Samsung Galaxy S21 w końcu bez irytującego błędu.

Samsung od początku 2019 roku stosuje w swoich flagowych smartfonach czytniki linii papilarnych zintegrowane z wyświetlaczem AMOLED produkowane przez firmę Qualcomm. Posiadacze Samsungów Galaxy S10 oraz Galaxy S20 mocno narzekają na ten element. Sensor jest wolniejszy i mniej dokładny od klasycznego czytnika linii papilarnych, który stosowany był w Samsungach Galaxy S9 oraz starszych.

Sam podczas testów modeli z rodziny Galaxy S10 i Galaxy S20 wielokrotnie narzekałem na jakość zastosowanego sensora.

Najnowsze flagowe modele z rodziny Galaxy S21, które zostały zaprezentowane 14 stycznia 2021 roku i trafią do sprzedaży 29 stycznia 2021 roku posiadają sensor Qualcomm 3D Sonic Sensor Gen 2.

Pierwsi testerzy, którzy otrzymali już smartfony z rodziny Galaxy S21 donoszą, że Koreańczycy mocno popracowali nad czytnikiem linii papilarnych.

Po dwóch latach od wprowadzenia na rynek pierwszego Galaxy S z czytnikiem linii papilarnych w ekranie sensor ten działa podobnie, jak w starszych modelach z fizycznym skanerem na pleckach. To zasługa większego modułu o zwiększonej szybkości skanowania oraz bardziej dopracowanych sterowników.

Ice universe opublikował na Twitterze krótki filmik. Możemy na nim zobaczyć szybkość działania ultra sonicznego czytnika linii papilarnych w Galaxy S21.

I am surprised that the ultrasonic fingerprint recognition speed of S21 Ultra is beyond my imagination, it beats all optical fingerprint recognition solutions, it is too fast. pic.twitter.com/mC4mjcw8No