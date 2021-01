Samsung Galaxy S21 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [11.01.2020]

Najważniejsze premiery Samsunga na 2020 rok już za nami. Czas zastanowić się, jak wyglądać będzie przyszłoroczny flagowiec z rodziny Galaxy S. Czym zaskoczy nas nadchodzący smartfon z Korei?

Spis treści

Druga połowa roku to moment, kiedy większość producentów przygotowuje się do prezentacji swoich najnowszych, flagowych smartfonów. Firmy odpowiedzialne za produkcję urządzeń z Androidem zwykli prezentować swoje urządzenia w pierwszym oraz drugim kwartale roku. Sprzyja temu również cykl wydawniczy flagowych układów Qualcomm'a, które pojawiają się w grudniu oraz w okolicach wakacji.

Samsung Galaxy S21

Samsung od lat korzysta ze sprawdzonego schematu wydawniczego. Na początku roku prezentowane są najnowsze smartfony z rodziny Galaxy S, którymi zajmujemy się w niniejszym wpisie. Po prezentacji nowych smartfonów Samsung uważnie analizuje poczynania konkurentów oraz zbiera informacje od swoich klientów, aby w połowie roku zaprezentować modele z rodziny Galaxy Note. Są to ulepszone smartfony Galaxy S z większymi wyświetlaczami oraz wsparciem dla rysika S-Pen.

Czego możemy spodziewać się po flagowych smartfonach Samsung Galaxy S21 na 2021 rok?

W tym artykule zbiorczym gromadzimy wszelkie plotki, przecieki, wzmianki oraz wiadomości na temat Samsungów Galaxy S21, a także analizujemy ich autentyczność.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany, a każda aktualizacja oznaczana jest zmianą daty w tytule oraz pojawieniem się nowego śródtytułu (podrozdziału).

Samsung Galaxy S21 - na ile modeli możemy liczyć?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Samsung znacząco zwiększył liczbę swoich flagowych modeli. W 2018 roku na rynku zadebiutowały trzy flagowce - Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9. W 2019 roku było to już aż pięć urządzeń - Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ oraz ich warianty z dodatkowym modemem sieci 5G.

W 2020 roku na rynku znajdziemy Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra (zapoznaj się z naszą recenzją).

Linia modeli Galaxy S20

Rodzina smartfonów Galaxy S21 składać się będzie z trzech modeli - Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Przyszłoroczne flagowce powinny być dostępne jedynie w wersjach z wbudowaną obsługą łączności z siecią 5G. Na podobne działanie zdecydowało się Apple podczas prezentacji iPhone'a 12 (więcej informacji o tym urządzeniu tutaj)

W drugiej połowie roku może pojawić się tańsza wersja Samsunga Galaxy S21 - Galaxy S21 FE. Model ten zastąpi zaprezentowanego niedawno Galaxy S20 FE (sprawdź, gdzie kupić najtaniej).

Samsung Galaxy S21 - Data premiery

Flagowe modele z rodziny Galaxy S na 2021 rok zostaną zaprezentowane wcześniej, niż sądziliśmy. Samsung zmienił harmonogram wydawniczy. Wszystko wskazuje na to, że prezentacja Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra odbędzie się 14 stycznia 2020 roku. Tego samego dnia rozpocznie się przedsprzedaż, a pierwsze egzemplarze trafią do odbiorów 29 stycznia 2020 roku. Dotychczas flagowe modele Samsunga były prezentowane pod koniec lutego i trafiały do sprzedaży w marcu.

Samsung Galaxy S21 - Ceny

Gdy wiemy już, jakie modele powinny pojawić się na rynku możemy przejść od najmniej atrakcyjnego punktu programu - cen nowych smartfonów. Samsung systematycznie zwiększa ceny swoich flagowców. Mamy nadzieję, zę w przyszłym roku doczekamy się niewielkich obniżek lub ceny pozostaną na identycznym poziomie. Niestety topowy model z dopiskiem Ultra stanie się jeszcze droższy.

Oznacza to, że ceny Galaxy S21 powinny kształtować się na następującym poziomie:

Samsung Galaxy S21 - około 3749 zł

Samsung Galaxy S21+ - około 4199/4399 zł

Samsung Galaxy S20 Ultra - około 6499 zł

Aktualne ceny Galaxy S20 - 16.10.2020

Mamy nadzieję, że Samsung nieco zracjonalizuje swoje ceny, aby móc lepiej odpowiedzieć na konkurencję ze strony iPhone'a 12.

Samsung Galaxy S21 - Zawartość zestawu

We wrześniu 2020 roku Apple podjęło dosyć kontrowersyjną decyzję o zmodyfikowaniu zestawu sprzedażowego. Nowe smartfony z Cupertino od października 2020 roku sprzedawane są tylko i wyłącznie z przewodem do ładowania. Modyfikacja zawartości pudełka ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

Zawartość zestawu sprzedażowego Galaxy S20 Ultra

Po podaniu tej informacji do wiadomości publicznej wiele firm zaczęło naśmiewać się z Apple. Należy do nich Samsung. Najnowsze działania marketingowe pozwalają sądzić, że kupując Galaxy S21 otrzymamy w zestawie szybką ładowarkę. Niestety najnowsze plotki wskazują, że również Samsung zrezygnuje z dodawania ładowarki oraz słuchawek do flagowych smartfonów.

Samsung Galaxy S21 - Procesor

Procesor Samsunga Galaxy S21 jest kwestią dosyć kontrowersyjną. Galaxy S20 posiada układ Snapdragon 865 (w USA) lub Exynos 990 (w Europie). Niestety wersje na stary kontynent mają problemy z przegrzewaniem się, szybkim rozładowywaniem oraz niższą, niż w konkurencyjnych smartfonach wydajnością.

Exynos 990 z Galaxy S20

Mamy już potwierdzenie, że Galaxy S21 zadebiutuje w wersji z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Smartfony z tym układem pojawią się w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej.

Niestety w Europie prawdopodobnie zobaczymy Galaxy S21 z układem Exynos 2100.

Oba procesory zostaną wyprodukowane w 5 nm procesie technologicznym i zaoferują wzrost wydajności rzędu 10-20% względem tegorocznych flagowców. Zmiana ta powinna być widoczna głownie w testach syntetycznych. Niestety Galaxy S21 nadal będzie wolniejszy do konkurencyjnego iPhone'a 12.

Samsung Galaxy S21 - Pamięć masowa i operacyjna

W kwestii konfiguracji pamięciowych możemy spodziewać się co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy. Możliwe, że Galaxy S21 Ultra otrzyma w standardzie 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Podobnie, jak w 2020 roku raczej nie otrzymamy możliwości wyboru ilości wbudowanej pamięci masowej (Galaxy S21 Plus ma być dostępny w dwóch wersjach - 128 GB oraz 256 GB).

Chip pamięci eUFS produkcji Samsunga

Samsung Galaxy S21 - Wyświetlacz

Przyszłoroczne flagowce z pewnością otrzymają ulepszone ekrany Dynamic AMOLED VRR. Będą to zmodyfikowane panele z Galaxy Note 20. Według wstępnych informacji przekazanych przez Ice universe Galaxy S21 nie zaoferuje 144 Hz częstotliwości odświeżania. Ekrany Galaxy S21 nadal będą odświeżać obraz w 90 Hz.

