fotograficznego. Wyspa jest zintegrowana i wystaje bezpośrednio z tylnego panelu. Specyfikacja aparatów może wyglądać następująco: główny aparat 12 MP, ultra-szeroki obiektyw 12 MP i teleobiektyw 8 MP. Na dolnej krawędzi urządzenia znajduje się port USB Typu-C oraz kratka głośnika. Natomiast na prawej krawędzi znajdują się przyciski głośności i zasilania.

AKTUALIZACJA 21.06.2021

Samsung Galaxy S21 FE - wszystko, czego dowiedzieliśmy się do tej pory

Samsung przywrócił serię FE wprowadzając na rynek model Galaxy S20 FE w zeszłym roku, który od razu zebrał wiele pozytywnych opinii za jego niesamowitą proporcję jakości do ceny. Południowokoreańska firma zdaje się zechcieć powtórzyć ten sukces w tym roku, wydając Galaxy S21 FE w ciągu kilku następnych miesięcy. Szczegóły dotyczące S21 FE powoli wyciekają do Internetu, a poniżej zamieszczamy wszystkie informacje, które udało nam się do tej pory zebrać.

Idąc po renderach, Galaxy S21 FE będzie wyglądać dość podobnie do Galaxy S21 i S21+. Tak samo było w przypadku zeszłorocznego S20 FE, który miał bardzo podobną budowę do S20 i S20+. Oznacza to potrójny zestaw kamer umieszczony w module podobnym do tego z S21, a także wyśrodkowany otwór z przodu. Ciało telefonu będzie prawie na pewno z tworzywa sztucznego (plastik), gdyż Samsung wydaje się rezerwować szkło dla swoich flagowych urządzeń.

Źródło: @OnLeaks x Voice

W środku znajdziemy Snapdragon 888 lub Exynos 2100, w zależności od modelu. Nie wiadomo jednak, ile pamięci RAM otrzyma tegoroczny S21 FE. Według plotek, otrzymamy model zawierający pamięć RAM o pojemności 8 GB, co potwierdzałyby listy znalezione na stronie Geekbench, gdzie możemy przeczytać modelach zawierających 6 GB i 8 GB pamięci. W kwestii baterii - powinniśmy ponownie dostać pojemność 4500 mAh, jak również 25 W mocy ładowania. Ekran AMOLED smartfona będzie posiadał rozdzielczość 1080p oraz odświeżanie na poziomie 120 Hz.

Pierwotnie spodziewano się, że Galaxy S21 FE zostanie wydany w sierpniu, ale ostatnie plotki podają, że uruchomienie może być opóźnione ze względu na globalny niedobór chipów. Te plotki nie wydają się być konkretne, więc sierpniowe wydanie wciąż może być prawdopodobne. Zeszłoroczny model został wydany w październiku i jeśli Samsung będzie chciał utrzymać zasadę wydawania modeli FE w tym miesiącu, niestety na tegoroczny model przyjdzie nam poczekać trochę dłużej. Sugerowana cena detaliczna S20 FE wynosiła 699 dolarów (ok. 2700 zł); S21 FE prawdopodobnie zostanie wyceniony na podobną lub trochę mniejszą kwotę.

Źródło: @OnLeaks x Voice

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Samsung Galaxy S21 FE - premiera dopiero w ostatnim kwartale 2021 roku?

Samsung dość wcześnie potwierdził, że w tym roku nie wyda nowego smartfona z serii Galaxy Note. Firma obwiniała za tę decyzję niedobór chipów. Późniejsze raporty sugerowały, że Samsung zamiast tego przesunie premierę Galaxy S21 FE. Nowy FE pomógłby Samsungowi wprowadzić na rynek urządzenie na poziomie flagowym w przypadku braku Galaxy Note 21. Jednak teraz pojawiają się plotki, które mówią o tym, że Samsung musi opóźnić premierę Galaxy S21 FE.

Samsung przywrócił swój model FE w zeszłym roku wraz z premierą Galaxy S20 FE. To urządzenie zostało przyjęte dość ciepło się całkiem dobrze, dlatego nie dziwne, że Samsung potwierdził również, że będzie teraz wypuszczać nowy model FE dla każdego nowego flagowca Galaxy S. Tegoroczny model FE już teraz zapowiada się na imponujące urządzenie. Przecieki sugerują 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O z częstotliwością odświeżania 120 Hz, chipset Snapdragon 888 z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej, a oprócz tego - potrójny zestaw aparatów 12+12+12 MP z tyłu i 32 MP aparat selfie.

Źródło: @OnLeaks x Voice

Pojawiają się plotki, że Samsung zdecydował się teraz opóźnić premierę Galaxy S21 FE do 4 kwartału 2021 roku. Niedobór chipów jest głównym powodem opóźnienia tego urządzenia. Nie wpłynęło to jedynie na smartfony Samsunga - niektóre z nowych laptopów, które Samsung wprowadził ostatnio na rynek, również okazują się być bardzo trudne do znalezienia w wielu krajach. Nie ma prawie żadnej branży, która nie jest dotknięta niedoborem półprzewodników. Pomimo wysiłków w celu poprawy dostaw, nie wydaje się, że sytuacja będzie się poprawiać w najbliższej przyszłości.

Obecna sytuacja każe nam zakładać, że spodziewana premiera Galaxy S21 FE może się odbyć gdzieś pomiędzy październikiem a grudniem.

AKTUALIZACJA 25.06.2021

Samsung może nie uruchomić sprzedaży Galaxy S21 FE na niektórych rynkach z powodu niedoboru chipów

Samsung pierwotnie planował wprowadzić na rynek Galaxy S21 FE wraz z Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 w sierpniu. Jednak niedawno ujawniono, że premiera Galaxy S21 FE została przesunięta na 4 kwartał 2021 roku. Teraz donosi się, że firma może nie uruchomić sprzedaży smartfona na niektórych kluczowych rynkach.

Według ekskluzywnego raportu z FNNews, Samsung rozważa uruchomienie Galaxy S21 FE w październiku 2021 roku, a premiera może być ograniczona do Europy i Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że smartfon może nie trafić do Afryki, Azji (w tym Korei Południowej), Australii, Kanady i Ameryki Południowej. Powód tego ograniczonego uruchomienia sprzedaży jest przypisywany do trwającego globalnego niedoboru chipów.

Galaxy S21 FE podobno wykorzystuje procesor 5nm Snapdragon 888, a Samsung nie jest w stanie nabyć wystarczająco dużo chipów, aby móc zaoferować swoje najnowsze urządzenie na całym świecie. Twierdzi się również, że niedobór chipów jest tak poważny, że południowokoreańska firma może wysłać mniej jednostek Galaxy S21 FE do Europy i USA, niż początkowo planowano.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

AKTUALIZACJA 30.06.2021

Galaxy S21 FE będzie wyposażony w high-endową funkcję, której brakuje nawet w Galaxy S21 Ultra

Zeszłoroczny Galaxy S20 FE był hitem, a jego następcę Samsung miał zaprezentować w sierpniu. Teraz wiemy, że premiera Galaxy S21 FE została opóźniona do 4 kwartału 2021 roku z powodu niedoborów chipów. Przed premierą, projekt i niektóre informacje na temat specyfikacji wyciekły do internetu. Teraz ujawniono, że Galaxy S21 FE będzie wyposażony w high-endową funkcję, której brakuje nawet w Galaxy S21 Ultra.

Certyfikacja FCC Źródło: fccid.io

Samsung otrzymał certyfikat FCC dla Galaxy S21 FE (SM-G990U, SM-G990U1) wcześniej tego dnia, ujawniając funkcje łączności i ładowania telefonu. Zgodnie z dokumentami certyfikacyjnymi, Galaxy S21 FE posiada funkcję szybkiego ładowania 45W (11V, 2.25A lub 21V, 2.1A). Samsung wprowadził tę funkcję wraz z Galaxy Note 10+, która została również wykorzystana w Galaxy S20 Ultra. Jednak firma nie zdecydowała się na jej implementację w Galaxy S21 Ultra. Interesujące jest zatem, że ta funkcja powraca w tym roku.

Potwierdzono również, że Galaxy S21 FE wyposażono w technologię mmWave i sub-6GHz 5G, 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.0 (z EDR i LE), NFC i WPT (Wireless Power Transfer). Smartfon wspiera szybkie ładowanie bezprzewodowe oraz odwrócone ładowanie bezprzewodowe

AKTUALIZACJA 02.07.2021

Samsung Galaxy S21 FE jednak bez Snapdragona 888?

Jak się okazuje, poprzednie informacje dotyczące procesora napędzającego najnowszy Galaxy S21 FE okazują się być nie do końca prawdziwe. Dowiedzieliśmy się, że za jego pracę ma być odpowiedzialny procesor Qualcomm Snapdragon 888. Tak się jednak nie stanie.

A przynajmniej nie wszędzie. Wedle najnowszych wieści dochodzących z Korei Południowej, Samsung wciąż planuje wypuścić wersję ze Snapdragonem 888 na rynek europejski, północnoamerykański oraz na kilka pozostałych. Jak się jednak okazuje, wszystkie inne państwa będą musiały zadowolić się wariantem Galaxy S21 FE, który napędzany będzie procesorem Exynos 2100.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Jest to więc kolejna zła wiadomość dla osób wyczekujących debiutu tego urządzenia. Nie tak dawno temu dowiedzieliśmy się, że premiera taniego flagowca zostanie opóźniona o co najmniej kilka miesięcy. Było to spowodowane problemami z produkcją podzespołów. Wydaje się więc bardzo prawdopodobne, że Samsung zdecydował się na produkcję dwóch wersji smartfona z różnymi procesorami, aby zaradzić temu problemowi i potencjalnie zminimalizować planowane opóźnienie. To rozwiązanie sprawia także, że Samsung nie będzie musiał decydować się na ograniczenie rynków, na które Galaxy S21 FE miał trafić, ponieważ takie obawy także pojawiały się w ostatnich tygodniach.

Dwie wersje Samsunga Galaxy S21 FE będą różniły się między sobą jedynie procesorami, reszta parametrów będzie taka sama dla wszystkich rynków. Czego więc możemy się spodziewać? W zależności od państwa, smartfon posiadał będzie procesor Qualcomm Snapdragon 888 lub Exynos 2100. Poza tym każdy z nich otrzyma 6,5 calowy ekran Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Do tego otrzymamy 6 lub 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128/256 GB pamięci masowej.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Wciąż nie mamy oficjalnych informacji dotyczących ceny urządzenia, jednak Samsung najprawdopodobniej obniży cenę swojego flagowca, w porównaniu do poprzedniej wersji. Możemy więc szacować, że będzie on kosztował około 620-720 dolarów, czyli poniżej 3000 złotych. Spodziewamy się premiery smartfona w czwartym kwartale 2021 roku.

Certyfikacja FCC Źródło: fccid.io

AKTUALIZACJA 05.07.2021

Galaxy S21 FE może zadebiutować z nową wersją kolorystyczną

Samsung wprowadził nową opcję kolorystyczną dla jednego ze swoich flagowych telefonów kilka miesięcy po tym, jak po raz pierwszy trafił na rynek. Best Buy w USA, na swojej stronie internetowej, oferuje od teraz nową wersję Galaxy S21 Ultra w kolorze Navy. Nie należy go jednak mylić z kolorem Phantom Navy, który był jednym z niestandardowych, jakie Samsung miał w ofercie dla pre-orderów zeszłorocznego flagowca. W nowej wersji brakuje jednak teksturowanej obudowy aparatu, która była charakterystyczna w tych niestandardowych wariantach.

Biorąc pod uwagę zbliżającą się premierę Galaxy S21 FE, można śmiało założyć, że tegoroczny budżetowy flagowiec zadebiutuję w kolorze Navy.

Samsung Galaxy S21 Ultra w kolorze Navy Źródło: SamMobile

AKTUALIZACJA 05.07.2021, GODZ. 7:45

Samsung Galaxy S21 FE - nowe rendery ujawniają premierowe wersje kolorystyczne

Na stronie Android Headlines ukazały się nowe rendery, przedstawiające wersje kolorystyczne nadchodzącego Galaxy S21 FE. Smartfon będzie dostępny w kolorze czarnym, białym, fioletowym i oliwkowozielonym. Dla porównania, Galaxy S20 FE zadebiutował w kolorach czerowonym, pomarańczowym, białym, lawendowym, miętowym oraz navy.

Źródło: Android Headlines

AKTUALIZACJA 07.07.2021

Galaxy S21 FE zbliża się do premiery, kluczowa specyfikacja zostaje potwierdzona

Galaxy S21 FE miał zadebiutować w przyszłym miesiącu wraz z Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Jego premiera została jednak opóźniona do 4. kwartału 2021 roku z powodu braku chipów i baterii. Dzisiaj na światło dzienne wyszła informacja o tym, że smartfon przeszedł przez obowiązkowy proces certyfikacji TENAA w Chinach, co z pewnością przybliża jego premierę.

Nadchodzący tani flagowiec Samsunga wydaje się być wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Galaxy S21 FE (SM-G9900) będzie działać z systemem Android 11 zaraz po wyjęciu z pudełka, a zasili go bateria o pojemności 4,370m Ah (może być sprzedawana jako bateria o pojemności 4,500m Ah). Dokument certyfikacyjny ujawnia również, że Galaxy S21 FE posiada łączność 5G i slot na karty dual-SIM. Smartfon mierzy 155,7× 74,5 × 7,9 mm, co oznacza, że jest bardziej kompaktowy niż Galaxy S20 FE.

Według poprzednich przecieków, Galaxy S21 FE posiada czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu, głośniki stereo oraz certyfikat IP68 zapewniający odporność na kurz i wodę. Oczekuje się, że będzie wyposażony w procesor Exynos 2100 w niektórych rynkach azjatyckich i afrykańskich, podczas gdy reszta regionów otrzymaj procesor Snapdragon 888. Smartfon będzie dostępny różnych konfiguracjach: 6 GB lub 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej. Inne funkcje mogą obejmować GPS, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, port USB typu-C, bezprzewodowe i szybkie ładowanie przewodowe o mocy 45 W.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

AKTUALIZACJA 07.07.2021, GODZ. 17:00

Czy Galaxy S21 FE będzie miał slot na kartę microSD?

Przez ostatnie kilka lat, Samsung tworzył telefony we wszystkich segmentach cenowych, które ostatecznie cieszyły bardzo dobrymi opiniami. Firma postanowiła jednak powolnie, ale konsekwentnie usuwać wiele funkcji, które wyróżniały urządzenia Galaxy od konkurencji. W tym roku, seria Galaxy S21 oberwała za brak funkcji, które były standardem we flagowcach Galaxy do 2020 roku, takich jak slot na kartę microSD czy możliwość dokonywania płatności na terminalach płatniczych bez NFC za pomocą Samsung Pay (w skrócie - obsługa MST).

