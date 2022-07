Samsung Galaxy S22 FE - cena, data premiery, specyfikacja techniczna [18.07.2022]

Kolejny model z serii Fan Edition ma pojawić się na rynku w 2023 roku. W tym tekście gromadzimy wszystkie przecieki, informacje oraz spekulacje na temat urządzenia.

Aktualizacja [18.07.2022]

Samsung Galaxy S22 FE zagrożony anulowaniem?

Według Sam Mobile przyszłoroczny model z serii Fan Edition może być zagrożony anulowaniem. Dziennikarze z portalu twierdzą, że wykonując autorski research nie odnaleźli na żadnej stronie zarejestrowanego urządzenia o sygnaturze SM-S900, którym miałby być Samsung Galaxy S22 FE.

Trzeba przyznać, że anulowanie serii Fan Edition wydaje się bardzo prawdopodobne. Samsung posiada w swoim portfolio zarówno flagowe modele Galaxy S jak i ich budżetowe wersje z serii Galaxy A. Urządzenia oznaczone jako FE miały być tańszym odpowiednikiem najlepszych smartfonów koreańskiego producenta, przeznaczonymi dla mniej wymagających użytkowników. Ostatecznie jednak sukces modelu Galaxy S20 FE pokazał, że nawet bardziej zaawansowani fani technologii doceniają jak świetnie zaprojektowany jest to telefon (o tym dlaczego tak jest pisaliśmy tutaj - LINK)

Można więc łatwo zauważyć, że Samsung ma co raz mniej miejsca w swoim portfolio na urządzenie, które nie jest ani flagowcem, ani budżetowym smartfonem. Co więcej, seria FE stanowi spore zagrożenie dla sprzedaży flagowych modeli, których ceny wciąż rosną.

Z niecierpliwością czekam na sierpniowe Galaxy Unpacked, które może zmienić coś w tym temacie i przynieść nadzieję na powstanie kolejnego smartfona z linii. Z całą pewnością na wydarzeniu zostaną pokazane nowe składane telefony Samsunga oraz kolejne modele Galaxy Watch'y. Być może wśród tych premier znajdzie się również miejsce na, choćby krótkie, ogłoszenie co dalej ze smartfonami z serii Fan Edition.

Apparently there won't be a Galaxy S22 FE



And I think the only way there could be a Galaxy S23 FE (and future S FE models) is if the S23 series starts at a higher price and there's a big price difference between it and the FE model (a $250+ difference) pic.twitter.com/YwmkvB2Qr4 — Anthony (@TheGalox_) June 16, 2022

Informacja o anulowaniu serii FE pojawia się w sieci co raz częściej. Osobiście mam nadzieję, że te spekulacje okażą się nieprawdziwe i już wkrótce zobaczymy nowy model Fan Edition. Jeśli jednak tak się stanie, to Samsung będzie musiał dobrze przemyśleć w jakiej półce cenowej ma zadebiutować smartfon. Weźmy również pod uwagę fakt, że do początku przyszłego roku, flagowe urządzenia z serii Galaxy S22 mogą znacznie stanieć. Może więc dojść do momentu, w którym S22 FE kosztuje zaledwie kilkaset złotych mniej niż główna wersja smartfona.

Wygląd urządzenia

W sieci pojawiły się już pierwsze grafiki koncepcyjne przedstawiające Samsunga Galaxy S22 FE. W potencjalnym wyglądzie smartfona na uwagę zasługuje szczególnie rozmieszczenie kamer na tylnej obudowie urządzenia, która przypomina tę znaną z tegorocznego Samsunga Galaxy S22 Ultra. Grafiki pojawiły się na Twitterowym profilu użytkownika HoiINDI - znanego z tworzenia przedpremierowych renderów urządzeń.

Samsung Galaxy S22 FE Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Samsung Galaxy S22 FE Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Samsung Galaxy S22 FE Źródło: Twitter.com / HoiINDI

Galaxy S22 FE prawdopodobnie będzie przypominał flagowe modele z serii Galaxy S22. Powinien więc zostać wyposażony w wyróżniającą się obudowę aparatu i płaski wyświetlacz pozbawiony zaokrąglonych krawędzi. Możemy spodziewać się również plastiku na pleckach urządzenia. Nowy model z serii Fan Edition będzie więc rozwinięciem designu, który znamy z głównej serii flagowców Samsunga.

Na temat pozostałych specyfikacji sprzętowych możemy wysnuć kilka przypuszczeń opierając się na historii smartfonów z serii FE oraz przeciekach z branży mobilnej.

Data premiery

Data premiery nowego modelu Galaxy S22 FE nie została jeszcze zapowiedziana. Z przecieków wynika, że smartfon znajduje się we wczesnej fazie prac, co sugerowałoby, że jego debiut zobaczymy na początku przyszłego roku.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że Galaxy S21 FE trafił do sprzedaży zaledwie kilka miesięcy temu, co może być czynnikiem dodatkowo opóźniającym premierę kolejnego modelu. Na ten moment wiemy również, że Samsung nie rozpoczął jeszcze prac nad produkcją podzespołów, które miałyby zasilać urządzenie.

It seems that Galaxy S22 FE will not be released this year. There's no found development firmware and there's also nothing about its AP. This is very similar situation to back when Galaxy Note hasn't been released. — Dohyun Kim (@dohyun854) April 26, 2022

Potwierdzają to również inni autorzy branżowych przecieków, którzy podkreślają wczesny stan pracy nad smartfonem.