Wyświetlacz Galaxy S20 Ultra

Nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ oraz Always-on Display. Nie powinniśmy liczyć za to na diodę powiadomień.

Panel przedni zabezpieczony będzie najnowszym szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy S21 - Aparat

Samsung z pewnością będzie pozycjonował Galaxy S21 jako fotosmartfony. W chwili obecnej nie znamy specyfikacji technicznej obiektywów, ale ta będzie różnić się w zależności od wybranego modelu. Oczywiście najlepszy aparat ze 108 MP matrycą zaoferuje topowy model Ultra.

Aplikacja aparatu w S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 - Łączność

Flagowe modele Samsunga na 2021 zaoferuje zintegrowany z procesorem modem sieci 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 z dual audio, dwuzakresowy GPS, Galileo, Beidou i Glonass.

Galaxy S20 Ultra z 5G

Zabraknie złącza słuchawkowego Jack, ale do tego Samsung przyzwyczaił nas już w 2020 roku.

Samsung Galaxy S21 - Bateria

Z danych, jakie posiadamy podczas tworzenia tego artykułu wynika, że Samsung nie zamierza zwiększać pojemności akumulatorów względem Galaxy S20. Egzemplarz przedprodukcyjny Samsunga Galaxy S21, który trafił do organu certyfikacyjnego posiada akumulator o pojemności 4000 mAh. Identyczną pojemność posiada Samsung Galaxy S20.

Oznacza to, że Galaxy S21 zaoferuje akumulator o pojemności 4000 mAh, Galaxy S21+ o pojemności 4500 mAh, a Galaxy S20 Ultra o pojemności 5000 mAh.

Nadchodzące flagowce nie będą mogły pochwalić się najszybszym systemem ładowania. Ice universe donosi, że Galaxy S21 zaoferuje maksymalnie 45 W systemem ładowania przewodowego. Tegoroczne modele posiadają 25 W ładowanie przewodowe (45 W w Galaxy S20 Ultra).

Szybka ładowarka z Galaxy S20

Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego, co najmniej 15 W ładowania bezprzewodowego oraz ładowania zwrotnego Wireless PowerShare. Możliwe, że Samsung podniesie jego moc z 4,5 W do wyższej wartości, aby umożliwić szybkie ładowanie akcesoriów.

Samsung Galaxy S21 - Oprogramowanie

Samsung Galaxy S21 będzie pierwszym flagowym urządzeniem koreańskiego producenta z preinstalowanym Androidem 11 wraz z nakładką One UI 3.1. W chwili obecnej trwają już beta testy One UI 3.0 na modelach z rodziny Galaxy S20, dzięki czemu wiemy, jak wyglądać będzie oprogramowanie Galaxy S21. Otrzyma ono jedynie kilka drobnych zmian względem One UI 3.0

Beta testy One UI 3.0 dla Galaxy S20

One UI 3.1 wprowadzi szereg zmian względem One UI 2.5, ale z pewnością nie będzie to rewolucyjna aktualizacja. To udane uaktualnienie znanego od 2019 roku interfejsu. Wśród nowości pojawi się dynamiczny ekran blokady z ulepszonymi widgetami, nowy tryb Always on Display, w pełni bezprzewodowy DeX, nowa aplikacja aparat oraz szereg zmian wizualnych.

AKTUALIZACJA 19.10.2020

Samsung Galaxy S21 - pierwsze zdjęcia w sieci ujawniają jeszcze większą obudowę obiektywów

OnLeaks oraz Pigtou podzielili się najnowszymi Renderami Samsunga Galaxy S21/S30 opartymi na ostatnich wyciekach. Najważniejszą nowością jest jeszcze większy moduł aparatu, który na dodatek został przesunięty w lewy górny róg i łączy się z ramką urządzenia. Co ciekawe nowy wygląd wymusił umieszczenie lampy błyskowej obok obudowy obiektywów (w podobnym miejscu umieszczono ją w Galaxy Note 10).

Rendery Samsunga Galaxy S21 Źródło: app.voice.com

Z najnowszych informacji wynikła że już bazowy model Galaxy S21 zaoferuje konfiguracje z trzema aparatami. Nie powinno dziwić nas, że największą obudowę obiektywów znajdziemy w topowym Galaxy S21 Ultra.

Patrząc na rendery nadchodzących flagowców z rodziny Galaxy S21 trudno nie odnieść wrażenia, że Samsung podczas projektowania inspirował się starszymi modelami smartfonów Google Pixel.

Z przodu znajdziemy płaski ekran o przekątnej 6,2 cala (w przypadku bazowego Galaxy S21) z pojedynczym aparatem do selfie umieszczonym w górnej części. Niestety Samusng w Galaxy S21 nie zastosuje jeszcze aparatu umieszczonego pod ekranem.

Rendery Samsunga Galaxy S21 Źródło: app.voice.com

Najmniejszy Samsung Galaxy S21 ma mierzyć 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (grubość w okolicach aparatu ma wynosić 9 mm).

OnLeaks potwierdza, że Galaxy S21 może zostać zaprezentowany wcześniej, niż sądziliśmy. Według posiadanych przez niego informacji premiera może nastąpić w okolicach stycznia 2021 roku. Na rynku początkowo pojawią się trzy modele - Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra. Możliwe, że w drugiej połowie 2021 roku zobaczymy również tańszego Galaxy S21 FE.

AKTUALIZACJA 28.10.2020

Samsung Galaxy S21 - w pudełku jedynie przewód do ładowania

Samsung wraz z Xiaomi jak pierwsi zaczęli naśmiewać się z Apple, które postanowiło radykalnie ograniczyć zestaw sprzedażowy wszystko aktualnie sprzedawanych modeli iPhone'a. iPhone 12 oferowany jest jedynie z przewodem do ładowania USB Typu C do Lightning. Podobny los spotkał iPhone'a SE, 11 oraz Xr.

Zestaw sprzedażowy Samsunga Galaxy Note20 Ultra 5G

Koreańczycy wraz z Xiaomi śmiali się z konsumentów Apple i zapewniali, że kupując ich smartfony w zestawie znajdziemy szybką ładowarkę. Samsung oferuje również słuchawki USB Typu C sygnowane logo AKG.

Najnowsze informacje wskazują, że księgowi Samsunga przeliczyli zyski w Excelu i przekonali zarząd do rezygnacji z dodawania ładowarki oraz słuchawek do zestawu sprzedażowego nadchodzących, flagowych modeli z rodziny Galaxy S21. W końcu skoro stać nas na smartfona za ponad 4000 zł to jesteśmy w stanie wysupłać dodatkowe 200-300 zł na akcesoria takie, jak pokrowiec, szkło na ekran, ładowarka czy słuchawki. Paradoksalnie to właśnie we flagowych smartfonach zestaw sprzedażowy jest najuboższy.

