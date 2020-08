Samsung Galaxy S21 z 16 GB super szybkiego RAMu LPDDR5 DRAM

Galaxy S21 ma zaoferować rysik S-Pen oraz najszybszą na rynku pamięć operacyjną. Czy to wystarczy aby przyciągnąć potencjalnych kupujących? Cena z pewnością nie będzie zachęcać.

Samsung to jeden z największych producentów elektroniki na świecie. Mało konsumentów zdaje sobie sprawę, że Koreańczycy produkują nie tylko smartfony oraz sprzęt RTV i AGD. Samsung pochwalił się planami uruchomienia masowej produkcji 16 GB kości LPDDR5 DRAM z wykorzystaniem 10 nm procesu technologicznego w drugiej połowie 2020 roku. Właśnie dowiedzieliśmy się w jakim urządzeniu po raz pierwszy zobaczymy najnowsze kości.

Galaxy Note 20 Ultra i Galaxy S20 Ultra

Koreański producent poinformował o uruchomieniu nowej linii produkcyjnej w Pyeongtaek. Zbudowano ją specjalnie w celu produkcji mobilnych kości pamięci operacyjnej LPDDR5.

Według wiceprezesa wykonawczego firmy DRAM Product & Technology Jung-bae Lee, 16GB kości LPDDR5 pokonają znaczącą blokadę rozwojową w skalowaniu DRAM i otworzą nowe drzwi do dalszego rozwoju branży.

Samsung obiecuje, że pamięć LPDDR5 będzie w stanie przesyłać dane z prędkością do 6400 Mb/s, co oznacza 16 procentowy wzrost wydajności w porównaniu do 12 GB modułów, które obecnie znajdziemy w Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra.

Nowy 16 GB moduł jest w stanie przesłać 51,2 GB danych w ciągu zaledwie jednej sekundy. Dodatkowo zmniejszono o 30 procent grubość kości RAM, co oznacza zauważalną oszczędność miejsca.

Pierwszym smartfonem z nowym, 16 GB modułem LPDDR5 DRAM będzie Galaxy S21 (Galaxy S30). Samsung potwierdził, że będzie sprzedawał moduły dla innych producentów urządzeń mobilnych.

Źródło: phonearena.com