Samsung Galaxy S22 - najnowsze informacje i aktualizacje po premierze [24.06.2022]

Samsung odsłonił już karty i zaprezentował wszystkie najnowsze smartfony z serii Galaxy S22. Poniżej znajdziesz najnowsze informacje o tegorocznych flagowcach tej firmy.

Spis treści

Kolejna generacja flagowych smartfonów z Androidem firmy Samsung została zaprezentowana 9 lutego 2022 roku. Urządzenia otrzymały nazwy Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Na przestrzeni ostatnich miesięcy w sieci pojawiło się mnóstwo przecieków, plotek oraz autentycznych informacji na temat Samsungów Galaxy S22. W tym materiale zbiorczym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące flagowych smartfonów Samsunga na 2022 rok.

Poniżej znajdziesz wszystkie informacje o smartfonach z rodziny Galaxy S22, które pojawiły się po oficjalnej prezentacji smartfonów na wydarzeniu Galaxy Unpacked 9 lutego 2022 roku.

Każda aktualizacja oznaczana będzie śródtytułem AKTUALIZACJA z datą ostatniej aktualizacji tekstu.

AKTUALIZACJA 24.06.2022

Samsung szykuje się do ogłoszenia limitowanej kolekcji Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Ultra to jeden z najpopularniejszych smartfonów na rynku i wiodące urządzenie z systemem Android, a Samsung najwyraźniej właśnie przygotowuje się do wypuszczenia jego limitowanej edycji.

Limitowana kolekcja ma składać się z Galaxy S22 Ultra w kolorze zielonym, zegarka Galaxy Watch 4 oraz bezprzewodowej ładowarki Wireless Charger Duo. Kolekcja pojawiła się na wietnamskim portalu Samsunga, ale jak na razie oficjalne szczegóły dotyczące premiery są ukryte za hasłem. Będziemy informować Was na bieżąco, jak tylko Samsung odkryje więcej kart.

Na razie baner promocyjny Samsunga (widoczny poniżej) ujawnia, że tak zwana kolekcja Galaxy S22 Ultra "Night Lively" powinna być dostępna już dzisiaj, 24 czerwca, i pozostać w sprzedaży przez prawie tydzień, do 30 czerwca. Wartość zestawu wynosi 42 670 000 VND, ale w sprzedaży będzie on dostępny w cenie 30 990 000 VND (około 6000 zł).

Wydaje się, że Samsung planuje kilka różnych limitowanych kolekcji tego smartfonu, gdyż niedawno ogłosił kolekcję Galaxy S22 Diablo Immortal dla Korei Południowej. W jej skład wchodzi Galaxy S22, futerał ochronny, podkładka pod mysz i inne przedmioty związane z grą mobilną.

Fot. Samsung

AKTUALIZACJA 23.06.2022

Galaxy S22 otrzyma wkrótce program beta Androida 13

Klienci Galaxy S22 mogą wkrótce mieć możliwość wzięcia udziału w programie beta Androida 13 z One UI 5.0! Samsung został ostatnio zauważony w Korei Południowej, jak pracuje nad oprogramowaniem Android 13 beta dla Galaxy S22, sygnalizując, że publiczna beta może zostać wkrótce wydana. Jak komunikuje portal TizenHelp, oprogramowanie Android 13 beta dla Galaxy S22 ma podobno wersję S906NKSU2ZVF6. Działa ono na koreańskim modelu Galaxy S22, ale jeśli program beta zostanie wkrótce uruchomiony, powinno być dostępne na większej liczbie rynków.

Dzięki ostatnim zmianom w polityce firmy, urządzenia Galaxy sprzedawane w Europie nie są już związane z kodami CSC (Country Specific Codes). W rezultacie, klienci w wielu krajach europejskich, które zwykle były pomijane w programach beta, mogą wkrótce uzyskać dostęp do tej wersji oprogramowania.

Kiedy Samsung może udostępnić pierwszą publiczną betę One UI 5.0?

Samsung nie dołączył jeszcze do programu Google Android 13 beta. Oczekuje się jednak, że firma sparuje Androida 13 z One UI 5.0, więc podąża za swoim własnym harmonogramem rozwoju. Dowiedzieliśmy się jednak, że Samsung zamierza rozpocząć fazę publicznych testów beta dla Androida 13 i One UI 5.0 w lipcu. Zbliża się koniec czerwca, więc program beta może być otwarty w każdej chwili.

Będziemy informować Was na bieżąco, gdy tylko dowiemy się więcej o planach Samsunga dotyczących Androida 13 i bety One UI na Galaxy S22.

AKTUALIZACJA 21.06.2022

Galaxy S22 Ultra otrzyma znaczne ulepszenia aparatów

Samsung wprowadził czerwcową aktualizację zabezpieczeń dla Galaxy S22 Ultra. Osoba odpowiedzialna za zespół Samsunga ds. aparatów ujawniła, że aktualizacja ta wprowadza również ulepszenia do aparatu smartfona:

Poprawiono ekspresję kontrastu, która zapewnia naturalną klarowność podczas robienia zdjęć. Zidentyfikowano i skorygowano zjawisko jednorazowego zatrzymania aplikacji podczas fotografowania pojedynczych ujęć. Ulepszono algorytm AWB, aby lepiej wyrazić oryginalny biały kolor podczas robienia zdjęć. Zoptymalizowano pamięć do nagrywania wideo. Poprawiono wydajność trybu portretowego i zoptymalizowano wydajność aparatu.

Aktualizacja wymaga pobrania około 1,7 GB i obecnie jest dostępna w Korei Południowej. Spodziewamy się, że reszta rynków otrzyma ja w przeciągu następnych tygodni.

The Korean version of the S22 Ultra has been updated with the latest firmware AVF1, 1.7GB. Although the update log does not mention the camera, a spokesperson from the Samsung camera team made it clear that the update has greatly optimized the camera, and I am looking forward to pic.twitter.com/vOmTlEINTM — Ice universe (@UniverseIce) June 9, 2022

AKTUALIZACJA 18.05.2022

Seria Galaxy S22 otrzymuje kolejną aktualizację zabezpieczeń

Od ostatniej aktualizacji dostępnej na smartfony z serii Galaxy S22 minął zaledwie miesiąc, a kolejna łatka już teraz zawitała na urządzenia. Usprawnienia dotyczą przede wszystkim naprawy problemów związanych z bezpieczeństwem oraz poprawą ogólnej wydajności sprzętu.

Aktualizacja waży 350 MB i już teraz jest dostępna dla części smartfonów z serii Galaxy S22. Niestety - użytkownicy posiadający modele z układem Exynos będą musieli poczekać na poprawki dłużej. Łatka została wypuszczona tylko na urządzenia wykorzystujące układ Snapdragon.

AKTUALIZACJA 17.05.2022

Galaxy S22 otrzymuje najnowszą aktualizację oprogramowania w Kanadzie

Najnowsza aktualizacja zabezpieczeń dla Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra nosi wersję firmware'u S90xWVLU2AVDC. Przynosi ona aktualizację zabezpieczeń z maja 2022 roku, która usuwa dziesiątki luk związanych z prywatnością i bezpieczeństwem, znalezionych w urządzeniach Galaxy. Nowa aktualizacja może również przynieść poprawę stabilności i ogólne poprawki błędów.

AKTUALIZACJA 12.05.2022

Samsung wprowadza na rynek indyjski Galaxy S22 w kolorze różowego złota

Kiedy Samsung zapowiedział serię Galaxy S22 na rynek indyjski, nie wprowadził wersji Galaxy S22 w kolorze różowego złota. Teraz firma wprowadziła model Galaxy S22 w kolorze różowego złota w Indiach i jest on dostępny na stronie internetowej Samsunga.

Wersja Pink Gold kosztuje tyle samo, co inne warianty kolorystyczne: 72 999 INR (około 4200 zł) za wersję 128 GB i 76 999 INR (około 4500 zł) za wersję 256 GB. Samsung sprzedaje Galaxy S22 również w kolorze zielonym, czarnym i białym.

AKTUALIZACJA 05.05.2022

Casetify wprowadza etui Star Wars dla Galaxy S22 Ultra

Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, producent etui Casetify wprowadził na rynek futerały z motywem Gwiezdnych Wojen dla różnych smartfonów, w tym Galaxy S22 Ultra i Galaxy Z Flip 3. Kolekcja zawiera wzory inspirowane oryginalną trylogią Gwiezdnych Wojen - Nowa Nadzieja, Powrót Jedi i Imperium Kontratakuje - dla high-endowych telefonów Samsunga.

Nowe futerały od Casetify mają wizerunki Sokoła Millenium, Dartha Vadera, Księżniczki Lei, Luke'a Skywalkera, Sheeva Palpatine'a, Hana Solo i kilku statków kosmicznych. Etui z motywem Star Wars będą dostępne przez ograniczony czas i do wyczerpania zapasów. Ceny zaczynają się od 50 dolarów (około 220 zł), a w niektórych przypadkach sięgają nawet 65 dolarów (około 260 zł).

Chociaż firma wprowadziła również nową kolekcję dla Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 i Galaxy S22+, wydaje się, że nie ma ich już w sprzedaży.

AKTUALIZACJA 20.04.2022

Kwietniowa aktualizacja oprogramowania dla serii Galaxy S22 już w Europie!

Samsung konsekwentnie wydaje aktualizacje oprogramowania dla Galaxy S22, aby poprawić jego wydajność i usunąć błędy. Aktualizacja z marca 2022 roku wprowadziła opcję wyłączenia GOS (Game Optimization Service) w celu uzyskania szybszej wydajności w trybie burst. Jednak najnowsza aktualizacja firmy może być najlepszą z dotychczasowych.

Nowa aktualizacja oprogramowania dla wersji Exynos 2200 smartfonów Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra została wydana w Europie, Rosji i na Ukrainie. Aktualizacja nosi wersję firmware'u S90xBXXU1AVDA i nie przynosi nowej poprawki bezpieczeństwa. Nadal posiada poprawkę bezpieczeństwa z kwietnia 2022 roku. Plik ma rozmiar około 485 MB i usuwa pewne problemy z wydajnością.

Użytkownicy zgłaszali, że doświadczyli bardziej płynnego przewijania i animacji. Niektórzy użytkownicy doświadczyli także szybszego działania podczas otwierania i używania aplikacji aparatu.

AKTUALIZACJA 19.04.2022

Twój Galaxy S22 się przegrzewa? Znamy szokujący powód

Smartfony Samsung Galaxy - i ogólnie urządzenia z systemem Android - stały się szalenie wydajne. Debata na temat układów Exynos firmy Samsung i Snapdragon firmy Qualcomm wydaje się nie mieć końca, co może prowadzić do zdrowej konkurencji.

Fot. Samsung

Niezależnie od tego, które rozwiązanie jest lepsze - Snapdragon czy Exynos - oba borykają się z podobnymi problemami. Ponieważ problemy te występują zarówno w chipsetach produkowanych przez Samsunga, jak i TSMC, niektórzy obserwatorzy branży (dzięki uprzejmości Business Korea) twierdzą, że głównym problemem jest konstrukcja układów firmy ARM.

Chipsety dla Androida, takie jak te oferowane przez Samsunga i Qualcomm, trudniej kontrolują zużycie energii i temperaturę. Pracują one w wyższej temperaturze, co prowadzi do szybszego spadku wydajności i większego zużycia energii.

Fot. Samsung

Zarówno chipsety Exynos, jak i Snapdragon wykorzystują układy ARM ISA (Instruction Set Architectures). ISA to abstrakcyjny model, który definiuje sposób sterowania procesorem przez oprogramowanie. Stanowi interfejs między sprzętem a oprogramowaniem i określa, co procesor może robić i jak wykonuje swoje zadania.

Jednak układy Apple także bazują na ARM ISA, podobnie jak układy SoC Exynos i Snapdragon stosowane w urządzeniach z systemem Android (jednak iPhone'y nie cierpią tak bardzo, jak wiele urządzeń z systemem Android). Co więc się dzieje? Jakim cudem układ ARM może być przyczyną problemów z nagrzewaniem się i zużyciem energii, z którymi boryka się wiele smartfonów z systemem Android, skoro iPhone'y firmy Apple nie wykazują takich problemów?

Fot. Samsung

W najnowszym raporcie podkreślono, że firma Apple radzi sobie z wyzwaniami związanymi z ARM ISA, współpracując z firmą ARM w celu dostrojenia jej procesorów do systemu iOS. Niestety, nie wszyscy producenci chipsetów podejmują takie wysiłki.

Qualcomm i Samsung opracowują swoje chipsety z myślą o różnych producentach, więc często przedkładają kompatybilność nad optymalizację. W związku z tym procesory dla Androida, które nie są "dostrajane" i wykorzystują niezmieniony układ ISA firmy ARM, osiągają gorsze wyniki, jak wynika z ostatniego raportu.

Czy Samsung mógłby zrobić coś, aby uniknąć tych problemów? Cóż, teoretycznie tak. Jedna z ostatnich plotek głosi, że koreański gigant technologiczny może pracować nad zupełnie nowym chipsetem, zaprojektowanym i zoptymalizowanym specjalnie dla smartfonów Galaxy.

Google używa obecnie samodzielnie zaprojektowanych układów Tensor w smartfonach z serii Pixel, a co zabawne, Tensor jest produkowany przez Samsunga. Być może więc jest to droga przyszłości i wkrótce każda duża marka smartfonów będzie musiała zaoferować niestandardowy chipset, dostosowany do jej oprogramowania, albo popadnie w przeciętność.

AKTUALIZACJA 11.04.2022

Zielony Galaxy S22 Ultra wreszcie w Indiach

W zeszłym miesiącu Samsung wprowadził do sprzedaży w Indiach Galaxy S22 Ultra w trzech kolorach: Burgundy, Phantom Black i Phantom White. Teraz firma dodaje jeszcze jeden wariant kolorystyczny do swojego flagowego smartfona z 2022 roku: Green.

Zielony wariant Galaxy S22 Ultra można już kupić za pośrednictwem Amazon i Samsung.com. Ten konkretny wariant kolorystyczny smartfona jest dostępny w kraju tylko w wariancie 12 GB pamięci RAM + 256 GB pamięci masowej i jest wyceniony na 109 000 INR (około 6200 zł). Nawet wersja Phantom White telefonu jest dostępna w konfiguracji 256 GB.

Nabywcy mogą otrzymać natychmiastowy cashback w wysokości 5000 INR (około 300 zł), jeśli telefon zostanie zakupiony przy użyciu karty kredytowej/debetowej HDFC Bank. Samsung oferuje również klientom możliwość zakupu zegarka Galaxy Watch 4 za jedyne 2 999 INR (około 170 zł). Kupujący, którzy skorzystają z aplikacji Samsung Shop, aby kupić urządzenie, mogą uzyskać dodatkowy rabat w wysokości 2 000 INR (około 110 zł). Dostępne są również opcje bezkosztowego zakupu EMI.

W Stanach Zjednoczonych i Europie Galaxy S22 Ultra jest również dostępny w dodatkowych kolorach, w tym grafitowym, czerwonym i niebieskim, ale nie wiemy, czy Samsung wprowadzi je na rynek w Indiach.

AKTUALIZACJA 06.04.2022

Najnowsza aktualizacja usuwa lukę Dirty Pipe w zabezpieczeniach Galaxy S22

Samsung usunął poważną lukę w zabezpieczeniach, tak zwaną "Dirty Pipe", odkrytą na urządzeniach Galaxy S22 na początku zeszłego miesiąca. Pomimo tego, że kilka innych źródeł internetowych ostatnio przeinaczyło log zmian dla poprawki bezpieczeństwa z kwietnia 2022, Samsung rzeczywiście usunął lukę CVE-2022-0847 (znaną jako Dirty Pipe) w najnowszej wersji firmware'u.

Luka CVE-2022-0847 "Dirty Pipe" została uznana za "wysokie" zagrożenie bezpieczeństwa w oficjalnym biuletynie bezpieczeństwa firmy Samsung z kwietnia 2022 roku. Jest on wymieniony obok kilkudziesięciu innych luk o wysokim stopniu zagrożenia, które Samsung również naprawił za pomocą nowej poprawki bezpieczeństwa. Jest tam również kilkanaście zagrożeń oznaczonych jako "umiarkowane", ale nie ma poprawek "krytycznych".

Fot. SamMobile

AKTUALIZACJA 05.04.2022

Sprzedaż Galaxy S22 w Korei Południowej wkrótce przekroczy 1 milion pomimo problemów z systemem GOS

Afera z systemem GOS nieco nadszarpnęła reputację firmy Samsung na rynku, a wszystkie urządzenia tej firmy obecnej generacji zostały usunięte z bazy Geekbench. Początkowe doniesienia sugerowały, że to właśnie on był bezpośrednio odpowiedzialny za spadek sprzedaży Galaxy S22 w Korei Południowej. Nie wydaje się jednak, aby tak było, jeśli wierzyć nowemu raportowi Korea Herald.

Rzecznik Samsunga potwierdził, że sprzedaż Galaxy S22 w Korei Południowej wkrótce przekroczy milion sztuk, co jest liczbą, która nie powinna być wyśmiewana. Z drugiej strony, początkowa sprzedaż Galaxy S22 była jedną z najwyższych w historii, pokonując po kilku latach ogromnie popularnego Galaxy S8. Długoterminowy popyt może być jednak o 10% niższy niż w zeszłym roku.

Warto też zauważyć, że znaczna część sprzedaży dotyczy topowego modelu Galaxy S22 Ultra (60%), a pozostała część Galaxy S22 i Galaxy S22+. Prawdopodobnie jest to spowodowane atrakcyjnymi rabatami/promocjami oferowanymi przez lokalnych operatorów sieci, ponieważ w znacznym stopniu łagodzi to cios, jakim jest niebotycznie wysoka cena serii Galaxy S22.

Wydaje się, że poprawka oprogramowania GOS i związane z nią przeprosiny Samsunga załatwiły sprawę, gdyż popyt na serię Galaxy S22 poza Koreą Południową również wzrasta. Ciekawe, czy entuzjazm przeniesie się na przyszły rok, zwłaszcza po długim ciągu kontrowersji, które nękały firmę Samsung.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Samsung Galaxy S22 ma problem z synchronizacją dźwięku

Najnowsze smartfony koreańskiego producenta mają problem z synchronizacją dźwięku podczas połączenia ze słuchawkami i głośnikami Bluetooth. Według raportu portalu SamMobile modele z rodziny Galaxy S22 mają problem z synchronizacją audio, co jest odczuwalne podczas oglądania filmów, kiedy obraz nie zgrywa się idealnie ze ścieżką dźwiękową.

Problem występuje nawet w połączeniu z oficjalnymi słuchawkami firmy Samsung. Wszystko wskazuje na to, że usterka nie jest powiązana bezpośrednio z wybranymi aplikacjami.

Samsung Galaxy Buds 2 Źródło: samsung.com

Mamy nadzieję, że Samsung wkrótce wyda aktualizację oprogramowania, która rozwiąże wyżej wymienione problemy.

AKTUALIZACJA 01.04.2022

Galaxy S22 z kwietniowymi zabezpieczeniami oraz ulepszonym nagrywaniem wideo

Pierwszego kwietnia 2022 roku Samsung zdecydował się udostępnić nową aktualizację dla serii Galaxy S22. Modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra z Korei Południowej otrzymały nową aktualizację oprogramowania z poprawkami zabezpieczeń datowanymi na 1 kwietnia 2022 roku. Oprogramowanie o numerze kompilacji S90xNKSU1AVCK waży aż 1,5 GB i wprowadza również poprawki w nagrywaniu filmów w 4K przy zachowaniu 30 klatek na sekundę. Patrząc na rozmiar aktualizacji spodziewamy się, że Samsung wprowadził jeszcze wiele pomniejszych zmian w systemie operacyjnym.

Podobna aktualizacja została również udostępniona na europejskie egzemplarze z procesorem Exynos 2200. Europejskie modele otrzymały oprogramowanie o numerze kompilacji S90xBXXU1AVCJ. Aktualizacja waży około 1,3 GB.

AKTUALIZACJA 22.03.2022

Wybrane egzemplarze Galaxy S22 Ultra mają problem z GPS

Właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnych problemach wieku dziecięcego najnowszych flagowców Samsunga. Okazało się, że europejskie modele Samsunga Galaxy S22 Ultra z procesorem Exynos borykają się z problemami z działaniem nawigacji GPS.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Użytkownicy Galaxy S22 Ultra zgłaszają na forum Samsunga problemy z pozycjonowaniem lokalizacji. Zostały one już potwierdzone przez moderatora forum społecznościowego firmy Smasung.

Kilku użytkowników zgłosiło problemy z lokalizacją położenia w popularnych aplikacjach takich jak Mapy Google czy Waze.

Posiadacze Galaxy S22 Ultra na własną rękę próbowali naprawić swoje urządzenia. Niestety restart telefonu oraz funkcji A-GPS, ani ponowna kalibracja kompasu nie rozwiązały problemu.

Samsung rozwiąże usterkę z GPS w Galaxy S22 Ultra za pośrednictwem przyszłej aktualizacji oprogramowania. Aktualnie nie wiadomo jeszcze kiedy zostanie ona udostępniona.

AKTUALIZACJA 18.03.2022

Samsung oficjalnie przeprasza za ograniczanie wydajności w Galaxy S22

Wiceprezes oraz dyrektor generalny firmy Samsung - Jong-Hee Han na tegorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy oficjalnie odniósł się do sprawy ze spowalnianiem flagowych modeli Galaxy S22 z wykorzystaniem oprogramowania Game Optimizing Services. Han przeprosił użytkowników flagowych smartfonów za ograniczanie wydajności. Jednocześnie dyrektor generalny podkreślił, że firma nie doceniła klientów, a w przyszłości będzie uważniej słuchać klientów i starać się zapobiegać ryzyku wystąpienia podobnych sytuacji.

AKTUALIZACJA 15.03.2022

Aktualizacja rozwiązują problemy z wydajnością już na polskich egzemplarzach Galaxy S22

Samsung udostępnił aktualizacje oprogramowania układowego ze zmienionym systemem Game Optimizing Service dla modeli z rodziny Galaxy S22, które sprzedawane są w Polsce.

Koreańczycy zaimplementowali w oprogramowaniu aplikacje GOS, która ograniczała wydajność smartfonów w ponad 10 tysiącach popularnych programów na Androida.

Samsung po nagłośnieniu sprawy szybko zdecydował się na wydanie aktualizacji, która pozwala wykorzystać pełną wydajność smartfonów.

Posiadacze smartfonów Galaxy S22 kupionych w polskiej dystrybucji mogą pobierać nowe oprogramowanie układowe, które nie ogranicza wydajności CPU i GPU. System operacyjny pozwala również aplikacjom firm trzecich na dezaktywacje Usługi Optymalizacji Gier, która odpowiedzialna była za obniżanie wydajności urządzenia.

AKTUALIZACJA 14.03.2022

Brak diody powiadomień? W Galaxy S22 to nie problem

Samsung od 2017 roku nie stosuje diód powiadomień w swoich flagowych smartfonach. Ostatnio element ten obecny był w serii Galaxy S7. Nowsze modele posiadają ekrany bez ramek, które nie pozwalają na implementację diody powiadomień. Na szczęście dla posiadaczy Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra to już nie problem. Zaktualizowano właśnie aplikacje Energy Ring oraz aodNotify, które pozwalają zamienić ekran Galaxy S22 w diodę powiadomień.

Kamerka do selfie w Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Wyżej wymienione programy pozwalają skonfigurować urządzenie tak, aby część ekranu znajdująca się w okolicach kamerki do selfie działała jako dioda powiadomień. Całość integruje się z funkcją AoD firmy Samsung.

Istnieje również możliwość wykorzystania aparatu przedniego, aby wyświetlał status naładowania baterii.

AKTUALIZACJA 11.03.2022

Samsung aktualizuje Game Optimization Service na koreańskich egzemplarzach Galaxy S22

Na początku marca do sieci trafiły informacje, które wskazywały, że Samsung celowo ogranicza wydajność flagowych modeli z rodziny Galaxy S22 w ponad 10 tysiącach popularnych aplikacji. Samsung skrzętnie ominął ten temat w oficjalnym oświadczeniu prasowym, ale potwierdził wydanie nowej aktualizacji oprogramowania, która doda tryb pełnej wydajności do narzędzia Game Optimization Service, które odpowiedzialne jest za ograniczanie wydajności. W międzyczasie Galaxy S22 zostały zbanowane między innymi w popularnym teście syntetycznym Geekbench 5, ponieważ Samsung nie ograniczał wydajności swoich urządzeń w benchmarkach.