Wpis Samsunga z mediów społecznościowych

Więcej informacji o zestawie sprzedażowym Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 02.11.2020

Koreański wariant Galaxy S21 otrzymuje certyfikat NFC

Samsung ostro pracuje nad przyszłorocznymi flagowcami. Świadczy o tym między innymi wydanie certyfikatu NFC dla kolejnej wersji Galaxy S21. Najnowszy dokument potwierdza, że smartfony mogą zadebiutować wcześniej, niż pierwotnie przewidywaliśmy. Od października 2020 roku przyszłoroczne flagowce co chwilę pojawiają się w sieci. To znacznie wcześniej, niż Galaxy S20 rok temu.

Certyfikat NFC dla SM-G991U Źródło: gizchina.com

W sieci pojawiły się wpisy dotyczące Galaxy S21 o numerze modelu SM-G991U. To koreańska wersja bazowego modelu z rodziny Galaxy S21. Smartfon ten otrzymał właśnie certyfikat NFC. Niestety do listy certyfikacyjnej nie dołączono szczegółowych informacji o urządzeniu.

Na forach pojawił się również wariant Samsunga Galaxy S21 przygotowany specjalnie dla amerykańskiego operatora Verizon.

Więcej informacji o certyfikacie dla Galaxy S21 w koreańskiej wersji znajdziesz tutaj.

Pierwsze egzemplarze Galaxy S21 Ultra zjechały już z linii produkcyjnej

Samsung mocno walczy z pandemią koronawirusa. Koreańczycy obawiają się opóźnień wynikających z zamknięcia fabryk. Najnowsze plotki sugerują, że Samsung w obawie przed drugą falą pandemii COVID-19 uruchomił już produkcję Samsunga Galaxy S21 Ultra w ograniczonej ilości. Plotka ta potwierdza także, że przyszłoroczne flagowce mogą zadebiutować wcześniej, niż myśleliśmy.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Informacje o rozpoczęciu produkcji Samsunga Galaxy S21 Ultra przekazał Roland Quandt. Pierwsza partia produkcyjna to prawdopodobnie próbki inżynieryjne, które posłużą do produkcji oprogramowania oraz testowania poszczególnych podzespołów, które trafią do Galaxy S21 Ultra.

Więcej informacji o rozpoczęciu produkcji Samsunga Galaxy S21 Ultra znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACAJA 05.11.2020

Samsung Galaxy S21 - poznaliśmy datę premierem, startu przedsprzedaży oraz wersje kolorystyczne

To już prawie pewne. Samsungi Galaxy S21 zadebiutują wcześniej, niż sądziliśmy. Samsung zamierza zmienić harmonogram wprowadzenia na rynek flagowych smartfonów.

Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra zostaną zaprezentowane już 14 stycznia 2020 roku. Informacja została przekazana przez Jona Prossera. Dodaje on, że przedsprzedaż rozpocznie się od razu po prezentacji. Samsung przewiduje cenne gratisy dla pierwszych kupujących, ale nie wiemy dokładnie na jakie prezenty możemy liczyć w zmian za zakup w przedsprzedaży.

Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra ????



Announcement: January 14, 2021

Pre-order: January 14, 2021



Launch: January 29, 2021



Black, White, Grey, Silver, Violet and Pink — Jon Prosser (@jon_prosser) November 3, 2020

Pierwsze egzemplarze Samsunga Galaxy S21 trafią do kupujących 29 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że Galaxy S21 pojawi się o około miesiąc wcześniej, niż zakładaliśmy.

Samsungi Galaxy S21 dostępne będą w pięciu wersjach kolorystycznych - czarnej, białej, szarej, srebrnej, filetowej oraz różowej.

A little late on the colors Jon. Here they are by model... pic.twitter.com/O81EBbPriw — Ross Young (@DSCCRoss) November 4, 2020

Zwykły Galaxy S21 dostępny będzie w kolorze szarym, różowym, fioletowym oraz białym, Galaxy S21+ w kolorze białym i srebrnym, a Galaxy S21 Ultra w kolorze białym, srebrnym oraz fioletowym.

Więcej informacji o dacie premiery, starcie przedsprzedaży oraz wersjach kolorystycznych Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Samsung rozpoczyna produkcję akcesoriów dla Galaxy S21

Koreańczycy przygotowują do Galaxy S21 szeroką gamę dedykowanych akcesoriów. Najnowsze plotki wskazują, że prace nad konstrukcją obudowy modeli z rodziny Galaxy S21 zostały już ukończone, a z linii produkcyjnych zjeżdżają już nie tylko pierwsze partie smartfonów, ale także pokrowców.

Więcej informacji o rozpoczęciu produkcji pokrowców dla Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 w zestawie z słuchawkami True Wireless

W pudełku Samsunga Galaxy S21 nie znajdziemy już przewodowych słuchawek AKG. Koreańczycy mają dołączać do najnowszych flagowców słuchawki bezprzewodowe Galaxy Buds Beyond. To spora niespodzianka. Jeżeli plotki się potwierdzą, to kupujący Samsungi Galaxy S21 zaoszczędzą kilkaset złotych.

Słuchawki Galaxy Buds ładowane z Galaxy S10 Źródło: techadvisor.co.uk

Raport portalu Sammobile z początku listopada 2020 roku wskazuje, że Koreańczycy projektują nowe słuchawki Galaxy Buds Beyond, które zastąpią sprzedawane obecnie słuchawki Galaxy Buds+.

Nowy zestaw słuchawkowy projektowany jest specjalnie z myślą o Galaxy S21 i ma być dołączany do każdego egzemplarza Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

Słuchawki Galaxy Buds Beyond mają posiadać wsparcie dla ładowania bezprzewodowego. Oznacza to, że będziemy w stanie naładować je z wykorzystaniem ładowania zwrotnego Wireless PowerShare.

Więcej informacji o zestawie słuchawkowym Galaxy Buds Beyond znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 09.11.2020

Samsung Galaxy S21 - nowe wersje kolorystyczne

Zaledwie dwa dni po pierwszym przecieku dotyczącym wersji kolorystycznych Samsunga Galaxy S21 w sieci pojawiły się kolejne plotki. Przekazał je Ross Young, który często informuje nas o nadchodzących smartfonach z Korei.

Szary Samsung Galaxy S21

Young donosi, że Samsung Galaxy S21 sprzedawany będzie w kolorze szarym, różowym, fioletowym oraz białym. Pośredni model Galaxy S21+ dostępny będzie w kolorze czarnym, srebrnym oraz fioletowym. Dodatkowo w Korei Południowej pojawi się limitowana wersja w kolorze różowym. Topowy Galaxy S21 Ultra sprzedawany będzie w dwóch kolorach - czarnym oraz srebrnym.

Small correction/update in upcoming S21 models. S21+ and 21 Ultra are basically reversed.

S21 is still Gray, Pink, Violet and White.

S21+ is Black, Silver and Violet with Pink in Korea.

S21 Ultra is Black and Silver. — Ross Young (@DSCCRoss) November 6, 2020

Więcej informacji o wersjach kolorystycznych Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Samusng Galaxy S21 Ultra z aparatem 108 MP drugiej generacji

Ice Universe pochwalił się najnowszymi informacjami o aparacie flagowego Galaxy S21 Ultra. Okazuje się, że smartfon ten nie zaoferuje znacznie lepszego aparatu od poprzednika. Główny sensor wykorzystywać będzie 108 MP przetwornik ISOCELL HM3 z pikselami o rozmiarze 0,8 μm.