Wraz z pojawieniem się na horyzoncie Galaxy S21 FE, wielu zaczęło się zastanawiać: czy pójdzie on w ślady swoich flagowych kuzynów i również nie będzie posiadał tych funkcji? Konkretnie, czy będzie miał slot na kartę microSD i czy Samsung przekaże potencjalnym nabywcom, aby polegać na chmurze, gdy zabraknie im wbudowanej przestrzeni dyskowej?

W tej chwili, trudno powiedzieć, czy Galaxy S21 FE będzie wspierać rozszerzenie pamięci masowej. Plotki i przecieki nie dały nam żadnych konkretnych informacji na ten temat, a wiele certyfikatów regulacyjnych Galaxy S21 FE nigdy nie ujawniało takich szczegółów. Umieszczenie rozszerzenia na kartę microSD w smartfonie, który ma być wykonany dla fanów Samsunga, powinno być oczywiste. Z czasem nie jest jednak jasne, czy Fan Edition oznacza dla Samsunga to samo, co w przypadku Galaxy S20 FE.

Na razie wszystko, co możemy zrobić, to czekać na nowe plotki, które rzucą większe światło na ten konkretny temat.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

AKTUALIZACJA 08.07.2021

Galaxy S21 FE na nowych 360-stopniowych renderach

Niedawno do sieci trafiły nowe 360-stopniowe rendery Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Watch 4. Teraz przyszła pora na tegoroczny model Galaxy S21 FE. Rendery, udostępnione przez uznanego leakstera Evana Blassa na Twitterze, pokazują właściwie to, czego można było się spodziewać po wszystkich dotychczasowych plotkach i przeciekach.

Galaxy S21 FE będzie wyglądać dość podobnie do Galaxy S21 i Galaxy S21+, nie ma niespodzianek w tym temacie. Samsung zaoferuje również kilka nowych wersji kolorystycznych, w tym zieloną, czarną i fioletową. Jest to, co prawda, mniejsza ilość w porównaniu do tego, co Samsung zaoferował wraz z Galaxy S20 FE w zeszłym roku. Natomiast jeśli firma zdoła zaoferować wszystkie nowe kolory globalnie, zamiast ograniczać ich do konkretnych rynków, będziemy w stanie to wybaczyć.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Linki do renderów: fioletowy, czarny, zielony, biały.

AKTUALIZACJA 08.07.2021, GODZ. 12:15

Do sieci trafiły informacje o aparacie Galaxy S21 FE

Oczekuje się, że Galaxy S21 FE zostanie wprowadzony na rynek w czwartym kwartale tego roku, lecz jego projekt i specyfikacje zdążyły już wyjść na światło dzienne. Po tym, jak chiński wariant smartfona otrzymał certyfikat TENAA, więcej szczegółów na temat jego specyfikacji - w tym aparatów - zostało ujawnionych.

Jeśli spodziewaliście się, że telefon będzie wyposażony w uaktualnione aparaty, będziecie rozczarowani. Galaxy S21 FE wydaje się być wyposażony w ten sam aparat selfie 32 MP, który był używany w swoim poprzedniku. Nawet konfiguracja tylnego aparatu wydaje się być podobna do tej z Galaxy S20 FE. Nadchodzący budżetowy flagowiec posiada potrójny zestaw aparatów, składający się z szerokokątnego aparatu 12 MP, ultra szerokokątnego aparatu 12 MP oraz teleobiektywu 8 MP z 3-krotnym zoomem optycznym. Może nagrywać filmy w jakości 4K za pomocą przedniej i tylnej kamery.

Źródło: TEENA Źródło: TEENA

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Dobre wieści dla rozszerzenia microSD w Galaxy S21 FE

Po sukcesie Galaxy S20 FE, pojawiło się wiele zainteresowania wokół jego następcy. Biorąc pod uwagę status Fan Edition, ludzie spekulują, czy Samsung zdecyduje się na zostawienie, a może usunięcie gniazda na kartę microSD w tegorocznym modelu. Niedawno zostały ujawnione specyfikacje dotyczące Galaxy S21 FE, które odpowiedziała na niektóre pytania i przyniosły dobre wieści dla fanów serii Galaxy.

Chiński wariant Galaxy S21 FE (SM-G9900) przeszedł przez certyfikację TENAA i zgodnie z nim urządzenie będzie dostępne w dwóch wariantach pamięci masowej: 128 GB i 256 GB. Wydaje się również, że będzie wyposażony w gniazdo kart microSD z obsługą kart microSD o pojemności do 256 GB. Uważamy jednak, że jest to błąd ze strony TENAA, a jeśli telefon posiada slot na karty microSD, będzie obsługiwał karty pamięci o pojemności do 1 TB.

Źródło: TEENA

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Galaxy S21 FE może wcale nie być taki trudny do znalezienia

W ostatnim czasie pojawiło się sporo zamieszania wokół Galaxy S21 FE. Niedrogi flagowiec Samsunga na pewno zostanie wydany w tym roku, lecz jego opóźnienie jest nie do przeskoczenia. Ostatni raport twierdził, że nawet gdy Galaxy S21 FE trafi do sprzedaży, będzie trudno dostępny. Według tego raportu, Samsung miał zamiar wydać Galaxy S21 FE tylko w Europie i Stanach Zjednoczonych. Żaden inny rynek nie dostanie tego urządzenia, nawet te, gdzie niedrogi flagowiec poradziłby sobie bardzo dobrze.

Japońska agencja informacyjna raportuje, że odpowiedni model Galaxy S21 FE jest teraz przygotowywany do uruchomienia jako część jesiennej linii nowych smartfonów NTT DoCoMo. Jeśli informacja jest wiarygodna, sugeruje to, że szersza dostępność smartfona jest rzeczywiście możliwa.

To globalny niedobór chipów jest powodem, dla którego Samsung musiał podjąć taką decyzję. Niedobór spowodował, że nawet premiera Galaxy S21 Note została wycofana w tym roku. Jest to również powód, dlaczego Galaxy S21 FE nie zostanie wydany tak, jak było to planowane.

Inna sprawa to faktyczna premiera tego urządzenia. Duży przeciek informacji, który pojawił się w weekend ujawnił, że Galaxy S21 FE zostanie ogłoszony wraz z nowymi urządzeniami Samsunga na wydarzeniu Samsung Unpacked 11 sierpnia. Jeśli smartfon wciąż nie jest gotowy, Samsung za pewno po prostu poda niejasne ramy czasowe dotyczącego jego premiery.

AKTUALIZACJA 26.07.2021

Samsung prawdopodobnie nie ogłosi Galaxy S21 FE podczas wydarzenia Unpacked

W przyszłym miesiącu odbędzie się drugie wydarzenie Galaxy Unpacked w tym roku. Samsung ogłosi wtedy swoje nowe produkty - Galaxy Watch 4, Galaxy Buds 2 oraz Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3. W tym roku prawdopodobnie nie zobaczymy modelu Galaxy Note 21. Początkowo sądzono jednak, że oprócz wcześniej wspomnianych urządzeń, Samsung zaprezentuje jeszcze jeden smartfon - Galaxy S21 FE.

Według nowego raportu LetsGoDigital, Galaxy S21 FE nie zadebiutuje na nadchodzącym wydarzeniu Unpacked. LetsGoDigital widziało oficjalną dokumentację od Samsunga, która potwierdziła, że tańszy wariant S21 nie zostanie zapowiedziany.

Samsung Galaxy S21 FE ma posiadać 6,4-calowy panel FullHD+ Super AMOLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 HZ. Nie zabraknie także plastikowego panelu tylnego oraz systemu Android 11. Ten tańszy wariant S21 będzie napędzany przez Snapdragon 888, ale inny wariant z chipsetem Exynos 2100 może uzupełnić lub zastąpić tę wersję z powodu ograniczeń w dostawach chipów. Galaxy S21 FE został dostrzeżony w kolorze szarym, białym, fioletowym i zielonym.

AKTUALIZACJA 28.07.2021

Produkcja Galaxy S21 FE znowu rusza!

Losy Galaxy S21 FE ostatnimi czasy stały się mocno niepewne, wszystko przez niedobór wymaganych podzespołów. Smartfon najprawdopodobniej nie zostanie zaprezentowany podczas sierpniowego wydarzenia Galaxy Unpacked, jednak nie wszystko stracone. Według najnowszych plotek, produkcja Galaxy S21 FE została wznowiona.

Samsung Galaxy S21 FE production is now officially back on track. — Roland Quandt (@rquandt) July 26, 2021

Chociaż byłoby to miłą niespodzianką, gdyby Samsung zdecydował się zaprezentować Galaxy S21 FE podczas Galaxy Unpacked, nieobecność smartfona nie powinna być postrzegana jak zły znak. Nie zapominajmy, że Galaxy S20 FE również nie został zaprezentowany wraz z serią Galaxy Note 20 na Galaxy Unpacked w sierpniu 2020 roku, lecz na osobnym wydarzeniu, które odbyło się miesiąc później. Nie jest to więc tak, że Samsung łamie ustaloną konwencję, nie odsłaniając nowego urządzenia.

Wciąż nie dostaliśmy oficjalnej daty odsłonięcia Galaxy S21 FE, oprócz niejasnej informacji o "jesieni 2021 roku". Jednakże, jeśli globalny niedobór półprzewodników nie spowoduje więcej problemów, możliwe jest, że Samsung zaprezentuje Galaxy S21 FE we wrześniu. Miałoby to miejsce dokładnie rok po zaprezentowaniu pierwszego modelu FE. Będziemy was informować, jak tylko pojawi się więcej szczegółów.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Samsung przypadkowo ujawnił Galaxy S21 FE!

Oczekiwano, że Galaxy S21 FE zostanie zaprezentowany dzisiaj, czyli podczas wydarzenia Galaxy Unpacked 2021. Jego premiera została jednak opóźniona z powodu niedoborów chipów, potrzebnych do produkcji smartfona. Czekając na oficjalną zapowiedź telefonu, Samsung omyłkowo opublikował materiały promocyjne z nim związane.

Nowy obraz opublikowany na oficjalnym profilu Samsunga na Instagramie wydaje się przedstawiać Galaxy S21 FE w jego fioletowym wariancie. Ponieważ wypukłość aparatu i tył smartfona mają ten sam kolor, nie może to być Galaxy S21 ani Galaxy S21+. Wygląda na to, że ktoś, kto zarządza mediami społecznościowymi Samsunga, nie zwrócił wystarczającej uwagi podczas tworzenia tego obrazu i użył renderu Galaxy S21 FE zamiast Galaxy S21.

Źródło: Samsung / Instagram Źródło: Samsung / Instagram

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Produkcja Galaxy S21 FE została wznowiona!

Prawie każdy główny producent urządzeń mobilnych padł ofiarą globalnego niedoboru półprzewodników. Z tego powodu, Samsung nie był w stanie uruchomić kolejnego smartfona z serii Galaxy Note w tym roku. Drugą konsekwencją było przesunięcie premiery premiery Galaxy S21 FE, choć niedawny wyciek dał nam do zrozumienia, że produkcja telefonu została wznowiona.

W bazie danych Bluetooth SIG pojawiły się w sumie trzy warianty Galaxy S21 FE o numerach modelowych SM-G990N, SM-G990B i SM-G990B_SD. Nie mówi nam to wiele w kwestii specyfikacji, ale Bluetooth SIG często rzucają na to nieco światła. Poprzednie przecieki również przedstawiły nam nieco informacji na temat tego smartfona.

Na początek, Galaxy S21 FE będzie ponownie wykorzystywać potrójny układ aparatów (12 MP, 12 MP, 8 MP), tak samo jak swój poprzednik. Rozszerzenie micro SD również może się pojawić, wraz z maksymalnie 8 GB pamięci RAM. Wiemy także, że Samsung uruchomi Galaxy S21 FE w dwóch wariantach - jeden z własnym chipem Exynos 2100 i drugi ze Snapdragonem 888.

Smartfon będzie czerpać energię z baterii o pojemności 4,500 mAh. Jeden dokument mówi, że będzie wspierać szybkie ładowanie o mocy 45 W. Istnieje jednak możliwość, że Samsung pozostanie na 25 W, aby zachować spójność z poprzednimi smartfonami z tej serii. Telefon będzie bardzo podobny do klasycznego Galaxy S21, lecz w komplecie z trzema pionowymi modułami kamery z tyłu.

Wciąż nie znamy konkretnej daty premiery Galaxy S21 FE, ale różne źródła podają, że ma się ona odbyć w czwartym kwartale 2021 roku. Ostatnia "wpadka" Samsunga, polegająca na przypadkowym opublikowaniu zdjęć promujących Galaxy S21 FE, daje nam jednak do zrozumienia, że premiera tego smartfona zbliża się wielkimi krokami.

AKTUALIZACJA 23.08.2021

Samsung Galaxy S21 FE - zobacz dokładne modele 3D!

Evan Blass, znany i prawie zawsze niezawodny leakster, przedstawił nowe, bardzo dokładne grafiki prezentujące nadchodzącego Galaxy S21 FE. Na Tweeterze Evana możemy znaleźć modele 3D każdego wariantu kolorystycznego: biały, szary, zielony, fioletowy oraz niebieski.

Wygląd smartfona pokrywa się z niedawnym przeciekiem pochodzącym od samego Samsunga, o którym pisaliśmy powyżej. Koreański producent niechcący pokazał na Instagramie wygląd nowego smartfona w kolorze fioletowym. Co prawda post został usunięty, jednak w sieci nic nie ginie, a internauci błyskawicznie przekazali go dalej.

Co wiemy o samym urządzeniu? Smartfon ma posiadać 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Telefon będzie podobno wyposażony w procesor Snapdragon 888, maksymalnie 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Drugi z wariantów ma być napędzany przez własny procesor Samsunga, czyli Exynos 2100.

Za odpowiednio długą pracę zadba bateria o pojemności 4500 mAh, którą będziemy mogli naładować mocą 45 W. Jak widzimy na grafikach, Samsung Galaxy S21 FE posiada moduł z trzema aparatami z tyłu. Ma to być podobny zestaw jak w jego poprzedniku. Otrzymamy więc główny obiektyw 12 MP, ultraszerokokątny 12 MP oraz 8 MP kamerę z trzykrotnym zoomem optycznym. Z przodu znajdziemy natomiast 32 MP aparat selfie. Zakładamy, że urządzenie zadebiutuje z Androidem 11 i będzie obsługiwać łączność 5G.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

AKTUALIZACJA 26.08.2021

Galaxy S21 FE będzie dostarczany z 4-miesięczną subskrypcją YouTube Premium

Galaxy S20 FE był ogromnym sukcesem, a jego następca miał być pierwotnie wprowadzony na rynek wraz z Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Premiera Galaxy S21 FE została jednak opóźniona ze względu na trwający niedobór chipów. Kilka dni temu, Samsung przypadkowo opublikował zdjęcie smartfona, a teraz firma jawnie potwierdziła istnienie urządzenia.

