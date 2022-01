Samsung Galaxy S22 będzie droższy od poprzednika? Znamy odpowiedź!

Czy za tegoroczne flagowce Samsunga przyjdzie nam zapłacić więcej, niż za modele z 2021 roku? Sprawdźcie, ile smartfony Galaxy S22 będą kosztować w Europie!

Już nieco ponad dwa tygodnie dzielą nas od premiery tegorocznych flagowców Samsunga z rodziny Galaxy S22. Sam producent w końcu zapowiedział kolejne wydarzenie z cyklu Galaxy Unpacked. Choć w krótkim materiale nie pojawiła się jeszcze konkretna data wydarzenia, to wiele przecieków w ostatnich tygodniach sugerowało, że odbędzie się ono 8 lutego.

O ile spodziewamy się sama premiera zostanie okraszona ciekawą warstwą wizualną, to nie możemy powiedzieć, że sama treść, którą Samsung zaprezentuje nas zaskoczy. Wszystko wskazuje bowiem na to, że producentowi po raz kolejny nie udało się zachować w tajemnicy praktycznie żadnego detalu dotyczącego smartfona oraz wydarzenia, na którym zostanie on oficjalnie pokazany światu. W sieci co chwilę pojawiają się bowiem kolejne przecieki poświęcone specyfikacji technicznej urządzeń z serii Galaxy S22, ich cenom i dostępności. Dodatkowo, wedle niedawnych informacji, koreański producent podczas lutowego eventu na zaprezentować także kolejne flagowe urządzenia: tablety z rodziny Galaxy Tab S8.

Skoro o cenach mówimy, to właśnie im poświęcony jest najnowszy przeciek:

Whoever said S22 series was to be cheaper, didn't think of Covid, parts shortages and inflation.



Actual official EURO prices:

S22 8/128GB = 849

S22 8/256GB = 899

S22+ 8/128GB = 1049

S22+ 8/256GB = 1099

S22 Ultra 8/128GB = 1249

S22 Ultra 12/256GB = 1349

S22 Ultra 12/512GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) January 22, 2022

Zdaniem użytkownika Twittera Samsung planuje zastosować ciekawy zabieg, aby przykryć faktyczną podwyżkę cen nowych urządzeń. Z pozoru wszystko wskazuje na to, że kwoty są identyczne do tych, z jakimi w ubiegłym roku wystartowały smartfony z rodziny Galaxy S21. Najtańszy model Galaxy S22 Ultra kosztować ma 1249 euro, czyli tyle samo, ile kosztował jego odpowiednik rok wcześniej.

Diabeł tkwi jednak w szczegółach. O ile kwota wygląda tak samo, to specyfikacja smartfona już nie. W tym roku w tej cenie zakupimy urządzenie z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Rok wcześniej otrzymaliśmy smartfona posiadającego o 4 GB pamięci operacyjnej więcej. To dużo. Aby kupić urządzenie z 12 GB pamięci RAM, musimy wyłożyć o 100 euro więcej. Otrzymamy wtedy do dyspozycji 256 GB przestrzeni na dane. Producent nie planuje wprowadzenia na rynek wariantu 12/128.