Samsung ISOCELL HMX

Czujnik ma zaoferować o 12% lepszą czułość na światło, co ma wpłynąć na poprawę ilości i jakości rejestrowanych szczegółów. Poprawić ma się również ostrzenie w niesprzyjających warunkach oświetleniowych.

Samsung zamierza zrezygnować z czujnika ToF 3D. Zamiast niego otrzymamy laserowy autofocus. Na taki ruch zdecydowano się już w Galaxy Note 20 Ultra.

Więcej informacji o Galaxy S21 Ultra i 108 Mp aparacie znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 12.11.2020

Samsung Galaxy S21 z ekranem QHD 120 Hz

Ice universe informuje, że Samsung Galaxy S21 będzie pierwszym smartfonem koreańskiego producenta ze 120 Hz wyświetlaczem LTPO o rozdzielczości QHD. Obecne modele z rodzin Galaxy S oraz Galaxy Note posiada 90 Hz ekrany, ale po przełączeniu na rodzielczość QHD skorzystamy jedynie z 60 Hz częstotliwości odświeżania.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: gadgets.ndtv.com

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Koreańczycy nie mają zamiaru brać udziału w wyścigu na najszybsze ładowanie. Galaxy S21 Ultra obsługiwać będzie 45 W ładowanie przewodowe. To szybki system, ale na rynku znajdziemy wiele flagowców z 65 W ładowaniem.

Więcej informacji o nowym wyświetlaczu Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 16.11.2020

Galaxy S21 Ultra z obsługą pióra S-Pen

W przyszłym roku możemy nie zobaczyć nowych modeli z rodziny Galaxy Note 21. Nadchodzący Galaxy S21 Ultra zaoferuje wsparcie dla rysika S-Pen, ale w obudowie zabraknie dla niego miejsca.

Rysik S-Pen Źródło: PCWorld.com

Ice universe przekazał, że może w 100% potwierdzić, że Galaxy S21 Ultra zaoferuje obsługę pióra S-Pen.

Yes, I can 100% confirm that S21 Ultra supports S Pen — Ice universe (@UniverseIce) November 12, 2020

Możliwe, że duchowym następcom Galaxy Note będzie najwyższy model z serii Galaxy S - Galaxy S21 Ultra, ale z pewnością nie będzie to model, który zastąpi na rynku Galaxy Note 20 Ultra. Urządzenie otrzyma ekran zgodny z rysikiem S-Pen, ale pióra nie znajdziemy w zestawie sprzedażowym.

Więcej informacji o obsłudze pióra S-Pen w Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 Plus z gigantycznym ekranem

Pośredni model z rodziny Galaxy S21 zaoferuje gigantyczny ekran. Najnowsze przecieki sugerują, że Samsung Galaxy S21 Plus zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,7 cala.

Szkła ochronne na Galaxy S21

Przyszłoroczne flagowce zaoferują zminimalizowane ramki panelu przedniego, które z kolei pozwolą na implementację większych wyświetlaczy.

Ice universe udostępnił w sieci zdjęcia szkieł hartowanych na ekran Galaxy S21 oraz Galaxy S21+. Na fotografii widać, że model z Plusem w nazwie jest znacznie większy od bazowego Samsunga Galaxy S21. Ze względu na widoczne wycięcie w szkle Galaxy S21 może nie zostać wyposażony w aparat umieszczony pod ekranem. Z pewnością możemy za to liczyć na obecność matrycy Dynamic AMOLED 2X ze zmienną częstotliwością odświeżania.

Więcej informacji o rozmiarze Galaxy S21 Plus znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 - bazowa wersja z plastiku, model S21 Ultra z 10 krotnym zoomem optycznym

Galaxy S21 będzie kolejnym flagowcem wyposażonym w plastikowe plecki. Samsung przyoszczędzi na materiałach wykończeniowych w najtańszym modelu z przyszłorocznej serii Galaxy S21.

Portal XDA Developers informuje o trzech modelach z rodziny Galaxy S21 - Galaxy S21 (nazwa kodowa O1), Galaxy S21 Plus (nazwa kodowa T2) oraz Galaxy S21 Ultra (nazwa kodowa P3). Każde urządzenie otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 875 (wariant na Stany Zjednoczone) lub Exynos 2100 (wersja międzynarodowa).

Najtańszy Galaxy S21 otrzyma wyświetlacz o przekątnej 6,2 cala. Podobnie, jak w przypadku droższego Galaxy S21 Plus z ekranem o przekątnej 6,7 cala będzie to panel o rozdzielczości Full HD+ ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Smartfony te nie otrzymają panelu LTPO ze zmienną częstotliwością odświeżania. Trafi on jedynie do najdroższego Galaxy S21 Ultra. Smartfon ten otrzyma również panel o rozdzielczości WQHD+.

Topowy model Galaxy S21 Ultra otrzyma 10 krotny zoom optyczny oraz możliwość nagrywania w 4K 60 fps z optyczną stabilizacją obrazu.

Więcej informacji o plastikowych pleckach Galaxy S21 oraz aparacie Galaxy S21 Ultra znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 23.11.2020

Samsung Galaxy S21 - europejskie modele nadal z gorszym procesorem

Podobnie, jak w Galaxy S20, również Galaxy S21 w Europie zaoferuje zauważalnie słabszy procesor.

Samsung opracowuje dwie wersje flagowych Galaxy S21 na 2021 rok. Smartfony wyposażone będą w procesor Exynos 2100 lub Qualcomm Snapdragon 875. Od około dwóch miesięcy wiemy już, jaką wydajność oferuje autorski chip Samsunga. Exynos 2100 w teście Geekbench 5 osiągnął 1308 punktów w próbie jednowątkowej oraz 3060 punktów w próbie wielowątkowej.

Teraz do sieci trafiły wyniki identycznego testu, ale wykonanego na Galaxy S21 z niezaprezentowanym jeszcze procesorem Qualcomm Snapdragon 875. Smartfon o numerze modelu SM-G996U osiągnął 1120 punktów w teście jednowątkowym oraz 3319 punktów w teście wielowątkowym. Jak widać ponownie amerykański model jest wydajniejszy od europejskiego odpowiednika. Różnica nie jest duża, ale zauważalna.

Więcej informacji o procesorach Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Galaxy S21 Ultra z opcjonalnym rysikiem S-Pen

Koreańskie media potwierdziły, że Galaxy S21 Ultra zaoferuje ekran LTPO o przekątnej 6,8 cala z obsługą aktywnego pióra S-Pen. Urządzenie zaoferuje dodatkowy pokrowiec z miejscem na rysik. Fabrycznie Galaxy S21 Ultra nie będzie posiadać slotu na S-Pen znanego z Galaxy Note.

Samsung Galaxy Z Fold 2 Źródło: PCWorld.com

Więcej informacji o Galaxy S21 Ultra i Galaxy Z Fold 3 ze wsparciem dla S-Pen znajduje się tutaj.

