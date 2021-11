Samsung Galaxy S21 FE z wynikami pierwszych benchmarków!

Przystępny cenowo wariant tegorocznego flagowca Samsunga pojawił się w bazach danych Geekbanch.

W ciągu ostatnich tygodni otrzymywaliśmy sprzeczne sygnały dotyczące tego, czy Samsung faktycznie zdecyduje się na wypuszczenie na rynek modelu Galaxy S21 FE. wszystko wskazuje jednak na to, że już niedługo ujrzymy to urządzenie w ofercie sklepów.

Wedle niedawnych doniesień Jona Prossera Samsung planuje zaprezentować nam to urządzenie podczas wydarzenia Galaxy Unpacked, które ma odbyć się 4 stycznia 2022 roku. Telefon ma być napędzany przez procesory Snapdragon oraz Exynos. Obecność konkretnego procesora zostanie uwarunkowana regionem, do którego trafi dane urządzenie. Dzisiaj w sieci pojawiły się natomiast wyniki pierwszych testów syntetycznych smartfona z procesorem Exynos. Pokazał się on bowiem w bazie danych Geekbench.

Rezultaty osiągnięte przez Samsunga Galaxy S21 FE z procesorem Exynos 2100 wyglądają następująco: jednordzeniowy 1096 punktów i wielordzeniowy 3387 punktów. Takie wyniki nie są rewelacyjne, jednak spodziewamy się, że w momencie oficjalnej premiery będą one prezentować się lepiej. Obecnie testowany model wciąż może nie posiadać finalnej wersji oprogramowania, która być może nie być w stanie wydobyć pełnego potencjału chipu.

Z danych w serwisie Geekbench dowiadujemy się także, że testowany model posiada 8 GB pamięci operacyjnej oraz nosi numer producenta SM-G990E. Wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji dotyczącej systemu operacyjnego, jednak spodziewamy się obecności Androida 11 z nakładką One UI 3.1. Nie wiemy także jaką cenę za nowe urządzenie wyznaczy Samsung.