Na francuskiej stronie internetowej Samsunga, która reklamuje darmową ofertę YouTube Premium, wspomniano o Galaxy S21 FE. Wygląda na to, że firma przez przypadek wymieniła niezapowiedziany smartfon obok Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra. Najwyraźniej, Galaxy S21 FE będzie dostarczany z 4-miesięczną subskrypcją YouTube Premium.

Źródło: Samsung France Źródło: Samsung France

Google potwierdza pełną specyfikację Galaxy S21 FE!

Osoby, które chcą dostać w swoje ręce Galaxy S21 FE ucieszy wiadomość, że urządzenie jest o krok bliżej do premiery. Bluetooth SIG nie tak dawno temu zezwolił na wprowadzenie smartfona na rynek. Teraz, redakcja MyFixGuide zdobyła informacje na temat tego smartfona w Google Play Console, dzięki czemu potwierdzono kilka kluczowych specyfikacji Galaxy S21 FE.

Jak widać na poniższym obrazku, procesor Galaxy S21 FE ma trzy klastry rdzeni: jeden taktowany zegarem 2,8 GHz, trzy na 2,4 GHz i cztery na 1,8 GHz oraz GPU Adreno 660 taktowany zegarem 840 MHz. W zasadzie potwierdza to ponownie, że w smartfonie zastosowany zostanie chipset Qualcomm Snapdragon 888. Ściśle mówiąc, nie jest to nowa informacja, ponieważ urządzenie pojawiło się już w listach Geekbench z tym samym sprzętem.

Źródło: MySmartPrice

Czy Samsung wprowadzi na rynek drugi wariant Galaxy S21 FE z chipsetem Exynos 2100? To się dopiero okaże. Do tej pory nie udało się jeszcze znaleźć żadnych dowodów na taką ewentualność, ale poprzednie raporty sugerują, że jest to możliwe.

Wciąż nie wiemy też, kiedy Samsung planuje przedstawić światu model Galaxy S21 FE. Według plotek, ma to nastąpić w czwartym kwartale 2021 roku, lecz początkowe wydanie może być ograniczone tylko do kilku rynków. Niemniej jednak, Samsung niejednokrotnie potwierdzał istnienie telefonu, więc premiera tego smartfona na pewno jest już bardzo blisko.

Źródło: MySmartPrice

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Czy Galaxy S21 FE trafia już na półki sklepowe?

Ostatnio coraz częściej słyszymy o Galaxy S21 FE i nie inaczej jest w tym przypadku. Pewien bliżej nieokreślony sklep (prawdopodobnie znajdujący się w Stanach Zjednoczonych) dał nam kolejną wskazówkę, dotyczącą oficjalnej premiery nowego smartfona z serii Fan Edition. W opublikowanych przez Maxa Weinbacha zdjęciach widać, że Galaxy S21 FE 5G został wymieniony w obszarze urządzeń testowych, zaraz obok Galaxy S21. Wydaje się to co najmniej dziwne, gdyż nowy smartwatch nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony.

Czy właśnie poznaliśmy datę premiery Galaxy S21 FE?

Według leakstera Mauri QHD, premiera Galaxy S21 FE może odbyć się 8 września 2021 roku. Twierdzi również, że informacje pochodzą z zaufanego źródła, które uzyskało informacje od przedstawiciela Samsunga. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, przedsprzedaż smartfona może zacząć się w połowie września, aby w końcu oficjalnie trafić na półki sklepowe pod koniec tego miesiąca.

S21 FE

Sept 8



this source is right often, but i can never share those leaks (too risky)this is one of those rare ones that i actually can.

he got it from a Sammy representative like usual,but says that personally he would wait to see????

im not 1st but since it comes from Sammy.. — Mauri QHD (@MauriQHD) August 27, 2021

Galaxy S21 FE jednak z procesorem Exynos

Galaxy S21 FE może zostać zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Po imponującym pokazie Galaxy S20 FE w zeszłym roku, wielu konsumentów czekało na kolejny model z serii Fan Edition. Jak zostało ujawnione wcześniej, telefon może pojawić się tylko w jednym wariancie z procesorem Snapdragon 888. Jednak jeden z raportów twierdził, że może wersja Exynos również będzie dostępna i to twierdzenie wydaje się być prawdziwe.

W bazie Geekbench pojawiła się nowa wersja Galaxy S21 FE. Nosi ona numer modelu SM-G990E i wydaje się być wyposażona w procesor Exynos 2100 i 8 GB pamięci RAM. Telefon zdobył 1084 punktów w teście jednordzeniowego procesora Geekbench 5.1 i 3316 punktów w teście wielordzeniowego procesora. Podczas gdy testy wykazały, że Exynos 2100 nadal nie jest tak dobry jak Snapdragon 888, ten pierwszy wydaje się działać podobnie do wersji ze Snapdragona (przynajmniej w testach związanych z procesorem).

Źródło: SamMobile

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Premiera Galaxy S21 FE znowu opóźniona?

Niedawno mówiono, że Galaxy S21 FE zostanie zaprezentowany już 8 września. Byłby to dość optymistyczny scenariusz, gdyż wtedy premiera odbyłaby się za niecały tydzień. Najnowsze informacje, przekazane przez portalfrontpagetech.com, zdają się jednak przekazywać zupełnie co innego.

Według źródeł portalu, premiera smartfona ma odbyć się o wiele później. Dziennikarze podają, że zamówienia przedpremierowe zostaną uruchomione 20 października, a telefon pojawi się na sklepowych półkach 29 października, czyli tydzień później. Na ten moment nie dysponujemy jeszcze informacjami dotyczącymi wydarzenia, na którym nowe urządzenie miałoby zostać oficjalnie zaprezentowane. Możemy jednak zakładać, że będzie ono miało miejsce na kilka dni przed rozpoczęciem przedsprzedaży lub - jak miało to miejsce w przypadku sierpniowego Galaxy Unpacked - tego samego dnia.

AKTUALIZACJA 03.09.2021

Do sieci trafiła instrukcja obsługi Galaxy S21 FE

Amerykański operator sieci komórkowych, Cricket Wireless, udostępnił instrukcję szybkiego startu dla Galaxy S21 FE 5G. Cricket Wireless jest częścią popularnego AT&T, który zapewnia klientom niedrogie plany telefoniczne bez rocznych umów. Instrukcja przedstawia garść podstawowych informacji na temat urządzenia. Zawiera także kilka zdjęć samego urządzenia, dając nam kolejne spojrzenie na jego projekt. Informacje dotyczą ustawienia telefonu, przenoszenia danych ze starego urządzenia, personalizacji i aplikacji preinstalowanych przez przewoźnika.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Inny dokument, udostępniony wcześniej, potwierdził niestety rozczarowujący fakt, że urządzenie nie będzie miało slotu na kartę microSD. Dowiedzieliśmy się również, że Galaxy S21 FE będzie wyposażony w certyfikat IP68, ekran o wysokiej częstotliwości odświeżania, ultradźwiękowy czujnik linii papilarnych i wiele więcej. Galaxy S21 FE nie będzie także posiadać ładowarki w pudełku. Samsung wciąż ma potwierdzić, kiedy Galaxy S21 FE zostanie wydany. Ostatni raport wskazuje, że premiera może się odbyć pod koniec października.

Źródło: SamMobile / Cricket Wireless

AKTUALIZACJA 14.09.2021

Galaxy S21 FE w Polsce tylko w wersji z Exynosem 2100

Oczekuje się, że Galaxy S21 FE zostanie ogłoszony na początku przyszłego miesiąca. Chociaż wcześniej plotkowano, że smartfon będzie wyposażony wyłącznie w procesor Snapdragon 888. Wygląda jednak na to, że będzie również wersja Exynos - w bazie Geekbench pojawiła się wersja tego smartfona z Exynosem 2100. Teraz ten sam wariant pojawił się we własnym zestawieniu Google'a.

Galaxy S21 FE w wersji z Exynosem 2100 został potwierdzony przez wpis w Google Play Console. Telefon posiada wyświetlacz Full HD+, 8 GB pamięci RAM i pracuje z systemem Android 11. Plotkuje się, że wersja Exynos telefonu zostanie uruchomiona w Europie i niektórych rynkach azjatyckich, podczas gdy wariant zawierający Snapdragona 888 może zostać uruchomiony w Ameryce Północnej, Korei Południowej i Indiach.

S21 FE using Exynos 2100? ???? pic.twitter.com/SOWxAxGOoj — Tron ❂  (@FrontTron) September 13, 2021

Według wcześniejszych przecieków i raportów, Galaxy S21 FE posiada 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, HDR10+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Podobno posiada 32 MP kamerę do selfie i potrójny zestaw kamer z tyłu. Do 12 MP głównego aparatu dołącza również 12 MP ultra szerokokątna kamera i 8 MP teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS.

Smartfon posiada klasę odporności na kurz i wodę IP67, czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu oraz głośniki stereo. Inne funkcje obejmują 5G, Wi-Fi 6, GPS, Bluetooth 5.0, NFC i port USB-C. Smartfon zasila bateria o pojemności 4500 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie o mocy 25 W, a także opcję szybkiego ładowania bezprzewodowego i odwrotnego ładowania bezprzewodowego. Samsung wprowadzi telefon na rynek w wielu atrakcyjnych wariantach kolorystycznych.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Samsung uruchamia niemiecką stronę wsparcia dla Galaxy S21 FE

Pomimo małej ilości przecieków na temat Galaxy S21 FE, wszystko wciąż wskazuje na to, że jego premiera ma odbyć się już w październiku. Informacja ta wydaje się być dość prawdopodobna, co zdaje się potwierdzać ostatni ruch producenta - Samsung uruchomił niemiecką stronę wsparcia dla Galaxy S21 FE.

Źródło: Samsung

Strona wsparcia nie pokazuje jednak nic poza numerem modelu telefonu - SM-G990B/DS. Nie doszukamy się także żadnych informacji dotyczących funkcji lub specyfikacji tego urządzenia. Smartfon pojawił się jednak ostatnio w testach Geekbench, gdzie został przetestowany model z procesorem Exynos 2200. Wyciekła także instrukcja obsługi , która sugeruje, że smartfon będzie dostarczany bez ładowarki w pudełku.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 22.09.2021

Galaxy S21 FE pojawił się na stronach wsparcia Google

Nadchodzący przedstawiciel drugiej generacji serii Fan Edition został wypatrzony w usługdze Google Play dla AR, czyli stronie wsparcia dla obsługi rozszerzonej rzeczywistości. Galaxy S21 FE został umieszczony na liście wspieranych urządzeń, lecz jest ostatnim z nich, który jeszcze nie został oficjalnie zaprezentowany.

Jest to dość znacząca informacja, gdyż uruchomienie kolejnej tego typu witryny przez Google może oznaczać, że faktycznie zbliżamy się do premiery kolejnego taniego flagowca od Samsunga.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Galaxy S21 FE znowu zagrożony? Kolejne problemy z niedoborem procesorów

Chociaż premiera Galaxy S21 FE zbliża się do nas wielkimi krokami, pozyskanie chociaż jednego egzemplarza może być mocno utrudnione. Znający się na rynku informator, Max Jambor, mówi, że Samsung wyprodukował do tej pory nieco ponad 10.000 jednostek Galaxy S21 FE. Jest to bardzo mała ilość, która najprawdopodobniej nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb nawet jednego regionu, nie mówiąc już o reszcie docelowych rynków. Max dodaje, że wysoki popyt na Galaxy Z Flip 3 również może być powodem rzekomego niedoboru nadchodzącego smartfona.

Wiemy na pewno, że Galaxy S21 FE będzie dostępny w dwóch konfiguracjach: z procesorem Snapdragon 888 lub Exynos 2100. Niektóre z problemów produkcyjnych mogą wynikać z faktu, że Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3 korzystają z procesora od Qualcomm. Jest więc mało prawdopodobne, że Samsung ma ich wystarczająco dużo, aby móc umieścić te procesory w nowym smartfonie.

Samsung didn't really produce a lot units of the S21 FE (R9) this month. Roughly 10.000 units only. Considering the launch is happening a month from now it is not really thaaaaaaat much - but this COULD change by later this week or next week. — Max Jambor (@MaxJmb) September 21, 2021

Jest to jednak szczęście w nieszczęściu - niedobór Snapdragonów nie powinien wpłynąć na produkcję Galaxy S21 FE z procesorem Exynos 2100. Jest to dla nas szczególnie ważna informacja, gdyż to właśnie ta druga konfiguracja ma trafić na rynek Europejski, w tym do Polski. Istnieje jednak pewne ryzyko, wynikające z faktu, że oba procesory są produkowane w technologii 5 nm przez Samsung LSI. Stąd niedobór komponentów będzie mógł mieć wpływ na oba warianty w równym stopniu.

Niestety, nawet sam Samsung pesymistycznie patrzy na perspektywę sprzedaży Galaxy S21 FE. Ponadto, standardowy model Galaxy S21 można wkrótce uzyskać stosunkowo niższą i bardziej przystępną cenę w ofertach resellerów. Jest to kolejny powód, dla którego potencjalni klienci mogą nie być zainteresowani kupnem nowego Galaxy S21 FE w mniej więcej tej samej cenie. Dodatkowo, wszystko pogarsza zbliżająca się premiera Galaxy S22, a wiele osób może woleć czekać na następną generację urządzeń Samsunga.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Samsung Galaxy S21 FE będzie wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Smartfon będzie dostępny zarówno w wersji ze Snapdragonem 888 i Exynosem 2100, lecz wszystko będzie zależało od regionu, w jakim go kupimy. W Europie, a także na terenie Polski, Galaxy S21 FE będzie dostępny tylko w wersji z procesorem Exynos 2100. Chipset wewnątrz może być sparowany z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Telefon będzie mógł pochwalić się baterią o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

Galaxy S21 FE może posiadać potrójny zestaw aparatów, lecz wciąż nie mam informacji na temat jego dokładnej konfiguracji. Oczekuje się jednak, że będzie miał 10 MP aparat do selfie, umieszczony wewnątrz centralnego wycięcia z przodu. Opcje łączności będą obejmować 5G, 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS i USB Typu-C do ładowania.

Przedsprzedaż urządzenia ma ruszyć 20 października, a realizacja zamówień odbędzie się 29 dnia tego miesiąca.

