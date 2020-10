Samsung Galaxy S21 - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [19.10.2020]

Najważniejsze premiery Samsunga na 2020 rok już za nami. Czas zastanowić się, jak wyglądać będzie przyszłoroczny flagowiec z rodziny Galaxy S. Czym zaskoczy nas nadchodzący smartfon z Korei?

Spis treści

Druga połowa roku to moment, kiedy większość producentów przygotowuje się do prezentacji swoich najnowszych, flagowych smartfonów. Firmy odpowiedzialne za produkcję urządzeń z Androidem zwykli prezentować swoje urządzenia w pierwszym oraz drugim kwartale roku. Sprzyja temu również cykl wydawniczy flagowych układów Qualcomm'a, które pojawiają się w grudniu oraz w okolicach wakacji.

Wizualizacja Galaxy S21 Źródło: Gizmochina.com

Samsung od lat korzysta ze sprawdzonego schematu wydawniczego. Na początku roku prezentowane są najnowsze smartfony z rodziny Galaxy S, którymi zajmujemy się w niniejszym wpisie. Po prezentacji nowych smartfonów Samsung uważnie analizuje poczynania konkurentów oraz zbiera informacje od swoich klientów, aby w połowie roku zaprezentować modele z rodziny Galaxy Note. Są to ulepszone smartfony Galaxy S z większymi wyświetlaczami oraz wsparciem dla rysika S-Pen.

Czego możemy spodziewać się po flagowych smartfonach Samsung Galaxy S21 na 2021 rok?

W tym artykule zbiorczym gromadzimy wszelkie plotki, przecieki, wzmianki oraz wiadomości na temat Samsungów Galaxy S21, a także analizujemy ich autentyczność.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany, a każda aktualizacja oznaczana jest zmianą daty w tytule oraz pojawieniem się nowego śródtytułu (podrozdziału).

Samsung Galaxy S21 - na ile modeli możemy liczyć?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Samsung znacząco zwiększył liczbę swoich flagowych modeli. W 2018 roku na rynku zadebiutowały trzy flagowce - Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9. W 2019 roku było to już aż pięć urządzeń - Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+ oraz ich warianty z dodatkowym modemem sieci 5G.

W tym roku na rynku znajdziemy Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 i Galaxy Note 20 Ultra (zapoznaj się z naszą recenzją).

Linia modeli Galaxy S20

Rodzina smartfonów Galaxy S21 prawdopodobnie składać się będzie z trzech modeli - Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Przyszłoroczne flagowce powinny być dostępne jedynie w wersjach z wbudowaną obsługą łączności z siecią 5G.

W drugiej połowie roku może pojawić się tańsza wersja Samsunga Galaxy S21 - Galaxy S21 FE. Model ten zastąpi zaprezentowanego niedawno Galaxy S20 FE (sprawdź, gdzie kupić najtaniej).

Samsung Galaxy S21 - Ceny

Gdy wiemy już, jakie modele powinny pojawić się na rynku możemy przejść od najmniej atrakcyjnego punktu programu - cen nowych smartfonów. Samsung systematycznie zwiększa ceny swoich flagowców. Mamy nadzieję, zę w przyszłym roku doczekamy się niewielkich obniżek lub ceny pozostaną na identycznym poziomie.

Oznacza to, że ceny Galaxy S21 powinny kształtować się na następującym poziomie:

Samsung Galaxy S21 - około 3800-4000 zł

Samsung Galaxy S21+ - około 4500 zł

Samsung Galaxy S20 Ultra - około 5500 zł

Aktualne ceny Galaxy S20 - 16.10.2020

Mamy nadzieję, że Samsung nieco zracjonalizuje swoje ceny, aby móc lepiej odpowiedzieć na konkurencję ze strony iPhone'a 12.

Samsung Galaxy S21 - Zawartość zestawu

We wrześniu 2020 roku Apple podjęło dosyć kontrowersyjną decyzję o zmodyfikowaniu zestawu sprzedażowego. Nowe smartfony z Cupertino od października 2020 roku sprzedawane są tylko i wyłącznie z przewodem do ładowania. Modyfikacja zawartości pudełka ma wpłynąć pozytywnie na środowisko naturalne.

