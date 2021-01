Samsung Galaxy S21 - znamy europejskie ceny poszczególnych modeli

Debiut Samsunga Galaxy S21 już za tydzień - 14 stycznia 2021 roku. Podobnie, jak w ubiegłych latach producentowi nie udało się dotrzymać tajemnicy, a my o modelach z rodziny Galaxy S21 wiemy prawie wszystko.

Tegoroczne flagowce pojawią się na rynku wcześniej, niż modele z rodziny Galaxy S20.

Portal Winfuture donosi, że zgodnie z posiadanymi oficjalnymi dokumentami Samsunga modele Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra trafią do sprzedaży w Europie już 29 stycznia 2021 roku. Tego dnia zakończy się przedsprzedaż, pierwsi konsumenci otrzymają swoje egzemplarze, a Galaxy S21 trafi do regularnej sprzedaży.

Klasycznie już Samsung przygotował dla konsumentów gratisy. Decydując się na zakup najdroższego modelu Galaxy S21 Ultra w prezencie otrzymamy nowe słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 229,99 Euro.

Tańsze modele - Galaxy S21 oraz Galaxy S21+ w ramach przedsprzedaży oferowane będą w pakiecie z nieco tańszymi słuchawkami Samsung Galaxy Buds Live, które swoją premierę miały w sierpniu 2020 roku i ze względu na charakterystyczną konstrukcję wywołały niemałe poruszenie. Cena detaliczna tych słuchawek to 189,99 Euro.

Niezależnie od tego, na jaki model się zdecydujemy, Samsung dorzuci również Galaxy SmartTag o wartości 29,99 Euro.

Samsung Galaxy S21 kosztować będzie 849 Euro. Za pośredni model Galaxy S21+ zapłacimy 1049 Euro, a Galaxy S21 Ultra kosztować będzie 1249 Euro. Bazowy Galaxy S21 Ultra zaoferuje 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Wersja 256 GB kosztować będzie 1299 Euro, a model z 512 GB wbudowanej pamięci masowej został wyceniony na 1429 Euro.

Last minute price change for the Galaxy S21 Ultra: multiple sources confirming 1249 (128GB), 1299 (256GB) and 1429 (512GB) Euro. Disclaimer: Only if you're lucky to be in the right countries. https://t.co/00GADmtU7W