AKTUALIZACJA 23.09.2021

Los Galaxy S21 FE wciąż pozostaje niepewny, choć Samsung podobno pracuje nad wznowieniem jego produkcji. Najnowszy model z serii Fan Edition zdążył przegapić swoją rzekomą premierę z powodu globalnego niedoboru półprzewodników. Według najnowszych informacji, co najmniej jeden południowokoreański operator komórkowy potwierdził, że krajowe plany uruchomienia Galaxy S21 FE nie zostały jeszcze ustalone.

Ostatnio informowaliśmy, że Samsung podobno wyprodukował około 10 000 sztuk Galaxy S21 FE, co jest wyjątkowo małą liczbą. Według nowego raportu, masowa produkcja wciąż trwa, a premiera smartfona ma odbyć się bliżej końca października. Południowokoreańscy operatorzy komórkowi wciąż jednak nie otrzymali żadnych szczegółów dotyczących wprowadzenia Galaxy S21 FE do sprzedaży.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

Najnowsze urządzenie z serii Fan Edition ma przeczyć dotychczasowym regułom i łączyć flagowe funkcje z bardziej przystępną ceną. To przepis na generowanie dobrych wyników sprzedaży, co oznacza, że Galaxy S21 FE może mieć kłopoty. Biorąc pod uwagę obecny ceny Galaxy S21 5G oraz zbliżającą się premierę Galaxy S22, klienci mogę nie być zainteresowani tym urządzeniem.

Miejmy nadzieję, że Samsung był w stanie zorientować się w tej zagadce niedoboru półprzewodników i będzie w stanie wyprodukować wystarczającą liczbę egzemplarzy Galaxy S21 FE. Oczywiście, wszystko w założeniu, że zainteresowanie tym smartfonem nie osłabnie, zanim trafi on na półki sklepowe.

AKTUALIZACJA 28.09.2021

Samsung prawdopodobnie zrezygnuje z wydania Galaxy S21 FE

Według południowokoreańskiej publikacji DDaily, Samsung odwołał październikowe wydarzenie Galaxy Unpacked, na którym firma miała oficjalnie ogłosić model Galaxy S21 FE. Wydarzenie zostało zaplanowane na połowę października, ale ze względu na wyższą niż oczekiwano sprzedaż Galaxy Z Flip 3 i niedobór półprzewodników, południowokoreańska firma odwołała premierę Galaxy S21 FE. Firma podobno chce skupić się na dalszej sprzedaży Galaxy Z Flip 3.

BREAKING

S21 FE October Unpacked has been canceled

Samsung is considering not releasing the device at all

It is due to shortage of chips and because the Flip3 is selling so well beyond their expectations



Sourcehttps://t.co/hPTpkxDpju — Tron ❂ (@FrontTron) September 26, 2021

Najnowszy składany smartfon Samsunga podobno sprzedaje się bardzo dobrze, a sam producent nie nadążą z jego produkcją względem nadchodzących zamówień. Ponadto, Galaxy S21 FE miał korzystać z chipsetu Snapdragon 888, lecz obecnie trwają duże problemy z jego dostępnością. Wzrosła także jego cena. Jeśli Samsung ostatecznie uruchomi Galaxy S21 FE, może to znacząco wpłynąć na produkcję kolejnych egzemplarzy Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3. Zaszkodziłoby to jednak zyskom firmy, więc nie jest to idealne rozwiązanie.

Galaxy S21 FE będzie wyposażony w 6,4-calowy wyświetlacz FHD+ AMOLED z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Smartfon będzie dostępny zarówno w wersji ze Snapdragonem 888 i Exynosem 2100, lecz wszystko będzie zależało od regionu, w jakim go kupimy. W Europie, a także na terenie Polski, Galaxy S21 FE będzie dostępny tylko w wersji z procesorem Exynos 2100. Chipset wewnątrz może być sparowany z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej. Telefon będzie mógł pochwalić się baterią o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W.

AKTUALIZACJA 29.09.2021

Samsung usuwa dowody na istnienie Galaxy S21 FE!

Samsung zdecydował się odwołać kolejne tegoroczne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked, które miało odbyć się już w październiku. Wiele osób spodziewało się, że firma właśnie wtedy zaprezentuje model Galaxy S21 FE. Niestety, tak się jednak nie stanie.

Do sieci napływają kolejne informacje, według których Samsung miałby ostatecznie zrezygnować z wypuszczenia Galaxy S21 FE na rynek. Jak ujawnia redakcja SamMobile, koreański producent zdecydował się zamknąć wszelkie strony wsparcia, które dotyczyły tego modelu. Takowe pojawiły się na już na oficjalnej stronie producenta, a także w dokumentacji Google. Ze stron Samsunga w Południowej Afryce, Hong Kongu, czy Singapurze zniknęły wszelkie wzmianki o tym urządzeniu.

AKTUALIZACJA 01.10.2021

Samsung porzuca Galaxy S21 FE, ale wciąż pracuje nad Galaxy A33

Niedobory chipów może znacząco utrudniać życie producentom smartfonów. Samsung jednak wciąż walczy, aby nie miało to wpływu na wydanie jak największej liczby nowych telefonów klasy budżetowej i średniej. Jak niedawno informowaliśmy, koreański producent smartfonów najprawdopodobniej zrezygnował już z Galaxy S21 FE. Co jednak ciekawe, firma wciąż zdaje się pracować nad modelem Galaxy A13 5G oraz Galaxy A33.

To całkiem sporo, jeśli chodzi o to, co obecnie wiemy o tym ostatnim modelu. Nie mamy jednak żadnych informacji na temat jego specyfikacji, data premiery lub ceny. Redakcja GalaxyClub podaje, że rozwój modelu Galaxy A33 wciąż postępuje, co oznacza, że możemy zobaczyć kilka szczegółów na jego temat w ciągu najbliższych tygodni.

Źródło: Samsung

Chociaż trudno jest spekulować na temat specyfikacji, mamy nadzieję, że A33 naprawi największą wadę Galaxy A32 - słabą wydajność. Galaxy A32 cierpi z powodu zacinania się podczas wykonywania prostych zadań. Jest to prawdopodobnie problem związany z podzespołami urządzenia, dlatego jego następca może okazać się lepszy.

Łączność 5G w standardzie zamiast oddzielnych modeli 5G i LTE byłoby również miłym zaskoczeniem. Jeśli Samsung zamierza zachować je oddzielnie, to mamy nadzieję, że model 5G nie będzie oferować szybszego działania sieci kosztem innych funkcji.

Źródło: Samsung

Rzekomo anulowany Galaxy S21 FE został zatwierdzony przez FCC

Samsung może nigdy nie wydać niezapowiedzianego Galaxy S21 FE, jednak możemy być pewni, że modele przedprodukcyjne tego smartfona istnieją gdzieś w laboratoriach Samsunga. Patrząc na wszystkie dotychczasowe plotki i przecieki, wszystko wskazywało na to, że Samsung jest gotowy na wydanie następcy Galaxy S20 FE. Niestety, może się to nigdy nie wydarzyć.

Niezależnie jednak od tego, kolejne dokumenty znalezione w bazie FCC (przez użytkownika @simransingh931 na Twitterze) potwierdzają, że Samsung przynajmniej opracował Galaxy S21 FE do punktu, w którym ten był gotowy do wejścia na rynek.

Źródło: SamMobile / FCC

Dokumenty potwierdzają, że Galaxy S21 FE (SM-G990E) - a przynajmniej urządzenie przedprodukcyjne - zostało wyprodukowane w fabryce Samsunga w Thain Nguyen. Potwierdzają też, że smartfon ten był testowany przez FCC w dniach 24-31 sierpnia. Odpowiedni certyfikat został następnie wydany kilka dni później (2 września). Ujawniono również, że Galaxy S21 FE jest - lub przynajmniej "był" - przygotowywany do wysyłki wraz z 25 W ładowarką EP-TA800, kablem do transmisji danych i parą słuchawek.

Źródło: SamMobile / FCC

Niestety, przyszłość Galaxy S21 FE jest teraz bardziej niepewna niż kiedykolwiek. Seria Galaxy S22 jest coraz bliżej, a Galaxy S21 otrzymał znaczące obniżki cen, co oznacza, że nie ma zbyt wiele miejsca na rynku dla Galaxy S21 FE. Tymczasem, Samsung ostatnio zaczął usuwać dowody na istnienie Galaxy S21 FE. Czas pokaże, czy firma wyda Galaxy S21 FE, czy nie.

AKTUALIZACJA 06.10.2021

Galaxy S21 FE jednak z premierą w styczniu?

Niestety, ostatnie tygodnie nie przyniosły dobrych wieści na temat premiery Galaxy S21 FE. Po pierwsze, Samsung zdecydował się odwołać kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked, które miało odbyć się już w październiku. Wiele osób spodziewało się, że firma właśnie wtedy zaprezentuje nowy model FE. Według innych informacji, Samsung miał ostatecznie zrezygnować z wypuszczenia Galaxy S21 FE na rynek. Jak ujawniła redakcja SamMobile, koreański producent zdecydował się zamknąć wszelkie strony wsparcia, które dotyczyły tego modelu.

Istnieje jednak więcej niż wystarczająco dowodów, aby sugerować, że Galaxy S21 FE rzeczywiście istnieje i co ciekawe - Samsung podobno zdecydował się opóźnić premierę Galaxy S22. Dochodzą nas także słuchy, że Samsung zamierza wypuścić Galaxy S21 FE w styczniu. Nie będzie wiele fanfar wokół tej premiery, być może nawet nie doczekamy się nawet dedykowanego jej wydarzenia. Samsung może po prostu po cichu uruchomić to urządzenie poprzez prosty komunikat prasowy.

Źródło: LetsGoDigital

Do tej pory, premiery Galaxy S22 spodziewano się w styczniu. Trudno było twierdzić inaczej, gdyż jego poprzednik również wyszedł w styczniu 2021 roku.

Jest jednak mało prawdopodobne, że zarówno Galaxy S21 FE, jak i seria Galaxy S22 zostaną wypuszczone na rynek w tym samym czasie w styczniu. Co najmniej miesięczna przerwa między nimi miałaby większy sens. Słyszymy również, że ilość egzemplarzy Galaxy S21 FE może być mocno ograniczona na starcie. Niektóre kraje mogą dostać go w styczniu, natomiast inni mogą mieć czekać o wiele dłużej.

Niedobór chipów jest uważany za duży powód, dla którego Galaxy S21 FE wciąż nie został wydany. Jednak opóźnione uruchomienie Galaxy S22 może faktycznie skończyć się lepiej dla Samsunga. Jest to dodatkowy czas, aby ulepszyć zabezpieczenia wystarczającej ilości chipów i upewnić się, że podaż może zaspokoić popyt na nowe flagowce.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Samsung zapowiada Galaxy Unpacked 2021 Part 2 na 20 października

Samsung zapowiedział niespodziankę w postaci wydarzenia Galaxy Unpacked, które odbędzie się jeszcze w tym miesiącu. Firma opublikowała w serwisie YouTube zaproszenie wideo na wydarzenie Galaxy Unpacked 2021 Part 2. Chociaż nie ujawniła, co ogłosi podczas wydarzenia, oczekuje się, że południowokoreańska firma może ogłosić Galaxy S21 FE i Galaxy Tab S8.

Wydarzenie Galaxy Unpacked 2021 Part 2 odbędzie się online 20 października 2021 roku o godzinie 16:00. Możesz oglądać je na żywo za pośrednictwem strony Samsung.com, Samsung Newsroom i YouTube.

W zaproszeniu na wydarzenie, Samsung podaje:

Nasi użytkownicy są wielowymiarowi i żyją na tak wiele kolorowych, ciekawych i unikalnych sposobów. W związku z tym technologia, z której korzystają na co dzień, powinna odzwierciedlać ich indywidualność. Dołącz do Galaxy Unpacked Part 2 w dniu 20 października, aby zobaczyć, jak Samsung otwiera nowe doświadczenia dla wyrażania siebie poprzez technologię.

Źródło: Samsung

Podczas gdy wcześniej informowano, że Samsung opóźnił premierę Galaxy S21 FE, teraz pojawiają się plotki, że urządzenie może zostać zaprezentowane podczas nadchodzącego wydarzenia i trafi na rynek kilka tygodni później. Firma może również ujawnić nowe kolory dla Galaxy Z Flip 3: niebieski, szary, jasnoróżowy, biały i żółty. Wszystkie te kolory można zobaczyć w zaproszeniu wideo. Nowe kolory mogą być częścią serii Bespoke Samsunga, który zazwyczaj obejmuje urządzenia gospodarstwa domowego.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Premiera Galaxy S21 FE jednak opóźniona aż do 11 stycznia

Według znanego leakstera, Jona Prossera, premiera Galaxy S21 FE została opóźniona do stycznia, a dokładniej do 11 stycznia 2022 roku.

Do tej pory wszystko wskazywało na to, że Samsung chciał pierwotnie wprowadzić Galaxy S21 FE na rynek w październiku. Niestety, patrząc na ostatnie i dość kontrowersyjne ruchy ze strony firmy (odwołanie Galaxy Unpacked, usuwanie stron wsparcia dla Galaxy S21 FE), można śmiało zakładać, że smartfon ten nie zostanie zaprezentowany w tym miesiącu.

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know.



Launch is rescheduled for January 11, 2022. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2021

Z nieznanych powodów - choć mogą być one związane z globalnym niedoborem półprzewodników - los Galaxy S21 FE był mocno ważony przez Samsunga na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jak się jednak ostatecznie okazuje, fani smartfonów spod linii Fan Edition mogą spać spokojnie. Jej najnowszy przedstawiciel prawdopodobnie uniknął całkowitego anulowania, ale jednocześnie został opóźniony do 11 stycznia.

Jeśli to prawda, styczeń będzie dość interesującym miesiącem - to właśnie wtedy spodziewamy się premiery najnowszych flagowców Samsunga z serii Galaxy S22. W celu zwrócenia uwagi potencjalnych klientów na Galaxy S21 FE, ten będzie musiał zostać wydany w zabójczo niskiej cenie, w przeciwnym razie może zostać łatwo zapomniany.

Źródło: Evan Blass Źródło: Evan Blass

AKTUALIZACJA 26.10.2021

Strona wsparcia Galaxy S21 FE znowu działa! Czy premiera już blisko?

Przyjazny dla budżetu, ale zawierający specyfikację znaną z flagowych modeli, Galaxy S21 FE jest na językach wielu ludzi od dłuższego czasu. Choć do tej pory pojawiło się wiele plotek i przecieków dotyczących jego daty wydania, wciąż nie mamy co do tego stuprocentowej pewności. MySmartPrice donosi jednak, że strona wsparcia Galaxy S21 FE ponownie została uruchomiona (po tym, jak została usunięta przez Samsunga), więc jest możliwe, że telefon już wkrótce zostanie zaprezentowany.

