Samsung Galaxy S21 bez kompromisów - ekran WQHD+ w 120 Hz

Zeszłoroczne modele Samsunga z rodziny Galaxy S20 jako pierwsze umożliwiały wyświetlanie treści z podwyższoną częstotliwością odświeżania. Niestety, ale aby skorzystać z 120 Hz częstotliwości odświeżania trzeba obniżyć rozdzielczość do Full HD. Z wyższej rozdzielczości QHD - 3200 x 1440 pikseli skorzystamy jedynie przy klasycznym odświeżaniu o częstotliwości 60 Hz.

Najnowsze informacje przekazane przez Ice universe za pośrednictwem Twittera wskazują, że nadchodzące modele z rodziny Galaxy S21 umożliwią wyświetlanie treści w rozdzielczości WQHD+ 3200 x 1440 pikseli przy zachowaniu 120 Hz częstotliwości odświeżania.

@UniverseIce donosi, że aktywna będzie również technologia adaptacyjnego dostosowania częstotliwości odświeżania obrazu. Zadba ona o zwiększenie żywotności bateri. Telefon w zależności od wyświetlanych treści automatycznie dostosowywać będzie częstotliwość odświeżania w zakresie o 60 Hz do 120 Hz.

????Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyC