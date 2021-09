Samsung Galaxy S22 Ultra na pierwszych grafikach!

Pojawiły się pierwsze, wciąż nieoficjalne, grafiki przedstawiające Samsung Galaxy S22 Ultra. Tył urządzenia... zaskakuje.

Spodziewamy się, że Samsung zaprezentuje smartfony z linii Galaxy S22 na początku przyszłego roku. W ostatnich tygodniach pojawiały się plotki, wedle których miałoby to nastąpić jeszcze pod koniec obecnego roku, jednak wydaje się to być mało prawdopodobny scenariusz.

Wedle przecieków koreański producent ma rozpocząć montaż nowych smartfonów w listopadzie tego roku, co z reguły ma miejsce około dwa miesiące przed rynkowym debiutem urządzenia. Nie sądzimy więc, że Samsung zdecyduje się na prezentację Galaxy S22 pod koniec tego roku, w momencie, w którym nie będzie posiadał wystarczającej ilości wyprodukowanych i gotowych do wysyłki smartfonów.

Zobacz również:

Termin premiery zbliża się jednak nieubłaganie, w związku z czym w sieci pojawia się coraz więcej przecieków. Wszystkie dotychczasowe informacje przedstawiamy w naszym materiale zbiorczym poświęconym przyszłorocznym flagowcom Samsunga.

Tym razem w sieci pojawiły się jednak pierwsze grafiki prezentujące najbardziej zaawansowane urządzenie z całej linii: Samsunga Galaxy S22 Ultra. Ich autorem jest Steve Hemmerstoffer, który publikuje na Twitterze jako @OnLeaks. Zostały one opublikowane za pośrednictwem portalu digit.in, a zobaczyć możecie je poniżej:

Tym, co od razu przykuwa uwagę, jest nietypowy kształt wyspy z aparatami. Nie dość, że ma on znacząco różnić się od wersji Galaxy S22 i S22+, to ma charakteryzować się nietypowym kształtem. Widzimy także, że wyświetlacz ma zachodzić na boczne krawędzie smartfona. W dolnej krawędzi możemy znaleźć port USB Typu C, głośnik oraz gniazdo na rysik S Pen. Wersja Galaxy S22 Ultra jako jedyna ma wspierać obsługę rysika. Nietypowo, ponieważ w górnej krawędzi umieszczona ma być tacka na karty SIM.

Galaxy S22 Ultra ma posiadać wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Smartfon ma charakteryzować się następującymi wymiarami: 163.2 x 77.9 x 8.9 mm (10.5 mm z wyspą z aparatami). Będzie więc nieco szerszy i krótszy od tegorocznego modelu.

Zobacz także: Oto Samsung Galaxy S22! Zobacz pierwsze grafiki!

Źródło