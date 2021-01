Samsung Galaxy S21 to początek - w drodze flagowiec z grafiką Radeon

Samsung dosłownie przed chwilą zaprezentował nowy procesor - Exynos 2100, który trafi do flagowych modeli z rodziny Galaxy S21. O układzie tym plotkowano od miesięcy. Teraz wiemy już, że Samsung popracował nad problemami, dopracował wydajność energetyczną oraz zastosował nowy rdzeń wysokiej wydajności - Cortex X1.

Ice universe, który znany jest z przekazywania rzetelnych informacji o produktach Samsunga już od wielu tygodni przedstawiał specyfikację techniczną Exynosa 2100, która okazała się zgodna z rzeczywistością. Dodatkowo donosił on, że Amerykanie nadal otrzymają wariant z układem Qualcomm Snapdragon 888 5G, co również wydaje się być zgodne z prawdą.

Teraz Ice universe przekazał po raz kolejny informacje o nadchodzącym procesorze Samsunga ze zintegrowanym układem graficznym opracowanym przez AMD.

As I said, Exynos2100 is just the beginning. It is almost certain that Samsung will release a new processor with AMD GPU this year and may use it for the Galaxy Z Fold3. pic.twitter.com/J3GIRoBSBA