Samsung Galaxy S21 FE już jest! Sprawdź, gdzie kupisz go w przedsprzedaży!

Podczas targów CES 2022 Samsung w końcu zaprezentował smartfon Galaxy S21 Fan Edition. Kiedy i gdzie będziemy mogli kupić urządzenie? Sprawdźcie!

Przez ostatnie miesiące o Samsungu Galaxy S21 FE mówiło się wiele. Informacje o kolejnych datach premiery przeplatane były głosami, że producent urządzenia nigdy nie wypuści, a kolejne strony wsparcia są kasowane. Smartfon przebył bardzo wyboistą drogę, jednak ostatecznie jego premiera odbyła się 4 stycznia 2022 roku.

Samsung Galaxy S21 Fan Edition pojawił się tuż przed przepowiadaną premierę kolejnego z flagowców koreańskiego producenta, czyli modelu Galaxy S22. Co nowe urządzenie oferuje użytkownikom? Wciąż możemy liczyć na flagowe komponenty i świetną wydajność, jednak nie obyło się bez pewnych kompromisów. Sercem Galaxy S21 FE jest flagowy procesor na 2021 rok, czyli układ Qualcomm Snapdragon 888, wspierany przez 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. 6,4-calowy wyświetlacz to panel Super AMOLED, charakteryzujący się rozdzielczością Full HD+ i 120 Hz częstotliwością odświeżania. Kontrolę nad pracą całości sprawuje system operacyjny Android 11 z nakładką One UI 4.0.

Gdzie producent poszedł na kompromis? Zamiast 64 MP obiektywu telefoto, znanego z bazowego modelu, otrzymamy jedynie 8 MP jednostkę. Zamiast tego możemy jednak korzystać z przedniej kamery o rozdzielczości 32 MP.

Zaprezentowany smartfon trafił już do przedsprzedaży na całym świecie, w tym także w Polsce. Gdzie możemy go kupić i jaki wydatek nas czeka? Przekonajmy się!

Póki co jedynym dostępnym wariantem Galaxy S21 FE w większości polskich sklepów jest ten z 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Ten kosztuje 3499 zł. W oficjalnym sklepie Samsunga możemy jednak znaleźć wydajniejsze smartfony w wariancie 8/256. Za tą opcję przyjdzie nam zapłacić 3849 złotych. Ceny nowego urządzenia są więc porównywalne z kosztem bazowego Galaxy S21.

Oferta oficjalnego sklepu Samsung

W innych sklepach dostępne są jedynie warianty 6/128.

Oferta sklepu internetowego Vobis

Z taką sytuacją spotkamy się, jeżeli będziemy chcieli złożyć zamówienie w sklepach internetowych MediaExpert, Media Markt, Vobis, NEONET, X-kom oraz RTV Euro AGD. Ciekawą propozycją Samsunga jest prezent w postaci słuchawek Galaxy Buds 2 dla osób zamawiających urządzenie w okresie do 18 stycznia bieżącego roku.

