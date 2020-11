Samsung Galaxy S21 - znamy datę premiery, startu sprzedaży i kolory

Kolejne przecieki potwierdziły właśnie, że nowe smartfon z rodziny Galaxy S21 zadebiutują wcześniej, niż zazwyczaj. Samsung zawsze prezentował nowe flagowce Galaxy S w lutym. Działo się tak przez ostatnie kilka lat. W przyszłym roku Galaxy S21 pojawi się na rynku nieco wcześniej - pod koniec stycznia.

Jon Prosser, który znany jest z przekazywania wiarygodnych informacje o nadchodzącym sprzęcie Apple postanowił uchylić rąbka tajemnicy. Według posiadanych przez niego danych Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra zostaną zaprezentowane już 14 stycznia 2020 roku. Tego samego dnia rozpocznie się przedsprzedaż. Prosser nie informuje, jakie prezenty przewiduje Samsung, ale z pewnością możemy liczyć na wartościowe gadgety.

Pierwsze egzemplarze smartfonów z rodziny Galaxy S21 trafią do odbiorców 29 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że premierę przyśpieszono o nieco ponad miesiąc w stosunku do wprowadzenia na rynek Galaxy S20 w 2020 roku.

Samsungi Galaxy S21 dostępne będą w pięciu wersjach kolorystycznych - czarnej, białej, szarej, srebrnej, filetowej oraz różowej.

Ross Young potwierdził informacje przekazane przez Jona Prossera. Dodatkowo przekazał, że zwykły Galaxy S20 dostępny będzie w kolorze szarym, różowym, fioletowym oraz białym, Galaxy S21+ w kolorze białym i srebrnym, a Galaxy S21 Ultra w kolorze białym, srebrnym oraz fioletowym.

A little late on the colors Jon. Here they are by model... pic.twitter.com/O81EBbPriw