Samsung Galaxy S22 może być droższy od poprzednika!

Czy Samsung podniesie cenę swojego flagowca na 2022 rok? Seria Galaxy S22 może być droższa od ubiegłorocznej odsłony.

Od premiery najnowszych smartfonów Samsunga z serii Galaxy S22 dzieli nas coraz mniej czasu. Im bliżej tego momentu jesteśmy, tym więcej informacji pojawia się w przeciekach. Niestety, ale nie wszystkie są dobre.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, że koreański producent został zmuszony do przesunięcia daty uruchomienia swojego najnowszego procesora, czyli układu Exynos 2200. To on ma być sercem flagowców na 2022 rok w Europie. To stawia pod dużym znakiem zapytania termin premiery nowych urządzeń. Dziś dowiedzieliśmy się natomiast, że Samsung w ostatniej chwili zdecydował się na wypuszczenie jednostek z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 na wszystkie rynki, co akurat może być dobrą wiadomością. W testach syntetycznych ten chip sprawował się bowiem lepiej od Exynosa 2200.

Kolejne złe wiadomości pojawiły się dzisiaj w nowych przeciekach. Te dotyczą cen nowych urządzeń. Mają one niestety wzrosnąć. Jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, to możemy oczekiwać, że każdy z modeli będzie kosztował o 100 dolarów więcej, niż smartfony z serii Galaxy S21. Byłaby to więc kwota wyższa o około 400 złotych. Podstawowy model Galaxy S22 został wyceniony na 899 dolarów (ok. 3600 złotych), Galaxy S22+ na 1099 dolarów (ok. 4400 złotych), a najmocniejszy Galaxy S22 Ultra na 1299 dolarów (ok. 5200 złotych). Warto jednak pamiętać, że ceny na polski rynek, które ustali producent mogą różnić się - i zapewne będą - od przedstawionych przez nas, które są jedynie bezpośrednią konwersją walut.

Wrap up the S22 series and Tab S8 series prices

S22: $899

S22+: $1099

S22U: $1299

Tab S8: under $850

Tab S8+: $900-1000

Tab S8U: around 1100 and above (above means more storage and cellular connectivity)

Will update the exact Tab S8 series prices soon. — KFC Simp (@chunvn8888) January 11, 2022

Premiera nowych flagowców Samsunga z serii Galaxy S22 ma odbyć się 8 lutego, czyli już za niecały miesiąc, podczas wydarzenia z cyklu Galaxy Unpacked. Tego dnia powinna także rozpocząć się ich przedsprzedaż, a na półki sklepowe trafią pod koniec tego miesiąca.

