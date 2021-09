Samsung Galaxy S22 Ultra jednak bez aparatu 200 MP?

Czy flagowe urządzenia Samsunga na 2022 rok będą posiadać aparaty z 2021 roku?

Samsung nie tak dawno ogłosił powstanie pierwszego czujnika oferującego rozdzielczość 200 MP w aparacie smartfona - ISOCELL HP1. Spodziewaliśmy się, że tak zaawansowana technologia zostanie wykorzystana we flagowym modelu Galaxy S22 Ultra.

Najnowsze informacje, przekazane przez koreański portal The Elec, zdają się jednak temu zaprzeczać. Zdaniem dziennikarzy portalu seria Galaxy S22 zostanie wyposażona w aparaty o 108 MP rozdzielczości. Nie wiemy jednak, czy będzie to ta sama jednostka, którą znajdziemy obecnie w Galaxy S21, czy Samsung planuje ogłosić powstanie dodatkowego sensora. Jeżeli będzie to nowość, to możemy spodziewać się stosownego ogłoszenia ze strony koreańskiego producenta w najbliższych tygodniach.

Zobacz również:

Produkcja podzespołów dla flagowców Samsunga na 2022 rok ma ruszyć w listopadzie tego roku, a ich premiera spodziewana jest w styczniu. Nazwa robocza serii to "Rainbow", czyli tęcza. Podobnie jak w przypadku Galaxy S21, w ramach serii S22 dostępne będą trzy modele, które roboczo nazywane są G0, R0 oraz B0. Mają to być odpowiednio bazowa wersja S22, wariant Plus oraz Ultra.

Najbogatszy model, czyli Galaxy S22 Ultra ma posiadać aparat z czterema obiektywami, wśród których znajdą się obiektyw główny 108 MP oraz ultraszerokokątny 12 MP. Oba mają posiadać optyczną stabilizację obrazu. Z przodu Samsung planuje umieścić 40 MP aparat selfie. Samsung nie zdecyduje się też na umieszczenie aparatu pod wyświetlaczem. Po premierze Galaxy Z Fold3 w sierpniu sądzimy, że koreański producent potrzebuje jeszcze nieco więcej czasu na dopracowanie tej technologii. Smartfon ma wspierać obsługę rysika S-Pen. Ta funkcja będzie zarezerwowana jedynie dla wariantu Ultra.

Samsung Galaxy S22 oraz S22 Plus mają posiadać jedynie trzy obiektywy aparatu, posiadające trzykrotny zoom optyczny, a przednia kamera zaoferuje 10 MP rozdzielczość.

Zdaniem dziennikarzy portalu, specyfikacja techniczna oraz rozmiary serii Galaxy S22 mają być zbliżone do tegorocznej serii smartfonów.

Źródło