Na stronie wsparcia dla Galaxy S21 FE nie ma obecnie żadnych innych szczegółów poza numerem modelu smartfona - SM-G990B. Niecały miesiąc temu donosiliśmy, że południowokoreański gigant technologiczny postanowił po cichu usunąć wszystkie strony wsparcia dotyczące Galaxy S21 FE dla różnych krajów, stwarzając wrażenie, jakby nigdy nie istniały. Z raportu MySmartPrice wynika jednak, że strony te faktycznie wróciły do życia.

Wciąż nie wiemy nic na temat premiery Galaxy S21 FE, jednak ponownie pojawienie się dotyczących go stron wsparcia zwiastuje rychłą premierę.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Raport: Premiera Galaxy S21 FE w styczniu, a Galaxy S22 w lutym

Według wszelkich źródeł, Samsung Galaxy S21 FE został opóźniony, a swoją premierę będzie mieć na początku przyszłego roku - dokładniej 11 stycznia. Jeśli jednak Galaxy S21 FE ma zostać zaprezentowany w styczniu, oznacza to, że seria Galaxy S22 również zostanie przesunięta, prawdopodobnie na kolejny miesiąc.

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know.



Launch is rescheduled for January 11, 2022. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2021

Twierdzi się, że Samsung ma obecnie plany, aby umożliwić składanie zamówienia przedpremierowe dla linii Galaxy S22 w szóstym tygodniu 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że stanie się to w drugim tygodniu lutego.

Niestety, wciąż nie znamy dokładnego dnia, kiedy Samsung miałby zaprezentować nowe smartfony, ani kiedy zostałyby wprowadzone do sprzedaży. Na przestrzeni całego roku, mogliśmy zauważyć, że Samsung dość często zmienia daty premier lub wydarzeń technologicznych. Jeśli dowiemy się czegoś nowego, będziemy Was o tym informować.

AKTUALIZACJA 02.11.2021

Nowe zdjęcia potwierdzają wygląd tylnego panelu aparatu

Rendery przedstawiające rzekomy projekt Galaxy S21 FE pojawiły się już wcześniej, ale najnowszy przeciek (za pośrednictwem @MauriQHD) pozwala nam teraz spojrzeć na tylny panel telefonu na nowych prawdziwych zdjęciach. Widzimy trzy okrągłe wycięcia na aparat i jedno na lampę błyskową LED.

S21FE



hands-on photos, not renders.

2/4 more soon. pic.twitter.com/FsY0mYeZFc — Mauri QHD (@MauriQHD) November 1, 2021

Obudowa aparatu ma kształt, jakiego można się było spodziewać i przypomina Galaxy S21 i Galaxy S21+. Wygląda na zatopioną w środku, bo brakuje jej ozdobnego, metalicznego elementu (przynajmniej na tych zdjęciach). W finalnym produkcie spodziewamy się jednak, że obudowa aparatu będzie wystawać.

Źródło: LetsGoDigital

Galaxy S21 FE prawdopodobnie pojawi się na targach CES 2022!

Mówi się, że Samsung chce wydać Galaxy S21 FE w pierwszym miesiącu 2022 roku. Dowiedzieliśmy się teraz, że smartfon ten nie zostanie wprowadzony w dniu 11 stycznia, jak twierdziło się do tej pory. Zamiast tego słyszymy, że Galaxy S21 FE zostanie ogłoszony kilka dni wcześniej.

Według najświeższych plotek, Samsung chce przedstawić Galaxy S21 FE na targach CES 2022. Najbliższe targi CES zaplanowano na 5-8 stycznia i jak zwykle odbędą się w Las Vegas.

can confirm — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 14, 2021

Od lat Samsung nie zapowiedział nowego smartfona w trakcie CES. Wydarzenie to jest zazwyczaj zarezerwowane dla elektroniki użytkowej i produktów mobilnych, które nie zawsze zmierzają do masowej produkcji.

Należy pamiętać, że informacje te mogą ulec zmianie i nigdy nie można być zbyt pewnym tego, co ostatecznie zostanie nam zaprezentowane. Wiele firm wciąż cierpi z powodu globalnego niedoboru półprzewodników. Niemniej jednak, CES 2022 jest najbliższym wydarzeniem technologicznym, na którym Samsung mógłby zaprezentować Galaxy S21 FE. O ile firma nie planuje jednoczesnej premiery Galaxy S21 FE oraz Galaxy S22, może śmiało założyć, że premiera kolejnego smartfona z serii Fan Edition odbędzie się podczas styczniowych targów.

AKTUALIZACJA 04.11.2021

Galaxy S21 FE pojawił się we wczesnym filmie pokazowym

Choć wciąż czekamy na oficjalną prezentację telefonu, to niektórzy dostawcy podzespołów już wyprzedzają czas jego premiery. Sprzedają oni komponenty Galaxy S21 FE, które w sieci może kupić praktycznie każdy.

Widzieliśmy zdjęcia tylnego panelu Galaxy S21 FE w sieci kilka dni temu. Te obrazy zostały wyciągnięte z witryny dostawcy komponentów, Pewien YouTuber - Concept Creator - nabył właśnie taki tylny panel i zrobił o tym dedykowany film.

Wymiary tylnego panelu są nieco podobne do Galaxy S10. Przynajmniej są one na tyle zbliżone, że niemal idealnie pasuje do ramki Galaxy S10, co widać na filmie. Galaxy S21 FE ma błyszczącą powłokę lakierniczą. Kształt obudowy aparatu przypomina ten z bazowego modelu Galaxy S21, z tą różnicą, że nie ma osobnego, wystającego metalowego elementu.

Oczekuje się, że Samsung wprowadzi Galaxy S21 FE na rynek w styczniu, ale w tym tempie, prawdopodobnie zobaczymy wiele więcej komponentów wyciekło przed następnym wydarzeniem Galaxy Unpacked.

AKTUALIZACJA 05.11.2021

Galaxy S21 FE jeszcze nie miał swojej premiery, a holenderski MediaMarkt już skupuje używane egzemplarze

Mediamarkt.nl (przez Galaxyclub.nl) zaoferuje Ci do 297 euro (około 1400 zł) za używany egzemplarz Galaxy S21 FE. Co ciekawe, kwota ta nie zmienia się w oparciu o konfigurację pamięci RAM / pamięci masowej, a nawet jeśli telefon jest zablokowany u konkretnego operatora. Kwota ta nie ma jednak większego znaczenia, ponieważ w żaden sposób nie wskazuje na rzeczywistą cenę Galaxy S21 FE.

Oferta w holenderskim MediaMarkt, według wszelkiego prawdopodobieństwa, jest raczej zwykłym placeholderem, który został umieszczony w oczekiwaniu na rzekomą - i dawno obaloną - datę premiery, która przypadała na 20 października. Fakt, że jego cena wymiany pozostaje statyczna, potwierdza, że detalista sam nie wie, ile rzeczywiście telefon ten będzie kosztować.

AKTUALIZACJA 08.11.2021

Premiera Galaxy S21 FE już 4 stycznia!

W zeszłym miesiącu potwierdziliśmy, że Samsung chce ogłosić Galaxy S21 FE w styczniu na CES 2022. Teraz pojawiły się bardziej precyzyjne szczegóły na ten temat. Według niezwodnego leakstera, Jona Prossera, Samsung zaprezentuje Galaxy S21 FE już 4 stycznia 2022 roku. Smartfon ten nie będzie dostępny w sprzedaży przedpremierowej, ale Samsung wypuści go na rynek zaledwie kilka dni później, 11 stycznia.

Galaxy S21 FE, choć opóźniony o sporo miesięcy, nie będzie krzyżował się z premierą flagowej linii Galaxy S22. Ten drugi zostanie zaprezentowany w lutym i trafi na półki sklepowe pod koniec tego samego miesiąca.

While Samsung is “investigating” my S22 Ultra leak…



EXCLUSIVE ????

Unpacked event for S21 FE

January 4, 2022

No pre-order period

Available January 11, 2022



Unpacked event for S22 lineup

February 8, 2022 @ 10:00am ET

Pre-orders begin same day (2/8)

Available February 18, 2022



???? pic.twitter.com/S9n9rAf1cs — Jon Prosser (@jon_prosser) November 6, 2021

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Galaxy S21 FE napędzany Exynosem 2100 debiutuje w Geekbench

Galaxy S21 FE ma przybyć w obu wersjach: Snapdragon oraz Exynos. Wcześniejszy wyciek potwierdził istnienie tego pierwszego. Teraz kolejny wariant - Exynos - pokazał się w bazie danych Geekbench, skutecznie potwierdzając, że nie wszystkie wersje smartfona będą produkowane w jednakowy sposób.

Renomowany leakster, FrontTron, zauważył Galaxy S21 FE na platformie benchmarkingowej, gdzie udało mu się dojrzeć następujące wyniki: jednordzeniowy 1,096 punktów i wielordzeniowy 3,387 punktów. Podczas gdy liczba ta może wydawać się nieco niska dla Exynos 2100, musimy pamiętać, że smartfon posiada obecnie oprogramowanie przedprodukcyjne, więc chipset może nie wykorzystywać swojego pełnego potencjału.

Możemy jednak zobaczyć, że ten konkretny wariant Galaxy S21 FE ma 8 GB pamięci RAM i nosi numer modelu SM-G990E. Wersja Androida została przycięta, ale możemy racjonalnie założyć, że smartfon ten będzie działać w oparciu o Androida 11 z nakładką One UI 3.1.

S21 FE "E" model with Exynos 2100 spotted! (SM-G990E)

8GB RAM



4 Cores @ 2.21 GHz

3 Cores @ 2.81 GHz

1 Core @ 2.91 GHz pic.twitter.com/u2kz1fCdco — Tron ❂ (@FrontTron) November 10, 2021

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Do sieci wyciekły materiały marketingowe Galaxy S21 FE

W sieci niespodziewanie pojawiły się materiały marketingowe Galaxy S21 FE, które potwierdziły dość dużą ilość kluczowych informacji na temat tego smartfona. Wiemy, że układ aparatów będzie praktycznie taki sam jak w przypadku modelu Galaxy S21. Telefon będzie posiadać 6,4-calowy panel Super AMOLED taktowany zegarem 120 Hz i 32 MP aparat selfie. Optyczny czujnik linii papilarnych będzie obsługiwał uwierzytelnianie biometryczne.

Redakcja CoinBRS potwierdza również kilka kluczowych specyfikacji Galaxy S21 FE. Tylna matryca kamery ma zawierać 64 MP główny czujnik kamery, ultra-szerokokątny obiektyw i czujnik głębokości, zaprzeczając wcześniejszym przeciekom, które sugerowały, że telefon otrzyma teleobiektyw.

Samsung Galaxy S21 FE 5G pic.twitter.com/BXI8R5fw7A — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 12, 2021

W środku urządzenia znajdziemy Exynos 2100 lub Snapdragon 888 (w zależności od rynku) w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, a także baterią o pojemności 4,500 mAh. Podobnie jak jego poprzednik, Galaxy S21 FE nie będzie posiadać portu 3,5 mm jack audio, a także brak w nim slotu na kartę MicroSD.

Ściśle mówiąc, zostało potwierdzone to, co wiedzieliśmy już od wielu miesięcy. Niemniej jednak, musimy poczekać do przyszłego roku, aby dowiedzieć się, czy te informacje są w 100% prawdziwe, kiedy telefon ten zostanie zaprezentowany na CES 2022.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Do sieci wyciekły zdjęcia prezentujące etui ochronne dla Galaxy S21 FE

Wszystko w końcu wskazuje na to, że Galaxy S21 FE rzeczywiście zostanie nam wkrótce zaprezentowany - smartfon ten ma zostać zaprezentowany w przyszłym roku na targach CES. Ostatnio informowaliśmy o tym, że wyciekły materiały marketingowe pokazujące ten telefon, a teraz naszym oczom ukazały się zdjęciach przedstawiające dedykowane mu etui ochronne.

Te zdjęcia przedstawiają trzy rodzaje etui Galaxy S21: silikonowe, przezroczyste oraz przezroczyste ze specjalną nóżką, która umożliwia podparcie telefonu. Pokrywa silikonowa jest pokazana w kolorze pomarańczowym, zielonym, fioletowym, białym i czarnym.

Źródło: kunal / sammyhub.com Źródło: kunal / sammyhub.com

Źródło: kunal / sammyhub.com Źródło: kunal / sammyhub.com

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Wyciekły kolejne zdjęcia! Oto, jak skonstruowano Galaxy S21 FE

Do sieci wyciekły kolejne zdjęcia przedstawiające Galaxy S21 FE i tym razem wydaje się, że jest to w pełni gotowy produkt. Kilka tygodni temu mieliśmy okazję spojrzeć jedynie na tylny panel tego smartfona, jednak najnowszy przeciek pokazuje w pełni funkcjonujące urządzenie.

Telefon wygląda właściwie dokładnie tak, jak mogliśmy się tego spodziewać po wszystkich dotychczasowych plotkach. Ma poliwęglanową konstrukcję z metalową ramką, wyświetlacz Infinity-O z wycięciem i obudowę aparatu, która przypomina Galaxy S21. Lokalizacja lampy błyskowej LED pasuje do dotychczasowych przecieków, a wyświetlacz wydaje się być całkowicie płaski. Dolna krawędź urządzenia mieści głośnik, tackę na kartę SIM oraz port USB-C, lecz w telefonie brakuje 3,5 mm portu słuchawkowego.

SAMSUNG S21 FE 5G

It has plastics back

But it's light weight

no headphone jack

120hz display

Awesome camera #Samsung #SamsungGalaxyS21FE @AmreliaRuhez pic.twitter.com/wtZk7lCFEt — Abhishek Soni (@Abhisheksoni130) November 12, 2021

AKTUALIZACJA 22.11.2021

Czy warto czekać na Galaxy S21 FE?

Wiemy już, że Galaxy S21 FE zostanie wydany mniej więcej na początku stycznia przyszłego roku. Z drugiej strony, wiemy również, że seria Galaxy S22 zostanie wydana krótko po nim. Pomimo faktu, że urządzenia te różnią się od siebie specyfikacją, funkcjonalnością oraz - przede wszystkim - ceną, należy zastanowić się, które urządzenie rzeczywiście jest warte naszej uwagi.

W środku Galaxy S21 FE znajdziemy Exynos 2100 lub Snapdragon 888 (w zależności od rynku) w połączeniu z maksymalnie 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci masowej, a także baterią o pojemności 4,500 mAh. Podobnie jak jego poprzednik, Galaxy S21 FE nie będzie posiadać portu 3,5 mm jack audio, a także brak w nim slotu na kartę MicroSD. Czy smartfon z takimi parametrami jest wart oczekiwania?

