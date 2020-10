Samsung Galaxy S21 nas zawiedzie - wolne ładowanie oraz brak 144 Hz

Najnowsze smartfony z rodziny Galaxy S20 nie są najbardziej udanymi modelami z serii. Samsung zastosował procesor Exynos 990 posiadający problemy z przegrzewaniem się, a dodatkowo urządzenia znacząco podrożały. Przypominamy, że topowy model Galaxy S20 Ultra wyceniono na 5999 zł.

Sytuacji nie poprawia fakt, że chińska konkurencja nie śpi. Na rynku pojawiło się wiele ciekawych konstrukcji od Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus czy Realme, które kosztują znacznie mniej od Samsungów. Jakby tego było mało konkurenci z Państwa Środka posiadają szybsze ładowanie oraz znacznie lepsze akumulatory.

Najnowsze plotki wskazują, że w przyszłym roku Samsung nie zdoła odeprzeć ataku konkurencji. Flagowe modele zaoferują wolniejsze ładowanie i 90 Hz ekrany.

Ice universe za pośrednictwem Twittera przekazał nam najnowsze informacje o Samsungach z rodziny Galaxy S21. Wynika z nich, że smartfony raczej nie zaoferują 65 W systemu ładowania. Możliwe, że trafi on jedynie do najdroższego modelu Galaxy S21 Ultra. Dodatkowo urządzenia w dalszym ciągu wykorzystywać będą 90 Hz wyświetlacze Dynamic AMOLED. W tym miejscu warto przypomnieć, że konkurencja posiada już 144 Hz panele, ale z drugiej strony Apple nadal kurczowo trzyma się klasycznych 60 Hz matryc.

S21 series does not have 65w support, the highest support 45w (may be only for S21u) There is no 144Hz, and there is no exciting upgrade.

Don't believe in exaggerated leaks. pic.twitter.com/XDi5XZvlkw