The S22 FE is not even in development just yet but some 15 years old kid already guessing the price lol. — No name (@chunvn8888) April 24, 2022

Wszystko wskazuje więc na to, że premierę Samsunga Galaxy S22 FE zobaczymy na początku przyszłego roku. Istnieje jednak cień możliwości, że smartfon zostanie zapowiedziany jeszcze tego lata.

Według przecieków koreański producent planuje w sierpniu event, na którym zaprezentowane zostaną nowe modele składanych flagowców oraz Galaxy Watch'e 5. Wydarzenie najprawdopodobniej odbędzie się 11 sierpnia, a więc do jego startu zostało naprawdę niewiele czasu.

Mamy nadzieję, że wśród nowości znajdzie się również choć najmniejsza informacja dotycząca modelu S22 FE, na który tak bardzo czekamy.

Podzespoły

Wiele doniesień sugerowało, że Samsung zrezygnuje z układów Snapdragon i Exynos w nowym modelu S22 FE, przechodząc tym samym na chipset MediaTek. Najnowsze przecieki dotyczące serii Fan Edition dementują te plotki. Co więcej, Yogesh Brar, będący źródłem wielu sprawdzonych informacji z branży mobilnej, twierdzi, że do takiej zmiany w ogóle nie dojdzie, a przynajmniej nie w najbliższej przyszłości. W nowym modelu Galaxy S22 FE możemy więc spodziewać się układów Exynosa oraz Snapdragona. Być może Samsung zdecyduje się na wykorzystanie Snapdragon 8 Gen 1 Plus, który ma zostać użyty w nowym OnePlusie 10 Ultra. Wydaje się to bardzo prawdopodobne, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę ilość marek, które już teraz ogłosiły urządzenia oparte na nowych podzespołach firmy Qualcomm. Należą do nich między innymi Motorola oraz Xiaomi.

Dimensity 9000-powered Galaxy S22 FE is not happening for now — No name (@chunvn8888) April 11, 2022

Nowy zestaw aparatów

Na temat obiektywów w nowym modelu Fan Edition nie wiadomo zbyt wiele. Koreański producent nie podzielił się żadnymi informacjami na temat specyfikacji kamer co najprawdopodobniej wynika z wczesnego etapu prac nad smartfonem. Można jednak spekulować, że Samsung będzie dążył do przedstawienia użytkownikom nowych rozwiązań w tym aspekcie, głównie ze względu na użycie tych samych obiektywów w modelach S20 FE oraz S21 FE. Oba smartfony, pomimo dzielącego ich czasu premiery, korzystały z tej samej konfiguracji aparatów. Jej powtórne wykorzystanie wydaje się więc wykluczone.

Samsung z pewnością wyposaży nowy model z serii FE w solidną kamerę główną oraz obiektyw ultraszerokokątny. Możemy również liczyć na nowy software, który sprawi, że potencjał aparatów zostanie w pełni wykorzystany.

Obiektywy w modelach Galaxy S21 FE / Fot. Samsung

Oprogramowanie

Ze względu na prawdopodobną premierę modelu S22 FE dopiero w 2023 roku możemy spodziewać się, że będzie on działał na najnowszej wersji systemu Android. Premiera trzynastej odsłony oprogramowania będzie miała miejsce w okolicy czwartego kwartału 2022 roku. Kodowa nazwa nowego Androida 13 to Tiramisu, a więcej na jego temat możecie przeczytać w naszym artykule.

Galaxy S22 FE otrzyma również najnowszą wersję autorskiej nakładki producenta. Na ten moment oprogramowanie Samsunga dostępne jest w wersji określonej numerem 4, jednak według spekulacji nowa nakładka One UI 5,0 ma pojawić się na pierwszych smartfonach już w lipcu tego roku. Oznaczałoby to, że Galaxy S22 FE zadebiutuje najpewniej z Androidem 13 oraz nakładką One UI 5,0.

Cena

Sugerując się cenami poprzednich modeli Galaxy FE w momencie premiery, możemy spodziewać się, że nowy S22 FE zadebiutuje w cenie zbliżonej do 699 dolarów (około 3100 zł) w Stanach Zjednoczonych. Warto jednak przypomnieć, że S21 FE dostarczany był bez żadnych akcesoriów, z wyjątkiem kabla USB-C. Najprawdopodobniej nie ulegnie to żadnej zmianie i nowy model również będzie sprzedawany w zestawie jedynie z przewodem USB.

Warto również zwrócić uwagę na dość ciekawą rolę jaką obecnie spełnia model Fan Edition w portfolio Samsunga. Z jednej strony nie jest on flagowcem i kosztuje mniej niż modele serii Galaxy S, a z drugiej posiada ich wszystkie najważniejsze cechy. Wielu użytkowników zapewne zrezygnowało z kupna droższych urządzeń od koreańskiego producenta na rzecz tańszej alternatywy. Samsung z pewnością jest świadom tej sytuacji, ale nie wiemy jak wpłynie to na ostateczną cenę smartfona.

Wszystkie powyższe informacje mogą ulec zmianie o czym będziemy was na bieżąco informować. Artykuł będzie aktualizowany o najnowsze przecieki oraz informacje dotyczące premiery nowych smartfonów z linii Galaxy FE.

