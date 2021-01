Samsung Galaxy S21 w nowych kolorach. Który model wybierzesz?

Samsung w dalszym ciągu kontynuuje dywersyfikację swoich smartfonów z rodziny Galaxy S. Odbywać się ona będzie również poprzez dostępne wersje kolorystyczne. Tańszy Samsung Galaxy S21 dedykowany będzie młodszym konsumentom, którzy będą w stanie zakupić urządzenie w jaskrawych wersjach kolorystycznych. Topowy Galaxy S21 Ultra podobnie, jak poprzednik dostępny będzie jedynie w stonowanych wariantach. Na szczęście również w tym przypadku zdecydowano się na dodanie do gamy nowych kolorów.

Roland Quandt przekazał za pośrednictwem Twittera fotografie prasowe na których widać wszystkie wersje kolorystyczne Samsunga Galaxy S21. Modele Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra sprzedawana będą w różnych kolorach, a na dodatek niektóre z nich otrzymają limitowane wersje kolorystyczne.

Niestety zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Samsung Galaxy S21 zaoferuje jedynie dwa kolory obudowy obiektywów. Oznacza to, że w przypadku, gdy zdecydujemy się na mniej typowy kolor taki, jak czerwony, to w rzeczywistości otrzymamy dwukolorowy smartfon. Zapewne jest to specjalny zabieg koreańskiego producenta, ale całość nie wygląda najlepiej.

Najdroższy Samsung Galaxy S21 Ultra 5G dostępny będzie w aż pięciu wersjach kolorystycznych: czarnej, ciemnoniebieskiej, brązowej, ciemnozielonej oraz białej.