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Black Friday na Samsung.com

PONIŻSZE OFERTY NA BLACK FRIDAY SĄ JUŻ NIEAKTUALNE

Samsung postanowił dołączyć do święta zakupów i uruchomił własną ofertę wyprzedażową z okazji Black Friday. W oficjalnym sklepie Samsunga oferta na Black Friday trwać będzie od 19 do 30 listopada. Wybrane urządzenia zostały przecenione, dzięki czemu możemy zakupić je po okazyjnych i często dużo niższych cenach.

Ponadto Decydując się na zakup słuchawek Galaxy Buds Live lub Galaxy Buds Pro w oficjalnym sklepie Samsung w okresie do 28 listopada, można liczyć można liczyć na atrakcyjne rabaty: 350 zł w przypadku Buds Live i 400 zł w przypadku Buds Pro.

Wybrane przez nas najlepsze okazje znajdują się również tutaj.

AKTUALIZACJA 01.12.2021

Galaxy S21 FE na nowych renderach w wysokiej rozdzielczości

Samsung może wprowadzić na rynek Galaxy S21 FE w styczniu 2022 roku, ale wszelkie informacje na temat tego smartfona wyciekły już więcej razy niż jesteśmy w stanie zapamiętać. Jego design, specyfikacje, a nawet warianty kolorystyczne zostały ujawnione w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Teraz zostały także ujawnione wysokiej rozdzielczości zdjęcia prasowe.

Niezawodny leakster Roland Quandt opublikował rendery, przedstawiające Galaxy S21 FE we wszystkich wariantach kolorystycznych. Urządzenie można zobaczyć w kolorze zielonym, różowym, białym i czarnym. Możliwe jest, że urządzenie pojawi się w jeszcze większej liczbie kolorów kilka miesięcy po swojej premierze. Możemy również zauważyć w renderach, że telefon ma metalowy korpus (zauważ linie anteny na bokach).

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

AKTUALIZACJA 06.12.2021

Samsung przypadkowo ujawnia Galaxy S21 FE przed premierą

Premiera Galaxy S21 FE zbliża się do nas wielkimi krokami. Potwierdzeniem tego może być kolejna sytuacja, kiedy to Samsung przypadkowo opublikował nazwę telefonu i obraz na swojej stronie internetowej. Po chwili informacje na jego temat zostały jednak szybko usunięte.

Samsung UAE przypadkowo opublikował stronę wsparcia przed premierą telefonu. Fakt ten został zauważony przez leakstera Evana Blassa (@evleaks). Strona ujawniła smartfon w zielonym awatarze wraz z jego nazwą i numerem modelu (SM-G990E/DS). Idąc przez te informacje, firma może uruchomić Exynos 2100 wariant urządzenia w regionie Bliskiego Wschodu.

Źródło: Samsung UAE / Evan Blass

AKTUALIZACJA 07.12.2021

Premiera Galaxy S21 FE w Indiach zbiegnie się z globalnym uruchomieniem

Premiera Galaxy S21 FE w Indiach może podążać za tym samym schematem, co globalny wariant. Oznacza to, że Samsung może uruchomić urządzenie w czterech opcjach kolorystycznych na początku 2022 roku. Wcześniej potwierdzaliśmy, że Samsung chce odsłonić Galaxy S21 FE w pierwszej połowie stycznia. Teraz nowy raport sugeruje, że indyjscy klienci nie będą musieli czekać bardzo długo, zanim otrzymają możliwość zakupu nadchodzącego smartfona Fan Edition w swoim kraju.

Podobnie jak w przypadku wariantu międzynarodowego, Galaxy S21 FE w Indiach powinien trafić na półki sklepowe w czterech opcjach kolorystycznych - tych samych, które wyciekły w renderach zaledwie kilka dni temu. W związku z tym, będzie on dostępny w kolorze czarnym, białym, różowym i zielonym.

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

AKTUALIZACJA 09.12.2021

Galaxy S21 FE zadebiutuje wraz z Androidem 12!

Galaxy S21 FE to najgorzej strzeżona tajemnica Samsunga w tym roku. Pierwotnie planowany na trzeci kwartał 2021 roku, (wciąż) nadchodzący smartfon ostatecznie zadebiutuje na początku przyszłego roku. Nie ma powodów, aby wierzyć, że Galaxy S21 FE nie zostanie uruchomiony - do tej pory pojawiło się wiele dowodów na poparcie jego zbliżającej się premiery. Jak się teraz okazuje, Galaxy S21 FE zadebiutuje wraz z Androidem 12.

Jest to z pewnością świetna wiadomość dla każdego, kto czeka na zakup Galaxy S21 FE. Nabywcy będą mogli doświadczyć najnowszej wersji Androida od razu po jego zakupie. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaką otrzymają - Galaxy S21 FE będzie na liście telefonów Samsunga, które dostaną trzy aktualizacje OS. Oznacza to, że Galaxy S21 FE będzie wspierany aż do Androida 15.

Źródło: Roland Quandt / winfuture.de Źródło: Roland Quandt / winfuture.de

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Znamy już całą specyfikacje techniczną Galaxy S21 FE

Podobnie jak Galaxy S21 i Galaxy S21+, Galaxy S21 FE nie przyniesie zbyt wiele ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika. Pierwszym z nich jest procesor, gdyż Galaxy S21 FE będzie zasilany przez Snapdragon 888 lub Exynos 2100 (w zależności od rynku - w Europie będzie to Exynos 2100). Druga zmiana będzie dotyczyć wyświetlacza - front Galaxy S21 FE będzie chroniony przez Gorilla Glass Victus.

Reszta specyfikacji będzie mniej więcej taka sama jak w modelu S20 FE: 6,4-calowy wyświetlacz 120 Hz Full HD+ Dynamic AMOLED 2X z centralnie umieszczonym otworem na obiektyw aparatu do selfie, 6 GB/8 GB pamięci RAM wraz z 128 GB/256 GB pamięci masowej bez możliwości rozbudowy, bateria o pojemności 4500 mAh z 25 W przewodowym i 15 W bezprzewodowym ładowaniem, wodoodporność IP68, przedni aparat 32 MP oraz potrójny tylny aparat składający się z 12 MP F1.8 głównego, 12 MP F2.2 ultra-szerokiego i 8 MP F2.4 3x teleobiektywu.

Oczywiście Galaxy S21 FE będzie również działał z nowszym oprogramowaniem - wszystko dzięki temu, że Galaxy S21 FE wychodzi później niż Samsung pierwotnie planował. Niestety na ten moment nie wiadomo, ile Galaxy S21 FE będzie kosztować.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Najnowszy przeciek ujawnia różne kolory Galaxy S21 FE

Ten najnowszy przeciek, który pojawił się na Twitterze, pokazuje Galaxy S21 FE w czterech różnych kolorach. Wyraźnie widać, że nadchodzący smartfon wygląda niemal identycznie jak Galaxy S21. Podobno specyfikacja również nie różni się zbytnio od swojego pierwowzoru.

Jak się również ostatnio okazało, Galaxy S21 FE zadebiutuje wraz z Androidem 12. Jest to z pewnością świetna wiadomość dla każdego, kto czeka na zakup Galaxy S21 FE. Nabywcy będą mogli doświadczyć najnowszej wersji Androida od razu po jego zakupie. Nie jest to jednak jedyna korzyść, jaką otrzymają - Galaxy S21 FE będzie na liście telefonów Samsunga, które dostaną trzy aktualizacje OS. Oznacza to, że Galaxy S21 FE będzie wspierany aż do Androida 15.

AKTUALIZACJA 17.12.2021

Galaxy S21 FE bez tajemnic - wiemy już wszystko!

Praktycznie wszystko, co można sobie wyobrazić o Galaxy S21 FE właśnie wyciekło do internetu (za pośrednictwem portalu WinFuture). Podobnie jak Galaxy S21 i Galaxy S21+, Galaxy S21 FE niestety nie przyniesie zbyt wiele ulepszeń w stosunku do swojego poprzednika.

Więcej na ten temat można przeczytać w osobnym, dedykowanym materiale - tutaj.

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Samsung przypadkowo zdradził oficjalną cenę Galaxy S21 FE!

Niedawno ubolewaliśmy nad wysoką ceną nadchodzącego Galaxy S21 FE, ale teraz wygląda na to, że w rzeczywistości będzie ona jeszcze wyższa. Jak się dzisiaj okazało, Samsung przedwcześnie opublikował oficjalną stronę produktową tego smartfona wraz z jego ceną.

Jak podaje Softpedia, wyciek został dostrzeżony na stronie Samsung Irlandia, gdzie Galaxy S21 FE z 128 GB pamięci masowej kosztuje 769 euro (około 3500 zł). Model z 256 GB pamięci masowej również został dostrzeżony, a jego cena wynosi 839 euro (około 3800 zł).

Na ten moment nie wiemy jednak, czy ceny te okażą się oficjalnymi i końcowymi kwotami.

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Data premiery Galaxy S21 FE wreszcie potwierdzona?

Niezawodny leakster, Evan Blass (@evleaks), opublikował zdjęcia Galaxy S21 FE na Twitterze. Zdjęcia pokazują datę Tue, January 11 (Wtorek, 11 stycznia) na ekranie blokady telefonu, co najprawdopodobniej jest datą premiery tego telefonu. Byłoby to również zgodne z raportami i plotkami, jakie pojawiły się na przestrzeni ostatnich tygodni.

Obrazy ujawniają również niektóre tapety telefonu w akcji. Możemy zobaczyć także loga 5G i AT&T na ekranie blokady, co oznacza, że telefon będzie dostępny w sieci AT&T w USA i oferuje łączność 5G.

AKTUALIZACJA 24.12.2021

Galaxy S21 FE na pierwszym wideo przed premierą!

Galaxy S21 FE został niespodziewanie przedstawiony w krótkim wideo, więc mamy nadzieję, że jesteś gotowy na swoją nadchodzącą premierę. Wczesny unboxing Galaxy S21 FE i jego pierwsze wrażenia właśnie pojawił się na YouTube i ujawnia jeszcze więcej o tym smartfonie.

Po pierwsze, zawartość pudełka - jest to przyjazne dla środowiska pudełko detaliczne, co oznacza, że nie znajdziemy w nim zbędnych rzeczy. Producent umieścił w nim zwykłą dokumentację i kabel USB-C. Co jednak ważne, w środku nie znajdziemy słuchawek, a mimo wcześniejszych doniesień, w zestawie nie znajdzie się także ładowarka.

Tym razem Galaxy S21 FE występuje z wykończeniem w kolorze grafitowym. Sercem tego egzemplarza jest Snapdragon 888, choć niektóre modele, oznaczone literą "E" w numerze modelu, będą posiadać Exynosa 2100. Oprócz grafitowego, Galaxy S21 FE będzie dostępny również w kolorach: oliwkowo-zielonym, lawendowym i białym.

Smartfon ma 6,4-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X FHD+ z częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługuje łączność 5G. Mówi się, że Samsung odsłoni Galaxy S21 FE na początku stycznia podczas targów CES 2022, choć wciąż czekamy na oficjalne potwierdzenie.

Galaxy S21 FE od środka - zobacz nowe zdjęcia

Portal SamMobile odkrył kilka nowych zdjęć wnętrza Galaxy S21 FE.

Niektóre z obrazów poniżej pochodzą od dostawcy usług mobilnych Mobistekla (za pośrednictwem GSMArena). Źródło twierdzi, że zdjęcia pokazują oficjalny zestaw do wymiany wyświetlacza Galaxy S21 FE, który zawiera aluminiową ramkę.

Podana cena to 185 euro (około 850 zł), podczas gdy zestaw zastępczy zawierający wyświetlacz bez ramki będzie kosztować 119 euro (około 550 zł). Są to jednak ceny stron trzecich, więc mogą się różnic na ich oficjalnych wersjach.

Źródło: SamMobile Źródło: SamMobile

Źródło: Mobistekla Źródło: Mobistekla Źródło: Mobistekla

Źródło: Mobistekla Źródło: Mobistekla Źródło: Mobistekla

AKTUALIZACJA 27.12.2021

Premiera Galaxy S21 FE znowu zagrożona! Czy Samsung odwoła swój udział w CES 2022?

Targi CES 2022 mają trwać przez 3 dni, od 5-8 stycznia 2022 roku. Pojawiło się jednak pewne zagrożenie, a mianowicie wariant Omikron, który wywołał panikę wśród wystawców tego wydarzenia - kilka firm zdecydowało się bowiem odwołać swój udział w targach. Są wśród nich Amazon, Meta (czyli Facebook), Twitter oraz Pinterest. Z pewnością obniżyło to atrakcyjność imprezy, tym bardziej, że Intel oraz AMD znacznie skróciły swoje programy przeznaczone na CES. Co więcej, T-Mobile, jeden z głównych sponsorów targów, również ograniczy w nich swój udział. Obawy ma także Nvidia, jednak jej główna konferencja prasowa odbędzie się wyłącznie online.

Ostatnie targi na żywo odbyły się w 2020 roku, dwa miesiące przed wybuchem pandemii. Kolejne z nich, czyli CES 2021, były już wydarzeniem online, zaś przyszłoroczne mają być w stałym miejscu, czyli w Las Vegas i transmitowane w internecie. Osoby, które chcą pojawić się fizycznie na targach, będą musiały mieć ze sobą paszporty covidowe, zaś na miejscu obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Choć Samsung, Sony, Alphabet oraz Qualcomm wciąż pozostają przy decyzji pojawienia się na targach CES 2022, to przedstawiciele tych firm zastrzegają, że będą monitorować sytuację. Należy więc spodziewać się, że w razie nagłego przypadku i zwiększenia zagrożenia nowym wariantem wirusa, odwołają swój udział w wydarzeniu. Choć Galaxy S21 FE, po wielu miesiącach oscylacji pomiędzy skasowaniem a premierą, ostatecznie ma zostać zaprezentowany, to odwołanie udziału Samsunga w targach może okazać się definitywnym gwoździem do trumny tego smartfona.

AKTUALIZACJA 28.12.2021

Galaxy S21 FE jednak z Androidem 11? Działający egzemplarz już trafił w czyjeś ręce

Wydaje się, że przecieki dotyczące Galaxy S21 FE nie mają końca. Niestety, choć dla nas są to ciekawe informacje, to ich skutkiem ubocznym będzie zrujnowanie nam premiery tego smartfona. Pewna osobna na forum Reddit zdobyła swój egzemplarz Galaxy S21 FE na kilka tygodni przed rzekomą premierą i jest w stanie odpowiedzieć na nawet najbardziej szczegółowe pytania.