Game Optimization Service potrafi sztucznie obniżać wydajność urządzeń z rodziny Galaxy S22, aby poprawić czasy pracy na baterii oraz wydajność termalną.

South Korea has launched the GOS firmware for the S22 series, and the game performance is unblocked. pic.twitter.com/NOc5bAZ1gW — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2022

Koreańczycy wydali aktualizacje dla koreańskich modeli Galaxy S22. Nowa wersja oprogramowania układowego wprowadza możliwość wyłączenia funkcji Game Optimization Service. Smartfony nie ograniczają wtedy swojej wydajności. Producent dodał również tryb zarządzania wydajnością gier i zaimplementował marcowe poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2022 roku.

Wkrótce oprogramowanie trafi również na modele sprzedawane w naszym kraju.

AKTUALIZACJA 10.03.2022

Samsungi Galaxy S22 wrażliwe na podatność Dirty Pipes

Do sieci trafiły informacje o najnowsze luce w zabezpieczeniach Androida. Niebezpieczeństwo został opisane jako CVE-2022-0847 i otrzymało nazwę zwyczajową Dirty Pipes.

Podatność może zostać wykorzystana przez aplikacje na Androida do podniesienia poziomu uprawnień. Te z kolei mogą pozwalać na wykonywanie złośliwego kodu źródłowego, którego celem jest przecięcie kontroli nad urządzeniem.

Z informacji przekazanych przez Rona Amadeo z portalu ArsTechnica podatność dostępna jest jedynie na smartfonach, które zadebiutowały na pokładzie z Androidem 12. Oznacza to, że zagrożone są smartfony z rodziny Galaxy S22.

Podatność została już zgłoszona do firmy Google. Z aktualnie posiadanych informacji luka nie została nigdy wykorzystana praktyce.

Google załata lukę wraz z kwietniowymi poprawkami zabezpieczeń, które zostaną wydane 4 kwietnia 2022 roku. Spodziewamy się, że Samsung udostępni wkrótce aktualizację oprogramowania dla swoich smartfonów, która wyeliminuje Dirty Pipes.

AKTUALIZACJA 08.03.2022

Samsung udostępnił kod źródłowy oprogramowania Galaxy S22

Samsung po kilku tygodniach od premiery Galaxy S22 udostępnił właśnie kod źródłowy oprogramowania najnowszych flagowych smartfonów.

Według informacji przekazanych przez portal XDA-Developers w sieci dostępne są już źródła kernela dla Galaxy S22 (SM-S901B), Galaxy S22 Plus (SM-S906B) i Galaxy S22 Ultra (SM-S908B). Dane te są do pobrania w katalogu open source Samsunga. Całość bazuje na Androidzie 12 z One UI 4.1. Źródła pochodzą z oprogramowania o numerach kompilacji S90xBXXU1AVA7 lub S90xBXXU1AVA8. Aktualnie Samsung udostępnił kod źródłowy jedynie dla modeli z autorskim procesorem Samsung Exynos 2200.

Kod źródłowy oprogramowania Samsungów Galaxy S22 z procesorami Exynos 2200. Źródło: samsung.com

Samsung udostępnił kod źródłowy, ponieważ jest do tego zobowiązany licencją GPLv2.

Samsung Galaxy S22 trafił do Księgi rekordów Guinessa

Samsung Galaxy S22 Ultra został właśnie wpisany do Księgi rekordów Guinessa. Zastanawiacie się w jakiej kategorii smartfon pobił rekord. Jest ona dosyć nieoczywista - mowa o unboxingu przez największą liczbę osób w tym samym czasie. Kategoria ta istnieje od kilku lat. Poprzednim rekordzistą (od 2019 roku) z liczbą 703 osób było Xiaomi.

Indyjski oddział Samsunga postanowił pobić rekord dzięki przygotowanemu wydarzeniu #EpicUnboxing. Odbyło się ono 5 marca. Aż 1820 urządzeń zostało otwartych w tym samym czasie łącznie w 17 miastach w Indiach. Uczestnicy otrzymali darmowe gadżety i specjalne podziękowania firmy Smasung.

Wybrani użytkownicy, którzy kupili Galaxy S22 Ultra w przedsprzedaży otrzymały swoje urządzenia wcześniej. Dodatkowo część z nich otrzymała Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Buds 2 w gratisie.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

iFixit potwierdza - Galaxy S22 jest trudny w naprawie

Portal iFixit postanowił zbadać możliwości naprawiany nowych flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S22. W najnowszym odcinku na YouTube rozebrano nowe modele do części pierwszych i oceniono możliwości naprawy urządzeń.

Pracownicy iFixit dotarli do oficjalnej instrukcji naprawy Galaxy S22, która została udostępniona w Francji. Dokument zaleca wykorzystanie okładów żelowych i niskiej temperatury w celu otwarcia obudowy nowych modeli.

iFixit donosi, że nawet po poprawnym podgrzaniu obudowy i ostrożnym zrywaniu kleju panel tylny Galaxy S22 Ultra uległ uszkodzeniu.

W środku obudowy Galaxy S22 Ultra dużą część miejsca zajmuje dedykowany slot na pióro S-Pen oraz bardzo duże aparaty. Wnętrze Samsunga Galaxy S22 wygląda inaczej, ale oba urządzenia łączy jedna cecha - skomplikowana konstrukcja.

Portal iFixit zwraca uwagę na dużą ilość taśmy grafitowej oraz sporą komorę parową. Pracownicy portalu sugerują zastosowanie nieco grubszej obudowy, aby lepiej radzić sobie z odprowadzaniem ciepła.

Smartfony nie posiadają dedykowanych uchwytów do wyjęcia baterii, co utrudnia proces jej wymiany.

Samsung Galaxy S22 otrzymał 3/10 punktów w skali naprawialności. Jedyną zaletą jest wykorzystanie klasycznych śrubek Philips. Konstrukcja smartfonów utrudnia wymianę wyświetlacza.

AKTUALIZACJA 04.03.2022

Samsung celowo ogranicza wydajność smartfonów z rodziny Galaxy S22!

Samsung podążył ścieżką OnePlusa. Firma wprowadziła do swojego oprogramowania usługę, która celowo ogranicza wydajność flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S22. Sprawę nagłośnił portal Android Authority, który dotarł do wpisów z koreańskiego forum. W modelach Galaxy S22 odkryto usługę Game Optimizing Service, która ogranicza wydajność w ponad 10 tysiącach popularnych aplikacji z wyłączeniem benchmarków. Po sieci krąży dokładną rozpiska plików .APK w skoroszycie programu Excel.

Flagowe modele z rodziny Galaxy S22 ograniczają wydajność w takich aplikacjach jak TikTok, pakiet biurowy Office, Neflix czy Instagram. Na liście znalazło się również kilka programów stworzonych przez Samsunga.

Koreański producent wydał oficjalne oświadczenie prasowe. Firma przedstawiła więcej szczegółów na temat rozwiązania GOS, ale nie wspomina oficjalnie o ograniczaniu wydajności. Z drugiej strony Samsung zobowiązał się do wprowadzenia nowej aktualizacji oprogramowania, która doda tryb priorytety wydajności do aplikacji Game Launcher.

Poniżej pełne oświadczenie prasowe przetłumaczone z języka koreańskiego:

Chcielibyśmy poinformować Was o GOS-ie w smartfonach Galaxy S22. Nieustannie pracujemy nad rozszerzeniem opcji dla użytkowników i zapewnieniem optymalnej wydajności, zbierając opinie od klientów. System GOS (Game Optimizing Service) w Samsungu Galaxy S22 jest preinstalowany z naszą aplikacją Game Launcher, która optymalizuje wydajność CPU i GPU, aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się podczas długich rozgrywek. W celu zaspokojenia potrzeb różnych klientów w ostatnim czasie, planujemy jak najszybciej wdrożyć aktualizację oprogramowania, która udostępni opcję priorytetu wydajności w laboratorium zwiększania wydajności gier w aplikacji Game Launcher. Nadal będziemy wsłuchiwać się w opinie klientów i dokładać wszelkich starań, aby zapewnić im satysfakcję i zadowolenie.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Kolejne testy wytrzymałości smartfonów Galaxy S22

Samsung Galaxy S22 Ultra został przetestowany przez JerryRigEverything. W najnowszych filmiku, który trafił na YouTube przetestowano wytrzymałość Samsunga Galaxy S22 Ultra na uszkodzenia mechaniczne.

JerryRigEverything zauważył, że Samsung nie stosuje już fabrycznych folii ochronnych na urządzenie. Producent zachwala najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Victus+. Pierwsze zarysowania pojawiły się na 6 poziomie twardości w skali Mohsa.

Co ciekawe końcówka i przycisk pióra S-Pen też zostały wykonane z metalu. Sama konstrukcja pióra jest identyczna jak w poprzednich modelach. Obudowa jest wodoodporna. W środku znajduje się kondensator do ładowania pióra oraz moduł Bluetooth.

Plecki wykonano z matowego szkła, które bardzo dobrze sobie radzi z zarysowaniami. Obiektywy również są dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniami i zarysowaniami.

JerryRigEverything przekazał, że czytnik linii papilarnych działa nawet po zarysowaniu ekranu w miejscu, w którym został umieszczony.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Samsung Galaxy S22 łatwiej uszkodzić od Galaxy S21

Samsung na prezentacji modeli z rodziny Galaxy S22 chwalił się nowymi materiałami wykończeniowymi. Każdy model posiada szklany front i plecki. Wykonano je z nowego szkła Corning Grilla Glass Victus+. Dodatkowo całość połączono z aluminiową ramką Armor Aluminium. Na papierze nowe smartfony faktycznie wypadają zauważalnie lepiej od modeli z rodziny Galaxy S21, ale w praktyce jest zupełnie inaczej.

Firma Allstate Protection Plans przetestowała wytrzymałość nowych smartfonów. Okazuje się, że wyświetlacz Galaxy S22 stłukł się w każdym z trzech egzemplarzy przy upadku z wysokości zaledwie 120 cm.

W przypadku modelu Galaxy S22 oraz Galaxy S22 Ultra zepsuty ekran nie pozwalał na korzystanie z telefonu.

Podobnie wyglądała sytuacja z pleckami. Na szczęście w żadnym z modeli nie uszkodziły się obudowy obiektywów.

Z pierwszych testów Allstate Protection Plans wynika, że nowe modele są mniej odporne od poprzedników. Z tego właśnie powodu dobrze rozważyć zabezpieczenie modeli Galaxy S22 z wykorzystaniem dedykowanych etui. Sprawdź najlepsze modele, które zgromadziliśmy w naszym rankingu.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Odblokowanie bootloadera w Galaxy S22 nie powoduje uszkodzenia aparatu

Samsung od wielu lat rozwija własne systemy zabezpieczeń smartfonów. Mowa między innymi o rozwiązaniu Knox, które wykrywa odblokowanie bootloadera i unieważnia gwarancję na urządzenie. W części urządzeń Samsunga nie da się w ogóle odblokować bootloadera. Dodatkowo użytkownicy, którzy zdecydują się odblokować bootloader tracą dostęp do aparatu. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Samsung zaprzestał stosowania tego typu praktyk.

Po odblokowaniu bootloadera w Samsungu Galaxy S22 użytkownicy nie utracą dostępu do żadnej funkcji flagowych urządzeń.

Samsung podczas beta testów Androida 12 usunęło swoje rozwiązania psujące aparat po odblokowaniu bootloadera.

Użytkownik forum XDA o nicku pschmitt111 potwierdził, że po odblokowaniu Samsunga Galaxy S22 nie ma żadnych problemów z działaniem aparatu. Odblokował on bootloader w Galaxy S22 Ultra z procesorem Exynos 2200 (model SM-S908B).

Brak ograniczeń Samsunga po odblokowaniu bootloadera to dobra wiadomość dla wszystkich konsumentów, którzy w przyszłości chcą modyfikować oprogramowanie swoich urządzeń.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Samsung udostępnia aplikację Expert RAW dla serii Galaxy S22

Aplikacja Expert RAW to rozwiązanie znane posiadaczom modelu Galaxy S21 Ultra. Samsung właśnie udostępnił program dla modeli z rodziny Galaxy S22. Dodatkowo mowa o stabilnym wydaniu (wersja w Galaxy S21 to wydanie Beta).

Program Expert RAW obsługuje 16-bitowy sygnał wejściowy RAW Linear DNG. Pozwala tym samym na pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami aparatu. W przyszłości aplikacja w stabilnej wersji trafi na inne urządzenia Samsunga pracujące pod kontrolą Androida 12.

AKTUALIZACJA 24.02.2022

Samsung Galaxy S22 z pierwszą aktualizacją oprogramowania

Samsung udostępnił właśnie pierwszą aktualizację oprogramowania układowego dla smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Oznacza to, że część użytkowników od razu po uruchomieniu swoich nowych smartfonów będzie musiała zaktualizować ich oprogramowanie.

Najnowsza wersja oprogramowania układowego otrzymała numer kompilacji EXXU1AVB3. Oprogramowanie jest już udostępniane w Afganistanie i Egipcie. Wkrótce pojawi się na innych rynkach.

Aktualizacja oprogramowania zawiera lutowe poprawki zabezpieczeń, które łatają ponad 60 błędów związanych z bezpieczeństwem i prywatnością.

W chwili obecnej nie wiemy jeszcze czy nowe oprogramowanie naprawia problemy z wyświetlaczem w wybranych modelach Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 z rekordem przedsprzedaży - w którym kraju padł?

Smartfony z rodziny Galaxy S22 z wyłączeniem topowego modelu Ultra są niewielką aktualizacją zeszłorocznych Galaxy S21. Nic nie stanęło jednak na przeszkodzie, aby najnowsze flagowce Samsunga pobiły nowy rekord przedsprzedażowy.

W ciągu zaledwie 12 godzin zamówiono aż 70 tysięcy egzemplarzy z rodziny Galaxy S22. Rekord został ustanowiony w Indiach, gdzie właśnie ruszyła przedsprzedaż smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Rekord przedsprzedaży Galaxy S22 Źródło: news.samsung.com/in

Samsung niestety nie precyzuje dokładnie o jakie modele chodzi. Prawdopodobnie producent zebrał liczbę zamówień na Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Szkoda, że nie znamy dokładnych statystyk. W Indiach przedsprzedaż Galaxy S22 potrwa do 10 marca 2022 roku. Urządzenia pojawią się w sklepach 11 marca 2022 roku.

W Indiach Samsung przygotował ciekawą ofertę przedsprzedażową. Do Galaxy S22 Ultra dołączany jest zegarek Galaxy Watch 4 o wartości ponad 1000 zł. Tańsze modele Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ sprzedawane są ze słuchawkami Galaxy Buds 2. Klienci mogą liczyć również na dodatkowe pieniądze za odkup starego smartfona oraz skorzystanie z dedykowanego finansowania.

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Samsung świadomy problemów z ekranami w Galaxy S22 Ultra

Informowaliśmy już, ze wybrane egzemplarze Samsunga Galaxy S22 Ultra z procesorem Exynos 2200 mają problemy z wyświetlaniem poziomych linii na ekranie. Liczba uszkodzonych modeli zwiększa się wraz z liczbą dostarczonych zamówień. Samsung odniósł się do problemów. Producent potwierdził, że wybrane egzemplarze Galaxy S22 Ultra mają problemy z wyświetlaniem obrazu. Wkrótce pojawi się nowa aktualizacja oprogramowania układowego, która rozwiąże usterkę.

Wybrane egzemplarze wyświetlają pionowe linie w górnej części ekranu. Problem występuje jedynie po ustawieniu rozdzielczości na QHD+ wraz z naturalnym trybiem kolorów. Po przełączeniu trybu wyświetlania na żywy nie ma problemów z wyświetlaniem treści. Do czasu aktualizacji oprogramowania użytkownicy powinni korzystać z tego trybu oraz obniżyć rozdzielczość do Full HD+, aby móc normalnie używać Galaxy S22 Ultra.

If you have an Exynos #GalaxyS22Ultra pls check if your device is affected by this bug, too.

(Notice the graphic glitches/artifacts on lock screen clock.)

Seems to be a widespread issue now.

Reproduce steps in comments. pic.twitter.com/gjznCHTTX2 — Golden Reviewer (@Golden_Reviewer) February 22, 2022

Problem związany jest z oprogramowaniem i zostanie usunięty z najbliższą aktualizacja oprogramowania, nad którą Samsung już pracuje.

AKTUALIZACJA 22.02.2022

Wybrane egzemplarze Galaxy S22 Ultra mają problemy z ekranem

Testerzy oraz pierwsi użytkownicy topowych przedstawicieli rodziny Galaxy S22 zgłaszają problemy z wyświetlaczami.

Problem z ekranem w Galaxy S22 Ultra Źródło: sammobile.com

Samsung Galaxy S22 Ultra po premierze został okrzyknięty smartfonem z najlepszym ekranem na rynku. Urządzenie wyposażono w panel o jasności maksymalnej 1750 nitów oraz ze wsparciem dla pióra S-Pen. Mowa o wyświetlaczu Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości QHD+ z VRR i częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz.

Wybrane egzemplarze Galaxy S22 Ultra borykają się z poważnymi problemami z wyświetlaczami. Mowa o pojawiających się paskach pikseli biegnących przez całą szerokość panelu. We wszystkich egzemplarzach linie występują na podobnej wysokości. Zmiana trybu wyświetlania ekranu na Vivid pozwala tymczasowo pozbyć się poziomych pasów. Za usterkę prawdopodobnie odpowiedzialne jest wadliwe oprogramowanie.

Problem pojawia się jedynie na modelach wyposażonych w procesor Exynos 2200. Właśnie takie egzemplarze sprzedawane są w naszym kraju. Samsung prawdopodobnie wyeliminuje usterkę poprzez aktualizację oprogramowania.

45 W ładowanie w Galaxy S22+/Ultra nie zapewnia szybszego ładowania baterii

Samsung przywrócił 45 W system ładowania w Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Rozwiązanie to widzieliśmy już w Galaxy Note 10 Plus oraz Galaxy S20 Ultra.

Samsung reklamuje 45 W ładowanie, ale w zestawie nie znajdziemy kompatybilnej ładowarki. Dziennikarze portalu GSMArena sprawdzili wydajność nowego systemu ładowania. Z ich testów wynika, że Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra nie ładują się zauważalnie szybciej.

Po 30 minutach ładowania 25 W ładowarką Galaxy S22+ naładował się do 62%. Korzystając z 45 W zasilacza poziom naładowania wyniósł 64%. W przypadku Galaxy S22 Ultra wyniki wynosiły odpowiednio 61% dla 25 W ładowarki oraz 60% dla 45 W ładowarki.

Możliwe, że aby skorzystać z 45 W ładowania przewodowego trzeba wykorzystać dedykowaną ładowarkę Samsunga oraz specjalny kabel USB. Więcej informacji na temat prędkości ładowania pojawi się w niedalekiej przyszłości.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

O co chodzi z częstotliwością odświeżania ekranów w Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra?

Samsung po prezentacji modeli z rodziny Galaxy S22 bez żadnego wyjaśnienia zmienił specyfikację techniczną nowych smartfonów.

Samsung Galaxy S22 Ultra posiada ekran o częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz, a Galaxy S22 i Galaxy S22+ od 48 do 120 Hz.

Wyżej wymienione dane pochodzą z najnowszych specyfikacji technicznych przekazanych przez Samsunga.

Według dziennikarzy, którzy testują najnowsze modele w Galaxy S22+ udało się uruchomić tryb 10 Hz odświeżania ekranu.

Wszystko wskazuje na to, że Samsung zmienił specyfikacje techniczne w związku z niedopracowanym oprogramowaniem. Wraz z kolejnymi aktualizacjami producent powinien dopracować system automatycznej zmiany częstotliwości odświeżania.

Pierwsze smartfony Galaxy S22 docierają do klientów przed premierą!

W Polsce wysyłka smartfonów z rodziny Galaxy S22 rozpocznie się w czwartek - 24 lutego 2022 roku. Pierwsi użytkownicy mają otrzymać urządzenia 25 lutego. Wtedy też ruszy regularna sprzedaż. Jednocześnie do 10 marca 2022 roku modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra kupimy w przedsprzedaży z dodatkowymi akcesoriami.

Portal Android Police przekazał, że wybrani użytkownicy otrzymali Galaxy S22 przed premierą. Użytkownicy Reddita informują o dostawach Galaxy S22 przed oficjalnym wprowadzeniem do sprzedaży.

Klienci, który zdecydowali się na Galaxy S22 Ultra otrzymali smartfony wcześniej bez żadnej dodatkowej zapowiedzi. Z drugiej strony wybrane konfiguracje dostarczane będą na długo po premierze. Jeden z klientów informuje, że jego Galaxy S22 Ultra z 512 GB wbudowanej pamięć masowej zostanie wysłany dopiero 15 maja 2022 roku.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma dwie ekskluzywne wersje

Krótko po premierze flagowych modeli z rodziny Galaxy S22 na rynku mogą pojawić się dwie ekskluzywne, limitowanej wersje najdroższego Samsunga Galaxy S22 Ultra. Mowa o modelach opracowanych we współpracy ze znanymi markami, które sprzedawane będą z rozbudowanym zestawem akcesoriów.

Samsung Galaxy S22 Ultra Mark & Lona Źródło: gsmarena.com

Według użytkownika Twittera o nicku @GaryeonHan na rynku pojawi się Galaxy S22 Ultra Mark & Lona oraz Galaxy S22 Ultra Mercedes Benz Edition.

Pierwszy model zostanie opracowany we współpracy z japońską marką eksluzywnej odzieży, a drugi z renomowanym niemieckim producentem samochodów.

Oba modele sprzedawane będą w specjalnych pudełkach z dodatkowymi, zaprojektowanymi tylko dla tych wersji akcesoriami. Model Mark & Lona otrzymamy ze specjalną walizką z paskiem, dodatkowym brelokiem oraz pokrowcem.

Model Mercedes Benz EQ kupimy z fioletowymi akcesoriami. W zestawie otrzymamy przywieszkę do bagażu, brelok, pokrowiec oraz kilka dodatkowych akcesoriów. Każde z nich opatrzone zostało dużym logiem producenta.

Samsung Galaxy S22 Ultra Mercedes Benz Źródło: gsmarena.com

Aktualnie nie wiemy kiedy smartfony zostaną zaprezentowane. Data premiery oraz cena pozostają tajemnicą.

Samsung zmienia specyfikację techniczną ekranu przed premierą Galaxy S22!

Samsung zaktualizował dane dotyczące specyfikacji technicznej ekranów zastosowanych w smartfonach Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Rozchodzi się o częstotliwość odświeżania paneli.

Ekran Samsung Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Na konferencji prasowej Galaxy Unpacked producent chwalił się obecnością ekranów o zmiennej częstotliwości odświeżania w zakresie od 1 Hz do 120 Hz. Rozwiązanie to miało zapewnić niższe zużycie energii.

Pierwsi testerzy modeli z rodziny Galaxy S22 donoszą, że nie udało im się osiągnąć tak niskiej częstotliwości odświeżania ekranu.

Samsung zmienił właśnie po cichu specyfikację techniczną wszystkich trzech modeli. Z nowych tabelek wynika, że zmienna częstotliwość odświeżania działa w zakresie od 48 Hz do 120 Hz.

Po raz pierwszy o problemie poinformował Ross Young. Uważa on, że sprzętowo urządzenia są w stanie wyświetlać treści z odświeżaniem 1 Hz. Problemem ma być oprogramowanie. Według Younga kolejne aktualizacje mogą wprowadzić 1 Hz częstotliwość odświeżania do modeli z rodziny Galaxy S22.

Dla porównania iPhone 13 Pro/Pro Max potrafi zejść do odświeżania o częstotliwości 10 Hz.

Samsung Galaxy S22 zauważalnie wolniejszy od iPhone'a 13!

Po raz kolejny Samsungowi nie udało się pokonać flagowych smartfonów Apple. iPhone 13, który jest na rynku do września 2021 roku jest zauważalnie wydajniejszy od najnowszych smartfonów wyposażonych w procesor Snapdragon 8 Gen 1 lub Exynos 2200.

iPhone 13 Pro Max Źródło: apple.com

Portal PCMag porównał wydajność serii Galaxy S22 wyposażonej w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 z iPhonem 13 Pro Max. Przewaga sprzętu Apple jest wyraźna.