Atrapy Galaxy S21 w sieci - pokrowce w drodze

Ice Universe udostępnił za pośrednictwem Twittera zdjęcie atrap Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

Atrapy odwzorowują nowy moduł aparatu na pleckach. Dodatkowo widać, że Galaxy S21 Ultra posiada lekko zagięty panel przedni. Tańsze modele oferują całkowicie płaski front, jak w iPhone 12.

Atrapy Galaxy S21

Więcej informacji o atrapach Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 1.12.2020

Samsung Galaxy S21 - na pokładzie odblokowywanie za pośrednictwem głosu

Nadchodzący flagowiec od Samsunga zaoferuje nowe zabezpieczenie biometryczne. Niestety Koreańczycy nie mają zamiaru przywrócić do łask skanera tęczówki oka. Zamiast niego zaoferujemy odblokowywanie za pośrednictwem głosu. Poinformował o nim portal Sammobile, który dotarł do informacji o nadchodzącej nakładce One UI 3.1, która zadebiutuje razem z flagowymi smartfonami na 2021 rok.

Samsung Galaxy S8/S8+ - pierwsze smartfony ze skanerem tęczówki oka

Asystent głosowy Bixby Voice w Samsungach Galaxy S21 ma posiadać możliwość rozpoznawania naszego głosu.

Bixby w One UI 3.1 ponownie będzie oferować możliwość odblokowywania za pośrednictwem głosu. Niestety z pewnością nie będzie to bezpieczne rozwiązanie.

Więcej informacji o odblokowywaniu za pośrednictwem głosu znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy Buds 2/Pro - słuchawki dla Galaxy S21

Razem z flagowymi Galaxy S21, Samsung zaprezentuje również nowe słuchawki True Wireless. Galaxy Buds 2 znane także jako Galaxy Buds Pro mają być dodawane do Galaxy S21 w trakcie trwania przedsprzedaży. Słuchawki otrzymały już certyfikat w Indonezji.

Galaxy Buds Live Źródło: techadvisor.co.uk

Z przecieków wiemy, że Galaxy Buds 2/Pro zaoferują pojemny akumulator oraz ulepszony tryb ANC.

Więcej informacji o słuchawkach Galaxy Buds 2/Pro znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 8.12.2020

Samsung Galaxy S21 Plus w błyszczącej, srebrnej obudowie trafia do sieci

Do sieci trafiły nowe rendery prasowe Galaxy S21. Tym razem mowa o pośrednim modelu Galaxy S21+ w kolorze srebrnym. Telefon komórkowy charakteryzuje się bardzo oryginalnym odcieniem wykończenia. Na fotografiach widać nową obudowę obiektywów oraz matowe plecki, które nie powinny zbytnio gromadzić odcisków palców.

Samsung Galaxy S21+ Źródło: androidauthority.com

Sam smartfon posiada łącznie trzy obiektywy na pleckach. Widać także dojdę diodę doświetlającą oraz przyciski - zasilający oraz do regulacji głośności.

Front niemalże w całości zajmuje panel Dynamic AMOLED 2X VRR. Będzie to ekran o przekątnej 6,8 cala ze 120 Hz częstotliwością odświeżania.

Więcej informacji o srebrnym Galaxy S21 Plus znajdziesz tutaj.

Snapdragon 888 oficjalnie - oto procesor amerykańskiej wersji Galaxy S21

Na początku grudnia Qualcomm zaprezentował oficjalnie flagowy procesor dla urządzeń mobilnych na 2021 rok. Snapdragon 888 jest następcom Snapdragona 865/865+ i trafi do amerykańskiej wersji Samsunga Galaxy S21.

Qualcomm Snapdragon 888 5G

Układ został zintegrowany z nowym modemem Qualcomm Snapdragon X60. To wysoce energooszczędny moduł obsługujący sieci 5G w standardzie mmWave oraz Sub-6GHz. Co ciekawe modem obsługuje tryb Dual-SIM z wykorzystaniem sieci 5G. Ulepszono również mechanizm dynamicznego przełączania się na sieć 4G LTE, co jeszcze szczególnie ważne w miejscach, gdzie pojawił się już zasięg sieci 5G.

Procesor oferuje także zupełnie nowy układ graficzny Adreno oraz oprogramowanie Snapdragon Elitę Gaming, które ma zwiększyć wydajność w grach.

Więcej informacji o Snapdragonie 888 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 będzie tańszy od poprzednika!

Flagowce Samsunga z 2020 roku to najdroższe smartfony w historii firmy. Na przestrzeni ostatnich trzech lat topowe modele podrożały prawie dwukrotnie. Wszystko wskazuje na to, że Samsung dostrzegł problem.

Portal Sammobile dotarł do informacji, które zwiastują obniżki cen. Mówi się o dosyć solidnych przecenach. Galaxy S21 ma być bowiem o około 100 dolarów tańszy od swojego poprzednika. Oznacza to, że bazowy model Galaxy S21 kosztować będzie $849 lub $899. Idąc tym tropem za pośredni model zapłacimy $1049 lub $1099. Flagowy Galaxy S21 Ultra również będzie tańszy.

Uwzględniając obniżkę ceny bazowy Samsung Galaxy S21 może być zauważalnie tańszy od iPhone'a 12 mini. Prawdopodobna cena to 3399 zł. W tej kwocie urządzenie to będzie konkurować z tanią wersją Galaxy S20 FE 5G, której zakup straci sens po premierze Galaxy S21.

Więcej informacji o cenach Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Flagowy Galaxy S21 wolniejszy od iPhone'a 12 z 2019 roku

Wiemy już, że Galaxy S21 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 (USA) oraz Exynos 2100 (Globalnie).

iPhone 12 Pro Źródło: techadvisor.co.uk

Do sieci trafiły już pierwsze wyniki testów syntetycznych Samsunga Galaxy S21 z procesorem Qualcomm Snapdragon 888. Niestety nie zapowiadają się one optymistycznie. Wynika z nich, że Galaxy S21 będzie w stanie konkurować co najwyżej z iPhone'm 11. Smartfon ten zadebiutował we wrześniu 2019 roku.

Samsung S21 Spotted On Geekbench Which Previously Got NFC & BIS (Indian) Certification.

•Android 11

•8GB Ram

•Snapdragon 888 "LAHAINA" https://t.co/YXGNyMWGZ6 pic.twitter.com/aoCYavGWlU — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 3, 2020

Układ Apple A13 Bionic zastosowany w iPhone'ach z 2019 roku jest w stanie pokonać tegoroczne flagowce takie, jak Samsung Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Wszystko wskazuje na to, że poradzi sobie również z przyszłorocznymi smartfonami z Androidem.

Więcej informacji o starciu Samsung Galaxy S21 vs iPhone 11 w Geekbench 5 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 w zestawie jedynie z kablem do ładowania

Wiemy już skąd wzięły się obniżki cen Samsunga Galaxy S21. Koreańczycy podobnie, jak Apple zamierzają dodatkowo zarobić na sprzedaży dedykowanych akcesoriów - ładowarek oraz słuchawek.