Poniższy zrzut ekranu został dołączony jako "dowód" zakupu telefonu. Pokazuje on pudełko detaliczne Galaxy S21 FE 5G wraz z rozpakowanym telefonem i uruchomionym benchmarkiem CPU-Z. Ten ostatni potwierdza, że mamy do czynienia z chipsetem Snapdragon 888.

Źródło: UnknownWon / Reddit

Ponadto użytkownik Reddita potwierdził, że Galaxy S21 FE - mimo, że obsługuje 120 Hz - nie posiada wyświetlacza z adaptacyjną częstotliwością odświeżania. Jest to jedna z funkcji, które przewidywaliśmy, że Samsung pominie w pogoni za znalezieniem najlepszego punktu cenowego dla następnego urządzenia z serii FE.

Galaxy S21 FE sprzedany Redditorowi wydaje się być wczesną jednostką produkcyjną, ponieważ działa na nim oprogramowanie z sierpnia, czyli Android 11. Istnieją jednak dowody na poparcie tezy, że Galaxy S21 FE działa na Androidzie 12. Wracając do kwestii sprzętu, należy pamiętać, że Galaxy S21 FE nie będzie zasilany przez Snapdragona 888 na każdym rynku, a klienci w większości krajów azjatyckich otrzymają wariant wyposażony w Exynos 2100, tak samo jak Polska.

AKTUALIZACJA 29.12.2021

Unboxing i recenzja Galaxy S21 FE przez nabywcę detalicznego w Republice Południowej Afryki

Użytkownik Reddita, u/UnknownWon, zamieścił kilka przydatnych informacji na temat Galaxy S21 FE, które mogą niektórych porządnie zaskoczyć. Użytkownik zamieścił także film z unboxingu, w którym pokazuje początkową konfigurację Galaxy S21 FE, a my możemy zauważyć smukłe pudełko, które pomija ładowarkę.

Ostatnio u/UnknownWon zamieścił mini recenzję telefonu, potwierdzając, że telefon posiada baterię o pojemności 4500 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie i szybkie ładowanie bezprzewodowe, zgodnie z menu ustawień. Sugeruje on również, że telefon cierpi na zielony odcień, ale opiera to na porównaniu wyświetlacza na jego Poco X3. Wspomina, że nie ma sposobu na ręczną regulację balansu bieli wyświetlacza.

Napisał także o skanerze linii papilarnych w ekranie, który jest optyczny (w porównaniu do ultradźwiękowych czujników serii S21). Ponadto, telefon jest wyposażony w 6 GB pamięci RAM, a wariant dualSIM w jego regionie przyszedł z chipsetem Snapdragon 888, a nie Exynos 2100, jak inne modele S21 w tym regionie. Zastanawiamy się, czy Samsung wyda również wersję 4G zasilaną przez Exynos, jak to miało miejsce z S20 FE.

Na koniec recenzent zamieścił kilka przykładowych zdjęć wykonanych za pomocą S21 FE i można je zobaczyć poniżej. Jest co najmniej jedna próbka dla każdego aparatu.

Źródło: u/UnknownWon / Reddit

Źródło: u/UnknownWon / Reddit Źródło: u/UnknownWon / Reddit

Źródło: u/UnknownWon / Reddit Źródło: u/UnknownWon / Reddit

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Samsung przedwcześnie ujawnił wszystkie opcje etui dla Galaxy S21 FE

Samsung wymienia w sumie piętnaście etui dla Galaxy S21 FE. Istnieje pięć rodzajów etui, z których dwa są przezroczyste i bez rozbryzgów koloru, czyli Transparent Case i Transparent Standing Case. Pozostałe trzy modele są dostępne w różnych kolorach, aby dopasować się do wariantu telefonu.

Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry

Silikonowe etui będzie dostępne w kolorach: czarnym, lawendowym, oliwkowym, czerwonym i białym. Wydaje się, że jest to jedyny model etui, który oferuje czerwoną opcję kolorystyczną.

Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry

Etui Smart Clear View będzie dostępne w kolorze czarnym, lawendowym, oliwkowym i białym.

Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry

Etui Thin Strap będzie dostępne z paskiem na rękę w kolorze granatowym, żółtym, pomarańczowym lub limonkowo-zielonym.

Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry Źródło: Samsung Węgry

Galaxy S21 FE przed premierą na kolejnym wideo

Dwa egzemplarze Galaxy S21 FE w różnych kolorach zostały dostrzeżone obok siebie w nowym przecieku (przez @AhmedQwaider888). Po raz kolejny mamy możliwość bliższego spojrzenia na cienkie ramki wyświetlacza i projekt obudowy aparatu.

Spodziewamy się, że Samsung wyda Galaxy S21 FE w czterech opcjach kolorystycznych, z których dwa - oliwkowa zieleń i lawenda - można zobaczyć poniżej. Galaxy S21 FE będzie również dostępny w kolorze grafitowym i białym, a Samsung planuje sprzedać co najmniej 15 wariantów obudowy, w tym etui Smart Clear View w czterech opcjach kolorystycznych.

Widok z przodu telefonu ujawnia numer modelu "SM-G990E," co oznacza, że jest to wariant Galaxy S21 FE napędzany przez Exynos 2100. Samsung powinien odsłonić Galaxy S21 FE 4 stycznia, a tydzień później wypuścić telefon na rynek. Urządzenie będzie musiało dorównać renomie Galaxy S20 FE, który okazał się sukcesem w zeszłym roku.

The most waited mobile by Samsung fans #galaxys21fe

صوره للجهاز على الطبيعه

انه يقترب……….. #احمد_قويدر. pic.twitter.com/IawrPwbqwh — Ahmed Qwaider (@AhmedQwaider888) December 30, 2021

AKTUALIZACJA 04.01.2022

Galaxy S21 FE zaprezentowany! Oto najnowszy zabójca flagowców

Samsung mógł początkowo planować wprowadzenie Galaxy S21 FE na rynek w trzecim kwartale 2021 roku, ale z niezbyt jasnych powodów - choć prawdopodobnie związanych z problemami produkcyjnymi i brakami półprzewodników - telefon został przesunięty na styczeń 2022 roku. Mamy właśnie pierwszy tydzień stycznia i na szczęście, po niezliczonych przeciekach i plotkach, nadszedł wreszcie czas prawdy.

Źródło: Samsung

Samsung oficjalnie przedstawił Galaxy S21 FE światu dzisiaj jako bezpośredni sequel Galaxy S20 FE i uzupełnienie istniejącej linii Galaxy S21. Według Samsunga, filozofią, która doprowadziła do rozwoju Galaxy S21 FE było:

Dać użytkownikom urządzeń Galaxy jeszcze więcej, za mniej.

Galaxy S21 FE wygląda niemal identycznie jak bazowy model Galaxy S21, z wyjątkiem tego, że ma dopasowaną kolorystycznie obudowę aparatu i metalową ramkę. Wyświetlacz jest płaski, a ramki są cienkie. Telefon ma smukły profil wynoszący 7,9 mm, głośniki stereo i skaner linii papilarnych na wyświetlaczu.

W większości regionów, w tym w Europie, Galaxy S21 FE będzie dostarczany z chipsetem Snapdragon 888, podczas gdy w wybranych rynkach azjatyckich, klienci otrzymają wariant wyposażony w Exynos 2100. Jest to dość duża sprawa dla klientów, którzy zawsze chcieli korzystać z chipsetów Qualcomm na rynkach, które oferowały jedynie wersję z Exynosem.

Źródło: Samsung

Opcje pamięci obejmują 6 GB / 8GB pamięci RAM oraz 128 GB / 256 GB pamięci masowej bez możliwości rozszerzenia. Tak, Galaxy S21 FE nie posiada slotu na kartę microSD. Pudełko detaliczne jest przyjazne dla środowiska, co oznacza, że wykorzystuje materiały biodegradowalne i zawiera jak najmniej akcesoriów. Do telefonu dołączony jest kabel USB-C do ładowania, klucz do karty SIM oraz zwykła dokumentacja.

Z tyłu telefonu umieszczono 12 MP ultraszeroką kamerę, 12 MP szeroką matrycę główną i 8 MP teleobiektyw, ten ostatni posiada 3-krotny zoom optyczny. Po przeciwnej stronie telefonu, kamera selfie znajduje się w wycięciu wyświetlacza Infinity-O i ma rozdzielczość 32 MP.

Źródło: Samsung

Samsung wzbogacił aplikację Aparat o nowe funkcje, takie jak tryb nocny, Zoom Lock, AI Face Restoration, Dual Recording Mode i Object Eraser. Galaxy S21 FE jest wyposażony w system Android 12 i One UI 4.

Galaxy S21 FE jest zasilany przez baterię o pojemności 4,500 mAh z możliwością szybkiego ładowania o mocy 25 W - ładowarka ścienna sprzedawana oddzielnie. Samsung wyda urządzenie w przyszłym tygodniu w czterech opcjach kolorystycznych: biały, lawendowy, grafitowy i oliwkowy, choć dostępność tych dwóch ostatnich kolorów wydaje się zależeć od rynku.

Źródło: Samsung

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Najlepsze funkcje Galaxy S21 FE, o których musisz wiedzieć!

W porównaniu do Galaxy S21 i Galaxy S21+, Galaxy S21 FE ma stosunkowo przystępną cenę. Każdy, kto chce kupić niedrogi telefon z wysokiej klasy procesorem, wyświetlaczem o wysokiej częstotliwości odświeżania i dobrymi aparatami będzie zainteresowany modelem Galaxy S21 FE, a poniżej znajdują się niektóre z jego najlepszych cech.

120 Hz wyświetlacz Super AMOLED i głośniki stereo

Samsung produkuje najlepsze panele wyświetlaczy OLED w branży, a Galaxy S21 FE wykorzystuje jeden z tych wysokiej klasy paneli. Ma 6,4-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED z Infinity-O, rozdzielczością Full HD+ i częstotliwością odświeżania 120 Hz. Telefon może odtwarzać treści HDR10+, a ekran osiąga maksymalną jasność 1200 nitów. Gdy połączymy fantastyczny wyświetlacz z głośnikami stereo i dźwiękiem Dolby Atmos, Galaxy S21 FE okaże się świetnym urządzeniem do konsumpcji multimediów.

Potrójna kamera 12 MP z OIS

Galaxy S21 FE posiada przyzwoity zestaw aparatów fotograficznych, składający się z trzech obiektywów: 12 MP główny z OIS, 12 MP ultra szeroki i 8 MP telefoto z 3-krotnym zoomem optycznym i OIS. Chociaż konfiguracja aparatu wygląda identycznie jak w Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE posiada nieco większy czujnik ultra szerokiej kamery i nowszy procesor, co prowadzi do poprawy jakości obrazu.

W przeciwieństwie do większości innych niedrogich flagowych telefonów innych marek, Galaxy S21 FE oferuje dedykowany teleobiektyw z OIS, a wszystkie jego aparaty, w tym przedni aparat 32 MP, są zdolne do nagrywania filmów 4K i 60 fps. Tak więc, telefon jest dość elastyczny, jeśli chodzi o przechwytywanie obrazu.

Android 12 (One UI 4.0)

Samsung zaprezentował Galaxy S21 FE z systemem Android 12 ( i nakładką One UI 4.0), które są dostępne od razu po wyjęciu telefonu z pudełka. Jak firma również obiecuje, smartfon ten dostanie co najmniej trzy kolejne aktualizacje systemowe: Android 13, Android 14 i Android 15. Dostanie on również dodatkowy rok aktualizacji bezpieczeństwa.

Przychodząc do One UI 4.0, jest to prawdopodobnie najlepszy interfejs Androida, jaki obecnie został wydany, oferując dojrzały design, mnóstwo nowych funkcji oraz opcji dostosowywania.

Klasyfikacja IP68

W przeciwieństwie do większości innych niedrogich flagowych telefonów na rynku, Galaxy S21 FE posiada certyfikat IP68, co oznacza, że może przetrwać kurz i wodę. Nie musisz się martwić, że zabierzesz telefon na przejażdżkę obok basenu, na plaży lub gdy na zewnątrz pada deszcz.

Bateria o pojemności 4500 mAh i ładowanie bezprzewodowe

Galaxy S21 FE jest zasilany baterią o pojemności 4500 mAh, co sprawia, że telefon ten może bez problemu wytrzymać cały dzień na jednym ładowaniu, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Obsługuje szybkie ładowanie o mocy 25 W, szybkie ładowanie bezprzewodowe o mocy 15 W i odwrotne ładowanie bezprzewodowe o mocy 4,5 W. Choć łatwo jest wziąć bezprzewodowe ładowanie za pewnik, funkcja ta jest nadal uważana za premię, a wiele niedrogich telefonów z wyższej półki innych marek nie oferuje tej funkcji.

Ostatecznie, Galaxy S21 FE posiada nowszy i bardziej elegancki design, podobny do innych urządzeń w linii Galaxy S21. Oferuje również szybszy procesor: Exynos 2100 lub Snapdragon 888 (w zależności od rynku). Posiada także łączność 5G (SA/NSA), Wi-Fi 6, NFC oraz port USB 3.2 typu C. Inne ciekawe funkcje telefonu to Samsung DeX i Samsung Pay.

Źródło: Samsung

Galaxy S21 FE bez slotu na karty microSD!

Źródło: Samsung

Oczekiwano, że Galaxy S21 FE trafi do oficjalnego obiegu zaledwie rok po premierze Galaxy S20 FE. Jak się jednak okazało, telefon ten został opóźniony z powodu trwającego globalnego niedoboru półprzewodników. Zgodnie z oczekiwaniami, Galaxy S21 FE przychodzi z kilkoma ulepszeniami w stosunku do swojego poprzednika, a w tym nowszy procesor i nowszy design. Samsung dokonał również jednej zmiany, która może mieć wpływ na niektórych użytkowników - brak gniazda na kartę microSD.

Oznacza to, że nie można rozszerzyć przestrzeni dyskowej w tym telefonie. Decyzja Samsunga może zirytować wielu lojalnych użytkowników urządzień Galaxy.

Źródło: Samsung

Inne telefony z serii Galaxy S21 - Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra - również nie mają gniazda kart microSD, więc nie jesteśmy zbyt zaskoczeni, że S21 FE również go nie posiada. Jednakże, biorąc pod uwagę jego status "FE (Fan Edition)", mieliśmy nadzieję, że może on zawierać rozszerzenie pamięci, biorąc pod uwagę, jak wielu fanów Galaxy rzeczywiście domaga się gniazda kart microSD.

Galaxy S21 FE jest w dwóch wariantach pamięci masowej: 128 GB i 256 GB. Jeśli jesteś kimś, kto przechowuje dużo plików w trybie offline, należy zdecydować się na wersję 256 GB. Z wykluczeniem gniazda kart microSD, gniazda słuchawkowego i ładowarki w zestawie, nie jesteśmy pewni, jak telefon ten dalej mieści się w założeniach serii FE, przynajmniej przy rozważaniu go jako sequel do Galaxy S20 FE.

