Samsung Galaxy S21 może zadebiutować z kamerką pod ekranem

W sieci pojawiają się pierwsze plotki na temat przyszłorocznego flagowca z rodziny Galaxy S.

Kurz po premierze Samsungów z rodziny Galaxy S20 jeszcze nie opadł, a w sieci pojawiły się właśnie pierwsze doniesienia na temat przyszłorocznych smartfonów Galaxy S21.

Źródło: pcworld.com

Samsung przygotowuje się aktualnie do premiery nowych smartfonów z rodziny Galaxy Note 20, ale nie przeszkadza mu to w projektowaniu flagowców następnej generacji na 2021 rok. Dzięki znanemu użytkownikowi Twittera o nicku @UniverseIce dowiedzieliśmy się, że Samsungi Galaxy S21 mogą być pierwszymi smartfonami Samsunga z kamerką do selfie umieszczoną bezpośrednio pod ekranem.

Dlaczego rozwiązanie to ma zadebiutować dopiero w Galaxy S21, a nie Galaxy Note 20? Samsung znany jest z wprowadzania nowych ulepszeń w zakresie aparatów w swoich flagowych urządzeniach z rodziny Galaxy S. Zaprezentowane zmiany po kilku miesiącach trafiają do droższych modeli Galaxy Note. Dodatkowo opracowanie kamerki znajdującej się bezpośrednio pod ekranem przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej jakości wyświetlanego ekranu nadal jest niezwykle trudne. Producenci muszą poradzić sobie z takimi problemami, jak niewystarczająca ilość światła docierająca do czujnika i miejscowe zmniejszenie zagęszczenia pikseli na wyświetlaczu.

Samsung jest wiodącym producentem wyświetlaczy organicznych przeznaczonych do urządzeń mobilnych, więc jest to jeden z najlepiej przygotowanych producentów do wdrożenia aparatu do selfie umieszczonego pod ekranem. Do tej pory Samsung nie pochwalił się jeszcze żadnym działającym prototypem urządzenia z aparatem umieszczonym pod wyświetlaczem Dynamic AMOLED. Obecnie tego typu rozwiązanie testują głównie chińskie firmy z Oppo i Xiaomi na czele. Również Huawei jest zainteresowany implementacją tej technologii w swoich nowych, flagowych smartfonach.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology. — Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020

Umieszczenie aparatu przedniego bezpośrednio pod ekranem jest ostatecznym krokiem do pozbycia się wycięć w wyświetlaczach. Umieszczenie kamery pod ekranem w niewidoczny sposób spowoduje, że notch'e staną się zbędne.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20 Ultra.

Źródło: gsmarena.com