W teście syntetycznym Geekbench Galaxy S22 Ultra osiągnął 1232 punktów w próbie jednowątkowej, 3433 punktów w próbie wielowątkowej oraz 448 punktów w próbie maszynowego uczenia.

iPhone 13 Pro Max osiągnął odpowiednio 1735 punktów w próbie jednowątkowej, 4647 punktów w próbie wielowątkowej oraz 948 punktów w próbie maszynowego uczenia

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Pierwsze testy wytrzymałości Galaxy S22

Testerzy otrzymali już swoje smartfony z rodziny Galaxy S22. Samsung rozesłał sample Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Większość testerów zaczęło już klasyczne testy, aby zdążyć z ich publikacją przed zakończeniem przedsprzedaży. Nie wszyscy poszli jednak tą samą stroną. PBKreviews zdecydował się sprawdzić jak wygląda wytrzymałość nowych smartfonów.

Do testu wytrzymałości wybrano bazowy wariant Samsunga Galaxy S22. Urządzenie to posiada obudowę ze szkła, która jest w pełni wodoszczelna. Ekran i plecki wykonano z najnowszego szkła Corning Gorilla Glass Victus+.

Szkło jest odporniejsze na zarysowania od tego zastosowanego w poprzednich modelach z serii Galaxy S.

Ramka, tacka na kartę SIM, wyspa z aparatami oraz przyciski wykonano z aluminium. Samsung Galaxy S22 nie wygina się nawet pod dużym naciskiem.

Pierwsze testy wytrzymałości zapowiadają się obiecująco. PBKreviews zdecydował się również na rozebranie nowego smartfona firmy Samsung.

Samsung Galaxy S22 otrzymał dobrą ocenę naprawialności. Wynosi ona 7,5/10.

Szczegółowe informacje znajdziecie na materiale wideo poniżej.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Samsung oficjalnie zaprezentował Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra

Samsung oficjalnie zaprezentował trzy modele z rodziny Galaxy S22. Na rynku powitaliśmy Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Ceny startują z pułapu 3999 zł i z łatwością przekraczają 6000 zł za topowy wariant Galaxy S22 Ultra.

Koreańczycy podzielili serię Galaxy S22 na pół. Bazowy Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ to niewielkie aktualizacje Galaxy S21 oraz Galaxy S21+. Galaxy S22 Ultra to z kolei mieszanka Galaxy S21 Ultra z Galaxy Note 20 Ultra. Smartfon otrzymał wsparcie dla pióra S-Pen oraz dedykowane miejsce na stylus. Zmodyfikowano również wygląd obudowy, aby odróżnić S22 Ultra od bazowych modeli.

Poniżej znajdziesz specyfikację techniczną Galaxy S22 oraz Galaxy S22+:

Specyfikacja techniczna Galaxy S22 i Galaxy S22+

a także Galaxy S22 Ultra:

Specyfikacja techniczna Galaxy S22 Ultra

Warto dodać, że w Polsce kupimy modele z procesorem Samsung Exynos 2200 i układem graficznym AMD RDNA 2.

Samsung Galaxy S22 - Ceny

Niestety tegoroczne modele są droższe od swoich odpowiedników z rodziny Galaxy S21.

Samsung Galaxy S22 w wersji 8/128 GB kosztuje 3999 zł. Wariant 8/256 GB to wydatek 4199 zł.

Za Galaxy S22+ zapłacimy aż 4999 zł. Otrzymamy wtedy wariant 8/128 GB. Model z 256 GB pamięci masowej to wydatek 5199 zł.

Topowy Galaxy S22 Ultra startuje z pułapu 5899 zł za wersję 8/128 GB. Wybrać możemy również wariant 12/256 GB za 6399 zł oraz 12/512 GB za 6899 zł.

Samsung Galaxy S22 dostępny jest w kolorach białym, czarnym, zielonym oraz różowym. Galaxy S22 Ultra kupimy w kolorze białym, czarnym lub czerwonym.

W przedsprzedaży otrzymamy słuchawki Galaxy Buds Pro o wartości 699 zł oraz do 3000 zł zwrotu za odkup starego urządzenia.

Oficjalne materiały wideo dotyczące Galaxy S22

Jesteś zainteresowany Samsungiem Galaxy S22. Samsung udostępnił mnóstwo oficjalnych materiałów wideo prezentujących wybrane funkcje obecne w najnowszych modelach.

Chcesz kupić Galaxy S22? Nie rób tego na stronie Samsunga

Przedsprzedaż Galaxy S22 ruszyła na dobre. Urządzenia kupimy na stronie producenta oraz w największych sklepach z elektroniką w całym kraju. Okazuje się jednak, że lepiej nie kupować Galaxy S22 na stronach producenta. Wszystko ze względu na błąd, który uniemożliwia sfinalizowanie płatności. Użytkownicy donoszą, że po przejściu do koszyka robi się on pusty lub zaczyna kręcić się kółko, które uniemożliwia zapłacenie za zamówienie.

Wyżej wymienionych problemów nie uświadczymy zamawiając urządzenie u innych autoryzowanych sprzedawców.

Samsung Galaxy S22 otrzyma aktualizacje do Androida 16!

Samsung Galaxy S22 debiutuje na rynku z najnowszym Androidem 12 i nakładką One UI 4.1. Samsung przy okazji premiery poinformował o nowej polityce aktualizacji. Zakłada ona udostępnienie aż czterech aktualizacji oprogramowania zmieniających wersję Androida. Oznacza to, że Galaxy S22 otrzyma aktualizacje aż do Androida 16. Dodatkowo do 2027 roku możemy liczyć na udostępnianie poprawek zabezpieczeń. Tym samym modele z rodziny Galaxy S22 będą dłużej wspierane od najnowszych Pixeli.

Poniżej znajdziesz archiwalne informacje dotyczące smartfonów z rodziny Galaxy S22, które gromadziliśmy od połowy 2021 roku. Możesz zobaczyć jak zmieniły się wizje dotyczące flagowców na 2022 rok oraz jak bardzo różnią się od finalnych produktów - Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra.

Każda aktualizacja oznaczana będzie śródtytułem AKTUALIZACJA z datą ostatnie aktualizacji tekstu.

Samsung Galaxy S22 - Wyświetlacz

Zaczniemy od wyświetlaczy. Obecnie Samsung Galaxy S22 jest jednym z najmniejszych, a Samsung Galaxy S21 Ultra jednym z największych flagowców. Ten stan rzeczy nie zmieni się również w przyszłym roku. Mało tego bazowy Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają nieco mniejsze wyświetlacze od modeli Galaxy S21 oraz Galaxy S21+.

Flagowy model Samsung Galaxy S22 Ultra zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 6,8 cala. Będzie to panel LTPO, który nie pojawi się w tańszych konfiguracjach.

Bazowy model Galaxy S22 powinien otrzymać płaski wyświetlacz o przekątnej 6,06-6,1 cala. Galaxy S22+ zostanie wyposażony w panel o przekątnej 6,5-6,6 cala.

Wszystkie modele otrzymają wyświetlacze Dynamic AMOLED VRR ze 120 Hz częstotliwością odświeżania oraz Always-on-Display.

Samsung Galaxy S22 - Wygląd

W chwili obecnej brakuje jakichkolwiek wizualizacji i przecieków dotyczących wyglądu. Patrząc na modele z rodziny Galaxy S20 oraz Galaxy S21 spodziewamy się, że Samsung postawi na udaną ewolucję. Możemy spodziewać się płaskich paneli przednich oraz szklanych plecków.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Bardzo możliwe, że Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają plecki wykonane z poliwęglanu. Samsung wykorzystywał już ten sposób ograniczania kosztów produkcji w Galaxy Note 20.

Z przodu na pewno znajdziemy najnowsze szkło Corning Gorilla Glass Victus.

Samsung Galaxy S22 - Aparat

W chwili obecnej jest za wcześnie, aby mówić o dokładnej specyfikach technicznej aparatów, ale seria Galaxy S22 może otrzymać przesunięcie sensora, które jest dostępne w iPhone 12 Pro Max. Technologia ta stabilizuje czujnik całego aparatu zamiast samego obiektywu i współgra z optyczną stabilizacją.

Wystający aparat Samsunga Galaxy S21

Galaxy S22 po raz pierwszy w historii może zaoferować aparaty opracowane we współpracy z firmą Olympus. Samsung nawiązał partnerstwo z japońskim producentem aparatów fotograficznych.

Nadchodzące smartfony prawdopodobnie nie otrzymają czujnika ToF. Samsung nadal nie widzi sposobu na jego realne wykorzystanie w praktyce.

Porównanie wyglądu aparatów w Galaxy S21

Możliwe, ale mało prawdopodobne jest, że seria Galaxy S22 otrzyma przedni aparat umieszczony pod wyświetlaczem.

Samsung Galaxy S22 - Specyfikacja techniczna

Flagowe modele Samsunga na 2022 rok mogą być przełomowe pod względem specyfikacji technicznej. Na początku 2021 roku Koreańczycy potwierdzili, że rozpoczynają współpracę z firmą AMD. Samsung Galaxy S22 może otrzymać procesor Exynos 2200 z układem graficznym AMD Radeon.

Samsung Galaxy S21 - brak czytnika na karty microSD

Przecieki sugerują, że wersja na Stany Zjednoczone nadal napędzana będzie procesorem firmy Qualcomm. Ma to być flagowy Snapdragon z serii 800 na przyszły rok. Układ otrzyma rdzenie Kryo 780 oparte na niestandardowej architekturze ARMv9. Dodatkowo całość uzupełniać będzie chipset Adreno 730.

Samsung Galaxy S22 otrzyma do pomocy pamięć operacyjną w standardzie LPDDR5 oraz pamięć masową UFS 3.1.

Procesory wykonane będą w 5 nm procesie technologicznym. Oznacza to, że poza wysoką wydajnością możemy liczyć na niewielkie zużycie energii.

Całość pracować będzie pod kontrolą przeinstalowanego Androida 12 wraz z kolejną generacją nakładki One UI.

Samsung Galaxy S22 - Cena

Warto zatrzymać się również na chwilę przy cenie.

Flagowe modele na 2020 rok - Galaxy S20 były zauważalnie droższe od serii Galaxy S10.

Ich ceny kształtowały się następująco:

Samsung Galaxy S20 - 3949 zł

Samsung Galaxy S20 Plus - 4399 zł (8 GB RAM i 4G LTE)

Samsung Galaxy S20 Plus - 4849 zł (12 GB RAM i 5G LTE)

Samsung Galaxy S20 Ultra - 5999 zł

W drugiej połowie 2020 roku na rynku pojawił się także Samsung Galaxy S20 FE. Smartfon ten wyceniono na niespełna 3000 zł w bazowej wersji.

Bazowy Samsung Galaxy S21

Ceny flagowych modeli na 2021 rok kształtują się następująco:

Galaxy S21 5G - od 3899 zł

Galaxy S21+ 5G - od 4799 zł

Galaxy S21 Ultra 5G - od 5749 zł

Spodziewamy się, że flagowce na 2022 rok kosztować będą podobnie do rodziny Galaxy S21. Oznacza to, że bazowy model kupimy za około 4000 zł, a flagowa konfiguracja Galaxy S22 Ultra 5G może przekroczyć 6000 zł. Modem sieci 5G będzie oczywiście standardowym wyposażeniem każdej konfiguracji.

AKTUALIZACJA 18.06.2021

Samsung Galaxy S22 Ultra - 50 MP aparat do selfie

Do sieci trafiły informacje dotyczące flagowego przedstawiciela z rodziny Galaxy S22. Okazuje się, że model z dopiskiem Ultra otrzyma zaprezentowany niedawno aparat ISOCELL JN1. Sensor o rozdzielczości 50 MP zostanie umieszczony w wyświetlaczu i służyć będzie jako kamerka do selfie.

Samsung Galaxy S22 Ultra featuring ISOCELL JN1 50MP Selfie Camera pic.twitter.com/tpGwXDfCMu — HoiINDI (@HoiIndi) June 17, 2021

Na wizualizacji, którą widać powyżej można zauważyć, że Samsung Galaxy S22 Ultra powinien wyglądać z przodu bardzo podobnie do obecnego modelu - Galaxy S21 Ultra.

Telefon otrzyma jeszcze mniejsze ramki okalające ekran. Na wizualizacjach kamerka do selfie wydaje się mikroskopijna. W praktyce sensor zapewne będzie nieco większy.

Samsung Galaxy S22 Ultra ma otrzymać ekran Super AMOELD Infinity-O VRR z LTPO o przekątnej 6,81 cala.

AKTUALIZACJA 22.06.2021

Najnowsze informacje sugerują, że przyszłoroczne flagowce Samsunga jako pierwsze modele w historii mogą otrzymać aparat do selfie umieszczony pod ekranem. Technologia ta od kilku lat rozwijana jest głównie przez chińskich producentów, ale na rynku pojawiło się zaledwie kilka modeli urządzeń z tego typu rozwiązaniem.

Samsung Galaxy S21 Ultra i pióro S-Pen Źródło: Samsung

Możliwe, że smartfony z rodziny Galaxy S22 spopularyzują obecność aparatu umieszczonego bezpośrednio pod wyświetlaczem. Bardzo prawdopodobne jest jednak, że nietypowy aparat do selfie trafi jedynie do najdroższego modelu. Z przecieków wiemy, że otrzyma on inny rodzaj wyświetlacza.

Urządzenia z serii Galaxy S22 otrzymają bezramkowy design. Niestety bazowe modele Galaxy S22 i Galaxy S22+ zaoferują plecki wykonane z tworzywa sztucznego. Na szkło możemy liczyć jedynie w najdroższym modelu Galaxy S22 Ultra. Wersja ta otrzyma również aparat opracowany we współpracy z japońską firmą Olympus. Wcześne doniesienia sugerują, że aparat otrzyma 200 MP obiektyw.

Galaxy S22 Ultra otrzyma wsparcie dla pióra S-Pen.

AKTUALIZACJA 23.06.2021

Do sieci trafia specyfikacja aparatów Samsungów Galaxy S22

Spodziewamy się, że rodzina smartfonów Galaxy S22 zadebiutuje dopiero w pierwszym kwartale 2022 roku, ale na przestrzeni ostatnich tygodni poznaliśmy bardzo dużo informacji dotyczących przyszłorocznych flagowców z Korei.

Aparat w Galaxy S21 Zródło: PCWorld.com

Dziś do sieci trafiły szczegółowe informacje dotyczące aparatów, które zostaną zastosowane w serii Galaxy S22. Wszystko wskazuje na to, że Samsung zmieni nieco podejście do aparatów w swoich smartfonach.

Jedno jest pewnie - po rozsądnej aktualizacji z Galaxy S20 do Galaxy S21, modele z serii Galaxy S22 wprowadzą znaczne ulepszenia aparatu.

Informacje przekazane przez @FrontTron donoszą, że Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają trzy aparaty. Główny z nich zaoferuje 50 MP rozdzielczość. Nie zabraknie 12 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 12 MP teleobiektywu z trzykrotnym przybliżeniem optycznym.

Powyższy zestaw wydaje się być niesamowicie uniwersalny. Otrzymamy możliwość wykonywania dużych fotografii, zdjeć ultraszerokokątnych oraz ze zbliżeniem. Wszystko wskazuje na to, że Samsung (przynajmniej w tańszych modelach) odpuszcza wyścig na cyferki i skupia się na prawdziwych ulepszeniach, które wpłyną na poprawę jakości zdjęć.

W chwili obecnie nie znamy dodatkowych informacji na temat obiektywów. Samsung z pewnością zdecyduje się sensory z własnej rodziny Samsung ISOCELL lub skorzysta z rozwiązań produkowanych przez Sony.

Samsung Galaxy S22 może otrzymać większy sensor o rozmiarze 1/1,28 cala lub 1/1,12 cala. Obiektyw o rozdzielczości 50 MP będzie jaśniejszy, a rozmiar pojedynczego piksela wzrośnie do 1,4 μm. Nie zabraknie również funkcji Pixel Binning, która połączy cztery piksele w jeden. Finalny rozmiar fotografii powinien wynosić zatem około 12 MP.

Nowy sensor pozwoli na nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K oraz 8K.

Cieszy fakt, że Samsung nadal stosować będzie klasyczny teleobiektyw z przybliżeniem optycznym. Po testach wielu smartfonów z cyfrowym przybliżeniem realizowanym z matrycy z dużą rozdzielczością wiemy, że teleobiektyw zapewnia fotografie o znacznie wyższej jakości i poziomie szczegółów.

@FrontTron nie przekazał informacji na temat aparatu, który znajdzie się w Galaxy S22 Ultra. Najdroższy model ma otrzymać 200 MP sensor opracowany we współpracy z japońską firmą Olympus, która wkracza na rynek mobilnej fotografii.

Dodatkowo wcześniejsze plotki zakładają, że 12 MP aparat do selfie może zostać umieszczony pod wyświetlaczem. Dzięki temu zabiegowi otrzymalibyśmy prawdziwie bezramkowy design.

AKTUALIZACJA 06.07.2021

Samsung Galaxy S21 Ultra bez 200 MP aparatu Samsunga/Xiaomi?

Rozdzielczość aparatów w nowoczesnych smartfonach sięgnęła już granicy absurdu. Flagowe modele z Androidem potrafią mieć 108 MP sensory. Dla producentów to nadal za mało i zastosowali identyczne matryce w droższych średniakach. Teraz kolej na kolejny krok naprzód. Samsung według wcześniejszych plotek zamierzał zaimplementować 200 MP matrycę w topowym modelu z rodziny Galaxy S22.

Niestety więcej nie zawsze oznacza lepiej. Aparaty o wysokiej rozdzielczości idealnie wypadają na papierze, ale w praktyce z jakością fotografii bywa różnie.

Samsung jako jeden z największych producentów aparatów do urządzeń mobilnych wierzy w rozwój matryc o wysokich rozdzielczościach. Koreańczycy oraz inżynierowie z Xiaomi intensywnie pracują nad 200 MP aparatem dla smartfonów.

W sieci swego czasu można było znaleźć dużo informacji, które sugerowały, że 200 MP czujnik znajdzie się w Galaxy S22 Ultra. Nie byłoby w tym nic dziwnego - Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy S21 Ultra posiadają 108 MP sensory Samusng z rodziny HM.

Samsung ISOCELL HM3 Źródło: samsung.com

Ice Universe przekazał na portalu społecznościowym Weibo, że jego zdaniem opracowywany przez Samsunga aparat o rozdzielczości 200 MP nie zostanie zaimplementowany w Samsungu Galaxy S22 Ultra.

Zamiast niego samsung ma wykorzystać ulepszoną matrycę Samsung HM3, którą znamy z Galaxy S21 Ultra.

Najnowsze informacje wskazują, że Samsung zamierza odpuścić walkę na cyferki i skupić się na jakości fotografii.

Aparat Samsung ISOCELL o rozdzielczości 200 MP może zadebiutować jeszcze w tym roku. Ponownie pierwszy smartfon z tą matrycą może wprowadzić Xiaomi, które wcześniej testowało aparaty o rozdzielczości 108 MP kilka miesięcy przed Samsungiem.

Samsung Galaxy S22 - wyniki testów syntetycznych pozwalają wyprzedzić iPhone 12

Do sieci trafiły wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych na próbce inżynieryjnej Samsunga Galaxy S22. Nadchodzący smartfon pokonał iPhone'a 12 oraz swojego poprzednika - Galaxy S21.

Nadchodzące flagowce Samsunga otrzymają procesor Exynos połączony z układem graficznym zaprojektowanym przez AMD. Element ten pozwolił pokonać aktualne flagowce z Androidem oraz iOS.

Nie od dziś wiemy, że Samsung pracuje nad procesorem Exynos, który otrzyma układ graficzny AMD Radeon. Pierwotnie myśleliśmy, ze układ trafi na rynek w 2021 roku, ale faktyczna premiera prawdopodobnie odbędzie się wraz z wprowadzeniem na rynek Galaxy S22 na początku 2022 roku.

3DMark Wild Life Źródło: 3DMark.com

W teście syntetycznym 3DMark Wild Life próbka inżynieryjna Samsunga Galaxy S22 zarejestrowała 8134 punkty. Oznacza to, że nadchodzący model pokonał Galaxy S21 o 3000 punktów. Również iPhone 12 pozostaje w tyle - smartfon od Apple zdobył o 600 punktów.

W tym miejscu należy jednak pamiętać, że za chwilę na rynku pojawi się iPhone 13, który powinien przewyższyć swoją wydajnością wyniki zarejestrowane przez próbkę inżynieryjną Samsunga Galaxy S22.

Do czasu premiery w styczniu 2022 roku Samsung może jeszcze poprawić wydajność swoich flagowców.

AKTUALIZACJA 09.07.2021

Exynos 2200 pokona Snapdragona 895

Do sieci trafia coraz więcej informacji na temat flagowych procesorów, które trafią do przyszłorocznych smartfonów. W 2022 rok konkurować ze sobą będą trzy topowe układy - Apple A15, Samsung Exynos 2200 oraz Qualcomm Snapdragon 895.

Exynos 2100 - procesor Samsunga Galaxy S21 Źródło: samsung.com

Pierwszy na rynku zadebiutuje Apple A15. Procesor zostanie wprowadzony na rynek we wrześniu 2021 roku razem ze smartfonami z rodziny iPhone 13. Później - pod koniec roku firma Qualcomm zaprezentuje procesor Snapdragon 895, który trafi do większości flagowców z Androidem. Jako ostatni zadebiutuje Exynos 2200 produkowany przez Samsunga. Układ ten trafi do europejskiej wersji Samsunga Galaxy S22.

Znamy już pierwsze wyniki testów syntetycznych układu Exynos 2200, które publikowaliśmy 6 lipca 2021 roku. Wynika z nich, że w kwestii wydajności obliczeniowej procesora najszybszy będzie procesor Apple A15, za nim znajdzie się Exynos 2200, a stawkę zamknie Snapdragon 895.

W przypadku obliczeń graficznych zwycięzcą będzie Exynos 2200, który wyprzedzi układ Apple A15. Wszystko dzięki nowemu układowi graficznemu od AMD.

Teraz nadszedł czas przyjrzeć się budowie flagowych układów.

Snapdragon 895 (obecny w amerykańskiej wersji Galaxy S22) otrzyma konstrukcję procesora składającą się z czterech klastrów (1+3+2+2). Na pokładzie znajdzie się jeden super wydajny rdzeń Cortex X2 oraz bardziej energooszczędne rdzenie A710/A510. Całość zastąpi architekturę X1/A78/A55 znaną z tegorocznego modelu Snapdragon 888 5G.

Exynos 2200 od Samsunga zostanie wyprodukowany w nowszym, 4 nm procesie technologicznym. Niestety w chwili obecnej nie znamy dokładnej specyfikacji technicznej układu. Wiemy jednak, że aktualnie Exynos 2200 wyprzeda Snapdragona 895.

Do premiery obu układów pozostało jeszcze kilka miesięcy. Obie firmy stale pracują nad swoimi próbkami inżynieryjnymi poprawiając ich wydajność. Możliwe, że nowe sterowniki spowodują, że sytuacja jeszcze się zmieni.

AKTUALIZACJA 12.07.2021

Samsung Galaxy S22 z nowym chłodzeniem z komorą parową

Do sieci trafiły już pierwsze wyniki testów syntetycznych zarejestrowanych przez próbki inżynieryjne Samsunga Galaxy S22. Nadchodzące flagowce na 2022 rok otrzymają spory skok wydajnościowy. Właśnie dowiedzieliśmy się co za niego odpowiada.

Komora parowa Źródło: PCWorld.com

Okazuje się, że Samsungi Galaxy S22 otrzymają nowy system chłodzenia oparty na komorze gazowej. Tego typu rozwiązanie przeważnie stosowane jest w smartfonach dla graczy, które często pracują pod pełnym obciążeniem.

Kilku tajwańskich dostawców zauważyło ostatnimi czasy znaczący wzrost popytu na komory parowe do smartfonów. Informacje te zostały przekazane przez portal Digitimes.

W branży technologicznej mówi się, że Samsung po ostatnich wpadkach z chłodzeniem procesorów Exynos 990 rozważa powrót do rozbudowanych układów chłodzenia. Nowe rozwiązanie trafić ma do Samsunga Galaxy S22 oraz być może Galaxy Z Fold 4.

Komora parowa składa się z niewielkiego, próżniowego, uszczelnionego pojemnika, w którym ciecz zamienia się w gaz, aby lepiej i szybciej odprowadzić ciepło. Rozwiązanie to ma zapobiec przegrzewaniu się podzespołów, co z kolei doprowadza do obniżenia taktowania procesora (throttlingu).

