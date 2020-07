Samsung Galaxy S21 - znamy procesory przyszłego flagowca na 2021 rok

Do premiery jeszcze miesiące, ale w sieci pojawiają się już pierwsze plotki na temat Samsunga Galaxy S21.

W świecie nowych technologii, a w szczególności na rynku smartfonów kilka miesięcy to bardzo długi okres czasu. Podobnie, jak w zeszłym roku Samsung nie zaprezentował jeszcze swoich flagowych modeli Galaxy Note na ten rok, a w sieci pojawiają się już informacje na temat przyszłorocznych modeli z rodziny Galaxy S21.

Samsung Galaxy S20 Ultra Źródło: pcworld.com

Jesteśmy bardzo ciekawi, jak wyglądał będzie Galaxy S21. Samsung musi się postarać, ponieważ sprzedaż modeli z rodziny Galaxy S20 nie spełniła oczekiwań producenta, a największą klapą okazał się kosztujący 5999 zł Galaxy S20 Ultra. Producent tłumaczy niskie wyniki sprzedażowe wybuchem pandemii, ale prawda jest taka, że Galaxy S20 nie są najbardziej udanymi smartfonami Samsunga.

Według najnowszych plotek Samsung Galaxy S21 oraz Galaxy S21 Ultra wykorzystywać będą zupełnie inne procesory. Wszystko po to, aby model Ultra stał się jeszcze bardziej ekskluzywny.

Amerykańskie modele Galaxy S21 z pewnością skorzystają z procesora Qualcomm Snapdragon 875, którego premiera zapowiadana jest na koniec 2020 roku. @MauriQHD przekazał swoje informacje na temat Galaxy S21. Donosi on, że Galaxy S21 Ultra na rynek europejski wykorzystywać będzie procesor Exynos 1000. Będzie on produkowany przez Samsunga w nowy, 5 nm procesie technologicznym. Co ciekawe procesor ma zostać połączony z układem graficznym stworzonym przez AMD.

Mauri QHD nie wie, jaki procesor otrzyma pośrednia wersja Galaxy S21+. Bazowy model Galaxy S21 ma posiadać procesor Samsung Exynos 991/992. Będzie to bezpośredni następca Exynos'a 990 z tegorocznych, flagowych urządzeń koreańskiego producenta.

@MauriQHD donosi, że Samsung rozważał wykorzystanie Snapdragona 865 lub 60 Hz ekranu w celu obniżenia ceny startowej nadchodzących smartfonów, ale zrezygnowano z tego rozwiązania.

Więcej informacji na temat Samsunga Galaxy S21 będzie pojawiać się już po premierze Galaxy Note 20. Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat Galaxy Note 20.

Sprawdź, ile kosztuje Galaxy S20 Ultra.

Źródło: phonearena.com