Zawartość zestawu sprzedażowego Galaxy S20 Ultra

Po podaniu tej informacji do wiadomości publicznej wiele firm zaczęło naśmiewać się z Apple. Należy do nich Samsung. Najnowsze działania marketingowe pozwala sądzić, że kupując Galaxy S21 otrzymamy w zestawie szybką ładowarkę. Prawdopodobnie Samsung nie zrezygnuje także ze słuchawek AKG. Nie możemy za to liczyć na pokrowiec oraz przejściówkę z USB Typu C na USB Typu A. W pudełku znajdziemy przewód USB Typu C do USB Typu C.

Samsung Galaxy S21 - Procesor

Procesor Samsunga Galaxy S21 jest kwestią dosyć kontrowersyjną. Galaxy S20 posiada układ Snapdragon 865 (w USA) lub Exynos 990 (w Europie). Niestety wersje na stary kontynent mają problemy z przegrzewaniem się, szybkim rozładowywaniem oraz niższą, niż w konkurencyjnych smartfonach wydajnością.

Exynos 990 z Galaxy S20

Mamy już potwierdzenie, że Galaxy S21 zadebiutuje w wersji z procesorem Qualcomm Snapdragon 875. Smartfony z tym układem pojawią się w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej.

Niestety w Europie prawdopodobnie zobaczymy Galaxy S21 z układem Exynos 1000/2100.

Oba procesory zostaną wyprodukowane w 5 nm procesie technologicznym i zaoferują wzrost wydajności rzędu 10-20% względem tegorocznych flagowców. Zmiana ta powinna być widoczna głownie w testach syntetycznych.

Samsung Galaxy S21 - Pamięć masowa i operacyjna

W kwestii konfiguracji pamięciowych możemy spodziewać się co najmniej 8 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej z możliwością rozbudowy. Możliwe, że Galaxy S21 Ultra otrzyma w standardzie 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Podobnie, jak w 2020 roku nie otrzymamy możliwości wyboru ilości wbudowanej pamięci masowej.

Chip pamięci eUFS produkcji Samsunga

Samsung Galaxy S21 - Wyświetlacz

Przyszłoroczne flagowce z pewnością otrzymają ulepszone ekrany Dynamic AMOLED VRR. Będą to zmodyfikowane panele z Galaxy Note 20. Według wstępnych informacji przekazanych przez Ice universe Galaxy S21 nie zaoferuje 144 Hz częstotliwości odświeżania. Ekrany Galaxy S21 nadal będą odświeżać obraz w 90 Hz.

Wyświetlacz Galaxy S20 Ultra

Nie zabraknie wsparcia dla HDR10+ oraz Always-on Display. Nie powinniśmy liczyć za to na diodę powiadomień.

Panel przedni zabezpieczony będzie najnowszym szkłem Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy S21 - Aparat

Samsung z pewnością będzie pozycjonował Galaxy S21 jako fotosmartfony. W chwili obecnej nie znamy specyfikacji technicznej obiektywów, ale ta będzie różnić się w zależności od wybranego modelu. Oczywiście najlepszy aparat ze 108 MP matrycą zaoferuje topowy model Ultra.

Aplikacja aparatu w S20 Ultra

Samsung Galaxy S21 - Łączność

Flagowe modele Samsunga na 2021 zaoferuje zintegrowany z procesorem modem sieci 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.0 z dual audio, dwuzakresowy GPS, Galileo, Beidou i Glonass.

Galaxy S20 Ultra z 5G

Zabraknie złącza słuchawkowego Jack, ale do tego Samsung przyzwyczaił nas już w 2020 roku.

Samsung Galaxy S21 - Bateria

Z danych, jakie posiadamy podczas tworzenia tego artykułu wynika, że Samsung nie zamierza zwiększać pojemności akumulatorów względem Galaxy S20. Egzemplarz przedprodukcyjny Samsunga Galaxy S21, który trafił do organu certyfikacyjnego posiada akumulator o pojemności 4000 mAh. Identyczną pojemność posiada Samsung Galaxy S20.

