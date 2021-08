Samsung Galaxy S21 FE - zobacz dokładne modele 3D!

Najnowszy przeciek pozwala nam na bardzo dokładne spojrzenie na wygląd nadchodzącego Samsunga Galaxy S21 FE.

Czy w końcu doczekamy się premiery Samsunga Galaxy S21 FE? Wygląda na to, że tak. Pomimo przesunięcia terminu jego debiutu na rynku, spowodowanego problemami w dostępności półprzewodników, koreański producent wznowił prace nad lżejszą wersję swojego tegorocznego flagowca.

Evan Blass, znany i prawie zawsze niezawodny leakster przedstawił nowe, bardzo dokładne grafiki prezentujące nadchodzące urządzenie Samsunga. Na jego Twitterze możemy znaleźć bardzo dokładne modele 3D, które pozwalają nam na niezwykle bliski rzut oka na Galaxy S21 FE. Możemy zobaczyć smartfony w kolorach białym, szarym, zielonym, fioletowym oraz niebieskim.

To jak telefon się prezentuje pokrywa się z niedawnym przeciekiem pochodzącym od samego Samsunga. Koreański producent niechcący pokazał na Instagramie wygląd nowego smartfona w kolorze fioletowym. Co prawda post został usunięty, jednak w sieci nic nie ginie, a internauci błyskawicznie przekazali go dalej.

Co wiemy o samym urządzeniu? Smartfon ma posiadać 6,5-calowy wyświetlacz Super AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Telefon będzie podobno wyposażony w procesor Snapdragon 888, maksymalnie 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wewnętrznej. Drugi z wariantów ma być napędzany przez własny procesor Samsunga, czyli Exynos 2100.

Źródło: Evan Blass

Za odpowiednio długą pracę zadba bateria o pojemności 4500 mAh, którą będziemy mogli naładować mocą 45 W. Jak widzimy na grafikach, Samsung Galaxy S21 FE posiada moduł z trzema aparatami z tyłu. Ma to być podobny zestaw jak w jego poprzedniku. Otrzymamy więc główny obiektyw 12 MP, ultraszerokokątny 12 MP oraz 8 MP kamerę z trzykrotnym zoomem optycznym. Z przodu znajdziemy natomiast 32 MP aparat selfie. Zakładamy, że urządzenie zadebiutuje z Androidem 11 i będzie obsługiwać łączność 5G.

