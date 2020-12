Samsung Galaxy S21 z lepszymi zdjęciami ultraszerokokątnymi

Do sieci wyciekła specyfikacja obiektywu ultraszerokokątnego Samsunga Galaxy S21. Zaoferuje on autofocus, który przełoży się na znacznie wyższą jakość fotografii.

Przecieki o nadchodzącym Samsungu Galaxy S21 pojawiają się już praktycznie codziennie. Najnowszy z nich odnosi się do obiektywu ultraszerokokątnego. Wygląda na to, że otrzyma on sporą aktualizację.

Aparat Samsunga Galaxy S21 Źródło: gsmarena.com

Zgodnie z ostatnimi informacjami przekazanymi przez Ice universe, Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra otrzymają czujnik Sony IMX563, który wykorzystywany będzie do wykonywania zdjęć ultraszerokokątnych. Aparat ten obsługuje dwufazowego autofocusa i wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 12 MP przy wielkości pojedynczego piksela na poziomie 1,4 µm.

Czujnik jest bardzo podobny do tego zastosowanego w Galaxy S20 Ultra, ale oferuje dodatkowo autofocus, który poprawi jakość zdjęć.

Ice universe przekazał, że czujnik zaoferuje pole widzenia na poziomie 123 stopni. To o 3 stopnie więcej, niż w Galaxy S20 Ultra. Dodatkowo dzięki obecności autofocusa możemy oczekiwać, że z wykorzystaniem obiektywu ultraszerokokątnego będziemy mogli wykonywać zdjęcia makro. Oznacza to, że Sony IMX563 może przejąć rolę dodatkowego obiektywu macro.

Samsung Galaxy S21 zadebiutuje dokładnie za miesiąc - 14 stycznia 2020 roku. Więcej informacji o tym smartfonie znajdziesz tutaj.

Źródło: gsmarena.com