Zestaw sprzedażowy Samsunga Galaxy S20 Ultra

Samsung podąży ścieżką stworzoną przez Apple - Galaxy S21 sprzedawany będzie jedynie z przewodem USB Typu C -> USB Typu C.

To nie pierwszy raz, gdy Samsung kopiuje Apple. Wcześniej Koreańczycy śmiali się z usunięcia gniazda słuchawkowego Jack, a sami zrobili to po czterech latach od prezentacji iPhone'a 7.

Więcej informacji o zubożałym zestawie sprzedażowym Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 14.12.2020

Samsung Galaxy S21 bez flagowego asystenta NEON

Nowy, inteligentny asystent Samsunga został ujawniony po raz pierwszy na początku 2020 roku. Wszyscy liczyliśmy, że rozwiązanie trafi do pierwszych urządzeń już w 2021 roku, a naturalnym wyborem do jego implementacji wydawał się Samsung Galaxy S21.

Okazuje się, że Samsung Technology and Advanced Research - jednostka organizacyjna koreańskiego producenta zajmująca się rozwojem asystenta NEON przekazała, że rozwiazanie to nie trafi do żadnego z przyszłorocznych flagowców Samsunga. Okazuje się, że NEON pojawi się na rynku dopiero w 2022 roku.

Więcej informacji o nowym asystencie Samsunga znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 z lepszym aparatem ultraszerokokątnym

Samsung zamierza wprowadzić nowy obiektyw ultraszerokokątny we wszystkich modelach Galaxy S21. Przyszłoroczne smartfony otrzymają sporą aktualizację.

Aparat Samsunga Galaxy S21 Źródło: gsmarena.com

Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez Ice universe, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra otrzymają czujnik Sony IMX563, który wykorzystywany będzie do wykonywania zdjęć ultraszerokokątnych. Moduł ten posiada autofocus, dzięki czemu zastąpi także matrycę do makrofotografii.

Rozdzielczość wykonywanych zdjęć wnosić będzie 12 MP przy zachowaniu wielkości jednego piksela na poziomie 1,4 µm.

Czujnik zaoferuje pole widzenia na poziomie 123 stopni. To o 3 stopnie więcej, niż w Galaxy S20 Ultra.

Więcej informacji o obiektywie ultraszerokokątnym znajdziesz tutaj.

AKTAULIZACJA 16.12.2020

One UI 3.1 pogłębi integrację z usługami Google

Samsung Galaxy S21 zadebiutuje z nową wersją nakładki - One UI 3.1. Oprogramowanie będzie się nieco różnic od One UI 3.0, które jest aktualnie udostępniane dla Galaxy S20, Galaxy Notę 20 oraz starszych smartfonów koreańskiego producenta.

Samsung One UI

Jakie nowości zaoferuje One UI 3.1 względem nieco starszej wersji One UI 3.0? Przede wszystkim Samsung zamierza zwiększyć integrację swojej nakładki graficznej z usługami Google. Na ekranie domowym pojawi się Google Discover - zakładka, która pozwoli szybko przejść do najnowszych wiadomości z kraju i świata oraz wyszukiwarki Google.

Google Discover w przyszłości zastąpi autorskie rozwiązanie Samsunga - Bixby Home. Użytkownicy Samsungów Galaxy S21 oraz wszystkich urządzeń, które w przyszłości zostaną zaktualizowane do One UI 3.1 będą mogli wybrać, z jakiego dodatku chcą skorzystać.

Więcej informacji o One UI 3.1 znajdziesz tutaj.

Galaxy S21 vs iPhone 12 - czym różnią się topowe smartfony?

Samsung oraz Apple co roku toczą walkę o wprowadzenie na rynek najlepszego flagowca.

Compared with iPhone 12, Galaxy S21 has a slightly narrower chin. pic.twitter.com/OKNOPwg20H — Ice universe (@UniverseIce) December 16, 2020

Nadchodzący Samsung Galaxy S21 konkurować będzie z zaprezentowany w październiku modelami iPhone 12.

Ice universe udostępnił najnowsze rendery prasowe, które ukazują podobieństwa i różnice pomiędzy urządzeniami. iPhone w dalszym ciągu posiada charakterystyczne wycięcie w ekranie znane notch'em. Umieszczono w nim elementy odpowiedzialne za działanie systemu Face ID. Samsung Galaxy S21 posiada aparat przedni wbudowany w wyświetlacz. Podobnie, jak w Galaxy S20 umieszczono go nieco poniżej głośnika do rozmów.

Na ilustracjach widać, że bazowy model Samsunga Galaxy S21 jest znacznie większy od iPhone'a 12. Oba smartfony posiadają całkowicie płaskie panele przednie. Samsung wycofał się ze stosowania zagiętych ekranów na rzecz składanych smartfonów.

Obaj producenci w ciągu ostatnich 12 miesięcy popracowali nad zmniejszeniem ramek okalających ekran, ale w tej kwestii bezwzględne zwycięstwo należy się Samsungowi.

Więcej informacji o porównaniu Samsunga Galaxy S21 z iPhone 12 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 21.12.2020

Samsung Galaxy S21 z aktualizacjami przez co najmniej trzy lata od daty premiery

Z ostatnich informacji podanych przez Qualcomm oraz Google, kupujący Samsunga Galaxy S21 nie będę musieli się martwić o aktualizacje Androida do nowszej wersji. Smartfony z procesorem Qualcomm Snadpragon 888 5G otrzymają aż trzy aktualizacje zmieniające wersje Androida. Samsung Galaxy S21 zadebiutuje z Androidem 11 na pokładzie, więc możemy spodziewać się aktualizacji do Androida 12, Androida 13 oraz Androida 14.

W Europie pojawi się wersja z układem Exynos 2100, ale również nie powinniśmy martwić się o aktualizacje do nowszej wersji Androida. Koreańczycy zazwyczaj zapewniają takie samo wsparcie dla obu wersji.

Więcej informacji o aktualizacjach do nowszych wersji Androida znajdziesz tutaj.

Galaxy Buds Pro - słuchawki specjalnie dla Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 podobnie, jak poprzednik nie zaoferuje gniazda słuchawkowego Jack. Dodatkowo producent zdecydował się na wyrzucenie słuchawek oraz ładowarki z zestawu sprzedażowego. W zamian Koreańczycy przygotują nowy model słuchawek True Wireless, który prawdopodobnie dodawany będzie do modeli z rodziny Galaxy S21 w ramach przedsprzedaży.

Samsung Galaxy Buds Pro Źródło: Voice/sammobile.com

Słuchawki Samsung Galaxy Buds Pro zaoferują konstrukcję znaną ze starszych modeli Galaxy Buds/Galaxy Buds+. Za jakość dźwięku nadal odpowiadać będzie firma AKG, która jakiś czas temu została wykupiona przez Samsunga.

Evan Blass przekazał, że nowe słuchawki zaoferują czujniki wykrywające obecność w uchu oraz zaawansowany system mikrofonów kompatybilny z aktywną redukcją hałasu z otoczenia. Galaxy Buds Pro otrzymają również moduł Bluetooth 5.1 oraz cewkę do ładowania bezprzewodowego w standardzie Qi. Cena detaliczna w wolnej sprzedaży ma wynosić około 1000 zł.

