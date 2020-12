Samsung Galaxy S21 bez inteligentnego asystenta NEON

Samsung Galaxy S21 miał być pierwszym smartfonem z inteligentnym asystentem NEON korzystającymi z AI oraz dedykowanym sektorowi B2B. Niestety prace nie idą zgodnie z planem.

Na początku 2020 roku podczas targów CES 2020, Samsung zaprezentował nowego asystenta korzystającego ze sztucznej inteligencji. Producent informował wtedy, że trafi on na pierwsze urządzenia jeszcze w grudniu 2020 roku. Niestety Samsung Technology and Advanced Research - dział odpowiedzialny za rozwój tego rozwiązania oficjalnie potwierdził, że napotkano komplikacje, które opóźniły prace nad rozwiązaniem.

Samsung Galaxy S21

Okazuje się, że NEON nie trafi do Samsunga Galaxy S21, ani żadnego innego smartfona tego producenta w najbliższej przyszłości. Przypominamy, że NEON miał być pierwszym na świecie asystentem osobistym dedykowanym dla sektora B2B. Oznacza to, że Samsung przygotowuje odpowiednika Asystenta Google, ale skierowanego na potrzeby pracowników korporacji.

Neon will be revealed via a press release and website update in a couple of hours. And it's way more cooler than you might think — Snapdrachun 888 5G (@chunvn8888) December 13, 2020

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że NEON projektowany jest obecnie jako oddzielna usługa, która nie jest bezpośrednio zintegrowana z danym modelem smartfona. Wcześniej tego samego dnia w sieci pojawiły się informacje wskazujące na obecność NEON w najdroższym modelu Galaxy S21 Ultra 5G.

W tweecie Pranav'a Mistry - dyrektora Samsung Technology and Advanced Research dowiedzieliśmy się, że NEON nie trafi do żadnego smartfona z rodziny Galaxy S21. Dodatkowo jego premiera został odroczona aż do 2022 roku.

To clarify, NEON View is not coming for general public availability in near future. It is first targeted for B2B, as an API that integrates NEON's realtime conversation capability to mobile apps and web services. https://t.co/xbL8fp5Yn4 pic.twitter.com/ltukntPEUN — Pranav Mistry (@pranavmistry) November 27, 2020

Wszystko wskazuje na to, że pandemia COVID-19 zmieniła plany Samsunga, a Galaxy S21 stracił jednego z ważnych asów w rękawie.

