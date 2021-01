Samsung Galaxy S21 rozebrany - mamy kilka dobrych informacji!

Pierwsi testerzy zabrali się za rozbiórkę Samsunga Galaxy S21. Okazuje się, że koreański smartfon jest łatwiejszy w naprawie, niż sądziliśmy.

Nowoczesne smartfony oferują rewelacyjną jakość wykonania, świetne ekrany oraz wysoką wydajność. Niestety najczęściej topowe flagowce są bardzo drogie w naprawach. Wszystko przez wysoki stopień zaawansowania, drogie części oraz skomplikowany proces naprawy.

Samsung Galaxy S21

Okazuje się, że najnowsze modele z Galaxy S21 brak ładowarki i czytnika kart pamięci nadrabiają możliwością łatwego naprawienia. Tegoroczne Samsungi powinny spodobać się serwisom i użytkownikom, którzy często psują swoje urządzenia.

Kanał PBKreviews rozebrał już Samsunga Galaxy S21 i wystawił mu korzystny wynik. Okazuje się, że rozbiórka nowego flagowca jest dosyć szybka i przy okazji łatwa do wykonania.

Tylny panel da się zdemontować w jednym kawałku. Wcześniej należy go podgrzać i skorzystać z narzędzi do podważania. PBKreviews informuje, że nie trzeba korzystać ze specjalnego urządzenia grzewczego. Wystarczy zwykła suszarka do włosów. Po zdjęciu tylnej klapki jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do wielu podzespołów.

W środku smartfona znajdują się 22 śrubki. Samsung zdecydował się na wykorzystanie pojedynczych podzespołów, które nie są łączone w moduły. Oznacza to możliwość wymiany jedynie zepsutego elementu. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze jak wygląda proces demontażu ekranu, który najczęściej ulega uszkodzeniu.

Rozebrany Samsung Galaxy S21

PBKreviews ocenił łatwość naprawy Samsunga Galaxy S21 na 7,5/10. Dla porównania zeszłoroczny Samsung Galaxy S20 Ultra otrzymał ocenę 3/10.

Najnowsze informacje pokazują, że Samsung stara się budować swoje urządzenia tak, aby były łatwe w naprawie oraz żeby sam proces był tańszy, niż w przypadku poprzednika. Możliwe, że to kolejne działania w związku z dbałością o środowiska. Łatwiejsza naprawa powoduje, że mniej urządzeń przedwcześnie trafi na wysypiska z elektrośmieciami.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Źródło: techradar.com