Samsung Galaxy Buds Pro Źródło: Voice/sammobile.com

Więcej informacji o słuchawkach Galaxy Buds Pro znajdziesz tutaj.

Przedsprzedaż Galaxy S21 już wystartowała

Do premiery Samsunga Galaxy S21 pozostał jeszcze niecały miesiąc, a producent uruchomił już przedsprzedaż.

Przedsprzedaż Galaxy S21 Źródło: gsmarena.com

Na oficjalnej stronie Samsunga w Chinach można już zarezerwować swój egzemplarz. Przedsprzedaż polega na wpłaceniu kwoty CNY100 (około 60 zł), która zostanie odliczona od ostatecznej ceny smartfona.

Witryna nie wskazuje oficjalnie na Samsunga Galaxy S21. Producent używa jedynie zwrotu "pierwszy flagowiec 2021 roku". Znajdziemy na niej także informacje potwierdzającą obecność modemu sieci 5G, co nie jest dla nikogo zaskoczeniem.

W przypadku rezygnacji z realizacji przedpremierowego zamówienia na Galaxy S21 po jego oficjalnej prezentacji, można liczyć na pełen zwrot wpłaconej kwoty.

Wszyscy konsumenci biorący udział we wstępnej przedsprzedaży kwalifikują się do konkursu w którym można wygrać jeden z 21 egzemplarzy Samsunga Galaxy S21 za darmo. Przedsprzedaż dostępna jest tylko i wyłączenie w Chinach.

Czarny Galaxy S21 Źródło: gsmarena.com

Więcej informacji o przedpremierowej przedsprzedaży Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Wszystkie wersje kolorystyczne Galaxy S21 w sieci

Evan Blass znany również jako @evleaks udostępnił w sieci sporą ilość oficjalnych renderów prasowych Samsunga Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Prezentują one najnowsze, flagowe smartfony we wszystkich wersjach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S21 Źródło: 91mobiles/@evleaks

Poza ukazaniem wszystkich wersji kolorystycznych nadchodzącego Galaxy S21 na renderach prasowych, Blass potwierdził również wcześniejsze plotki dotyczące wyglądu urządzenia.

Galaxy S21 zaoferuje niemalże płaski panel przedni oraz nowy moduł aparatu zachodzący na ramkę. Wszystkie przyciski przeniesiono na prawą krawędź smartfona.

Bazowy Galaxy S21 zadebiutuje w czterech wersjach kolorystycznych: czarnym, białym, złotym oraz filetowym. Co ciekawe ostatni wariant posiada obudowę obiektywów w kolorze złotym.

Samsung Galaxy S21 Źródło: 91mobiles/@evleaks

Pośredni model Galaxy S21+ dostępny będzie w trzech kolorach - czarnym, niebieskim oraz fioletowym.

Samsung Galaxy S21+ Źródło: 91mobiles/@evleaks

Topowy Galaxy S21 Ultra sprzedawany będzie jedynie w dwóch wersjach kolorystycznych - czarnej oraz niebieskiej. Smartfon ten posiada również większą wyspę z aparatami, która mieści dodatkowe moduły.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: 91mobiles/@evleaks

Więcej informacji o wersjach kolorystycznych Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Oficjalne ceny Galaxy S21 już w sieci

Po sieci krążą już oficjalne ceny europejskich wariantów Samsunga Galaxy S21 z procesorem Exynos 2100. Wszystko dzięki Ishanowi Agrawalowi, który wraz z portalem 91Mobiles przekazał detaliczne ceny Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: android authority.com

Zgodnie z informacjami bazowy Galaxy S21 ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztować będzie 849 Euro. Droższy model Galaxy S21 Plus wyceniono na 1049 Euro. Na rynku pojawi się również Galaxy S21 Plus z powiększoną do 256 GB pamięcią. Jego cena wynosić będzie 1099 Euro. Topowy Galaxy S21 Ultra nadal zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Jego cena startowa to aż 1399 Euro.

W Polsce ceny powinny wyglądać następująco:

Galaxy S21 - 3749 zł

Galaxy S21 Plus - 4199/4399 zł (128 GB/256 GB)

Galaxy S21 Ultra - 6499 zł

Bazowe modele staniały o 50 Euro, ale znacząco zdrożał topowy Galaxy S21 Ultra.

Dodatkowo musimy pamiętać, że w zestawie nie znajdziemy już słuchawek AKG oraz szybkiej ładowarki.

Więcej informacji o cenach Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 4.01.2021

Na niecały miesiąc przed świętami do sieci trafiły nowe zdjęcia zegarków Galaxy Watch Active 2. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mowa o nowych wersjach kolorystycznych, które mają pasować do najnowszych flagowców z rodziny Galaxy S21.

Galaxy Watch Active 2 w nowej wersji kolorystycznej Źródło: voice.com

Smartwatch Samsung Galaxy Watch Active 2 zadebiutował na rynku w 2019 roku. Planowane wprowadzenie nowych wersji kolorystycznych potwierdza, że razem z Galaxy S21 nie zobaczymy nowego modelu inteligentnego zegarka.

Koreańczycy po raz drugi planują wprowadzić nową wersję kolorystyczną - stało się tak już podczas premiery Galaxy Note 20 w sierpniu 2020 roku.

Evan Blass przekazał, że 14 stycznia 2020 roku na rynku pojawi się zegarek Samsung Galaxy Watch Active 2 w kolorze Rose Gold. Do sieci trafiły również pierwsze rendery prasowe. Widać na nich zegarek ze złotą kopertą oraz fioletowym paskiem. Kolory dobrano specjalnie pod nową wersję kolorystyczną flagowego Samsunga Galaxy S21. Galaxy Watch Active 2 w kolorze Rosę Gold zaoferuje takie same podzespoły, jak zegarki, które są sprzedawane od 2019 roku.

Więcej informacji o nowej wersji Galaxy Watch Active 2 znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 zadebiutuje z niedopracowanym oprogramowaniem

Samsung Galaxy S21 zadebiutuje na rynku z Androidem 11 oraz nową wersją nakładki One UI 3.1, która z czasem trafi również na starsze modele.

W temacie nowego oprogramowania wypowiedział się właśnie Ice universe, który uważa, że lepiej wstrzymać się z zakupem Samsunga Galaxy S21. Jako, że @UniverseIce rzadko się myli, domyślamy się, że problem jest poważny i nie zostanie raczej rozwiązany do czasu premiery, która odbędzie się już 14 stycznia.

Ice universe informuje, że korzystał ostatnio z najnowszych nakładek opartych na Androidzie 11. Mowa o One UI 3.0, Xiaomi MIUI 12.5, Oppo ColorOS 11 oraz OriginOS od vivo. Twierdzi on, ze nakładka Samsunga jest bardzo źle zoptymalizowana i działa znacznie gorzej od konkurencji.

Zgodnie z wpisem na Twitterze, Ice universe zaleca wstrzymanie się od zakupu Galaxy S21 do czasu rozwiązania problemów z oprogramowaniem.