Chłodzenie komorą parową może być dla Samsunga niezwykle ważne, ponieważ Galaxy S22 jako pierwszy smartfon otrzyma procesor ze zintegrowanym układem graficznym od AMD.

Chłodzenie z komorą parową zostało zastosowane między innymi w modelu Galaxy S10 Plus (nie trafiło do mniejszych i tańszych smartfonów z tej serii).

Niestety komora parowa ma jedną wadę. Chodzi o możliwość łatwego i trwałego uszkodzenia. Dodatkowo w momencie przegrzania się gaz zgromadzony w środku zwiększy swoją objętość i może spowodować uszkodzenie baterii.

AKTUALIZACJA 13.07.2021

Kolejny flagowiec Samsunga z aparatem w ekranie

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące nadchodzącej generacji flagowców Samsunga na 2022 rok. Co prawda plotka tyczy się modeli Galaxy S30, ale obecnie wiemy, że Samsung prawdopodobnie kontynuował będzie aktualne nazewnictwo i modele zadebiutują jako Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Aparaty w Galaxy S21 Źródło: samsung.com

Plotka wskazuje, że Samsung mimo rozwoju aparatów umieszczanych pod ekranem w nadchodzących flagowcach nadal zdecyduje się na klasyczne sensory umieszczone w wyświetlaczu.

Pierwszym urządzeniem Samsunga z aparatem pod ekranem ma być Galaxy Z Fold 3. Mimo jego premiery w 2021 roku kolejne generacja Galaxy S nadal otrzyma klasyczne sensory w wyświetlaczach. Możliwe, że chodzi o względy ekonomiczne. Galaxy Z Fold 3 i tak będzie bardzo drogim smartfonem, który jest pokazem możliwości technologicznych Samsunga.

Aparat Samsunga Galaxy S22 umieszczony będzie na środku - w górnej części wyświetlacz. Podobne sensory znajdziemy w Galaxy S21 i Galaxy S20.

AKTUALIZACJA 14.07.2021

Znamy nazwę kodową procesora Samsunga Galaxy S22

Do sieci trafiły właśnie kolejne informacje dotyczące procesora Samsung Exynos 2200, który otrzyma zintegrowany układ graficzny AMD Radeon.

Nadchodzący procesor zostanie oficjalnie zaprezentowany dopiero pod koniec 2021 lub na początku 2021 roku, ale mamy już o nim sporo informacji. Ice universe opublikował na Weibo kolejne szczegóły dotyczące najnowszego, flagowego układu Samsunga.

Chip Exynos 2200 otrzymał nazwę kodową Pamir. Ice universe potwierdził również, że mowa o układzie wyprodukowanym w 4 nm procesie technologicznym. Wraz z procesorem zintegrowano układ graficzny o nazwie kodowej Voyager. Jest to autorskie GPU zaprojektowane we współpracy z firmą AMD.

Wpis z Weibo Źródło: gizmochina.com

Procesor otrzyma nazwę handlową Samsung Exynos 2200. Układ graficzny Voyager sprzedawany będzie jako AMD Radeon.

Wydajność nowej karty graficznej przewyższa wydajność układu Apple A14 z iPhone 12.

Ice universe donosi, że układ graficzny Voyager wykorzysta architekturę AMD RDNA 2, którą znamy doskonale z komputerów stacjonarnych oraz laptopów. W tej samej technologii zbudowano również układy graficzne najnowszych konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series X.

Sięgnięcie po architekturę AMD RDNA 2 może dać Samsungowi sporą przewagę w porównaniu do konkurencyjnego układu Qualcomm Snapdragon 895, który powinien zadebiutować w grudniu 2021 roku.

Procesor Exynos 2200 trafi do globalnej wersji Samsunga Galaxy S22, która pojawi się w sprzedaży w Europie. Amerykański wariant standardowo już otrzyma flagowy układ produkowany przez Qualcomm. W tej generacji będzie to Snapdragon 895.

Nie chcesz czekać na premierą Galaxy S22? Sprawdź, gdzie kupić najtaniej Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra.

AKTUALIZACJA 15.07.2021

Kolejne źródła potwierdzają obecność 200 MP aparatu wyprodukowanego przez Olympus

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące aparatu flagowego Samsunga Galaxy S22 Ultra. Najświeższe plotki ponownie mówią o zastosowaniu 200 MP aparatu wyprodukowanego we współpracy z firmą Olympus. W tym miejscu warto przypomnieć - pierwotnie Galaxy S22 Ultra miał otrzymać 200 MP sensor. Później w sieci pojawiły się doniesienia sugerujące, ze Samsung wykorzysta 108 MP sensor, który będzie ulepszoną wersją modelu Samsung HM3 obecnego w Galaxy S21 Ultra.

Aparat Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Najnowsze informacje z 14 lipca ponownie sugerują obecność 200 MP aparatu wyprodukowanego we współpracy z firmą Olympus.

Samsung może wykorzystać 5-elementowy aparat własnej produkcji, który połączony zostanie z oprogramowaniem napisanym we współpracy z inżynierami z firmy Olympus.

W marcu 2021 roku Samsung chwalił się na Twitterze 200 MP aparatem do smartfonów. Możliwe, ze chodzi o matrycę przygotowywaną specjalnie dla Galaxy S22 Ultra.

Jeżeli Samsung rzeczywiście zdecyduje się na implementację 200 MP aparatu w Galaxy S22 Ultra, to smartfon ten może być pierwszym dostępnym na rynku modelem z aparatem o rozdzielczości przekraczającej 200 MP.

AKTUALIZACJA 21.07.2021

Galaxy S22 zaoferuje szybkie ładowanie o mocy 65 W

Minęło sporo czasu, zanim Samsung porzucił standard szybkiego ładowania o mocy 15 W, który był stosowany w urządzeniach firmy od wielu lat. Producent wprowadził 25 W i 45 W w 2019 roku, a podczas gdy ten drugi nie był wcale aż tak szybszy od pierwszego, to nadal miło mieć dwie opcje.

Niestety, Samsung postanowił zrobić krok wstecz w zeszłym roku, kiedy to ograniczył serię Galaxy Note 20 moc ładowania do 25 W. Ograniczenie to przetrwało aż do tegorocznej serii Galaxy S21. Ostatnio pojawiło się jednak kilka wskazówek, jakoby Samsung miał wprowadzić wsparcie dla ładowania o mocy 65 W wraz z premierą serii Galaxy S22 w przyszłym roku.

Hearing 65W in test phase for Rainbow RGB... — Tron ❂ #GalaxyUnpacked (@FrontTron) July 20, 2021

Pewien leakster, FrontTron, zamieścił napisał na Twitterze, że wsparcie dla ładowania o mocy 65 W jest w fazie testów dla Rainbow RGB. Dla przypomnienia, Rainbow było wcześniej nazwą kodową dla linii Galaxy S22, gdzie litery R, G i B oznaczały Galaxy S22, S22+ i S22 Ultra.

Tak jak to miało miejsce wcześniej, prawdopodobnie nie wszystkie modele z serii Galaxy S22 będą obsługiwać szybkiego ładowania o mocy 65 W, choć wszystko zależy od decyzji Samsunga. Kwestią, która jest jednak najważniejsza, jest to, o ile szybsza i bardziej wydajna będzie nowa ładowarka w porównaniu z tą obsługującą moc 25 W.

Można też się zastanawiać, czy producent zdecyduje się na umieszczenie nowej ładowarki w jednym zestawie z telefonem. Najnowsza seria, czyli Galaxy S21, biorąc przykład z iPhone'ów 12, nie posiadała dołączonej kostki ładującej (czy słuchawek). Prawdopodobnie będzie tak i w przyszłym roku, kiedy to Samsung wyda swoje kolejne flagowce.

AKTUALIZACJA 26.07.2021

Numery modeli Galaxy S22 ujawnione

Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra (oraz S21 FE) to jedyne nieskładane flagowce, które Samsung zaplanował na rok 2021. Linia Galaxy Note ma przerwę, a dla każdego, kto nie jest zainteresowany nadchodzącymi składakami Samsunga, seria Galaxy S22 będzie głównym obiektem zainteresowania.

W miarę zbliżania się do 2022 roku i w kierunku ostatecznego przybycia serii Galaxy S22, będziemy widzieć coraz więcej informacji na temat nowych urządzeń wyciekających do Internetu. Pojawiło się już kilka ciekawostek - Galaxy S22 może być wyposażony w szybkie ładowanie o mocy 65 W oraz w nowsze czujniki aparatu, w tym być może czujnik 200 MP od firmy Olympus.

Czy któraś z istniejących plotek okaże się prawdziwa? Czas pokaże, jednak w międzyczasie nowe źródła wykazały kolejne szczegóły na temat nowego flagowca Samsunga. Według nich, numeracja poszczególnych modeli Galaxy S22 będzie następująca: Galaxy S22, Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra (wstępne nazwy) powinny nosić numery modelu SM-S901x, SM-S906x i SM-S908x.

Te numery ujawniają, że wszystkie trzy modele Galaxy 22 będą posiadać technologię 5G. Nie będzie to jednak większym zaskoczeniem, gdyż poprzednia seria - Galaxy S21 - również posiadała tę funkcję. Inne specyfikacje są na razie tajemnicą, choć możemy się spodziewać, że nowy chipset Exynos (napędzany przez AMD) będzie jedną z głównych atrakcji Galaxy S22.

AKTUALIZACJA 02.08.2021

Galaxy S22 z zupełnie nowym sensorem RGBW o rozdzielczości 50 MP

Ice Universe przekazał nowe, bardziej szczegółowe informacje na temat aparatów, które mogą trafić do Samsunga Galaxy S22. Według niego Koreańczycy jeszcze we wrześniu 2021 roku zaprezentuje nowe sensory. Mowa o pierwszym na rynku 200 MP aparacie szerokokątnym oraz 50 MP sensorze RGBW.

Aparat Samsunga Galaxy S21 Ultra Źródło: Samsung.com

Aparat o super wysokiej rozdzielczości zostanie wykorzystany przez Xiaomi, ale prawdopodobnie nie trafi do flagowców z rodziny Galaxy S22. Otrzymają one za to zupełnie nowy czujnik RGBW.

Aktualnie w sieci znajdziemy wiele sprzecznych informacji dotyczących aparatu Samsunga Galaxy S22 Ultra. W zależności od źródeł dowiemy się o 108 MP lub 200 MP aparacie głównym. Prawie pewne jest, że Samsung nawiązał współpracę z firmą Olympus, która ma dodatkowo pomóc podwyższyć możliwości fotograficzne flagowych smartfonów na 2022 rok.

Samsung w przeciwieństwie do Apple i Google nadal stosować będzie matryce o wysokiej rozdzielczości. Wykorzystywane są one do zdjęć z dużym przybliżeniem. Klasyczne fotografie zyskują na jakości dzięki funkcji łączącej kilka pikseli w jeden.

AKTUALIZACJA 11.08.2021

Znamy serce Samsunga Galaxy S22

Do sieci trafiły pierwsze informacje na temat przyszłorocznego układu Qualcomm Snapdragon dedykowanego dla flagowych smartfonów. Jednostka ta z pewnością trafi do wybranych konfiguracji Samsunga Galaxy S22. Prawdopodobnie mowa o modelach na Stany Zjednoczone, ale informacje, które trafiły do sieci pozwalają zapoznać się z wydajnością przyszłych smartfonów Samsunga.

Układ Qualcomm Snapdragon Źródło: qualcomm.com

Przyszłoroczny układ Qualcomm Snapdragon 898 zastąpi dostępne na rynku procesory Qualcomm Snapdragon 888 oraz 888+.

Według Ice Universe nowy procesor Qualcomm Snapdragon 898 zaoferuje podobną konstrukcję do modelu Snapdragon 888. W środku układu znajdzie się miejsce dla:

Jednego rdzenia Kryo 780 opartego na architekturze Cortex-X2 o taktowaniu 3,09 Ghz. Będzie to najwydajniejszy rdzeń procesora

Trzech rdzeni Kryo 780 opartych na architekturze Cortex-A710 pracujących z taktowaniem 2,4 GHz

Czterech energooszczędnych rzdzeni Kryo 780 opartych na architekturze Cortex-A510 o taktowaniu 1,8 GHz

Sama konstrukcja układu jest bardzo podobna do tej znanej już ze Snapdragona 888. Ice universe twierdzi, że widział już działającą próbkę inżynieryjną procesora. Według niego nie powinniśmy liczyć na spektakularne wzrosty wydajności względem tegorocznych flagowców.

Procesor prawdopodobnie produkowany będzie w 4 nm procesie technologicznym, co przełoży się pozytywnie na energooszczędność. Wydajność powinna wzrosnąć o kilka procent względem aktualnych modeli z rodziny Galaxy S21.

Czy na wydarzeniu Galaxy Unpacked dowiemy się czegoś o Galaxy S22?

Samsung przygotowuje konferencję Galaxy Unpacked. To najważniejsze wydarzenie tego producenta w drugiej połowie 2021 roku. Z harmonogramu wydawniczego oraz informacji pochodzących od pracowników firmy wiemy, że na wydarzeniu zaprezentowane zostaną nowe urządzenia z elastycznymi ekranami. Konsumenci zastanawiają się czy Samsung na swoim wydarzeniu przekaże jakiekolwiek informacje dotyczące Samsunga Galaxy S22.

Galaxy Unpacked 2021

Niestety odpowiedź brzmi nie. Samsung Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 2 będą pochodnymi zaprezentowanych na początku roku modeli z serii Galaxy S21. Telefony wykorzystają identyczny system operacyjny i sporą większość podzespołów. Podsumowując będą to flagowce z 2021 roku i nie dadzą nam wglądu w wygląd urządzeń Samsunga na następny rok. W przeszłości Samsung nigdy nie zdradził szczegółów dotyczących kolejnych generacji swoich flagowców na tak długo przed premierą.

AKTUALIZACJA 16.08.2021

Samsung Galaxy S22 - więcej egzemplarzy z procesorem Qualcomm niż Exynos!

W tym roku trend może się odwrócić, a Samsung wyprodukuje więcej smartfonów z rodziny Galaxy S22 wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon zamiast autorskich układów Exynos.

Do internetu trafiają sprzeczne informacje dotyczące "serca" Samsungów Galaxy S22. Na portalach społecznościowych można znaleźć wpisy sugerujące, że model z procesorem Exynos 2200 i układem graficznym od AMD zostanie zarezerwowany dla Korei Południowej. Z drugiej strony część źródeł temu zaprzecza.

Gamę Launcher Źródło: Samsung.com

Jedno jest pewne - na rynku klasycznie pojawią się dwie wersje różniące się zastosowanym chipem. W przyszłym roku ciekawiej zapowiada się Samsung Galaxy S22 z autorskim procesorem Exynos. Wszystko ze względu na integrację układu graficznego od AMD.

Jeżeli Samsung nie zmieni swojej polityki wydawniczej to w Europie sprzedawane będą smartfony z układem Exynos 2200. Nadchodzący procesor ma pomóc Samsungowi prześcignąć swojego największego rywala w budowie najwydajniejszego procesora mobilnego. Dzięki układowi graficznemu projektowanemu przez AMD możemy liczyć na wydajność pozwalającą konkurować z nadchodzącym procesorem Apple A15.

AKTUALIZACJA 17.08.2021

Do sieci trafiają rendery Samsunga Galaxy S22 Ultra

Portal Letsgodigital pochwalił się najnowszymi renderami przedstawiającymi topowego przedstawiciela przyszłorocznej serii Galaxy S22. Jak prezentuje się Galaxy S22 Ultra?

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: letsgodigital

Smartfon zaskoczy nas obecnością kamerki do selfie umieszczonej pod ekranem (po raz pierwszy widzieliśmy ją w Galaxy Z Fold 3), gniazdem na karty microSD oraz zapomnianym w topowych modelach złączem słuchawkowym Jack 3,5 mm. Całość uzupełni lekki redesign.

Jeremaine Smit posługujący się w sieci pseudonimem Concept Creator podjął się próby stworzenia renderów Samsunga Galaxy S22 Ultra na bazie posiadanych informacji. Należy zaznaczyć, że wizualizacje nie są oficjalne. Do premiery urządzeń z rodziny Galaxy S22 pozostało około pół roku. To mnóstwo czasu, w którym Samsung może zmienić się na drastyczne przeprojektowanie obudowy.

Samsung Galaxy S22 Ultra według Smita ma przywrócić świetność dawno zapomnianym elementom, które kiedyś znajdowały się w prawie każdym flagowcu. Mowa o złączu słuchawkowym oraz czytniku kart pamięci.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: letsgodigital

Najdroższy model ma otrzymać zakrzywiony ekran o przekątnej 6,81 cala, rozdzielczości 2K i ze 120 Hz częstotliwości odświeżania.

Samsung Galaxy S22+ krokiem wstecz! Chodzi o mniejszy akumulator

Samsung dostał już w przeszłości nauczkę za stosowanie zbyt małych akumulatorów, które dodatkowo łączone były z niezbyt energooszczędnymi procesorami. Posiadacze takie modeli jak na przykład flagowy Galaxy S8 z 2017 roku narzekali na czasy pracy na baterii. Koreańczycy projektując modele z rodziny Galaxy S21 nieco się poprawili. Zaoferowano lepiej zoptymalizowane oprogramowanie, pojemniejsze akumulatory i szybsze systemy ładowania przewodowego i bezprzewodowego.

Galaxy S20+ i Galaxy S20 Ultra Źródło: PCWorld.com

Najnowsze plotki dotyczące pośredniego modelu z serii Galaxy S22 sugerują, że otrzyma on akumulator o zmniejszonej pojemności.

Aktualnie sprzedawane smartfony z rodziny Galaxy S21 posiadają akumulatory o pojemności 4000 mAh (S21), 4800 mAh (S21+) oraz 5000 mAh (S21 Ultra).

Z informacji przekazanych przez portal GalaxyClub wynika, że Samsung Galaxy S22+ zostanie wyposażony w baterię Samsung EB-BS906ABY o pojemności typowej 4500 mAh. Akumulator o identycznej pojemności znajduje się w Galaxy S20+.

Na szczęście zastosowanie mniejszego akumulatora nie musi oznaczać gorszych czasów pracy na baterii. Modele z rodziny Galaxy S22 otrzymają bardziej energooszczędne procesory wykonane w nowszym procesie technologicznym. Powinny one pozwolić na zachowanie czasów pracy z aktualnie sprzedanych modeli przy jednoczesnym zaoferowaniu smuklejszej i lżejszej obudowy.

AKTUALIZACJA 19.08.2021

Potężny wyciek danych na temat Samsunga Galaxy S22

Na Twitterze można natrafić na wpis, który przekazuje mnóstwo informacji o smartfonach z rodziny Galaxy S22. Czego możemy dowiedzieć się od użytkownika o nicku @FrontTron?

Wpis z niedzieli - 15 sierpnia 2021 roku - zdradza część specyfikacji technicznej smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Przyszłoroczne modele Samsunga otrzymały nazwę kodową Rainbow. W skład serii wchodzą trzy urządzenia - bazowy Galaxy S22, większy Galaxy S22+ oraz topowy Galaxy S22 Ultra.

Najmniejszy model otrzyma ekran LTPS o przekątnej 6,06 cala. Oznacza to, że Galaxy S22 będzie jednym z mniejszych flagowców 2022 roku. Pośredni model zaoferuje panel wykonany w identycznej technologii, ale przekątna wzrośnie do 6,55 cala. Topowy model z dopiskiem Ultra otrzyma wyświetlacz LTPO o przekątnej 6,81 cala.

S22 (Rainbow)

R=Base, G=Plus, B=Ultra



Display (https://t.co/D3piZX1AkS)

R: 6.06" LTPS

G: 6.55" LTPS

B: 6.81" LTPO



Camera

No UPC in S22 Series

R/G: 50(w)+12(t)+12(uw)

B: 108(w)+12(t)+12(t)+12(uw)+https://t.co/4oglV6drjh



Battery (estimate)

R: 3800

G: 4600

B: 5000



(1/2) — Tron ❂ (@FrontTron) August 15, 2021

@FrontTron uważa, że smartfony z rodziny Galaxy S22 nie otrzymają przedniego aparatu umieszczonego pod wyświetlaczem.

Galaxy S22 i Galaxy S22+ zaoferują identyczną konfigurację aparatów. Składa się na nią 50 MP aparat główny, 12 MP teleobiektyw oraz 12 MP obiektyw ultraszerokokątny.

Najdroższy Galaxy S22 Ultra otrzyma 108 MP aparat główny, dwa teleobiektywy o rozdzielczości 12 MP każdy oraz 12 MP aparat ultraszerokokątny.

Wpis potwierdza również zmiejszenie pojemności akumulatorów. Bazowy Galaxy S22 zaoferuje ogniwo o pojemności 3800 mAh, pośredni model Galaxy S22+ dostanie baterię o pojemności 4600 mAh, a topowy model ogniwo pojemności 5000 mAh.

Za wydajność odpowiadać będzie procesor Exynos 2200 z procesorem graficznym AMD mRDNA lub układ Qualcomm Snapdragon 898. Ponownie dowiadujemy się, że na większości rynków dostępny będzie model z procesorem firmy Qualcomm. To spora zmiana względem poprzednich generacji.

Konfiguracje pamięciowe pozostaną niezmienione względem tegorocznych modeli Galaxy S21.

AKTUALIZACJA 20.08.2021

Samsung Galaxy S22 może nie otrzymać ulepszonego aparatu

Do sieci trafiły właśnie nowe, mniej optymistyczne informacje dotyczące nadchodzących flagowców Samsunga na przyszły rok.

Raport, który właśnie trafił do sieci sugeruje, że Galaxy S22 Ultra otrzyma aparat doskonale znany nam już z aktualnie sprzedawanego Galaxy S21 Ultra.

Aparat Samsunga Galaxy S21 Ultra Źródło: PCWorld.com

Samsung Galaxy S22 Ultra może otrzymać identyczną konfigurację aparatu co sprzedawany aktualnie Galaxy S21 Ultra.

Portal GalaxyClub donosi, że Galaxy S22 Ultra otrzyma 108 MP aparat główny, 10 MP peryskop z 10 krotnym zoomem, 10 MP obiektyw tele z 3-krotnym zoomem oraz 12 MP obiektyw ultraszerokokątny.

Pomimo identycznej specyfikacji technicznej spodziewamy się, że Samsung w praktyce popracuje nad ulepszeniem i dopracowaniem obiektywów, sterowników oraz oprogramowania odpowiedzialnego za obsługę aparatu.

AKTUALIZACJA 25.08.2021

Samsung Galaxy S22 może nie otrzymać chłodzenia z komora parową

Samsung może zrezygnować z wysokiej klasy chłodzenia na rzecz obniżenia kosztów produkcji nowych smartfonów z rodziny Galaxy S22. W nadchodzących modelach zamiast komory parowej inżynierowie planują zastosować tańszą podkładkę wykonaną z grafitu. Wykorzystanie tego systemu chłodzenia pozwoli na zauważalnie obniżenie kosztów produkcji smartfonów z serii Galaxy S22.

FrontTron przekazał, że komora parowa nie trafi do flagowych Samsungów na 2022 rok wyposażonych w nowy procesor Exynos połączony z układem graficznym AMD mRDNA 2.

Powyższej informacje nie są jeszcze w 100% potwierdzone, ale jeżeli Samsung faktycznie zrezygnuje ze stosowania komory parowej, to producent musi być pewny swoich nowych procesorów. Exynosy dotychczas nie słynęły z wysokiej kultury pracy. Procesory z poprzednich generacji Galaxy S i Galaxy Note potrafiły znacząco nagrzewać obudowę. Samsung stosuje już podkładki grafitowe w modelach z rodziny Galaxy S20 i Galaxy S21.

Liczyliśmy, że Galaxy S22 ponownie otrzyma komorę parową, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał procesorów Exynos z układem graficzny od AMD. Jak widać musimy jednak obejść się smakiem.

Mamy nadzieję, że Samsung nie popełni błędu znanego z serii Galaxy Note 20. Zeszłoroczne flagowce cierpiały na przegrzewanie się procesora ze względu na zbyt mało wydajny układ chłodzenia.

AKTUALIZACJA 30.08.2021

Galaxy S22 zaskoczy możliwościami fotograficznymi!

Do sieci trafiły nowe, tym razem optymistyczne wiadomości dotyczące Samsunga Galaxy S22. Okazuje się bowiem, że tańsze modele - Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ - otrzymają aparat, który nie będzie tak bardzo odstawać od modelu Galaxy S22 Ultra.

