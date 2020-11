Samsung Galaxy S21 - bazowy model z plastiku, zoom optyczny w S21U

Do sieci trafiły kolejne informacje o Samsungu Galaxy S21. Niestety część z nich nie jest pozytywna. Koreańczycy postanowili nieco zaoszczędzić na materiałach wykończeniowych.

Samsung Galaxy Note 20 w bazowej wersji jest pierwszym flagowcem od lat, którego wyposażono w plastikowe plecki. Okazuje się, że Koreańczycy zamierzają kontynuować ten trend, a Galaxy S21 podobnie, jak Galaxy Note 20 zostanie wykonany z gorszych jakościowo materiałów wykończeniowych.

Smartfon Samsung Galaxy S21

Portal XDA Developers informuje o trzech modelach z rodziny Galaxy S21 - Galaxy S21 (nazwa kodowa O1), Galaxy S21 Plus (nazwa kodowa T2) oraz Galaxy S21 Ultra (nazwa kodowa P3). Każde urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 875 (wariant na Stany Zjednoczone) lub Exynos 2100 (wersja międzynarodowa).

Mówi się, że po poważnej wpadce jakościowej związanej z niską wydajnością procesorów Exynos 990 oraz problemami z przegrzewaniem się, Samsung znacząco poprawił konstrukcję nadchodzącego układu. Prawdopodobnie każdy model otrzyma modem sieci 5G w standardzie.

Najtańszy Galaxy S21 otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala. Podobnie, jak w przypadku droższego Galaxy S21 Plus z ekranem o przekątnej 6,7 cala będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Smartfony te nie otrzymają panelu LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania. Trafi on jedynie do najdroższego Galaxy S21 Ultra. Smartfon ten otrzyma również panel o rozdzielczości WQHD+.

Wyświetlacz Galaxy S21 Ultra zaoferuje jasność maksymalną na poziomie 1600 nitów. Pozostałe modele otrzymają ekrany o jasności 1400 nitów.

XDA Developers potwierdza, że panel Galaxy S21 Ultra będzie kompatybilny z rysikiem S-Pen, ale nie znajdziemy go w pudełku. Samsung będzie sprzedawać pióro z dedykowanym pokrowcem dla Galaxy S21 Ultra. Smartfon nie zaoferuje wbudowanego miejsca na rysik.

Topowy model Galaxy S21 Ultra otrzyma 10 krotny zoom optyczny oraz możliwość nagrywania w 4K 60 fps z optyczną stabilizacją obrazu.

Co ciekawe bazowy model Galaxy S21 podobnie, jak Galaxy Note 20 zaoferuje plecki wykonane z plastiku.