Więcej informacji o niedopracowanym oprogramowaniu Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

AKTUALIZACJA 7.01.2020

Samsung Galaxy S21 Ultra z piórem S-Pen w sieci

Topowy Samsung Galaxy S21 Ultra obsłuży pióro S-Pen, które dotychczas było cechą charakterystyczną modeli z rodziny Galaxy Note. Najdroższy model z serii zadziała ze stylusem S-Pen, ale nie znajdziemy go w pudełku. Rysik będziemy musieli zakupić we własnym zakresie. Dodatkowo smartfon nie zaoferuje miejsca w obudowie które pozwoli schować oraz naładować S-Pena. W tym celu będziemy musieli zakupić dodatkowy pokrowiec wyposażony w stację dokująca dla pióra S-Pen.

Pióro S-Pen Źródło: winfuture.de

Topowy przedstawiciel serii Galaxy S21 zaoferuje takie same funkcje związane z piórem S-Pen, jak Galaxy Note 20 Ultra (zapoznaj się z naszą recenzją).

Poniżej znajdziesz zdjęcia Samsunga Galaxy S21 Ultra uzbrojonego w dedykowany pokrowiec z miejscem dla pióra S-Pen.

Galaxy S21 Ultra z pokrowcem i piórem S-Pen Źródło: winfuture.de

Na fotografiach widać, że pokrowiec zauważalnie zwiększy szerokość urządzenia. Pióro S-Pen umieszone będzie przy lewej krawędzi, która pozbawiona została przycisków.

Etui z klapką oferujące miejsce na pióro S-Pen posiada również wybrzuszenie, które zdradza miejsce, w którym zastosowano optyczny czytnik linii papilarnych. Dodatkowo otrzymujemy kawałek szybki, dzięki której uzyskamy dostęp do najważniejszych powiadomień bez konieczności otwierania etui.

Więcej informacji o pokrowcu z miejscem dla pióra S-Pen znajdziesz tutaj.

Samsung oficjalnie potwierdza datę premiery Galaxy S21

Koreańczycy oficjalnie potwierdzili, że smartfony z rodziny Galaxy S21 zostaną zaprezentowane na konferencji z cyklu Galaxy Unpacked w czwartek - 14 stycznia 2021 roku o godzinie 16:00 czasu lokalnego w Polsce. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Welcome to Everyday Epic". Ze względu na sytuacje epidemiologiczną całość odbędzie się w formie online i będzie transmitowane do sieci na żywo na platformie YouTube.

Galaxy Unpacked 2021

Więcej informacji o dacie premiery znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 z ekranem WQHD+ i 120 Hz częstotliwością odświeżania

Najnowsze informacje przekazane przez Ice universe za pośrednictwem Twittera wskazują, że nadchodzące modele z rodziny Galaxy S21 umożliwią wyświetlanie treści w rozdzielczości WQHD+ - 3200 x 1440 pikseli przy zachowaniu 120 Hz częstotliwości odświeżania.

????Galaxy S21 Ultra realizes WQHD+ resolution and 120Hz adaptive refresh rate can be turned on at the same time pic.twitter.com/FpiB8jAxyC — Ice universe (@UniverseIce) January 5, 2021

Więcej informacji o nowym ekranie Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Oficjalny cennik Samsunga Galaxy S21

Koreański producent zamierza zachęcić konsumentów do zakupu Galaxy S21 poprzez zauważalne obniżenie ceny. Do sieci przedostał się już koreański cennik poszczególnych modeli z rodziny Galaxy S21. Okazuje się, że możemy liczyć na solidne obniżki, które w przypadku modelu Ultra przekraczają 1000 zł.

Poniżej cennik Samsunga Galaxy S21 z Korei Południowej:

Samsung Galaxy S21 - KRW 990.000 (około 3366 zł)

Samsung Galaxy S21+ - KRW 1199.000 (około 4076 zł)

Samsung Galaxy S21 Ultra - KRW 1450.000 (około 4930 zł)

Poniżej przypominamy oficjalny cennik Samsunga Galaxy S20:

Samsung Galaxy S20 - KRW 1248.000 (3949 zł)

Samsung Galaxy S20+ - KRW 1353.000 (4399 zł za wariant 4G LTE i 4849 zł za wariant z 5G)

Samsung Galaxy S20 Ultra - KRW 1595.000 (5999 zł)

Samsung solidnie przecenił modele z rodziny Galaxy S21. Bazowy model będzie o niecałe 600 zł tańszy od Galaxy S20. Topowego Galaxy S21 Ultra przeceniono o ponad 1000 zł. Tym samym rodzina Galaxy Note ponownie będzie droższa od Galaxy S.

Pierwsze egzemplarze zamówione w przedsprzedaży trafia do odbiorców już 29 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji o cenach Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj:

AKTUALIZACJA 11.01.2021

Samsung mocno wierzy w siłę procesor Exynos, który znajdzie się w środku Galaxy S21. Po raz pierwszy w historii Koreańczycy przygotowali specjalną konferencję prasową, aby zaprezentować nowy układ mobilny z rodziny Exynos.

Wydarzenie Exynos On

Premiera nowego procesor odbędzie się 12 stycznia 2021 roku o godzinie 22:00 czasu lokalnego w naszym kraju.

Samsung uruchomił specjalną stronę przeznaczoną dla wydarzenia Exynos On. Niestety nie zdradza ona żadnych szczegółów dotyczących nadchodzącego procesora Exynos 2100.

Więcej informacji o wydarzeniu Exynos On znajdziesz tutaj.

Samsung Galaxy S21 - Europejskie ceny poszczególnych modeli

Po wycieku cen z Korei Południowej nadszedł czas na ujawnienie europejskiego cennika rodziny Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 i Galaxy S21+ Źródło: winfuture.de

Portal Winfuture donosi, że zgodnie z posiadanymi oficjalnymi dokumentami Samsunga modele Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra trafią do sprzedaży w Europie już 29 stycznia 2021 roku. Tego dnia zakończy się przedsprzedaż, pierwsi konsumenci otrzymają swoje egzemplarze, a Galaxy S21 trafi do regularnej sprzedaży.

W dniach od 14 do 29 stycznia trwać będzie przedsprzedaż. Jako gratis do Galaxy S21 i Galaxy S21+ otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Live. Decydując się na Galaxy S21 Ultra dostaniemy nowsze i droższe słuchawki Galaxy Buds Pro.

Cena detaliczna słuchawek Galaxy Buds Live to 189,99 Euro, a modelu Galaxy Buds Pro 229,99 Euro. Dodatkowo możemy liczyć na obecność Galaxy SmartTag o wartości 29,99 Euro.

Same smartfony kosztować będą od 849 Euro do 1429 Euro.

Pełen cennik poniżej:

Samsung Galaxy S21 - 849 Euro

Samsung Galaxy S21+ - 1049 Euro

Samsung Galaxy S21 Ultra - 1249 Euro (128 GB)/1299 Euro (256 GB)/1429 Euro (512 GB)

Więcej informacji o europejskich cenach Samsunga Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Nie chcesz czekać na Galaxy S21? Sprawdź, ile kosztują aktualne flagowce Samsunga.