Aparat w bazowym Galaxy S21 Źródło: pcworld.com

Samsung ma zdecydować się na poważną aktualizację sensorów po dwóch latach subtelnych i ostrożnych zmian w Galaxy S20 i Galaxy S21.

Do styczniowo/lutowej premiery Galaxy S22 pozostało jeszcze sporo czasu, ale wiemy już, że Samsung zdecyduje się na wymianę 64 MP aparatu, który służył do wykonywania zdjęć z przybliżeniem cyfrowym, które realizowane jest z wykorzystaniem technologii łączenia pikseli.

Według przecieku ujawnionego przez holenderski portal GalaxyClub możemy spodziewać się 50 MP aparatu głównego w obu modelach. Nie znamy szczegółów, ale bardzo możliwe, że Koreańczycy sięgną po własny sensor GN2.

W Galaxy S22 i Galaxy S22+ powinniśmy znaleźć również 10 MP teleobiektyw, którego brakowało w poprzednich modelach. Oznacza to powrót do klasycznego zoomu optycznego. Warto wspomnieć, że modele Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S21 i Galaxy S21+ do wykonywania zdjęć z przybliżeniem wykorzystują 64 MP obiektyw.

Możliwe, że nadchodzące urządzenia otrzymają 10 MP aparat z 3-krotnym zoomem, który znamy już dosyć dobrze z tegorocznego Galaxy S21 Ultra. Aparat ultraszerokokątny jako jedyny ma zostać przeniesiony wprost z serii Galaxy S21.

AKTUALIZACJA 31.08.2021

Znamy datę wprowadzenia do produkcji modeli z rodziny Galaxy S22

Wiemy nie od dziś, że flagowe modele z rodziny Galaxy S22 powinny zadebiutować na rynku w okolicach stycznia lub lutego 2022 roku. Teraz do sieci trafiły nowe informacje, które potwierdzają datę premiery. Właśnie dowiedzieliśmy się kiedy Samsung ma zamiar wprowadzić na do produkcji smartfony Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Jedna z fabryk smartfonów Samsunga w Indiach Źródło: samsung.com

Logiczne jest, że aby przygotować się na start sprzedaży i zapewnić odpowiednią ilość egzemplarzy na przedsprzedaż, produkcja modeli z rodziny Galaxy S22 musi rozpocząć się wcześniej. Koreańczycy zamierzają wyprodukować pierwsze egzemplarze smartfonów z rodziny Galaxy S22 w listopadzie 2021 roku.

Rozpoczęcie produkcji na około 2 miesiące przed wprowadzeniem sprzętu do sprzedaży pozwoli wyprodukować odpowiednią ilośc egzemplarzy. Na takie działanie decyduje się również firma Apple przed debiutem rynkowym nowych iPhone'ów, które trafiają do produkcji kilka tygodni przed prezentacją.

AKTUALIZACJA 02.09.2021

Znamy oficjalne pojemności baterii Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra

Portal SlashLeaks udostępnił w sieci kawałek dokumentu certyfikacyjnego dotyczącego smartfonów z rodziny Galaxy S22. Dowiadujemy się z niego informacji o akumulatorach zastosowanych w Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Lista certyfikacyjna 3C zawiera szczegółowe dane dotyczące typu zastosowanych baterii. Samsung Galaxy S22+ otrzyma akumulator EB-BS906ABY, a Galaxy S22 Ultra ogniwo RB-BS908ABY. Numery modeli są powiązane z numerami modeli samych smartfonów.

Akumulator EB-BS906ABY charakteryzuje się pojemnością rzeczywistą na poziomie 4370 mAh, co przekłada się na pojemność typową 4500 mAh. Większa jest bateria RB-BS908ABY. Jej pojemność rzeczywista wynosi 4855 mAh, co przekłada się na typową pojemność 5000 mAh.

Oznacza to, że Galaxy S22 Ultra otrzyma akumulator o takich samych parametrach co Galaxy S21 Ultra.

Na liście niestety nie znalazł się wpis dotyczący bazowego modelu Galaxy S22. Według Ice Universe urządzenie to otrzyma mniej spektakularną baterię o pojemności typowej 3800 mAh. Oznacza to, że akumulator będzie o 200 mAh mniejszy od tego zastawanego w Galaxy S21.

Kilka miesięcy temu Samsung certyfikował również 65 W zasilacz. Możliwe, że będzie on kompatybilny z topowym Samsungiem Galaxy S22 Ultra. Dotychczas jedynie Galaxy Note 10+ i Galaxy S20 Ultra obsługują 45 W ładowanie z wykorzystaniem akcesoryjnego adaptera. Pozostałe smartfony mają możliwość ładowania się maksymalnie z mocą 25 W.

Zasilacz o mocy 25 W dla smartfonów z rodziny Galaxy S21 Źródło: samsung.com

AKTUALIZACJA 06.09.2021

Snapdragon 898 trafi do większości modeli poza wersją na Europę

Do sieci trafiły kolejne infromacje dotyczące procesora zastosowanego w Galaxy S22. Kolejne źródło potwierdza, że na rynku pojawią się modele z autorskimi procesorami Samsung Exynos oraz flagowym układem Snapdragon 898.

Final decision has NOT been made as of now, but the current decision is as follows:

1. Europe: 100% Exynos 2200

2. North America regions: 100% Snapdragon 898, but Verizon is requesting to equip Exynos 2200 so Samsung is negociating

(1/4)



Source: https://t.co/Pe55bDDfcy — Tron ❂ (@FrontTron) September 5, 2021

Fron Tron za pośrednictwem Twittera przekazał, że Galaxy S22 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 898 na większości rynków. Wyjątkiem będzie Europa. Na stary kontynent trafi Galaxy S22 z procesorem Samsung Exynos 2200. Będzie to układ ze zintegrowaną kartą graficzną AMD Radeon.

AKTUALIZACJA 07.09.2021

Samsung Exynos 2200 wolniejszy do Apple A15 Bionic

Do sieci trafiły informacje o kolejnych testach syntetycznych nadchodzącego procesora Samsung Exynos 2200 ze zintegrowanym układem graficznym AMD mRDNA.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na koreańskim forum i rozpowszechnionymi przez @FrontTech na Twitterze, procesor Apple A15 Bionic otrzymał ulepszony układ graficzny. Jest on znacznie wydajniejszy od tego znajdującego się w iPhone 12. Oznacza to, że smartfony z rodziny iPhone 13 powinny być wydajniejsze od Samsungów Galaxy S22.

W teście Manhattan 3.1 próbka inżynieryjna procesora Apple A15 Bionic uzyskała 198 fps. Co prawda w kolejnej próbie układ ograniczył swoją wydajność, ale wynik w okolicach 140-150 fps nadal jest bardzo zadowalający.

30% or more throttling is not happening as of now.

Since Exynos 2100 can't go past peak 30 FPS in Aztec High, users will be able to feel the big performance upgrade.

(2/2)



For peak graphics test results, refer to the previous tweet tested in 1.31Ghz.https://t.co/WURgUNIVWp — Tron ❂ (@FrontTron) September 5, 2021

W podobnym teście układ Exynos 2200 uzyskał 127,5 fps. Oznacza to, że pomimo obecności dedykowanego układu graficznego od AMD, Samsung Galaxy S22 zaoferuje niższą wydajność graficzną.

Warto pamiętać, że testy przeprowadzono na próbkach inżynieryjnych. Finalnie smartfony mogą otrzymać wydajniejsze układy. Dodatkowo do premiery Samsunga Galaxy S22 zostało jeszcze kilka miesięcy, więc Koreańscy inżynierowie mają jeszcze trochę czasu na dopracowanie procesora i karty graficznej.

Samsung Galaxy S22 z premierą jeszcze w 2021 roku?

Czy to możliwe, by Samsung zaprezentował dwie generacje swoich flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S w tym samym roku? Ta plotka powraca niemalże co 12 miesięcy i jest związana z planowanym debiutem rynkowym procesorów Qualcomm Snapdragon.

Do sieci trafiły właśnie informacje sugerujące, że flagowe smartfony z rodziny Galaxy S22 mogą zadebiutować na rynku jeszcze w tym roku. Samsung kilkukrotnie zmieniał daty wprowadzenia na rynek nowych generacji, więc plotki nie są bezpodstawne. Flagowe modele potrafiły pojawiać się na rynku w styczniu, lutym lub marcu, więc równie dobrze premiera mogłaby odbyć się w grudniu.

Plotki dotyczące grudniowej premiery nie są potwierdzone i wynikają jedynie z faktu, że modele z rodziny Galaxy S22 mają trafić do masowej produkcji w okolicach listopada 2021 roku.

Naszym zdaniem w chwili obecnej Samsung nie ma powodu, aby wprowadzać na rynek flagowe modele Galaxy S22 w 2021 roku. Tym bardziej, że w dalszym ciągu czekamy na debiut Galaxy S21 FE.

AKTUALIZACJA 08.09.2021

Samsung Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 może trafić do sprzedaży na całym świecie

Samsung od wielu lat wprowadza na rynek dwie wersje swoich flagowych smartfonów, które różnią się zastosowanych procesorem. Na większości rynków dostępny jest model z układem Samsung Exynos, a w Stanach Zjednoczonych urządzenia wyposażane są w procesor Qualcomm Snapdragon. W tym roku może być nieco inaczej.

Najnowsze plotki sugerują, że Samsung Galaxy S22 z procesorem Exynos 2200 pojawi się w ofercie amerykańskich operatorów sieci komórkowej. U przynajmniej jednego operatora ma pojawić się model z dedykowanym układem graficznym zaprojektowanym przez AMD.

Final decision has NOT been made as of now, but the current decision is as follows:

1. Europe: 100% Exynos 2200

2. North America regions: 100% Snapdragon 898, but Verizon is requesting to equip Exynos 2200 so Samsung is negociating

(1/4)



Source: https://t.co/Pe55bDDfcy — Tron ❂  (@FrontTron) September 5, 2021

@FrontTron przekazał, że Verizon negocjuje z Samsungiem w sprawie dostaw modelu z procesorem Exynos 2200 na rynek amerykański. Bardzo możliwe, że operator zamierza zachęcać swoich konsumentów do zakupu oferując limitowaną wersję z układem graficznym AMD mRDNA, która nie będzie dostępna w otwartej dystrybucji.

AKTUALIZACJA 10.09.2021

Samsung Galaxy S22 Ultra bez 200 MP aparatu

Według najnowszych informacji, które trafiły do sieci Samsung Galaxy S22 Ultra nie otrzyma nowo opracowywanego przez Samsunga aparatu z matrycą o rozdzielczości 200 MP. Na pokład najdroższego flagowca z rodziny Galaxy S22 trafi 108 MP aparat udoskonalony przez inżynierów z firmy Olympus.

Tym samym Samsung Galaxy S z dopiskiem Ultra po raz trzeci otrzyma matrycę o rozdzielczości 108 MP.

Na pokładzie umieszczony zostanie również 12 MP aparat ultraszerokokątny z optyczną stabilizacją obrazu. Zabraknie czujnika 3D ToF.

Aktualnie w sieci znajdziemy sprzeczne informacje dotyczące przedniej kamerki. Informatorzy donoszą, że otrzymamy 40 MP aparat umieszczony w ekranie lub nową matrycę zamontowaną pod panelem Dynamic AMOLED.

Samsung Galaxy S22 Ultra również ze wsparciem dla pióra S-Pen

Najdroższa konfiguracja Samsunga Galaxy S22 również otrzyma wsparcie dla pióra S-Pen. Mówi się o tym, że będzie to drugi model Galaxy S z obsługą flagowej funkcji smartfonów Galaxy Note. Spodziewamy się ulepszonego pióra S-Pen oraz nowych akcesoriów. Z informacji, które posiadamy na dzień dzisiejszy (10.09.2021), Samsung nie zamierza wprowadzać na rynek kolejnych smartfonów Galaxy Note.

Pióro S-Pen w Galaxy Note 20 Ultra Źródło: pcworld.com

Niestety w dalszym ciągu nie wiemy czy pióro S-Pen będzie integralną częścią wyposażenia Samsunga Galaxy S22 Ultra. W aktualnie sprzedawanym modelu Galaxy S21 Ultra jest to opcjonalne akcesorium, a smartfon nie posiada slotu pozwalającego na umieszczenie pióra w obudowie.

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus z takimi samymi aparatami

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22 Plus prawdopodobnie różnić się będą jedynie wielkością ekranu oraz pojemnością akumulatora. Tańsze wydania z flagowej serii Galaxy S22 otrzymają 50 MP aparat główny wspierany przez 12 MP aparat ultraszerokokątny oraz 10 MP teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem optycznym.

AKTUALIZACJA 13.09.2021

Samsung Galaxy S22 Ultra z dwoma aparatami z przybliżeniem optycznym

Przyszłoroczny flagowiec Samsunga ma kontynuować tradycję i ponownie zaoferuje dwa aparaty z przybliżeniem optycznym.

Doskonale znany w sieci Ice universe podzielił się kolejną porcją informacji o smartfonach Samsunga na 2022 rok. Wynika z nich, że S22 Ultra nadal oferować będzie 108 MP aparat główny, ale Samsung zdecyduje się na ulepszenie matryc pomocniczych.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez The Cat, Galaxy S22 Ultra otrzyma dwa aparaty wyposażone w zoom optyczny o zmiennej ogniskowej. Pierwszy pozwoli na wykonanie zdjęć z przybliżeniem od 3x, a drugi od 10x.

Konfiguracja aparatów w Galaxy S21 Ultra Źródło: gsmarena.com

Zmieni się nieco rozdzielczość, która wzrośnie z 10 MP do 12 MP. Wielkość pojedynczego piksela wyniesie 1,22 µm. Oba sensory będą nieco większe. Nie zabraknie również wsparcia dla optycznej stabilizacji obrazu.

Aparat ultraszerokokątny nadal wykonywał będzie zdjęcia w rozdzielczości 12 MP, ale zyska optyczną stabilizację obrazu.

Kamerka do selfie ma być umieszczona w ekranie. Będzie to 40 MP sensor znany już z Galaxy S21 Ultra, który dostanie nieznaczną aktualizację.

AKTAULIZACJA 16.09.2021

Samsung Galaxy S22 w końcu otrzyma naprawdę szybkie ładowanie

Flagowe smartfony Samsung ostatnimi laty odstają od konkurencji w jednym aspekcie. Mowa o systemie ładowania. Koreańczycy jako jedni z pierwszych wprowadzili na pokład swoich smartfonów ładowanie bezprzewodowe oraz szybkie ładowanie o mocy 15 W. Niestety przez wiele lat nie poczyniono kolejnych zmian w tym aspekcie. Najdroższe modele potrafią ładować się z mocą maksymalną na poziomie 45 W, a mówimy jedynie o Galaxy Note 10+ oraz Galaxy S20 Ultra.

Stosowanie wolniejszych ładowarek przez Samsunga wynika ze sporej wpadki przy premierze modelu Galaxy Note 7. Urządzenie posiadało wadliwe akumulatory, które potrafiły ulec samozapłonowi. Od tego momentu koreańscy inżynierowie spowolnili rozwój swoich systemów ładowania.

W momencie, gdy Xiaomi zaprezentowało kolejnego flagowca (11T Pro) wyposażonego w 120 W system ładowania HyperCharge, Samsung planuje oferować w modelach z rodziny Galaxy S22 ładowanie o mocy 45 W.

System znany z dwuletniego Samsunga Galaxy Note 10+ i Galaxy S20 Ultra trafi również do Galaxy S22 Ultra.

Ice universe twierdzi, że ma 100% pewność co do tej informacji. Galaxy S22 Ultra nie otrzyma 65 W ładowania. Zamiast niego dostaniemy 45 W system ładowania (10V/4,5A).

100%

S22 Ultra,45W,10V/4.5A — Ice universe (@UniverseIce) September 15, 2021

Ładownie o mocy 45 W z pewnością będzie rozczarowujące dla posiadaczy chińskich smartfonów, ale z pewnością wypada lepiej od 25 W ładowania serii Galaxy S21 oraz 20 W ładowania znanego z iPhone'a 13.

Exynos 2200 - znamy oficjalną specyfikację techniczna procesora!

Samusng Exynos 2200 będzie sercem Samsunga Galaxy S22. Najnowszy procesor zastąpi układ Exynos 2100 z modeli Galaxy S21. Mimo niewielkiej zmiany w nazewnictwie, nadchodzący chip zaoferuje kilka istotnych zmian.

Aktualnie najszybszy procesor mobilny posiada w swojej ofercie firma Apple, która zaledwie dwa dni temu zaprezentowała smartfony z rodziny iPhone 13. Testy syntetyczne pokazały już, że smartfony są niesamowicie szybkie. Nawet iPhone 13 mini oraz iPhone 13 ze słabszym układem graficznym nie mają się czego wstydzić - są o około 15% wydajniejsze od zeszłorocznych modeli.

Apple A15 Źródło: macworld.com

Czy Exynos 2200 będzie w stanie konkurować z najnowszym układem zaprojektowanym przez Apple?

Wszystko wskazuje na to, że Samsung wiedział co planuje firma Apple. Exynos 2200 również zaoferuje znacznie wydajniejszy układ graficzny. Od początku tego roku wiemy, że w jego projektowanie zaangażowana jest firma AMD.

Ice universe udostępnił na Twitterze specyfikację techniczną procesora Samsung Exynos 2200. Wynika zn tej, że układ otrzyma jeden rdzeń Cortex-X2 o taktowaniu 2,9 GHz, trzy rdzenie o taktowaniu 2,8 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie o taktowaniu 2,2 GHz. Całość uzupełni układ graficzny AMD o wysokim jak na telefon taktowaniu 1250 MHz.

Dane techniczne procesora Exynos 2200 pozwalają sugerować, że będzie on wydajniejszy od Snapdragona 888 oraz Snapdragona 898.

Układ Samsung Exynos 2100 Źródło: samsung.com

Wiadomości są optymistyczne, ale musimy również pamiętać, że Exynos 2200 będzie pierwszym układem opracowanym we współpracy z firmą AMD, która nie ma doświadczenia w budowie procesorów dla telefonów komórkowych. Mamy jednak nadzieje, że nie spowoduje to dodatkowych problemów i najnowszy Exynos faktycznie będzie szybszy od konkurencji.

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22+ z autorskim aparatem o rozdzielczości 50 MP

Do sieci trafiły nowe informacje na temat aparatu głównego, który trafi do tańszych wersji flagowych modeli Galaxy S22.

Wiemy już, że w przeciwieństwie do Apple, Koreańczycy zdecydują się na zwiększenie rozdzielczości aparatu głównego.

Samsung Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają 50 MP aparat ISOCELL GN5. To nowy sensor, który został oficjalnie zaprezentowany we wrześniu 2021 roku razem z 200 MP aparatem HP1. Ten drugi może pojawić się w najdroższym modelu Galaxy S22 Ultra.

Specyfikacja sensora ISOCELL GN5 Źródło: phonearena.com

Aparat modeli Galaxy S22 otrzyma sensor o wielkości 1/1.57" i efektywnej rozdzielczości 8160 x 6144 pikseli i rozmiarze piksela 1,0 μm. Nie zabrakło również autofocusa dual-pixel z detekcją fazy. Matryca jest w stanie nagrywać filmy w 8K/30 fps, 4K/120 fps oraz Full HD/240 fps.

Domyślnie fotografie zapisywane będą w rozdzielczości 12,5 MP dzięki funkcji łączenia czterech pikseli w jeden.

Samsung Galaxy S22 niezależnie od konfiguracji pozwoli na nagrywanie filmów slow-motion w 4K.

AKTUALIZACJA 20.09.2021

Bazowy Galaxy S22 jednym z najmniejszych flagowców 2022 roku

Samsung zamierza kontynuować trend rozpoczęty w 2019 roku razem z premierą Galaxy S10e. Oznacza to, że bazowy model z rodziny Galaxy S22 będzie jednym z najmniejszych flagowców przyszłego roku. Urządzenie może stanowić poważną konkurencję dla iPhone'a 13 mini.

Ice universe przekazał kolejne informacje o bazowym modelu Galaxy S22. Smartfon otrzyma niewielką (jak na dzisiejsze czasy) baterię o pojemności 3700 mAh. Dodatkowo będzie to jeden z mniejszych flagowców z Androidem. Najnowszy przeciek sugeruje, że urządzenie będzie większe od iPhone'a 13 mini, ale jednocześnie mniejsze od iPhone'a 13 z ekranem o przekątnej 6,1 cala.

Wprowadzenie na rynek kompaktowego flagowca może przyciągnąć dodatkowych klientów, którzy szukają niewielkiego urządzenia wyposażonego w najlepsze dostępne aktualnie podzespoły.

Samsung Galaxy S22 będzie nieznacznie większy od Galaxy S10e. Smartfon otrzyma ekran o przekątnej 6,06 cala (wzrost względem 5,8 w Galaxy S10e). Dzięki mniejszym ramkom okalającym wyświetlacz urządzenie będzie mniejsze od iPhone'a 13 wyposażonego w panel o takiej samej przekątnej.

Bazowy model otrzyma nieco wolniejsze ładowanie od swoich większych braci, ale ze względu na mniejszy akumulator czas ładowania będzie podobny. Bazowy model naładujemy zasilaczem o mocy 25W, a Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra 45 W adapterem.

AKTUALIZACJA 21.09.2021

Wycieka specyfikacja pośredniego Galaxy S22+

Ostatnie plotki pozwalają sądzić, że Samsung przeprojektuje nieco portfolio swoich urządzeń na 2022 rok. Bazowy model Galaxy S22 stanie się kompaktowym flagowcem konkurującym z Asus ZenFone 8 i iPhone 13 mini. Dla fanów klasycznych smartfonów z najwyższej półki producent szykuje model Galaxy S22+, który pozycjonowany będzie powyżej Galaxy S22 oraz poniżej topowego modelu Galaxy S22 Ultra z rewelacyjnym aparatem.

Samsung Galaxy S21+ Źródło: techadvisor.co.uk

Okazuje się jednak, że Galaxy S22+ również może być nieco mniejszy od Galaxy S21+. Wskazywać na to może chociażby mniejszy akumulator.

Galaxy S22+ ma być smartfonem uniwersalnym. Z tego powodu Samsung planuje sięgnąć po ekran o przekątnej 6,5 cala. Jest to panel o 0,2 cala mniejszy od tego stosowanego w Galaxy S21+.

Samsung nie zamierza stosować kamery UDP (pod ekranowej). Otrzymamy klasyczny sensor umieszczony w wyświetlaczu.

Reszta specyfikacji technicznej tożsama będzie z bazowym modelem Galaxy S22. Chcąc większej ilości RAMu, lepszego aparatu oraz wyświetlacza będziemy musieli sięgnąć po Galaxy S22 Ultra.

AKTUALIZACJA 22.09.2021

Samsung Galaxy S22 finalnie bez aparatu Olympus!

Od kilku miesięcy w sieci krąży plotka o rzekomej współpracy Samsunga z Olympusem. Flagowe smartfony z rodziny Galaxy S22 mają otrzymać aparaty opracowywane przez inżynierów japońskiej firmy fotograficznej.

Najnowsze informacje zaprzeczają tym informacjom. Finalnie Samsungi Galaxy S22 mogą korzystać z aparatów opracowywanych wyłącznie przez Samsunga - tak samo jak w poprzednich modelach.

Lustrzanka firmy Olympus Źródło: olympus.com

Portal Android Authority otrzymał oświadczenie od pracownika firmy Olympus. Wynika z niego jasno, że firmy w chwili obecnej nie współpracują ze sobą.

Poniżej oficjalne oświadczenie działu marketingu firmy Olympus:

Jedyne oficjalne oświadczenie, jakie mogę wydać z naszej strony w tej sprawie jest takie, że z naszego punktu widzenia nie ma o czym mówić ani czego ogłaszać.

Oświadczenie jest niejednoznaczne. Równie dobrze firmy mogą pracować potajemnie nad nowym projektem, a całość objęta jest embargiem. Z drugiej strony nie będziemy zdziwieni jeżeli współpraca z Olympusem faktycznie okaże się jedynie pomówieniem. Koreańczycy mają ogromną wiedzę w budowaniu aparatów do urządzeń mobilnych, a ich matryce są chętnie stosowane przez innych producentów - np. Xiaomi.

Aktualnie na rynku znajdziemy kilku producentów, którzy współpracują ze znanymi firmami produkującymi aparaty fotograficzne. Mowa o współpracy OnePlus z Hasselblad, Huawei z Leicą oraz Nokii z Zeiss.