Źródło: Samsung

Galaxy S21 FE jest pierwszym telefonem Samsunga z Androidem 12!

Galaxy S21 FE miał pierwotnie zostać zaprezentowany w trzecim kwartale 2021 roku, lecz po ciągu opóźnień, Samsung wydaje go w końcu na początku 2022 roku, z datą premiery ustawioną na 11 stycznia na wielu rynkach.

Wszystkie opóźnienia nie zmieniły jednak nic w kwestii specyfikacji telefonu. J jest dokładnie tak samo, czego spodziewaliśmy się ostatnie kilka miesięcy. Opóźnienia przynoszą jednak jedną istotną korzyść po stronie oprogramowania - Galaxy S21 FE jest pierwszym telefonem Samsunga z Androidem 12 i One UI 4.0 po wyjęciu z pudełka.

Źródło: Samsung

Już kilka tygodni wstecz, kiedy to oficjalny firmware Galaxy S21 FE pojawił się w sieci, było wiadomo, że tak się stanie. Wszystkie ostatnie benchmarki również wskazywały na obecność systemu Android 12.

Galaxy S21 FE działa w oparciu o Androida 12 i One UI 4.0 od razu po wyjęciu z pudełka. Co więcej, urządzenie to uzyska dodatkowy duży upgrade systemowy nad Galaxy S21, Galaxy S21+, i Galaxy S21 Ultra. Podczas gdy te trzy telefony, uruchomione z systemem Android 11, będą wspierane tylko do wersji Android 14, Galaxy S21 FE otrzyma aktualizację aż do Androida 15.

Źródło: Samsung

Galaxy S21 FE nieopłacalny? Galaxy S20 FE oferował więcej za tę samą cenę

Samsung zaplanował, że Galaxy S21 FE trafi do sprzedaży w przyszłym tygodniu w cenie wywoławczej 749 € / 699 $ / 699 £ (około 3000 - 3500 zł). Na pierwszy rzut oka jest to uczciwa cena, ponieważ nie poszła w górę ani w dół od 2020 roku, kiedy Samsung wprowadził Galaxy S20 FE 5G. Jednak po bliższym przyjrzeniu się, jesteśmy skłonni uwierzyć, że w tym roku Galaxy S21 FE jest nieco za drogi z kilku powodów.

Źródło: Samsung

Samsung wydał Galaxy S20 FE 5G w cenie 3399 zł tuż przed rozpoczęciem usuwania ładowarek i słuchawek z pudełek detalicznych nowych telefonów Galaxy. Model z 2020 roku uniknął tego losu, ale Galaxy S21 FE jest już telefonem nowej ery, ergo, ma lżejsze pudełko detaliczne.

Z tego powodu, można argumentować, że Galaxy S21 FE faktycznie oferuje mniej niż S20 FE za tę samą cenę. Nie ma ładowarki ściennej w pudełku, brakuje również słuchawek, a jedyne co klienci otrzymują, to kabel USB-C i trochę dokumentacji papierowej.

Źródło: Samsung

Galaxy S20 FE i Galaxy S21 FE mają podobne opcje pamięci wbudowanej, ale podczas gdy model z 2020 roku ma rozszerzalną pamięć, Galaxy S21 FE nie posiada slotu na kartę microSD. Najnowszy model jest również cieńszy - 7,9 mm (spadek z 8,4 mm). Co jednak ważne, oszczędności, jakie Samsung mógł uzyskać dzięki usunięciu rozszerzalnej pamięci masowej, nie są odzwierciedlone w cenie detalicznej.

Ponadto, Samsung poświęcił swój budżet na rozwój i marketing sześciu opcji kolorystycznych dla Galaxy S20 FE. Pomysł został jednak anulowany w tym roku, prawdopodobnie ze względu na ograniczenia kosztów, a w rezultacie, Galaxy S21 FE ofertuje jedynie cztery podstawowe opcje kolorystyczne.

Mimo wszystko, Galaxy S21 FE telefon kosztuje tyle samo, co model 2020. Samsung zaoszczędził trochę gotówki, usuwając akcesoria, wymienną pamięć i nie czyniąc Galaxy S21 FE tak kolorowe, jak jego poprzednik, ale firma nie przekazała tych oszczędności do Ciebie. Wydaje się, że te cięcia kosztów pomogły tylko Samsungowi, a nie klientom.

AKTUALIZACJA 08.01.2022

Galaxy S21 FE w przedsprzedaży! Sprawdź, jak zamówić

Dla wszystkich chętnych, przygotowaliśmy specjalny artykuł, gdzie zbieramy informacje na temat wszystkich sklepów internetowych, w których można zamówić Galaxy S21 FE w przedsprzedaży. Materiał ten znajdziecie - tutaj.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Czy warto kupić Galaxy S21 FE?

Premierze Galaxy S21 FE nie towarzyszyła zbyt duża ekscytacja ze strony fanów marki. Samsung bowiem tak długo zapowiadał, a następnie usuwał wszelkie informacje na temat tego smartfona, że każdy już dawno stracił jakiekolwiek nadzieje na to, że firma kiedykolwiek go zaprezentuje. Jak się jednak okazało, Samsung przedstawił nam model Galaxy S21 FE 4 stycznia podczas tegorocznych targów CES.

Niestety jednak, pomimo bycia następcą świetnie przyjętego Galaxy S20 FE, którego szybko okrzyknięto "zabójcą flagowców", Galaxy S21 FE nie do końca jest godnym reprezentantem linii Fan Edition. Nie jest nim przede wszystkim na oferowaną przez siebie specyfikację, ale również ze względu na fakt, że w dniu premiery oferuje mniej, niż jego poprzednik, w dodatku za tę samą cenę detaliczną. Pojawia się więc pytanie: czy warto kupić Galaxy S21 FE? A może lepiej zakupić rocznego Galaxy S21 lub poczekać na Galaxy S22?

Odpowiedź na te pytania znaleźć można w naszym artykule, gdzie porównaliśmy te smartfony - link do artykułu.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Galaxy S21 FE kopiuje jedną z najlepszych rzeczy w Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE był jednym z najlepszych telefonów, które Samsung wprowadził na rynek w 2019 roku. Potwierdzeniem tego jest fakt, że Samsungowi udało się sprzedać ponad 10 milionów sztuk tego smartfona w ciągu roku. Galaxy S20 FE oferował - właściwie nadal to robi - wszystko, czego potrzebujesz od flagowego telefonu w kosmicznej cenie i poszedł o krok dalej.

Galaxy S21 FE otrzymał większość specyfikacji, które można znaleźć na Galaxy S21 i Galaxy S21 + i kosztuje na start tyle samo, co S20 FE. Ale jest jedna rzecz, którą kopiuje od swojego poprzednika i jest to żywotność baterii.

Jak opisuje swoją przygodę z Galaxy S21 FE jeden z redaktorów SamMobile:

Używam Galaxy S21 FE przez kilka ostatnich i widziałem jego cały dzień pracy na baterii, do czego Galaxy S21 i S21+ po prostu nie były zdolne. Pamiętajmy jednak, że Galaxy S21+ ma baterię o pojemności 4,800 mAh, podczas gdy ogniwo Galaxy S21 FE posiada 4,500 mAh, a w dodatku posiadają sam chipset. Używam wariantu z Exynosem 2100 i mam przyjemność poinformować, że ma doskonałą żywotność baterii, która jest podobna do tego, co oferuje Galaxy S20 FE ze Snapdragonem.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Galaxy S21 FE z pierwszą aktualizacją bezpieczeństwa

Galaxy S21 FE, który został ogłoszony w zeszłym tygodniu, już zaczął otrzymywać swoją pierwszą aktualizację oprogramowania. Ponieważ Samsung nie rozpoczął jeszcze wysyłki urządzenia na większości rynków, użytkownicy prawdopodobnie zobaczą tę nową aktualizację dopiero w momencie rozpakowywania swojego nowego smartfona.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21 FE pochodzi z wersji oznaczonej jako G990EXXU1BUL5. Aktualizacja ta jest obecnie dostępna w Tajlandii, ale powinna wkrótce pojawić się także w innych krajach. Ma ona naprawić różne dziesiątki luk w zabezpieczeniach i może również zawierać poprawki dotyczące błędów oraz ulepszeń stabilności.

AKTUALIZACJA 16.01.2022

Promocja: Galaxy S21 FE o 800 zł taniej!

Cena Galaxy S21 FE w Polsce nie jest atrakcyjna - obecnie w przedsprzedaży można zamówić go za 3499 zł. Cena ta dotyczy zarówno sklepów z elektroniką oraz operatorów komórkowych.

Na szczęście z pomocą przyszedł nam włoski Amazon, który posiada w swojej ofercie Galaxy S21 FE w cenie 2725 zł - to prawie 800 zł taniej, niż na naszym rynku! Oferta dotyczy modelu w wersji z 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej. Dostępne są wszystkie warianty kolorystyczne: czarny, biały, lawendowy oraz oliwkowy.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Galaxy S21 FE dostaje swoją pierwszą aktualizację oprogramowania w USA

Galaxy S21 FE został zapowiedziany wcześniej w tym miesiącu na targach CES 2022. Trzy dni temu, smartfon zaczął otrzymywać styczniową aktualizację zabezpieczeń na niektórych rynkach azjatyckich. Teraz aktualizacja ta zawitała również do USA, dzięki czemu Galaxy S21 FE jest pierwszym telefonem Samsunga, który otrzymał w tym roku aktualizację oprogramowania.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania Galaxy S21 FE pochodzi z wersji firmware opisanym jako G990U1UEU2BUL8 w USA. Zawiera on styczniowe poprawki bezpieczeństwa, które mają naprawić dziesiątki luk w zabezpieczeniach. Aktualizacja ta pojawi się u prawie wszystkich sieci komórkowych, w tym AT&T, Bluegrass Cellular, Comcast, C-Spire, Tracfone, T-Mobile, Verizon, i Xfinity Mobile.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Galaxy S21 FE posiada jeszcze mniej, niż początkowo myśleliśmy

Wraz z wydaniem Galaxy S21 FE, wydaje się, że koreański gigant technologiczny poszedł o krok dalej w usprawnianiu zawartości pudełka detalicznego. Być może o jeden krok za daleko - Samsung usunął preinstalowany ochraniacz ekranu, który zwykle były dołączone do większości telefonów Galaxy, więc jedyną rzeczą, która chroni Galaxy S21 FE jest arkusz Gorilla Glass Victus obejmujący ekran.

Samsung wcześniej wyjaśnił, dlaczego usunął ładowarki ścienne i słuchawki z pudełek detalicznych i - choć rozczarowującą - decyzja ta ma pewną ilość sensu. Prawdą jest, że wielu klientów Samsunga posiada te akcesoria z poprzednich modeli Galaxy, więc np. mogliby korzystać z obniżki cen.

Osłona ekranu jest jednorazowym akcesorium dostosowanym do rozmiaru i kształtu każdego telefonu - w tym przypadku Galaxy S21 FE. Innymi słowy, Galaxy S21 FE jest zupełnie nowy i praktycznie żaden klient nie ma już resztek nieużywanej osłony ekranu, która idealnie pasowałaby do nowego urządzenia. Jeśli jej potrzebują, będą musieli kupić ją osobno.

Wraz z wprowadzeniem na rynek Galaxy S21 FE, Samsung nie tylko usunął kolejne "dodatkowe" akcesorium z pudełka detalicznego, ale poszedł o krok dalej - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Galaxy S21 FE nie jest wcale tańszy niż poprzedni model, a wręcz kosztuje tyle samo, co Galaxy S20 FE rok temu.

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Galaxy S21 FE oficjalnie dostępny!

Wyczekiwana premiera Galaxy S21 FE w końcu nadeszła - smartfon ten jest już dostępny powszechnie do zakupu w większości sklepów z elektroniką.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Galaxy S21 FE o 400 zł taniej i słuchawki Galaxy Buds 2 w prezencie

Samsung oferuje specjalną zniżkę na Galaxy S21 FE na swojej stronie internetowej - z kodem S21FANEDITION smartfon ten można kupić o 400 zł mniej. Dodatkowo, każdy kupujący otrzymuje bezpłatny dostęp do usługi YouTube Premium na 4 miesiące w prezencie oraz 3x więcej punktów Samsung Rewards na następne zakupy!

Kupując na Samsung.com otrzymasz również bezpłatną dostawę na terenie Polski, a dzięki darmowym zwrotom InPost szybko, wygodnie i za darmo możesz zwrócić produkty z kategorii urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, smartwatche, słuchawki, akcesoria). Promocja trwa do 31 stycznia 2022 roku.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Kup Galaxy S21 FE i odbierz nawet 1000 zł zwrotu gotówki w Plusie

Plus przygotował kolejną odsłonę promocji ze zwrotem gotówki. Klienci, którzy od 28 stycznia br. zdecydują się na zakup smartfona Samsung Galaxy S21 FE 5G w ofercie abonamentowej otrzymają nawet 1000 zł zwrotu gotówki.

Link do oferty

AKTUALIZACJA 17.02.2022

Samsung i Lacoste współpracują nad nowymi etui do Galaxy S21 FE

Samsung ustanowił liczne kolaboracje modowe dla niektórych z jego poprzednich flagowych telefonów, w tym na przykład Galaxy Z Thom Browne Editions i Galaxy Watch 4 Maison Kitsune Edition. Firma jest gotowa ogłosić kolejną kolaborację w oczekiwaniu na serię Galaxy S22, ale zamiast specjalnego urządzenia, tym razem patrzymy na ochronne etui zaprojektowanych przez francuską firmę mody Lacoste.

Samsung ogłosił, że nowe etui będą dostępne dla całej serii Galaxy S22, a także Galaxy S21 FE. Co mylące, w tym konkretnym przypadku, firma odnosi się do S21 FE jako części flagowej linii na 2022 rok, mimo że nie jest to właściwy flagowiec.

Projekty obudów Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra zostały ujawnione przez Samsunga w oficjalnym wpisie na blogu. Rendery nie wyglądają zbyt oficjalnie - zwłaszcza w okolicach modułów aparatów - ale rzeczywiście, są oficjalnym odwzorowaniem finalnego produktu. Model Ultra ma logo Lacoste na całym obwodzie, natomiast S22 i S22+ mają odpowiednio czarne i zielone wykończenie.

Galaxy S21 FE Lacoste Case nie został jeszcze ujawniony, ale wszystkie powinny trafić na rynek przed końcem lutego. Samsung nie potwierdził dokładnej daty premiery lub szczegóły cenowe.