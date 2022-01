Samsung Galaxy S21, czy Galaxy S21 FE? Który model kupić w 2022 roku?

Tuż przed zapowiadaną premierą modeli z serii Galaxy S22, Samsung wypuścił na rynek Galaxy S21 Fan Edition. Czy jego zakup jest opłacalny? Warto czekać na nowego smartfona, czy może lepiej wyjdziemy na kupnie modelu Galaxy S21? Sprawdźcie!

Spis treści

Blisko rok po premierze swoich flagowych urządzeń na 2021 rok - serii Galaxy S21 - Samsung zdecydował się na wypuszczenie kolejnego wariantu. Na początku stycznia tego roku koreański producent w końcu zaprezentował nam model Galasy S21 Fan Edition. "W końcu" jest tutaj stwierdzeniem bardzo zasadnym, ponieważ o premierze tego smartfona mówiło się wiele już od dobrych kilku miesięcy. Informacje o ciągle przesuwanej premierze przeplatane były kolejnymi przeciekami. Te z kolei pojawiały się na zmianę z informacjami o tym, że Samsung nigdy go nie wypuści, urządzenie zostało skasowane, a różne strony wsparcia mu poświęcone usunięte.

Droga była wyboista, jednak ostatecznie smartfon został zaprezentowany. Jest to więc odpowiedni moment na to, aby zadać pytanie czy warto go kupować? Czym model Galaxy S21 FE różni się od podstawowego Galaxy S21 oraz innych modeli z tej serii, które pojawiły się na rynku na początku 2021 roku? Czy bardziej opłaci się zakup nowego urządzenia, stworzonego z myślą o fanach, czy może jednak zakup rocznego flagowca wciąż jest dobrą decyzją?

Zobacz również:

Oba urządzenia na pierwszy są do siebie bardzo podobne, jednak różnią się w niektórych kluczowych aspektach, które postaramy się wyszczególnić w dalszej części artykułu.

Wygląd i jakość wykonania

Podstawowy model Galaxy S21 jest estetycznie wykonanym smartfonem. Na uwagę zasługuje w nim z pewnością sposób wkomponowania wyspy z aparatami w plecki urządzenia. Ta, w odróżnieniu od tylnego panelu z tworzywa sztucznego, wykonana jest z metalu i połączona bezpośrednio z ramką smartfona.

W przypadku Galaxy S21 Fan Edition mamy do czynienia z dość dużą zmianą. W tym przypadku cały tylny panel wykonany jest z tworzywa sztucznego, a wyspa z aparatami tworzy z nim jedną część. Poza tym otrzymujemy niemal identyczne urządzenia z wycięciem na przedni aparat w wyświetlaczu.

Samsung Galaxy S21 FE Fot. producent

Warto też zwrócić uwagę na rozmiar nowego urządzenia. Posiada on wyświetlacz on przekątnej 6,4 cala, co plasuje je pomiędzy bazowym Galaxy S21 (6,2 cala) oraz Galaxy S21+ (6,7 cala).

Cena

Ile przyjdzie nam zapłacić za najnowsze urządzenie Samsunga? Na zakup najtańszego modelu z 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej musimy wyłożyć 3499 złotych. Wariant 8/256 to natomiast wydatek 3849 złotych. Kwoty są więc bardzo zbliżone za te, które obecnie musimy zapłacić za klasyczne Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 FE. Fot. producent

Cena tego urządzenia wynosi obecnie 3599 złotych. Warto jednak pamiętać, że jest to cena podstawowa, która w ostatnich miesiącach dość regularnie maleje w licznych promocjach. W momencie pisania artykułu w wielu sklepach możemy kupić to urządzenie za jedynie 2999 złotych. Z tego też powodu zakup bazowego modelu wydaje się bardziej opłacalny, zwłaszcza, jeżeli porównamy inne aspekty obu smartfonów.

Warto także pamiętać, że najnowsze urządzenie Samsunga pojawia się na rynku tuż przed zapowiadaną premierą tegorocznych flagowców, czyli serii Galaxy S22. Co prawda nie znamy jeszcze oficjalnych cen na polskim rynku, jednak najnowsze przecieki pozwalają nam na wstępne szacunki. Bazowy model Galaxy S22 ma kosztować 912 euro, czyli około 4100 złotych. Ta cena może jednak zmienić się do momentu premiery. Z tego też powodu możemy wstrzymać się z zakupem nowego smartfona do momentu premiery Galaxy S22 i sprawdzić, który zakup będzie bardziej opłacalny.

Wydajność

Nowy smartfon Samsunga prosto z pudełka zaoferuje nam Androida 12, który otrzymał także nakładkę producenta One UI 4.0. W przypadku modelu z zeszłego roku aktualizację do tej wersji będziemy musieli przeprowadzić ręcznie. Warto jednak pamiętać, że najnowsze urządzenia otrzyma jedną aktualizację rozwojową więcej od bazowego modelu. Jeżeli planujecie więc zakup smartfona na dłuższy okres, warto zastanowić się nad wariantem Fan Edition.

Procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Fot. producent

Smartfony różnią się także chipem, który znajdziemy w środku. Co prawda także zeszłoroczne Galaxy S21 dostępne są na rynku z chipem Snapdragon 888, jednak w Polsce możemy nabyć urządzenia z układem Exynos 2200. W przypadku Galaxy S21 FE możemy liczyć na obecność jednostki Qualcomm. Ten model wspierany jest przez 6/8 GB pamięci RAM i 128/256 GB wbudowanej pamięci masowej, podczas gdy podstawowy Galaxy S21 oferuje 8 GB pamięci podręcznej oraz podobną ilość przestrzeni na dane.

Wydajność obu urządzeń jest więc zbliżona, jednak nieznacznie większa ilość dostępnej pamięci RAM skłania nas ku zakupowi ubiegłorocznego urządzenia.

Aparat

Największe różnice pomiędzy urządzeniami znajdziemy w kategorii aparatów. Podstawowa wersja Galaxy S21 dostępna jest z zestawem trzech aparatów na pleckach, w skład których wchodzą: 12 MP aparat główny, 12 MP aparat ultraszerokokątny oraz 64 MP obiektyw telefoto z nawet trzydziestokrotnym powiększeniem optycznym. W przypadku nowego wariantu dwie pierwsze jednostki są identyczne, jednak otrzymamy zaledwie 8 MP jednostkę telefoto.

Samsung Galaxy S21

Różnicę znajdziemy także w przypadku przedniego aparatu, jednak tym razem jest ona z korzyścią dla nowego smartfona. W Galaxy S21 FE znajdziemy 32 MP aparat selfie, znajdujący się w wycięciu w ekranie, podczas gdy w podstawowym Galaxy S21 jest to jedynie 10 MP jednostka. Sztuczna inteligencja i funkcje aparatów prezentują się podobnie w przypadku obu z nich, zwłaszcza, jeżeli zaktualizujemy oprogramowanie modelu z 2021 roku.

Wyświetlacz

Także w przypadku wyświetlacza możemy znaleźć wiele podobieństw. Oba urządzenia posiadają panel Dynamic AMOLED 2X, który oferuje nam rozdzielczość Full HD+ i 120 Hz częstotliwość odświeżania. Możemy liczyć więc na bogatą paletę barw i wysoką jasność, charakterystyczną dla ekranów Samsunga. Oba ekrany sprawdzą się więc świetnie do konsumpcji multimediów.

Jedyną znaczącą różnicę znajdziemy w ich rozmiarze. Wyświetlacz nowego smartfona charakteryzuje się przekątną 6,4 cala, podczas gdy model sprzed roku oferuje 6,2-calowy panel. W przypadku starszego modelu otrzymamy więc nieco większy współczynnik ppi (pixels per inch), jednak w trakcie codziennego korzystania, różnica ta będzie praktycznie niezauważalna.

Bateria i ładowanie

Samsung Galaxy S21 FE posiada także nieco większy akumulator, ponownie plasując się pomiędzy bazowym Galaxy S21 oraz Galaxy S21+. Wyposażony jest bowiem w baterię o pojemności 4500 mAh. Jest to więc o 500 mAh więcej, niż w bazowym modelu. Możliwości ładowania są jednak identyczne. W obu przypadkach producent umożliwia nam szybkie ładowanie przewodowe 25 W, jednak ładowarki nie znajdziemy w zestawie sprzedażowym żadnego z nich.

Podsumowanie

Dysponując kwotą zbliżoną do trzech tysięcy złotych i decydując się na zakup flagowca Samsunga, w chwili obecnej mimo wszystko bardziej opłacalnym zakupem będzie podstawowy model Galaxy S21 z początku 2021 roku. Oba urządzenia oferują zbliżoną wydajność oraz możliwości ładowania. Ich wygląd jest niemal identyczny, jednak bazowy model posiada charakterystyczną wyspę z aparatami, która wkomponowana jest w ramkę urządzenia. Warto także zwrócić uwagę na obecność 64 MP obiektywu telefoto. Co prawda w przypadku obu urządzeń możemy liczyć na 30x powiększenie optyczne, jednak w przypadku 8 MP jednostki, znajdującej się w Galaxy S21 FE, efekty jej pracy będą nieco gorsze.

Na korzyść dla Galaxy S21 FE przemawia nieco większy wyświetlacz oraz lepsza przednia kamera, jednak w moich oczach te elementy nie są warte tego, aby wydać na to urządzenie podobną kwotę, co w przypadku bazowego Galaxy S21. Nie zapominajmy także o tym, że model ze stycznia 2021 coraz częściej pojawia się na promocjach, w których jego cena spada poniżej trzech tysięcy złotych.

Smartfony z serii Galaxy S22. Źródło: gsmarena.com

Jednak z zakupem flagowca Samsunga warto poczekać do lutego. Wtedy swoją premierę mają mieć najnowsze urządzenia z serii Galaxy S22. Wedle najnowszych przecieków ich cena ma wynieść około czterech tysięcy złotych, więc być może warto będzie dopłacić kilkaset złotych więcej, za otrzymanie najnowszego z urządzeń.