AKTUALIZACJA 23.09.2021

Porównanie rozmiarów Samsunga Galaxy S22 z iPhone 13

W dobie ciągle rosnących smartfonów Samsung podąża za drogą Apple i zamierza wprowadzić na rynek bazowy model Galaxy S22, który będzie mniejszy od swojego i tak już kompaktowego poprzednika.

Bazowy Galaxy S22 będzie jedynym małym flagowcem Samsunga na 2022 rok. pozostałe modele - Galaxy S22+ i Galaxy S22 Ultra z pewnością nie będą należeć do najmniejszych.

Ice Universe opublikował w sieci poglądowe zdjęcie, które pozwala porównać wymiary Samsunga Galaxy S22 z Galaxy S21 oraz iPhone 13.

Ostatnie plotki pozwalają sądzić, że Galaxy S22 będzie najmniejszym flagowcem Samsunga od czasu wprowadzenia na rynek modelu Galaxy S10e na początku 2019 roku.

Podstawowy przedstawiciel rodziny Galaxy S22 otrzyma panel o przekątnej 6,06 cala z niewielkimi ramkami okalającymi ekran. Dzięki nim model ten będzie zauważalnie mniejszy od Galaxy S21 oraz powinien być nieco mniejszy od iPhone'a 13.

Przeciek niestety nie zawiera dokładnych wymiarów nadchodzącego urządzenia. Widać jednak, że Galaxy S22 będzie węższy od iPhone'a 13. Wymiary telefonu od Apple to 146,7 x 71,5 mm.Oznacza to, że Galaxy S22 powinien zaoferować wymiary porównywalne do modelu Galaxy S10e.

Ice Universe opublikował również porównanie wymiarów wszystkich modeli z serii Galaxy S22. Widać na nim, że największa różnica w wymiarach zauważalna jest pomiędzy Galaxy S22, a Galaxy S22+.

Poznaliśmy limitowane wersje kolorystyczne modeli z rodziny Galaxy S22

Samsung znany jest z wprowadzania limitowanych wersji kolorystycznych dla swoich flagowych smartfonów. Nie inaczej będzie w przypadku serii Galaxy S22. Zarezerwowano dla niej trzy unikatowe wersje kolorystyczne - dwie dla tańszych modeli Galaxy S22/S22+ oraz jedną dla topowego modelu Galaxy S22 Ultra.

Każdy smartfon z serii Galaxy S22 sprzedawany będzie w kolorze czarnym oraz białym. Modele Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ kupimy również w kolorystyce różowego złota oraz zieleni.

Najdroższy Galaxy S22 Ultra otrzyma wersję ciemno-czerwoną.

AKTUALIZACJA 27.09.2021

Pod koniec września 2021 roku miał miejsce spory przeciek dotyczący modeli z przyszłorocznej rodziny Galaxy S22. Możliwe, że ma on związek z premierą iPhone'a 13, który 24 września trafił do regularnej sprzedaży. Czego dowiedzieliśmy się właśnie nadchodzących telefonach Samsunga?

Samsung Galaxy S22 Ultra to Note 22 Ultra !?

Przeciek z 25 września 2021 roku sugeruje, że flagowy smartfon z rodziny Galaxy S22 otrzyma nazwę Galaxy Note 22 Ultra. Mowa oczywiście o następcy Samsunga Galaxy S21 Ultra. Dlaczego Samsung miałby zdecydować się na zmianę nazewnictwa i powrót do serii Galaxy Note. Wszystko ze względu na obecność miejsca na pióro S-Pen w obudowie nadchodzącego urządzenia.

Z postu na Twitterze opublikowanego przez @chunvn8888 wynika, że Galaxy S22 Ultra zostanie zaprezentowany jako Galaxy Note 22 Ultra, a Galaxy S22+ zadebiutuje jako Galaxy S22 Pro.

Oops, OnLeaks confirmed the S22 Pro name so I guess I will do the rest:

- S22+ = S22 Pro

- S22 Ultra = Note22 Ultra

Yep, you heard it right. S22 Ultra might actually be called as the Note22 Ultra!

Informacje są dosyć niespodziewane i mogą wskazywać na połączenie linii Galaxy S oraz Galaxy Note w najbliższej przyszłości. Jest to prawdopodobny scenariusz. Dwa tańsze urządzenia sprzedawane by były jako Galaxy S, a topowy model jako Galaxy Note. Czy faktycznie tak się stanie? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

Wizualizacja Galaxy S22 Ultra przypomina Galaxy Note 20 Ultra

Do sieci trafiły również rendery, które pokazują możliwy wygląd Samsunga Galaxy S22 Ultra/Galaxy Note 22 Ultra. W rzeczywistości smartfon ten jest bardzo podobny do Galaxy Note 20 Ultra z 2020 roku.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: digit.in

Telefon otrzymał kanciastą obudowę, nietypową wyspę z aparatami o nieregularnym kształcie oraz fizyczne miejsce na pióro S-Pen.

Fotografie zostały opublikowane w sieci przez @OnLeaks. Jest to źródło o sporej wiarygodności.

Górna i dolna krawędź jest płaska, a dłuższe boki lekko zaokrąglone, co ma pozytywnie wpłynąć na ułożenie telefonu w dłoni.

Na dole urządzenia wygospodarowano miejsce na pióro S-Pen. Elementu tego zabrakło w Galaxy S21 Ultra, który posiada wsparcie dla rysika, ale nie ma miejsca na jego przechowywanie.

Galaxy S22 Ultra z miejscem na S-Pen Źródło: digit.in

Galaxy S22 i Galaxy S22+ niczym Galaxy S21 i Galaxy S21+

Bazowe modele z rodziny Galaxy S22 mają być subtelną aktualizacją swoich odpowiedników z serii Galaxy S21. Oznacza to, że Samsung może wykorzystać strategię Apple i jedynie odświeżyć swoje flagowce zamiast decydować się na projektowanie zupełnie nowych urządzeń.

Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ zapowiadają się nieco mniej ekscytująco od Galaxy S22 Ultra, ale nie oznacza to, że są to nudne urządzenia.

Telefony otrzymają płaski ekran z niewielkimi ramkami. Nowością jest ich symetria. W Galaxy S22 dolne i boczne ramki będą identycznej grubości. Pojawi się także aparat w ekranie. Samsung nie skorzysta z technologii UDP zastosowanej w Galaxy Z Fold 3.

Bazowy model otrzyma obudowę o grubości 7,6 mm z wystającą wyspą z aparatami. W jej środku znajdzie się 50 MP sensor główny, 12 MP aparat ultraszerokokątny oraz teleobiektyw.

Pośredni przedstawiciel rodziny Galaxy S22 również otrzyma identyczne aparaty. Nowością będzie ekran o przekątnej 6,5 cala.

AKTUALIZACJA 30.09.2021

Samsung Galaxy S22 z akumulatorem o rozczarowujące niskiej pojemności

Najnowsze informacje dotyczące Samsunga Galaxy S22 pozwalają sądzić, że Koreańczycy planują "dogonić" Apple w kwestii pojemności akumulatorów stosowanych w najdroższych smartfonach.

Bateria Samsunga Galaxy S22 Źródło: safetykorea.com

Po sporym wycieku prezentującym design nadchodzących urządzeń do sieci trafiły kolejne informacje o pojemności akumulatora bazowego modelu z rodziny Galaxy S22.

Okazuje się, że Samsung zamierza obniżyć pojemność baterii, które zostaną wykorzystane w przyszłorocznych flagowcach. Jednocześnie Koreańczycy niebezpiecznie zbliżają się do niewielkich ogniw, które stosowane są w smartfonach od Apple.

Czy Samsung Galaxy S22 z niewielkim akumulatorem zapewni zadowalające czasy pracy na baterii? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku. Aktualnie wiadomo, że bazowy model powinien otrzymać akumulator o numerze modelu EB-BS901ABY. Typowa pojemność ogniwa to 3700 mAh - o 300 mAh mniej od aktualnie sprzedawanego Galaxy S21.

W rzeczywistości czasy pracy powinny być porównywalne do poprzednika. Wszystko ze względu na obecność mniejszego ekranu (6,06 cala zamiast 6,2 cala) i bardziej energooszczędnego procesora.

Pokrowce dla Galaxy S22 Ultra ukazują nową obudowę obiektywów

Kolejny przeciek sugeruje, że Galaxy S22 Ultra mocno upodobni się do smartfonów z rodziny Galaxy Note.

Do sieci trafiły zdjęcia przezroczystego etui zaprojektowanego specjalnie dla flagowego modelu z serii Galaxy S22. Smartfon różni się wyglądem od tańszych braci - Galaxy S22 i Galaxy S22+.

Pokrowiec dla Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: Ice universe/Twitter

Na fotografii widać urządzenie z kanciastą obudową, którą znamy z Galaxy Note 20. Wyraźnie widoczna jest także nowa wyspa z aparatami. Przypomina ona rozwiązanie znane z Galaxy Note 10+. Obudowa obiektywów posiada dodatkowe miejsce, w którym znalazły się dodatkowe aparaty pomocnicze.

Co ciekawe prezentowany wyżej pokrowiec jest już dostępny w sprzedaży. Można zamówić go na chińskim portali Alibaba.

Etui zaprojektowane dla Galaxy S22 Ultra posiada wycięcie na pióro S-Pen, które ma być chowane w obudowie. Rozwiązanie to znamy z poprzednich modeli z serii Note.

AKTUALIZACJA 1.10.2021

Pojemność baterii Samsunga Galaxy S22+ ujawniona

Na stronach należących do Safety Korea odnaleziono również specyfikację techniczną akumulatora, który trafi do Samsunga Galaxy S22+. Jakie ogniowo planuje wykorzystać Samsung?

Akumulator Samsunga Galaxy S22+ Źródło: safetykorea.kr

Pośredni model z serii Galaxy S22 otrzyma akumulator o numerze modelu EB-BS906ABY. Jego wygląd zewnętrzny jest bardzo podobny do ogniwa EB-BS901ABY, które trafi do mniejszego modelu Galaxy S22.

Portal Safety Korea opublikował zdjęcie akumulatora. Widać na nim podstawową specyfikację techniczną. Fotografia nie jest najlepszej jakości, ale da się z niej odczytać, że typowa pojemność akumulatora wynosić będzie 4500 mAh.

To spora niespodzianka, ponieważ mniejszy Galaxy S22 otrzyma ogniowo o zauważalnie mniejszej pojemności - 3700 mAh. Pośredni Galaxy S22+ otrzyma nieco większy ekran, ale spora różnica w rozmiarze akumulatora powinna zapewnić mu lepsze czasy pracy na baterii.

Bateria Samsunga Galaxy S22+ produkowana jest przez Samsung SDI VIETNAM Co., LTD, a akumulator trafił do certyfikacji 17 września 2021 roku.

AKTUALIZACJA 4.10.2021

Aluminiowe odlewy Galaxy S22 w sieci!

Do sieci trafiły zdjęcia aluminiowych odlewów Samsunga Galaxy S22. Tego typu atrapy wysyłane są do producentów akcesoriów, aby Ci mogli wcześniej przygotować pokrowce i szkła na ekran.

Odlew pokazuje kluczowe elementy dotyczące konstrukcji telefonu. Mowa o wielkości wyspy z aparatami czy umiejscowieniu przycisków.

Makietę Galaxy S22 można bardzo łatwo pomylić z Galaxy S21. Wszystko ze względu na bardzo podobny design oraz charakterystyczną wyspę z aparatami, którą znamy już z tegorocznych modeli.

Aluminiowy odlew Samsunga Galaxy S22 Źródło: slashleaks.com

Z fotografii dowiadujemy się, że Samsung Galaxy S22 otrzyma port USB Typu C umieszczony na dolnej krawędzi. Wszystkie przyciski umieszczono z prawej strony niedaleko obudowy obiektywów.

Ciekawie wygląda panel przedni. Makieta wskazuje, że Galaxy S22 otrzyma niewielkie i symetryczne ramki. W górną wkomponowano głośnik do rozmów.

Smartfon otrzyma lekko zaokrąglone krawędzie, które poprawią chwyt i komfort użytkowania.

Samsung wyprodukuje zaledwie 20 milionów egzemplarzy Galaxy S22

Samsung wyprodukuje w przyszłym roku zaledwie 20 milionów egzemplarzy swoich flagowych smartfonów. Na taki stan rzeczy wpływ może mieć problem z dostępnością półprzewodników.

Dodatkowo portal The Elec donosi, że Samsung zdecyduje się na nietypowe rozdzielenie produkcji pomiędzy poszczególne modele. Okazuje się bowiem, że aż 50% produkcji stanowić będzie bazowy model Galaxy S22. Kompaktowy smartfon ma stanowić trzon sprzedaży. Możliwe nawet, że w razie potrzeby Samsung zwiększy produkcję o kolejne 10% kosztem modelu Galaxy S22 Ultra.

Limitowane wersje Samsunga Galaxy S21 nie poprawiły wyników sprzedażowych Źródło: samsung.com

Pośredni model Galaxy S22+ ma stanowić 20% całkowitej produkcji. Produkcja flagowego modelu Galaxy S22 Ultra uzależniona będzie od sprzedaży bazowego Galaxy S22.

Samsung dosyć ostrożnie podchodzi z szacowaniem liczby produkowanych egzemplarzy. W tym roku Koreańczycy poinformowali, że planują sprzedać 30 milionów egzemplarzy z rodziny Galaxy S21. Niestety dane z sierpnia wskazują, że udało się sprzedać jedynie 13,5 miliona egzemplarzy. Oznacza to, że rodzina Galaxy S21 sprzedaje się najgorzej spośród wszystkich generacji wprowadzonych na rynek na przestrzeni ostatnich 11 lat.

AKTUALIZACJA 5.10.2021

Samsung Galaxy S22 pierwszym smartfonem z ray tracingiem

Samsung oficjalnie pochwalił się korzyściami, które przyniesie bliska współpraca z AMD. Koreański producent przekazał, że procesor będący sercem Samsunga Galaxy S22 otrzyma układ graficzny kompatybilny z ray tracingiem.

Exynos 2200 zaoferuje procesor graficzny bazujący na doskonale znanej nam z komputerów architekturze AMD RDNA 2. Jej wykorzystanie otwiera szereg możliwości, a asem w rękawie ma być ray tracing. Technologia doskonale znana z komputerów dla graczy po raz pierwszy trafi na urządzenia mobilne.

Materiały promujące ray tracing w procesorze Exynos 2200 Źródło: gsmarena.com

Galaxy S22 prawdopodobnie będzie pierwszym telefonem komórkowym pozwalającym wykorzystać możliwości ray tracingu.

Technologia ta pozwala na dokładną symulację odbijania się światła od poszczególnych obiektów, dzięki czemu otrzymujemy bardziej realistyczne otoczenie z naturalnym oświetleniem. Ray tracing jest niezwykle wymagający, a do jego działania potrzebny jest wydajny układ graficzny, który jest w stanie sprostać dużej ilości obliczeń w czasie rzeczywistym.

Układ graficzny procesora Exynos 2200 zaoferuje również funkcję Variable Rate Shading, która pozwala na renderowanie wybranych obiektów z wyższą jakością od innych - np. głównych postaci w grze.

Exynos 2200 powinien zaoferować układ graficzny wydajniejszy o 30% od konkurencyjnych rozwiązań Mali. Ostateczna wydajność zależy w dużej mierze od ustalonej częstotliwości taktowania, która w chwili obecnej pozostaje tajemnicą.

Układy graficzne korzystające z architektury RDNA 2 wykorzystano w konsolach do gier aktualnej generacji - PlayStation 5 oraz Xbox Series S/X. Co ciekawe karty RDNA 2 znajdziemy również w Steam Deck oraz nowych wersjach Tesli Model S oraz Model X.

AKTUALIZACJA 07.10.2021

Premiera Samsunga Galaxy S22 odroczona!

Do sieci trafiły nowe informacje dotyczące flagowych smartfonów Samsunga. Okazuje się, że do gry powrócił Galaxy S21 FE, który będzie tańszym odpowiednikiem flagowych modeli Galaxy S21. Niestety powrót tego smartfona, który jakiś czas temu został anulowany może spowodować odroczenie daty premiery Samsunga Galaxy S22.

Do internetu trafiły sprzeczne informacje. Ice Universe uważa, że Galaxy S22 zostanie zaprezentowany na przełomie 2021/2022 roku. Roland Quandt uważa, że wtedy ujrzymy model Galaxy S21 FE.

Samsung jakiś czas temu usunął stronę wsparcia technicznego dla Galaxy S21 FE, ale w Wielkiej Brytanii i Holandii nadal można trafić na banery sugerujące promocję w przedsprzedaży.

Najnowszy raport Sammobile wskazuje, że ze względu na premierę Galaxy S21 FE Samsung może opóźnić debiut rynkowy Galaxy S22. Wszystko po to, aby oba urządzenie nie odbierały sobie kupujących. Innym istotnym powodem jest niedobór półprzewodników.

Stanowisko Samsunga na MWC Źródło: mwcbarcelona.com

Jeżeli na rynku faktycznie pojawi się tańszy model z rodziny Galaxy S21 możemy spodziewać się przesunięcia premiery Galaxy S22.

Najnowsze plotki sugerują, że flagowe modele Samsunga mogą zadebiutować pod koniec lutego 2022 roku na konferencji Mobile World Congress.

AKTUALIZACJA 11.10.2021

Aluminiowy odległości Galaxy S22 w sieci

Po renderach nadszedł czas na aluminowy odlew. Do internetu trafiły zdjęcia atrapy Samsunga Galaxy S22 Ultra. Fotografie zostały udostępnione przez xleaks7 oraz CoverPigtou. W internecie możemy znaleźć również filmik prezentujący na żywo atrapę Galaxy S22 Ultra.

Odlew Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: xleaks/CoverPigtou via gsmarena.com

Patrząc na makietę trudno nie zauważyć podobieństwa do smartfonów z rodziny Galaxy Note. Nadchodzący flagowiec szczególnie przypomina Galaxy Note 10+ oraz Galaxy Note 20 Ultra.

Telefon otrzymał zaokrąglone ramki boczne, które poprawią chwyt oraz kanciaste krawędzie. Urządzenie powinno otrzymać wyświetlacz o przekątnej 6,8 cala z zagięciami po obu stronach.

Odlew Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: xleaks/CoverPigtou via gsmarena.com

Cechą charakterystyczną flagowca Samsunga na 2022 rok będzie obudowa obiektywów w kształcie litery P. Znajdziemy w niej cztery obiektywy.

Odlew Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: xleaks/CoverPigtou via gsmarena.com

W odlewie Samsunga Galaxy S22 Ultra nie widać miejsca na umieszczenie pióra S-Pen. Przyciski znajdują się po prawej stronie.

Pokrowce do Samsunga Galaxy S22 Ultra trafiają do internetu

Po wycieku aluminiowej atrapy Samsunga Galaxy S22 Ultra do sieci trafiły również pierwsze pokrowce. Do ich budowy wykorzystano aluminiowy odlew więc nie powinien dziwić nasz podobny kształt oraz obudowa obiektywów w kształcie litery P.

Chińscy producenci akcesoriów zabrali się już za projektowanie etui dla najnowszych modeli z rodziny Galaxy S22, a rezultaty możemy już oglądać w internecie.

Pokrowce do Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: gizmochina.com

Pokrowce, które trafiły do sieci posiadają wycięcie na aparat główny. Niestety nie widać dolnej krawędzi. Spodziewamy się na niej portu USB Typu C oraz slotu na pióro S-Pen.

AKTUALIZACJA 13.10.2021

Samsung Galaxy S22 Ultra z podwójną wyspą z aparatami?

Na przestrzeni ostatnich tygodni do sieci trafiło mnóstwo przecieków dotyczących Samsunga Galaxy S22 Ultra. Najdroższy przedstawiciel serii Galaxy S22 ma otrzymać mnóstwo elementów, które znane są z modeli Galaxy Note.

Galaxy S22 Ultra według projektu LetsGoDigital Źródło: nl.letsgodigital.org

Rendery i wizualizacje, które znajdziemy w sieci wyróżniają się obecnością nietypowej obudowy obiektywów. Ma ona nieregularny kształt, który przypomina nieco literę P.

Po upublicznieniu pierwszych zdjęć Ice Universe przekazał, że Samsung może zmienić wygląd wyspy z aparatami, aby upodobnić Galaxy S22 do Galaxy Note 10+.

Galaxy S22 Ultra według projektu LetsGoDigital Źródło: nl.letsgodigital.org Plecki Samsunga Galaxy Note 10 Źródło: samsung.com

Portal LetsGoDigital przygotował zdjęcia poglądowe w oparciu o najnowsze informacje. Widoczny na nich Galaxy S22 Ultra posiada wystająca wyspę aparatów w kształcie zaokrąglonego prostokąta. Moduł jest bardzo podobny do tego z Galaxy Note 10+. Dodatkowo obok znajduje się druga wyspa z dwoma dodatkowymi obiektywami. Element ten nie wystaje poza obrys obudowy.

AKTUALIZACJA 18.10.2021

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22+ z szerszymi wyświetlaczami bez ramek

Do sieci trafiły kolejne przecieki dotyczące przyszłorocznych flagowców Samsunga. Tym razem do internetu przedostały się zdjęcia szkieł ochronnych dla Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Ich wygląd sugeruje lekkie zmiany w konstrukcji nadchodzących smartfonów.

Szkła ochronne dla serii Galaxy S21 oraz Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Najnowsze plotki zostały opublikowane przez Ice Universe i zdradzają wygląd panelu przedniego Galaxy S22 oraz Galaxy S22+.

Tańsze modele z rodziny Galaxy S22 otrzymają ekran z jeszcze mniejszymi ramkami. Dodatkowo głośnik do rozmów umieszczony będzie w szczelinie pomiędzy ekranem, a aluminiową ramką.

Nadchodzące flagowce Samsunga otrzymają również bardziej zaokrąglone krawędzie. Rozwiązanie to znamy między innymi z Galaxy S10. W końcu ramki okalające ekran w Samsungu Galaxy S22 będą miały identyczną szerokość.

AKTUALIZACJA 20.10.2021

Bazowy Galaxy S22 jak Galaxy S10e, Galaxy S22 Pro zamiast Galaxy S22+ i topowy Galaxy S22 Ultra!

Najnowsze informacje poruszają kwestię wymiarów oraz kształtu obudowy nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Najnowszy przeciek rozpali wyobraźnie fanów kompaktowych flagowców z Androidem takich jak Galaxy S10e czy Asus Zenfone 8. Rozczarowani nie będą również fani serii Galaxy Note.

Plotka potwierdza istnienie trzech smartfonów z rodziny Galaxy S22. Pojawia się jednak nowe nazewnictwo. Okazuje się, że zamiast pośredniego Galaxy S22+ na rynku może pojawić się smartfon o nazwie Galaxy S22 Pro.

Z informacji przekazanych na portalu społecznościowym Weibo wynika, że Galaxy S22 będzie jeszcze mniejszy od bazowego Galaxy S21. Samsung tym ruchem chce zadowolić konsumentów szukających kompaktowego flagowca. Koreańczycy z pewnością liczą także, że odbiorą firmie Apple klientów chętnych na zakup iPhone'a 12/13 mini oraz SE.

Samsung Galaxy S22 otrzyma obudowę o wymiarach 145,98 mm x 70,56 mm x 7,65 mm. Urządzenie będzie nieco większe od Galaxy S10e, którego wymiary zewnętrzne wynoszą odpowiednio 142,2 mm x 69,9 mm x 7,9 mm.

Galaxy S22 przy minimalnym zwiększeniu rozmiarów obudowy ma zaoferować ekran większy o 0,36 cala. Zmiana możliwa jest dzięki dalszej minimalizacji rozmiarów ramek wokół wyświetlacza.

Bazowy model Galaxy S22 na być mniejszy od konkurentów - Sony Xperii 5 III oraz Asusa Zenfone 8.

Dodatkowo do internetu trafiły wizualizacje, które ukazują wymiary poszczególnych modeli na wizualizacji. Widać na nich, że Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ (lub Galaxy S22 Pro) otrzymają inny kształt obudowy niż Galaxy S22 Ultra. Tańsze modele wyglądać będą jak smartfony z rodziny Galaxy S21.

Wymiary modeli z rodziny Galaxy S22 Źródło: weibo.cn

Topowy przedstawiciel serii upodobni się do Galaxy Note 20 Ultra. Na renderach wyraźnie zaznaczono obecność portu na pióro S-Pen. Element ten do złudzenia przypomina złącze słuchawkowe Jack. Niestety na jego powrót nie możemy liczyć.

