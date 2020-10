Samsung Galaxy S21 znów w sieci - Koreański model z certyfikatem NFC

Samsung intensywnie pracuje nad przyszłorocznymi flagowcami. Dziś dowiedzieliśmy się co nieco o bazowej wersji Samsunga Galaxy S21.

W sieci mówi się, że przyszłoroczne flagowce od Samsunga zadebiutuje wcześniej, niż zazwyczaj. Wskazuje na to również tempo prac koreańskiego producenta. Smartfony z rodziny Galaxy S21 od początki października 2020 roku notorycznie pojawiają się na różnego rodzaju stronach internetowych organów certyfikujących. Przeprowadzenie procesu certyfikacji wskazuje, że prace nad nowymi smartfonami są już na ukończeniu.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Dziś w sieci znaleźliśmy Samsunga Galaxy S21 o numerze modelu SM-G991U. To koreańska wersja bazowego modelu z rodziny Galaxy S21. Smartfon ten otrzymał właśnie certyfikat NFC. Niestety do listy certyfikacyjnej nie dołączono szczegółowych informacji o urządzeniu.

Certyfikat NFC dla SM-G991U Źródło: gizchina.com

Na forach pojawił się również wariant Samsunga Galaxy S21 przygotowany specjalnie dla amerykańskiego operatora Verizon.

Z ostatnich raportów wiemy już, że Galaxy S21 podobnie, jak iPhone 12 dostarczany będzie jedynie z przewodem USB Typu C do USB Typu C. Zabraknie zasilacza oraz słuchawek sygnowanych logo AKG. Przyszłoroczne flagowce pozbędą się niezbyt ładnej wyspy z aparatami i zaoferują bardziej krągły wygląd.

Samsung Galaxy S21 zasilany będzie procesorem Exynos 2100 oraz Snapdragonem 875. W Polsce otrzymamy dostęp do modeli z autorskim procesorem Samsunga.

Więcej informacji o Samsungu Galaxy S21 znajdziesz tutaj.

Źródło: gizchina.com