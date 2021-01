Samsung Galaxy S21 oficjalnie! Trzy modele, Exynos 2100 i super aparat

Samsung oficjalnie zaprezentował tegoroczne flagowiec. Sprawdź, czym charakteryzują się modele Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Większość informacji znaliśmy już na długie tygodnie przed premierą, ale Koreańczycy zachowali na premierę kilka nowości.

Spis treści

Doczekaliśmy się oficjalnej premiery tegorocznych flagowców z rodziny Galaxy S21. W tym roku Samsung nie kazał nam czekać zbyt długo. W związku z pandemią oraz serią Galaxy S20, która nie została najcieplej przyjęta na rynku modele Galaxy S21 debiutują miesiąc wcześniej.

Smartfony z rodziny Galaxy S21

Zapraszamy na relację z konferencji Galaxy Unpacked, na której Samsung zaprezentował swoje flagowe smartfony na pierwszą połowę 2021 roku.

Samsung rozpoczął konferencję od przypomnienia wszystkich ostatnich wydarzeń z lat 2019-2021. Smartfony Galaxy z Androidem są dostępne na rynku już od ponad 11 lat.

Prezes Samsunga podkreśla, że firma kładzie duży nacisk na ekosystem oraz zdrowie swoich użytkowników. Koreańczycy przypominają także, że ich sprzęt pomógł nam w trudnych czasach związanych z pandemią COVID-19.

Nowe modele Samsunga mają być bardziej dostosowane do potrzeb użytkownika. Możemy spodziewać się także większej ilości opcji personalizacji.

Samsung dalej kontynuuje współpracę z Google, Microsoft oraz Spotify. Usługi tych firm są w pełni zintegrowane z nakładką One UI.

Na sam początek nowe słuchawki Galaxy Buds Pro.

Galaxy Buds Pro

Galaxy Buds Pro to najnowsze słuchawki True Wireless od Samsunga dedykowane smartfonom i tabletom z rodziny Galaxy. Będzie to gratis w przedsprzedaży do modeli Galaxy S21.

Słuchawki Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy S21 5G i Galaxy S21+ 5G

W tym roku Samsung podzielił swoje portfolio na trzy modele - Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G oraz Galaxy S21 Ultra. Pierwsze dwa smartfony dedykowane są normalnym użytkownikom. Model Ultra przeznaczony jest dla najbardziej zaawansowanych i wymagających konsumentów.

Samsung Galaxy S21

Modele Galaxy S21 oraz Galaxy S21+ płaskie ekrany Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080 pikseli). Tym samym Koreańczycy wycofali się ze stosowania paneli WQHD+ w bazowych wersjach swoich flagowców.

Ekran Galaxy S21 i Galaxy S21+ to 120 Hz panel z obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania (od 48 Hz do 120 Hz). Nie zabrakło certyfikatu HDR10+ oraz Eye Comfort Shield - technologii, która zadba o nasz wzrok.

Mniejszy model posiada ekran o przekątnej 6,2 cala. Większego Galaxy S21+ wyposażono w panel o przekątnej 6,7 cala.

Oba modele posiadają 10 MP aparat przedni z Dual Pixel oraz trzy aparaty na pleckach. Mowa o 12 MP obiektywie ultraszerokokątnym, 12 MP obiektywie szerokokątnym z Dual Pixel i przysłona f/1,8 oraz 64 MP teleobiektywie z 3 krotnym, hybrydowym zoomem optycznym. Oba modele wspierają także 30 krotny zoom Space Zoom.

Za wydajność odpowiada ośmiordzeniowy procesor Exynos 2100, o którym pisaliśmy już wcześniej. To 64 bitowy układ, który jest poprawioną wersją Exynosa 990 z Galaxy S20.

Smartfony wyposażono w 8 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Pojemność baterii wynosi 4000 mAh w Galaxy S21 oraz 4800 mAh w Galaxy S21+.

Smartfony pracują pod kontrolą Androida 11 z One UI 3.0.

Samsung zastosował także ultradźwiękowy skaner linii papilarnych drugiej generacji oraz głośniki stereo kompatybilne z Dolby Atmos.

Specyfikacja techniczna Samsunga Galaxy S21/S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Dla najbardziej zaawansowanych użytkowników przygotowano model Galaxy S21 Ultra. Jest on znacznie droższy od mniejszych braci, ale w zamian oferuje jeszcze lepszą specyfikację techniczną.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Topowy model posiada ekran Edge QHD+ o przekątnej 6,8 cala. Jest to panel Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 3200 x 1440 pikseli ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania z możliwością dynamicznej zmiany w zakresie od 10 Hz do 120 Hz. Nie zabrakło także Eye Comfort Shield.

Smartfon posiada 40 MP aparat przedni oraz poczwórny aparat tylny. Składa się na niego 12 MP aparat ultraszerokokątny, 108 MP aparat szerokokątny z przysłona f/1,8 oraz OIS, a także dwa 10 MP teleobiektywy o rozdzielczości 10 MP z Dual Pixel i 3 krotnym oraz 10 krotnym przybliżeniem optycznym.

Całość pozwala skorzystać ze 100 krotnego przybliżenia 100x Space Zoom.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Smartfon oferuje procesor Exynos 2100 i dostępny jest w wersjach z 12 GB oraz 16 GB pamięci operacyjnej. Wersję z 12 GB kupimy w konfiguracji ze 128 GB oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Topowy wariant ma 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

Bateria to ogniwo o pojemności 5000 mAh.

Galaxy S21 Ultra wprowadza kompatybilność z piórem S-Pen w rodzinie Galaxy S. To także pierwszy model z Wi-Fi 6E.

Specyfikacja techniczna Samsunga Galaxy S21 Ultra

Więcej informacji oraz archiwum plotek o Samsungu Galaxy S21 znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Ceny wynoszą od 3899 zł do 6549 zł. Dokładnie informacje znajdziesz w oddzielnym tekście, który przygotowaliśmy z okazji przedsprzedaży. Link tutaj.