Wymiary Galaxy S22 Ultra Źródło: weibo.cn

AKTUALIZACJA 22.10.2021

Galaxy S22 Ultra z aluminiowym tyłem?

Czasy kiedy smartfony z aluminiowymi pleckami były popularne minęły co najmniej kilka lat temu. Rozwiązanie to przestało być stosowane, ponieważ uniemożliwia ładowanie bezprzewodowe. Dodatkowo aluminium jest nieprzyjemnie zimne w zimę oraz gorące w lato.

Plecki Galaxy S22 Ultra Źródło: slashleaks.com

Producenci elektroniki przerzucili się na szklane plecki, a aluminium często wykorzystywane jest do budowy ramek i przycisków. Dlaczego zatem do sieci trafiło zdjęcie aluminiowych plecków Samsunga Galaxy S22 Ultra?

Odpowiedź jest prosta. Jakość zdjęcia jest niska, a to może oznaczać, że w praktyce plecki wykonane są z matowego szkła lub tworzywa sztucznego, które zostało już wykorzystane do budowy Galaxy S21 oraz Galaxy Note 20.

Samo zdjęcie potwierdza wygląd obudowy Galaxy S22 Ultra. Topowy przedstawiciel serii wyglądać będzie inaczej od tańszych braci. Samsung upodobni go do modeli z serii Galaxy Note. Całość uzupełni obecność pióra S-Pen, które schowamy w obudowie. W przyszłorocznym modelu rysik powinien być elementem wyposażenia standardowego.

AKTUALIZACJA 25.10.2021

Wszystkie modele Galaxy S22 zadebiutują w dwóch wersjach różniących się procesorem

Samsung wielkimi krokami zbliża się do premiery nowych smartfonów na przyszły rok. W związku z przygotowaniami do sieci przedostaje się oraz więcej informacji na temat flagowych smartfonów z serii Galaxy S22. Klasycznie wiemy o nich tak dużo, że niedługo prezentacja będzie jedynie formalnością.

Niestandardowo w tym roku większość konsumentów zamiast modeli z procesorami Qualcomm Snapdragon oczekuje debiutu konfiguracji wyposażonych w autorskie procesory Samsung Exynos. Chodzi oczywiście o nowy procesor Exynos 2200, który jako pierwszy w historii otrzyma układ graficzny rDNA opracowany we współpracy z firmą AMD.

Kooperacja z AMD ma zapewnić Samsungowi przewagę w kwestii wydajności graficznej. Oznacza to, że Galaxy S22 może być najlepszym wyborem dla fanów mobilnych rozgrywek.

Max Weinbach z Android Police potwierdził istnienie Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra w wersjach z procesorami Qualcomm Snpadragon 898 oraz Exynos 2200.

W Europie z pewnością otrzymamy model wyposażone w układ firmy Samsung. Co ciekawe aktualnie Amerykanie, którzy zawsze otrzymywali wydajniejsze modele z procesorami Snapdragon również chcieliby uzyskać modele z Exynosem 2200 i grafiką od AMD. Po kilku latach sytuacja odwróciła się. W Polsce sprzedawane będą wydajniejsze modele Galaxy S22.

Galaxy S22 Ultra z 45 W ładowaniem przewodowym

Samsung zaczął mocno odstawać od konkurencji w kwestii mocy i prędkości ładowania swoich urządzeń. Aktualnie Koreańczycy ścigają się już praktycznie tylko z Apple, które nadal stosuje 18 W ładowanie przewodowe wprowadzone na rynek w 2017 roku.

Flagowe modele nie bez powodu posiadają wolniejszy system ładowania. Samsung boi się ponownych problemów, z którymi borykano się w 2016 roku po wprowadzeniu na rynek wadliwych akumulatorów.

Według ostatniego przecieku Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma spore ogniwo o pojemności 5000 mAh. Na pokładzie znajdzie się również 45 W system ładowania przewodowego znany z Galaxy Note 10+. Rozwiązanie to pozwoli naładować telefon od 0 do 70% w czasie około 35 minut.

Identyczny akumulator oraz parametry ładowania obecne są w Galaxy S20 Ultra z początku 2020 roku. Z niewiadomych względów tegoroczny Galaxy S21 Ultra posiada zaledwie 25 W ładowanie przewodowe.

AKTUALIZACJA 26.10.2021

Galaxy S22 z nową wersję kolorystyczną znaną z iPhone'a

Samsung może wprowadzić na rynek swoje flagowe modele na 2022 rok z nową wersją kolorystyczną. W zasadzie nie jest ona do końca nowa - Apple stosowało ją w przypadku iPhone'a 11 Pro oraz iPhone'a 11 Pro Max.

Według portalu GalaxyClub Koreańczycy przygotują się do wprowadzenia flagowego Galaxy S22 Ultra w kolorze Phantom Green. Mowa o ciemnej zieleni. Odcień ten został już wykorzystany w sierpniu 2021 roku podczas premiery Galaxy Z Fold 3 5G.

Limitowana wersja Galaxy S22 Ultra powinna otrzymać matowe plecki w kolorze zielonym. W chwili obecnej nie posiadamy zdjęć ani wizualizacji Galaxy S22 Ultra w nowym odcieniu. Posiłkować możemy się Samsungiem Galaxy Z Fold 3 5G w kolorze Phantom Green.

Galaxy Z Fold 3 5G w kolorze Phantom Green Źródło: gizchina.com

Szkła na ekran zdradzają wygląd panelu przedniego Galaxy S22 Ultra

Do sieci trafił kolejny przeciek ze zdjęciami szkieł ochronnych na ekran dla modeli z rodziny Galaxy S22. Tym razem mowa o modelu Galaxy S22 Ultra.

Szkło na ekran dla Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: Ice Universe

Ochraniacz ekranu potwierdza obecność kanciastej obudowy znanej już doskonale z modeli z serii Galaxy Note. Samsung zamierza zrobić ukłon w stronę fanów Galaxy Note stosując identyczne kształty w Galaxy S22 Ultra. Wykorzystanie tego typu konstrukcji pozwoli na schowanie wewnątrz obudowy pióra S-Pen.

Zdjęcia, które trafiły do sieci pozwalają sądzić, że Galaxy S22 Ultra nie otrzyma symetrycznych ramek okalających ekran. Górna oraz dolna ramka są zauważalnie grubsze od dolnych.

Galaxy S22 i Galaxy S22+ jak iPhone 13?

O wyglądzie nadchodzących flagowców Samsunga wypowiedział się Ice Universe, który zazwyczaj przekazuje wiarygodne informacje o nadchodzących produktach koreańskiego producenta. Według niego tańsze modele Galaxy S22 i Galaxy S22+ wyglądać będą jak iPhone 13.

Największą różnicą ma być brak wycięcia w ekranie, które jest charakterystyczne dla smartfonów Apple. Podobieństwo do iPhone'a 13 sugeruje obecność całkowicie płaskiego panelu przedniego oraz symetrycznych ramek okalających ekran.

Możliwe, że Samsung zrezygnuje również z obłej ramki łączącej panel przedni z tylnym. Przeciek o płaskich bokach Galaxy S22 jest sprzeczny z wcześniejszymi plotkami, renderami, makietami oraz wycięciami.

Galaxy S22 - poznaliśmy szczegóły dotyczące aparatu w modelu Ultra

Ice Universe przedstawił również szczegółową specyfikację techniczną aparatów, które znajdą zastosowanie w najdroższym modelu Galaxy S22 Ultra.

Samsung zastosuje 108 MP aparat główny. Będzie to zmodyfikowany sensor Samsung HM3 1/1,33" z pojedynczymi pikselami o wielkości 0,8 um, przesłoną f/1,8 oraz polu widzenia 85 stopni.

Galaxy S22 Ultra otrzyma obiektyw ultraszerokokątny od Sony. Będzie to 12 MP matryca 1/2,55" z pojedynczymi pikselami o wielkości 1,4 um, przysłoną f/2,2 oraz polem widzenia 120 stopni.

Całość uzupełnią dwie matryce o rozdzielczości 10 MP. Będą to nowe sensory produkowane przez Sony. Mowa o aparatach z 3-krotnym oraz 10-krotnym zoomem optycznym.

AKTUALIZACJA 29.10.2021

Przedsprzedaż Samsunga Galaxy S22 ruszy na początku lutego 2022 roku!

Do sieci trafiły szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia na rynek smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Jon Prosser przekazał, że Samsung nie zrezygnuje z Galaxy S21 FE i jednocześnie zdradził datę premiery Galaxy S22.

Flagowe modele koreańskiego producenta na 2022 rok pojawią się na rynku w lutym 2022 roku.

Według informacji z łańcucha dostaw Samsung ma zamiar rozpocząć przedsprzedaż smartfonów w szóstym tygodniu 2022 roku. Oznacza to, że Samsunga Galaxy S22 zamówimy w okolicach 7 lutego 2022 roku.

Aktualnie nie znamy jeszcze dokładnego dnia, w którym Galaxy S22 trafi do przedsprzedaży. Prawdopodobnie sztywna data nie została jeszcze ustalona.

Samsung Galaxy S22 Ultra z najjaśniejszym ekranem na świecie

Topowy przedstawiciel serii Galaxy S22 może pobić światowy rekord. Chodzi o jasność wyświetlacza. Wszystko wskazuje na to, że Samsung zamierza wykorzystać najnowsze technologie z zakresu budowy wyświetlaczy AMOLED jakie dostępne są na rynku.

Galaxy S22 Ultra nie będzie pierwszym flagowcem Samsunga, który pobije ten rekord. Już wcześniej poprzednie generacje oferowały ekrany, które były jaśniejsze od konkurencji.

Według ostatniej plotki na Twitterze Galaxy S22 Ultra pobił rekord jasności wyświetlacza. Przypuszczalnie testy odbyły się w wewnętrznych laboratoriach firmy Samsung.

Flagowy Samsung na 2022 rok powinien otrzymać ekran AMOLED o przekątnej 6,5-6,6 cala. Będzie to panel ze 120 Hz częstotliwością odświeżania i VRR.

AKTUALIZACJA 2.11.2021

Zmiany wizualne Galaxy S22 i Galaxy S22+ na filmie wideo

Kolejne źródła potwierdzają, że w przyszłym roku widoczne będzie rozróżnienie na tańsze flagowce - Galaxy S22 i Galaxy S22+ oraz topowy model Galaxy S22 Ultra. Ten ostatni będzie tak naprawdę smartfonem przynależącym do rodziny Galaxy Note, ale sprzedawanym jako Galaxy S.

Samsungi Galaxy S22 i Galaxy S22+ czerpać będą wygląd z aktualnie sprzedawanych modeli Galaxy S21 i Galaxy S21+. W przeciwieństwie do Galaxy S22 Ultra, tańsze modele otrzymają zaokrągloną konstrukcję oraz wyspę z aparatami wystającą z aluminiowej ramki.

Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ zachowają pionową obudowę obiektywów. Panel przedni będzie całkowicie płaski.

Bazowy Galaxy S22 będzie najmniejszym flagowcem Samsunga od czasów Galaxy S10e. Urządzenie otrzyma ekran OLED o przekątnej 6,06 cala i rozdzielczości Full HD+. Większy model również będzie nieco mniejszy od poprzednika. Przekątna zmaleje z 6,67 cala do 6,55 cala.

Wszystkie zmiany stylistyczne przedstawiono na filmiku, który trafił na YouTube. Został on udostępniony przez portal LetsGoDigital.

Samsung Galaxy S22 trafił do masowej produkcji!

Według najnowszego raportu portalu WinFuture Samsung wprowadził już do masowej produkcji podzespoły do przyszłorocznych flagowców z rodziny Galaxy S22.

Jeżeli plotka ta jest prawdziwa, nie powinniśmy spodziewać się już drastycznych zmian w wyglądzie i specyfikacji technicznej Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra.

Zgodnie z raportem Samsung kładzie największy nacisk na produkcję topowego modelu Galaxy S22 Ultra.

Koreańczycy planują wyprodukować odpowiednią ilość urządzeń nie zważając na problemy z dostępem do półprzewodników. Czy plan się powiedzie? Tego dowiemy się na początku przyszłego roku.

AKTUALIZACJA 3.11.2021

Galaxy S22 Ultra z mniejszymi zagięciami niż w Note 20 Ultra

Wszystko wskazuje na to, że Galaxy S22 Ultra będzie modelem stworzonym dla konsumentów korzystających z Galaxy Note 20 Ultra. Nadal najnowszy przedstawiciel serii Galaxy Note, która powoli wycofywana jest z rynku stanowi dla inżynierów bazę do projektowania topowego Galaxy S22.

Zagięty ekran Samsunga Galaxy Note 20 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na szczęście producent zauważył niektóre niedociągnięcia Galaxy Note 20 Ultra i planuje wyeliminować je w Galaxy S22 Ultra. Mowa między innymi o bardzo mocnych zagięciach na krawędziach ekranu. Ten zabieg stylistyczny poprawia wygląd urządzenia, ale znacząco pogarsza czytelność w świetle słonecznym oraz powoduje, że ekran jest łatwiejszy do uszkodzenia.

Samsung po kilku latach stopniowo wycofuje się z zagiętych ekranów. Element ten stosowany jest obecnie jedynie w najdroższych smartfonach. Podstawowe wersje Galaxy S ponownie posiadają całkowicie płaski panel przedni. Jest to zgodne z aktualną modą panującą na rynku.

Według Ice universe Samsung Galaxy S22 Ultra zaoferuje ekran o znacznie mniejszym stopniu zagięcia niż w Galaxy Note 20 Ultra. Wspomina on o wyglądzie podobnym do Galaxy Note 10+ z sierpnia 2021 roku.

Z wcześniejszych raportów wiemy, że Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają całkowicie płaski ekran.

AKTUALIZACJA 4.11.2021

Do sieci trafiają opcje kolorystyczne Galaxy S22

Wszystko wskazuje na to, że prace nad Galaxy S22 dobiegają końca. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie masowa produkcja smartfonów rozpocznie się w grudniu 2021 roku.

Do sieci trafiły właśnie informacje dotyczące wersji kolorystycznych poszczególnych modeli z rodziny Galaxy S22.

Wersje kolorystyczne Galaxy S21 Źródło: samsung.com

Samsung ponownie wykorzysta inne warianty kolorystyczne dla tańszych Galaxy S22/Galaxy S22+ oraz najdroższego Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ kupimy w kolorze czarnym, zielonym, różowym, złotym oraz białym. Galaxy S22 Ultra sprzedawany będzie w nieco bardziej stonowanych wersjach - czarnej, ciemno-czerwonej, zielonej oraz białej.

Mowa jedynie o klasycznych wersjach kolorystycznych, które powinny pojawić się w sprzedaży na całym świecie. Samsung ma w zwyczaju produkowanie limitowanych edycji swoich flagowych smartfonów, które sprzedawane są jedynie na wybranych rynkach.

Samsung od pewnego czasu produkuje już podzespoły do modeli z serii Galaxy S22. Masowa produkcja smartfonów powinna rozpocząć się w pierwszym tygodniu grudnia. Data ta potwierdza lutową premierę nowych modeli.

W ubiegłym roku Galaxy S21 trafił do produkcji na przełomie października i listopada 2020 roku, a premiera rynkowa odbyła się na początku stycznia 2021 roku.

AKTUALIZACJA 5.11.2021

Samsung Galaxy S22 Ultra - kolejne plotki o 108 MP aparacie

Samsung zamierza kontynuować tradycję. Nadchodzący Galaxy S22 Ultra również otrzyma 108 MP aparat główny. Co ważne matryca ma być zauważalnie lepsza od tej znanej z Galaxy S21 Ultra.

Ice Universe ujawnił kolejne plotki dotyczące Galaxy S22 Ultra. Po raz kolejny można dojść do wniosku, że smartfon ten będzie bardzo podobny do Galaxy Note 20 Ultra.

W dwóch niewielkich tweetach dowiedzieliśmy się o nowym aparacie nadchodzącego flagowca. Samsung może zastosować matrycę ISOCELL HM4 lub ISOCELL HM5. Koreańczycy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji, ale od wprowadzenia na rynek sensora ISOCELL HM3 z Galaxy S21 Ultra minął już prawie rok.

Ice Universe sugeruje, że 108 MP aparat nadchodzącego Galaxy S22 Ultra otrzyma zauważalnie lepszą matrycę, która pozwoli na przechwycenie większej ilości szczegółów. Informacja ta pozwala sądzić, że poprawi się także działanie zoomu hybrydowego, z którego słyną flagowe Galaxy S z dopiskiem Ultra w nazwie.

AKTUALIZACJA 9.11.2021

Do sieci trafiają pierwsze zdjęcia działajacego Galaxy S22 Ultra!

Po internecie krążą pierwsze zdjęcia działającego prototypu Samsunga Galaxy S22 Ultra. Jak wygląda nadchodzący smartfon?

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: frontpagetech.com Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: frontpagetech.com

Fotografie nadchodzącego Galaxy S22 w topowej odmianie Ultra udostępnił portal FrontPageTech.

Jon Prosser pochwalił się kilkoma fotografiami prototypowego egzemplarza Galaxy S22 Ultra. Co istotne mowa o w pełni działającym smartfonie z zainstalowanym Androidem 12 i nakładką One UI 4.0.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: frontpagetech.com Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: frontpagetech.com

Urządzenie na pierwszy rzut oka można pomylić z Galaxy Note 20 Ultra. Wbrew niektórym przeciekom smartfon otrzymał lekko zaokrąglony ekran. Na spodzie widoczne jest gniazdo na pióro S-Pen.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: frontpagetech.com

Tylny panel wykonano z matowego szkła. Zabrakło dużej wyspy z aparatami. Każdy aparat posiada niezależną obudowę. Na pleckach znajdziemy 108 MP aparat główny, 10 MP teleobiektyw z 3-krotnym przybliżeniem, 10 MP teleobiektyw z 10-krotnym przybliżeniem oraz 12 MP aparat ultraszerokokątny.

Znamy datę premiery procesora Exynos 2200

Samsung pochwalił się właśnie w mediach społecznościowych nadchodzącym wydarzeniem. Z dużym prawdopodobieństwiem możemy założyć, że mowa o prezentacji procesora Exynos 2200, który trafi do smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Za pośrednictwem konta samsungexynos na Instagramie zapowiedziano nową premierę na 19 listopada 2021 roku. Samsung zdradza, że mowa o grach mobilnych. Wiemy już, że Exynos 2200 otrzyma układ graficzny od firmy AMD, więc wszystko wskazuje na fakt, że mowa o prezentacji procesora nowej generacji.

Wpis sugerujący listopadową premierę procesora Exynos

Exynos 2200 ma być pierwszym procesorem mobilnym z obsługą technologii ray tracingu.

Część osób podchodzi bardziej sceptycznie do listopadowej premiery Exynosa 2200. Możliwe, że zamiast niego zobaczymy Exynosa 1250 - przystępny cenowo układ do średniaków.

Biorąc pod uwagę aktualne problemy z dostępnością chipów nie zdziwi nas wcześniejsza premiera procesora Exynos 2200.

Samsung Galaxy S22 bez procesora Exynos 2200?

Były pracownik Samsunga poddaje w wątpliwość zastosowanie procesorów Exynos 2200 w nadchodzących smartfonach z rodziny Galaxy S22. Według niego Samsung może sięgnąć po procesory Qualcomm Snapdragon 898 i wprowadzić jedną wersję Galaxy S22 niezależnie od rynku, na który trafi smartfon.

Zmiany te mają być powiązane z problemami z dostępnością chipów.

Według Super Roader tylko zdaje nam się, że o Galaxy S22 wiemy już wszystko. Samsung może zaskoczyć nas na początku roku i zdecydować się na wprowadzenie na rynek jedynie modeli z procesorami Qualcomm Snapdragon 898.

Jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, Samsung zdecyduje się na produkcję jedynie modeli z procesorami Qualcomm Snapdragon po raz pierwszy od ośmiu lat.

Super Roader dodaje, że Samsungowi łatwiej będzie zakupić procesory od Qualcomma, niż w obecnej sytuacji zajmować się produkcją autorskich układów Exynos 2200 połączonych z kartami graficznymi od AMD.

Wiadomość ta nie została w żaden sposób potwierdzona i powinniśmy traktować ją z przymrużeniem oka. Wydaje się, że Samsung produkuje już chipy Exynos 2200, a smartfony Galaxy S22 trafią do masowej produkcji w ciągu kilku tygodni. Zmiany na tym etapie są już mało prawdopodobne.

Jon Prosser potwierdza datę premiery Galaxy S22

Jon Prosser, który za pośrednictwem portalu FrontPageTech udostępnił pierwsze zdjęcia działającego prototypu Galaxy S22 Ultra, potwierdził również datę premiery nadchodzących smartfonów Samsunga.

Najnowszy raport przekazuje szczegółowe informacje dotyczące premiery Galaxy S22.

Smartfony zostaną zaprezentowane 8 lutego o godzinie 10:00 AM czasu ET (16:00 czasu lokalnego w Polsce). Pierwsze urządzenia trafią do klientów po 10 dniach - 18 lutego 2021 roku (piątek).

AKTUALIZACJA 10.11.2021

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22+ nie otrzymają lepszej kamerki do selfie

Ostatnimi czasy trudno o kolejny dzień bez plotek dotyczących flagowych smartfonów Samsunga. Najnowszy raport portalu GalaxyClub.nl sugeruje, że Galaxy S22 oraz Galaxy S22+ otrzymają 10 MP aparat do selfie. Ma to być sensor bardzo podobny do tego stosowanego w Galaxy S21, Galaxy S20, a nawet Galaxy S10 z 2019 roku.

Aparaty Samsunga Galaxy S21 Źródło: PCWorld.com

W przeciwieństwie do topowego Galaxy S22 Ultra, tańsze modele nie otrzymają 40 MP aparatu przedniego. Zamiast niego na pokład trafi prawdopodobnie aparat wprost przeniesiony z Galaxy S21. Element ten pomoże ograniczyć koszty produkcji tańszych smartfonów z serii Galaxy S. Otrzymają one za to nowy, 50 MP aparat główny oraz 10 MP teleobiektyw z 3-krotnym zoomem. Te matryce projektowane są specjalnie z myślą o Galaxy S22 i Galaxy S22+.

AKTUALIZACJA 12.11.2021

Exynos 2200 o 30% wydajniejszy od Exynosa 2100 z Galaxy S21

Samsung przygotowuje się do prezentacji procesora Exynos 2200. Będzie to pierwszy układ powstały we współpracy z firmą AMD, która zintegrowała z nim autorską kartę graficzną opartą na architekturze RDNA 2. Podobne rozwiązanie wykorzystano w najnowszych konsolach PS5 i Xbox One Series S/X oraz nowoczesnych laptopach.

Pierwszymi smartfonami z układem Exynos 2200 będzie flagowe modele Galaxy S22. Do sieci trafiły właśnie wyniki testów syntetycznych oraz porównanie z układem Exynos 2100 z Galaxy S21.

Układ graficzny AMD będzie kluczową nowością w Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

@FrontTron podzielił się dokładnymi rezultatami. Okazuje się, że w szczytowym momencie Exynos 2200 jest 31-34% szybszy od Exynosa 2100. Podczas stałego obciążenia możemy liczyć na wzrost wydajności o 17-20%.

Warto zaznaczyć, że mówimy o przedprodukcyjnym egzemplarzu testowym. Wydajność procesora może jeszcze nieznacznie wzrosnąć.

Aktualnie brakuje jeszcze porównania do nadchodzącego procesora Qualcomm Snapdragon 898.

Ceny Galaxy S22 wyciekły do sieci!

Do sieci wyciekły właśnie sugerowane ceny detaliczne smartfonów z serii Galaxy S22. Niestety zgodnie z wcześniejszymi przeciekami jest drożej, niż w przypadku Galaxy S21.

Cena Galaxy S21

Ceny poszczególnych modeli nie różnią się zbytnio od serii Galaxy S21, ale nie obeszło się bez podwyżek.

Bazowy Galaxy S22 kosztować będzie 799 dolarów (o 50 dolarów więcej, niż Galaxy S21). Za pośredni model Galaxy S22 Plus zapłacimy 999 dolarów. Ceny flagowego Galaxy S22 Ultra startować będą z pułapu 1199 dolarów.

Ceny są wyższe, ale bardzo możliwe, że podstawowe konfiguracje Galaxy S22 Plus oraz Galaxy S22 Ultra otrzymają 256 GB wbudowanej pamięci masowej w bazowych konfiguracjach. Aktualnie smartfony z serii Galaxy S21 niezależnie od wybranego modelu mają 128 GB wbudowanej pamięci na pliki.