Oznacza to, że Galaxy S21 zaoferuje akumulator o pojemności 4000 mAh, Galaxy S21+ o pojemności 4500 mAh, a Galaxy S20 Ultra o pojemności 5000 mAh.

Nadchodzące flagowce nie będą mogły pochwalić się najszybszym systemem ładowania. Ice universe donosi, że Galaxy S21 zaoferuje maksymalnie 45 W systemem ładowania przewodowego. Tegoroczne modele posiadają 25 W ładowanie przewodowe (45 W w Galaxy S20 Ultra).

Szybka ładowarka z Galaxy S20

Oczywiście nie zabraknie wsparcia dla szybkiego, co najmniej 15 W ładowania bezprzewodowego oraz ładowania zwrotnego Wireless PowerShare. Możliwe, że Samsung podniesie jego moc z 4,5 W do wyższej wartości, aby umożliwić szybkie ładowanie akcesoriów.

Samsung Galaxy S21 - Oprogramowanie

Samsung Galaxy S21 będzie pierwszym flagowym urządzeniem koreańskiego producenta z preinstalowanym Androidem 11 wraz z nakładką One UI 3.0. W chwili obecnej trwają już beta testy One UI 3.0 na modelach z rodziny Galaxy S20, dzięki czemu wiemy, jak wyglądać będzie oprogramowanie Galaxy S21.

Beta testy One UI 3.0 dla Galaxy S20

One UI 3.0 wprowadzi szereg zmian względem One UI 2.5, ale z pewnością nie będzie to rewolucyjna aktualizacja. To udane uaktualnienie znanego od 2019 roku interfejsu. Wśród nowości pojawi się dynamiczny ekran blokady z ulepszonymi widgetami, nowy tryb Always on Display, w pełni bezprzewodowy DeX, nowa aplikacja aparat oraz szereg zmian wizualnych.

AKTUALIZACJA 19.10.2020

Samsung Galaxy S21 - pierwsze zdjęcia w sieci ujawniają jeszcze większą obudowę obiektywów

OnLeaks oraz Pigtou podzielili się najnowszymi Renderami Samsunga Galaxy S21/S30 opartymi na ostatnich wyciekach. Najważniejszą nowością jest jeszcze większy moduł aparatu, który na dodatek został przesunięty w lewy górny róg i łączy się z ramką urządzenia. Co ciekawe nowy wygląd wymusił umieszczenie lampy błyskowej obok obudowy obiektywów (w podobnym miejscu umieszczono ją w Galaxy Note 10).

Rendery Samsunga Galaxy S21 Źródło: app.voice.com

Z najnowszych informacji wynikła że już bazowy model Galaxy S21 zaoferuje konfiguracje z trzema aparatami. Nie powinno dziwić nas, że największą obudowę obiektywów znajdziemy w topowym Galaxy S21 Ultra.

Patrząc na rendery nadchodzących flagowców z rodziny Galaxy S21 trudno nie odnieść wrażenia, że Samsung podczas projektowania inspirował się starszymi modelami smartfonów Google Pixel.

Z przodu znajdziemy płaski ekran o przekątnej 6,2 cala (w przypadku bazowego Galaxy S21) z pojedynczym aparatem do selfie umieszczonym w górnej części. Niestety Samusng w Galaxy S21 nie zastosuje jeszcze aparatu umieszczonego pod ekranem.

Rendery Samsunga Galaxy S21 Źródło: app.voice.com

Najmniejszy Samsung Galaxy S21 ma mierzyć 151,7 x 71,2 x 7,9 mm (grubość w okolicach aparatu ma wynosić 9 mm).

OnLeaks potwierdza, że Galaxy S21 może zostać zaprezentowany wcześniej, niż sądziliśmy. Według posiadanych przez niego informacji premiera może nastąpić w okolicach stycznia 2021 roku. Na rynku początkowo pojawią się trzy modele - Galaxy S21, Galaxy S21 Plus oraz Galaxy S21 Ultra. Możliwe, że w drugiej połowie 2021 roku zobaczymy również tańszego Galaxy S21 FE.

Nie chcesz czekać na Galaxy S21? Sprawdź, ile kosztują aktualne flagowce Samsunga.