Samsung Galaxy S21 i Xiaomi Mi 11 otrzymają aktualizację do Androida 14

Qualcomm i Google szaleją. Wszystkie flagowce z procesorem Snapdragon 888 5G mają otrzymać trzy aktualizacje zmieniające wersję systemu operacyjnego Android.

Google od kilku lat stara się walczyć z fragmentacją Androida. Co prawda do wyników adaptacji nowych wersji systemu operacyjnego znanych ze statystyk Apple nadal daleko to widać pewne zmiany na plus. Dzięki wprowadzeniu Project Treble (oddzieleniu systemu od poprawek zabezpieczeń) nawet starsze smartfony mają okazję otrzymać aktualne poprawki zabezpieczeń.

Samsung Galaxy S20 Źródło: PCWorld.com

Teraz Google wraz z największym producentem procesorów do smartfonów - Qualcomm'em informują że nowe urządzenia wyposażone w układy z rodziny Snapdragon otrzymają wsparcie dla maksymalnie czterech wersji systemu operacyjnego Android (startowej oraz 3 kolejnych). Dodatkowo firmy gwarantują wydawanie poprawek zabezpieczeń przez cztery lata od dnia wprowadzenia nowego smartfona na rynek.

W tym miejscu trzeba jasno zaznaczyć, że nie chodzi o budżetowce i tanie średniaki. Początkowo na tak długie aktualizacje będą mogli liczyć posiadacze flagowych modele wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Oznacza to, że użytkownicy Samsunga Galaxy S21 (w wersji na Stany Zjednoczone) i Xiaomi Mi 11 mogą spać spokojnie.

Smartfony te zadebiutują na rynku z Androidem 11 na pokładzie. Oznacza to, że w przyszłości otrzymają aktualizacje do Androida 12, Androida 13 oraz Androida 14.

Co ciekawe smartfony produkowane przez Google nadal oferują aktualizacje Androida do najnowszej wersji przez trzy lata od daty wprowadzenia na rynek. Zapewne zmieni się to wraz z premierą nowych modeli korzystających z aktualnych procesorów Snapdragon.

Google informuje, że już Android 11 (sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację) posiada wprowadzone zmiany w kodzie źródłowym, które pozwalają producentom na wydawanie szybszych aktualizacji oprogramowania. Odczuli to już pierwsi użytkownicy flagowych smartfonów z tego roku, którzy posiadają już Androida 11 na swoich urządzeniach.

Sprawdź więcej informacji o Samsungu Galaxy S21.

Źródło: gsmarena.com