Samsung Galaxy S21 FE następcą Galaxy Note 20?

Czy to koniec linii Galaxy Note Samsunga? Najnowsze informacje mówią, że Galaxy S21 FE może być następcą modelu Note 20.

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej przyszłości nie doczekamy się kolejnych modeli Samsunga z linii Galaxy Note. Zamiast tego koreański producent ma zamiar ogłosić trzy nowe flagowce: składane Galaxy Z Fold3 oraz Galaxy Z Flip3 oraz wspomnianego Galaxy S21 FE. Nazwa tego ostatniego sugeruje, że jest on naturalnym następcą zeszłorocznego Galaxy S20 FE, jednak Evan Blass, znany leakster sugeruje, że ma on być bliższy linii Note. W związku z tymi spekulacjami, pojawiły się kolejne domysły dotyczące potencjalnych funkcji nowego urządzenia. Czy możemy więc oczekiwać, że najnowszy smartfon będzie obsługiwał pióra S-Pen, podobnie jak Galaxy S21 Ultra?

Samsung is positioning the S21 FE as the followup to last year's Note... pic.twitter.com/5raIdMqHt3 — Evan Blass (@evleaks) June 3, 2021

Seria Galaxy S21 pojawiła się na początku tego roku z kilkoma ulepszeniami w porównaniu do poprzedniej linii S20, jednak jej cena była w większości przypadków niższa niż poprzedniczki. Zdaniem Blassa smartfony z serii Galaxy S21 nie osiągnęły takich wyników, jakich oczekiwał Samsung, dlatego flagowiec wypuszczony w drugiej połowie tego roku ma być kluczowy. Na ten moment nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji ze strony koreańskiego producenta, jednak już w kwietniu jego meksykańska strona niechcący podała nazwę nowego smartfona Samsunga. Profil OnLeaks na Twitterze dotarł jednak do pierwszych grafik przedstawiających smartfon:

Model Galaxy S21 FE otrzymał już nazwę producenta: SM-G990 i został już wypatrzony na portalu Geekbench, gdzie pojawiły się także jego domniemane parametry techniczne. Telefon ma być wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB pamięci RAM, a nad pracą całości ma czuwać system Android 11. Smartfon ma oferować wyświetlacz Inifity-O z matrycą AMOLED o przekątnej 6.4 cala, przednią kamerę o rozdzielczości 32 MP oraz baterię o pojemności 4500 mAh. Urządzenie ma być dostępne w pięciu kolorach: szarym, zielonym, różowym, fioletowym i białym. Możemy spodziewać się nowych informacji dotyczących Samsunga Galaxy S21 FE w kolejnych tygodniach, a oficjalne ogłoszenie może natomiast nastąpić na wydarzeniu Galaxy Unpacked, które odbędzie się 19 sierpnia.