AKTUALIZACJA 15.11.2021

Galaxy S22+ z procesorem Snapdragon 898 odnaleziony w bazie Geekbench

Baza danych popularnego testu syntetycznego Geekbench wielokrotnie jest idealnym źródłem informacji o nadchodzących urządzenia, które nie trafiły jeszcze do sprzedaży.

Na stronach internetowych Geekbench znaleziono wpis dotyczący Samsunga Galaxy S22+ w wersji z procesorem Qualcomm Snapdragon 898. Jak telefon wypadł w testach?

Baza danych Geekbench zdradza częściową specyfikację techniczną modelu SM-S906U. Mowa o Galaxy S22+ wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 898. Chip wyposażono w cztery rdzenie pracujące z częstotliwością 1,79 Ghz, trzy rdzenie taktowane 2,5 GHz oraz jeden wydajny rdzeń o taktowaniu 3 GHz.

Wyniki zarejestrowane przez Galaxy S22 Plus z procesorem Snapdragon 898 Źródło: gizmochina.com

Telefon posiada 8 GB pamięci operacyjnej i pracuje pod kontrolą Androida 12. Urządzenie zdobyło 1163 punkty w teście jednowątkowym oraz 2728 punktów w teście wielowątkowym.

Samsung Galaxy S22 z procesorem Qualcomm Snapdragon 898 sprzedawany będzie w Stanach Zjednoczonych, Azji oraz Afryce. Na pozostałych rynkach kupimy modele wyposażone w układ Exynos 2200 z kartą graficzną AMD Radeon.

AKTUALIZACJA 18.11.2021

Około 50% Samsungów Galaxy S22 z procesorem Qualcomm Snapdragon

W związku z trwającym niedoborem półprzewodników proporcje produkcji poszczególnych wariantów Samsunga Galaxy S22 mogą ulec zmianie.

Samsung w celu uniknięcia problemów z dostępnością może porzucić swoją strategię produkowania modeli z procesorami Snapdraogn jedynie na kilka rynków. Za takim obrotem sprawy stoi również procesor Exynos 2200 z wbudowanym układem graficznym zaprojektowanym przez AMD.

Na wydarzeniu Qualcomm Investor Day prezes Qualcomm przekazał nowe informacje dotyczące współpracy z największymi procesorami. Według Cristiano Amon chipsety z rodziny Qualcomm Snapdragon mają znaleźć się w 40-50% wyprodukowanych w 2022 roku smartfonów Samsung Galaxy S.

Większość procesorów trafi oczywiście do flagowej serii Galaxy S22. Urządzenia te otrzymają chip Qualcomm Snapdragon 898.

Możliwe, że Qualcomm bierze pod uwagę również nadchodzącego Samsunga Galaxy S21 FE, który finalnie powinien zadebiutować na rynku w pierwszym kwartale 2022 roku. Urządzenie to może otrzymać układ Qualcomm Snapdragon 888.

W dalszym ciągu nie wiadomo czy modele z procesorami Qualcomm Snapdragon trafią do sprzedaży w Polsce.

Galaxy S22 Ultra ponownie przetestowany. Jakie osiągnął wyniki?

Do sieci po raz kolejny wyciekły wyniki testów syntetycznych Samsunga Galaxy S22. Tym razem mowa o Galaxy S22 Ultra o numerze modelu SM-S908B. Smartfon ten posiada procesor s5e9925. Prawdopodobnie jest to nazwa kodowa układu znanego nam jako Exynos 2200.

Samsung Galaxy S22 Ultra z procesorem Exynos 2200 w teście Geekbench 5 osiągnął 691 punktów w próbie jednowątkowej oraz 2167 punktów w próbie wielowątkowej. Smartfon jest zauważalnie wolniejszy od iPhone'a 13. Smartfon Apple z procesorem Apple A15 osiągnął odpowiednio 1732 i 4685 punktów. Musimy jednak pamiętać, że przetestowany Galaxy S22 Ultra to smartfon będący próbką inżynieryjną, która pracuje pod kontrolą nieukończonego systemu operacyjnego.

Z bazy danych Geekbench wynika, że Galaxy S22 Ultra sprzedawany będzie w wersjach z 8 GB i 12 GB pamięci operacyjnej. Topowy model otrzyma 512 GB wbudowanej pamięci masowej.

AKTUALIZACJA 29.11.2021

Kolejne szkła ochronne dla Galaxy S22 trafiają do sieci

Do internetu trafiły kolejne zdjęcia ze szkłami ochronnymi dla smartfonów z rodziny Galaxy S22. Tym razem wszystkie akcesoria umieszczono na jednym zdjęciu, co pozwala na porównanie ich rozmiarów.

Szkła ochronne dla Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Nowy zestaw zdjęć szkieł ochronnych dla modeli z serii Galaxy S22 potwierdza wcześniejsze przypuszczenia. Największy Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma bardziej kanciastą obudowę z lekko zagiętymi krawędziami. Smartfon swoim wyglądem bardzo przypominać będzie model Galaxy Note 20 Ultra.

Szkła ochronne dla Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Każdy szkło posiada bardzo niewielkie ramki oraz wycięcie na kamerkę do selfie, która znajdować się będzie w środkowej części ekranu pod głośnikiem do rozmów.

Tańsze modele Galaxy S22 i Galaxy S22+ otrzymają wygląd bardzo podobny do serii Galaxy S21. Szkła ochronne są całkowicie płaskie i posiadają zaokrąglone krawędzie. Oba modele są zauważalnie mniejsze od Galaxy S22 Ultra.

Szkło ochronne dla Galaxy S22+ Źródło: gsmarena.com

Samsung Galaxy S22 Ultra otrzyma zakrzywiony ekran, ale jego krzywizna jest znacznie bardziej delikatniejsza niż w przypadku Galaxy Note 20.

Szkło ochronne dla Galaxy S22 Ultra Źródło: gsmarena.com

AKTUALIZACJA 30.11.2021

Samsung od niespełna dwóch lat stosuje w swoich smartfonach z rodziny Galaxy S różne aparaty. Topowe modele z dopiskiem Ultra, które są zauważalnie droższe od podstawowych konfiguracji oferują zauważalnie lepsze aparaty. Nie inaczej będzie w tym roku, ale Koreańczycy planują znacząco zmodyfikować obiektywy w modelach Galaxy S22 oraz Galaxy S22+.

Obudowy obiektywów smartfonów z rodziny Galaxy S22 Źródło: phonearena.com

Ice Universe opublikował na Twitterze specyfikację techniczną aparatów, które trafią do modeli Galaxy S22 oraz Galaxy S22+. Ponownie smartfony te otrzymają identyczne matryce. Galaxy S22+ nadal będzie większą wersją Galaxy S22. Jedynymi różnicami będzie przekątna ekranu oraz pojemność baterii.

Według Ice Universe Samsung w końcu zaoferuje czujniki o większej rozdzielczości. Aparat główny otrzyma 50 MP sensor Samsung ISOCELL GN5 lub Sony IMX766. Mowa o aparacie 1/1.57 z przysłona f/1.8. Wielkość pojedynczego piksela wynosić będzie 1 um.

Aparat otrzyma funkcje Pixel Binning polegająca na łączeniu pikseli. Domyślnie fotografie wykonywane będą w rozdzielczości 12,5 MP.

Galaxy S22 i Galaxy S22+ otrzymają również 10 MP teleobiektyw, który pozwoli na wykonywanie zdjęć z zoomem optycznym w zakresie 1,1-3.0x. Zabraknie peryskopu znanego z Galaxy S20/S21 Ultra.

Samsung wykorzysta identyczny aparat ultraszerokokątny oraz kamerkę do selfie. Elementy te są wykorzystywane w serii Galaxy S od czasu premiery modeli Galaxy S20. Działanie to pozwala ograniczyć koszty produkcji podzespołów.

Samsung Galaxy S22 otrzymał certyfikaty niezbędne do wprowadzenia na rynek

Do sieci trafiły certyfikaty Samsunga Galaxy S22 wydane przez BIS (Bureau of Indian Standards). Dokumenty te są niezbędne, aby smartfony z rodziny Galaxy S22 mogły zostać wprowadzone do sprzedaży w Indiach.

Informacja o certyfikatach została upubliczniona przez Mukula Sharmę na Twitterze. Zauważył on na stronie BIS wpisy dotyczące modeli SM-S901E/DS i SM-S901B/DS. Literka E na końcu sugeruje obecność procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen1. Potwierdza to wcześniejsze plotki, które zakładały, że modele z procesorami firmy Qualcomm trafią do większej liczby krajów.

AKTUALIZACJA 2.12.2021

Samsung spodziewa się świetnej sprzedaży Galaxy S22

Zgodnie z najnowszymi informacjami z Korei Południowej przekazanych przez portal The Elec Samsung spodziewa się wysokiej sprzedaży nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Samsung Galaxy S21 Ultra Źródło: PCWorld.com

Celem Samsunga na 2022 rok jest osiągnięcie 21,9% udziału na globalnym rynku smartfonów. Koreańczycy uważają, że pandemia przeciągnie się na 2022 rok, co zwiększy sprzedaż smartfonów. Samsung zamierza skorzystać na całej sytuacji i zwiększyć sprzedaż swoich urządzeń.

Z danych przekazanych przez The Elec wynika, że w przyszłym roku Samsung chce sprzedaż 33 miliony smartfonów z rodziny Galaxy S22. Koreańczycy uważają, że sprzedanych zostanie aż 14 milionów egzemplarzy Galaxy S22, 8 milionów Galaxy S22+ oraz 11 milionów Galaxy S22 Ultra.

Samsung liczy, że przyszłoroczne smartfony z flagowej serii Galaxy S sprzedawać się będzie znacznie lepiej od modeli z rodzin Galaxy S20 i Galaxy S21.

AKTUALIZACJA 9.12.2021

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu dni plotki o Galaxy S22 nieco ucichły. Wszystko ze względu na oficjalny debiut procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 oraz planowane grudniowe premiery pierwszych flagowych smartfonów z Androidem na 2022 rok. Nie oznacza to jednak, że rozwój modeli z rodziny Galaxy S22 spowolnił. Samsung wielkimi krokami odlicza czas do lutowego wydarzenia Galaxy Unpacked i dokładnie analizuje ruchy konkurencji.

Po fali pierwszych smartfonów na 2022 rok nadejdzie czas na Galaxy S22, który ponownie otrzyma autorski układ Exynos, ale tym razem procesor ten ma być równie mocny i dopracowany jak chipy Qualcomma.

Do internetu trafiły nowe przewidywania dotyczące cen nadchodzących modeli. Z przecieku wiemy, że Galaxy S21 FE kosztować będzie 650 Euro. Oznacza to, że Samsung nie podniesie ceny względem Galaxy S20 FE z 2020 roku. Podobnie sytuacja wyglądać będzie w przypadku serii Galaxy S22.

Podstawowy Galaxy S22 kosztować będzie 850 Euro, co w Polsce powinno przełożyć się na 3899 zł.

AKTUALIZACJA 10.12.2021

Zgodnie z naszymi przewidywaniami po premierze procesora Qualocmm Snapdragon 8 Gen1 i prezentacji pierwszych flagowców z tymi układami do sieci trafiły nowe plotki o Galaxy S22.

Samsung Galaxy S22 - wyciekają wersje kolorystyczne i konfiguracje pamięciowe

Najnowszy przeciek dotyczący Samsungów Galaxy S22 porusza kwestię wersji kolorystycznych oraz pamięciowych poszczególnych modeli.

Za przeciekiem stroi @_snoopytech_, który przekazał do sieci dokładne dane dotyczące poszczególnych modeli z serii Galaxy S22.

Bazowy Samsung Galaxy S22 sprzedawany będzie w konfiguracji 8/128 GB oraz 8/256 GB. Do wyboru otrzymamy wersje w kolorze różowego złota, zieloną, czarną oraz białą.

Pośredni model Galaxy S22+ również otrzyma dwa warianty - 8/128 GB oraz 8/256 GB. Smartfon sprzedany będzie w identycznych kolorach - różowego złota, zielonym, czarnym oraz białym.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku najdroższego Galaxy S22 Ultra, który wyróżnia się obecnością lepszego aparatu, pióra S-Pen oraz jest spadkobiercom serii Galaxy Note. Urządzenie dostępne będzie w trzech wariantach - 12/128 GB, 12/256 GB oraz 16/512 GB. Po raz pierwszy Samsung zastosuje aż 16 GB RAMu w smartfonie. Telefon dostępny będzie w kolorze ciemnej czerwieni, czarnym oraz białym.

Pomimo dwóch lat przerwy od debiutu Galaxy S10+ Performance Edition Samsung w dalszym ciągu nie oferuje modeli z 1 TB pamięci masowej.

Galaxy S22 Ultra zadebiutuje jako Galaxy Note 22 Ultra?

Do sieci trafiają kolejne plotki, które sugerują, że Samsung powróci do produkcji modeli z rodziny Galaxy Note, a pierwszym smartfonem wprowadzonym na rynek po przerwie ma być Galaxy Note 22 Ultra znany nam jako Galaxy S22 Ultra.

Informacja ta została przekazana przez @FronTron na Twitterze. Niestety pomimo faktu, że Galaxy S22 Ultra w rzeczywistości bliżej do modeli Galaxy Note, zmiana nazewnictwa jest mało prawdopodobna. Samsung celowo zdecydował się na wycofanie z produkcji dwóch serii flagowych smartfonów.

AKTUALIZACJA 13.12.2021

Samsung Galaxy S22 Note trafia do bazy Geekbench

Do bazy popularnego testu syntetycznego Geekbench trafił wpis dotyczący urządzenia Samsung Galaxy S22 Note. Jak łatwo domyśleć się mowa o flagowym modelu Galaxy S22 Ultra, ale geneza nowej nazwy nie jest znana. Możliwe, że to błąd opisu lub eksperyment ze strony inżynierów Samsunga.

Pomijając zawiłą nazwę do Geekbencha trafił model na Stany Zjednoczone wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Smartfon otrzymał numer modelu SM-S908U. Nazwa kodowa urządzenia to taro. Co ciekawe testowy model wyposażono w zaledwie 8 GB pamięci operacyjnej. Z wcześniejszych przecieków wiemy, że Galaxy S22 Ultra otrzyma 12/16 GB RAMu.

Wpis dotyczący Galaxy S22 Ultra w Geekbench Źródło: Geekbench.com

Samsung Galaxy S22 Ultra zdobył 1219 punktów w teście jednowątkowym oraz 3154 punkty w teście wielowątkowym. To bardzo przeciętne rezultaty porównywalne do iPhone'a 11 z 2019 roku. Możliwe, że niskie wyniki zawdzięczamy prototypowej konstrukcji i niedokończonemu oprogramowaniu.

Samsung Galaxy S22 Ultra trafił na stronę certyfikacyjną FCC

Po tygodniowej przerwie na stronach FCC do Samsunga Galaxy S22 i Galaxy S22+ dołączył topowy model Galaxy S22 Ultra.

Smartfon na stronach FCC wyciekł razem z piórem S-Pen. Jakich informacji możemy dowiedzieć się z najnowszego przecieku?

Urządzenie otrzymało numer modelu SM-S908U. Dodatkowo wpis sugeruje, że ruszyła już jego masowa produkcja.

Z danych FCC wynika, że Galaxy S22 Ultra otrzyma szerokopasmowe LTE, łączność 5G NR, Wi-Fi 6, Bluetooth oraz NFC. Nie zabrakło również technologi ultra-wideband oraz obsługi ładowania bezprzewodowego. Pióro dołączone do Galaxy S22 Ultra zostało opisane jako EJ-PS908. Certyfikację przeszedł również pokrowiec z pokrywą LED o numerze modelu EF-NS908.

Samsung przez przypadek uruchomił stronę pomocy technicznej modeli z serii Galaxy S22!

Samsung oficjalnie potwierdził istnienie smartfonów z serii Galaxy S22. Koreańczycy po raz kolejny udostępnili stronę pomocy technicznej dla niezaprezentowanego jeszcze urządzenia. Wcześniej z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku Galaxy S21 FE.

Strony pomoc technicznej zostały uruchomione w Chinach i dotyczą modeli SM-S901U (Galaxy S22), SM-S906U (Galaxy S22+) oraz SM-S908U (Galaxy S22 Ultra).

Strona pomocy technicznej Galaxy S22 Ultra Źródło: androidheadlines.com

Niestety stroni internetowe nie zdradzają żadnych informacji o urządzeniach poza numerami modeli. Witryny są puste. Znajdują się na nich odnośniki do innych popularnych problemów technicznych ze smartfonami Samsunga.

Zdjęcia Galaxy S22 w sieci

Do internetu trafiły również nowe fotografie podstawowego modelu Galaxy S22. Znaleziono je na portalu społecznościowym Weibo. Urządzenie na pierwszy rzut oka wygląda jak Galaxy S21, ale Galaxy S22 zdradzają błyszczące plecki w kolorze czarnym i minimalnie przeprojektowana wyspa z aparatami.

Samsung Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Smartfon wykończono na wysoki połysk. Na fotografiach widać również kawałek ramki, która otrzymała minimalnie przeprojektowany kształt. Lampa błyskowa znajduje się nieopodal aparatów. Logo producenta umieszczono w dolnej części plecków.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Samsung Galaxy S22 może otrzymać 25 W ładowanie bezprzewodowe

Koreańczycy od czasu problemów z bateriami w Galaxy Note 7 odstają od konkurencji pod względem prędkości ładowania flagowych smartfonów. Samsung zdaje sobie z tego sprawę i konsekwentnie stawia na małe kroki do przodu. Niestety czasami zdarzają się również kroki wstecz. Mowa o wolniejszym ładowaniu w modelach Galaxy S20/Galaxy S21 względem Galaxy Note 10+.

Wizualizacja ładowarki EP-P2400 Źródło: xda-developers.com

Z najnowszych przecieków, które trafiły do sieci wynika, że Galaxy S22 może otrzymać szybsze ładowanie bezprzewodowe.

Do sieci trafiła ładowarka bezprzewodowa EP-P2400. Z danych certyfikacyjnych wynika, że pozwoli ona na ładowanie smartfonów z mocą 25 W. Dodatkowo urządzenie ma zadebiutować na rynku razem z Galaxy S22.

Informacje te pozwalają sugerować, że nowe modele otrzymają 25 W system ładowania przewodowego. Dla przypomnienia Galaxy S21 posiada 25 W ładowanie przewodowe oraz 15 W ładowanie bezprzewodowe.

Testy ładowarki EP-P2400 Źródło: xda-developers.com

Z informacji przekazanych przez FCC ładowarka testowana była z następującymi urządzeniami: Galaxy S21, Galaxy Note 10, Galaxy Buds Pro oraz Galaxy Watch 4. Maksymalna prędkość ładowania jaką osiągnięto to 15 W.

Spodziewamy się, że akcesorium zaprojektowano specjalnie dla smartfonów z serii Galaxy S22, które będą w stanie w pełni wykorzystać prędkość ładowania bezprzewodowego. Aktualnie Samsung nie posiada w portfolio smartfona, który pozwala na 25 W ładowanie bezprzewodowe.

AKTUALIZCJA 20.12.2021

Jeden ze sprzedawców z Wielkiej Brytanii przekazał informacje o oficjalnych akcesoriach dla smartfonów z rodziny Galaxy S22. Z przecieku dowiedzieliśmy się, że Samsung wprowadzi na rynek łącznie ponad 70 rodzajów pokrowców i etui oraz szkieł ochronnych na ekran dla Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra/Note.

Oficjalne pokrowce dla Galaxy S22 Źródło: BOX UK

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez BOX UK razem z rodziną Galaxy S22 na rynku pojawią się następujące pokrowce:

Clear Covers

Clear Standing Covers

Frame Covers

Gel Cases

Leather Covers

Protective Standing Covers

Silicone Covers (z oraz bez paska)

Smart Clear View Covers

Smart LED View Covers

Większość etui znamy z poprzednich smartfonów firmy Samsung. Nowością jest etui Gel Cases. Do wycieku dołączono zrzut ekranu z sugerowanymi cenami detalicznymi. Najtańsze akcesoria wyceniono na 6,99 funta brytyjskiego. Dodatkowo Koreańczycy zamierzają sprzedawać szkła ochronne na ekran.

Ceny dedykowanych akcesoriów Źródło: BOX UK

AKTUALIZACJA 21.12.2021

Samsung Galaxy S22 - każdy model otrzyma szklane plecki

Dobrą informacje dotyczącą jakości wykonania smartfonów z rodziny Galaxy S22 przekazał nam Ice Universe. Z najnowszego wpisu na Twitterze wynika, że każdy model z serii Galaxy S22 otrzyma plecki wykonane ze szkła.

Najwyraźniej Samsung po eksperymencie z Galaxy S21 wraca do wykonania premium w swoich flagowcach. Najtańsze modele Galaxy S21 oraz Galaxy Note 20 wyposażono w plecki wykonane z plastiku.

Plastikowy Samsung Galaxy S21 nie został najlepiej przyjęty na rynku. Konsumenci oraz recenzenci z całego świata uważają, że w tak drogim smartfonie nie powinniśmy otrzymywać plastikowej obudowy podatnej na zarysowania.

Samsung Galaxy S22 zadebiutuje na rynku z One UI 4.1

Flagowe modele z rodziny Galaxy S22 dostarczane będą z Androidem 12. Ta informacja nie ulega wątpliwością. Okazuje się jednak, że podobnie jak podczas premiery Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 Koreańczycy odświeżą nieco swoją nakładkę graficzną. Najnowsze telefony otrzymają One UI 4.1, które otrzyma kilka dodatkowych funkcji.

Aktualnie nie znamy szczegółowych informacji dotyczących odświeżonej wersji One UI. Wiemy jednak, że z pewnością pojawi się ona również na starszych modelach koreańskiego producenta.

AKTUALIZACJA 22.12.2021

Data premiery Samsunga Galaxy S22 zagrożona!

Najnowsze wieści dotyczące smartfonów z rodziny Galaxy S22 nie są optymistyczne. Zakładają bowiem, że Samsung boryka się z zerwanym łańcuchem dostaw, który może wpłynąć na opóźnienie debiutu rynkowego flagowych smartfonów.

Jon Prosser, który wcześniej przekazał dokładne informacje o datach premiery i wprowadzenia do sprzedaży nadchodzących urządzeń zaktualizował dziś harmonogram. Według niego premiera odbędzie się 9 lutego 2022 roku, co jest zgodne z wcześniejszymi przeciekami. Inaczej wygląda jednak data wprowadzenia urządzeń do sprzedaży. Samsung wydłuży przedsprzedaż, a pierwsze egzemplarze mają pojawić się u klientów dopiero 25 lutego 2022 roku. Oznacza to, że na chwilę obecną opóźnienie wynosi tydzień.

Mamy nadzieję, że do lutego 2022 roku nie dowiemy się o kolejnych problemach, które dodatków wydłużą czas oczekiwania na smartfony z rodziny Galaxy S22.

AKTUALIZACJA 23.12.2021

Kolejne zdjęcia Galaxy S22 w sieci

Do internetu trafiły kolejne zdjęcia Samsunga Galaxy S22 w pełnej krasie. Tym razem na jednej fotografii widoczne są wszystkie modele z serii w różnych wersjach kolorystycznych.

Rodzina Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Zdjęcia trafiły do sieci dzięki uprzejmości sklepu z akcesoriami z Wielkiej Brytanii - Mobile Fun.

Rodzina Galaxy S22 Źródło: gsmarena.com

Na zdjęciach widać, że Samsung Galaxy S22 Ultra posiada zupełnie inną bryłę obudowy podobną do tej znanej z modeli Galaxy Note.

Pojawiły się również zdjęcia porównujące Galaxy S22 Ultra z Galaxy S21 Ultra. Widać na nich, że nowy smartfon będzie jeszcze większy. Wszystko przez bardziej kanciastą obudowę.

Galaxy S22 Ultra i Galaxy S21 Ultra Źródło: gsmarena.com

Na ostatniej fotografii możemy podziwiać wszystkie modele Galaxy S Ultra - Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy S22 Ultra.

AKTUALIZACJA 03.01.2022

Kolejne zdjęcia Galaxy S22 pokazują urządzenie z każdej strony

Do sieci trafiły kolejne rendery prasowe Samsunga Galaxy S22. Tym razem mowa o wysokiej jakości zdjęciach, które pokazują nadchodzące smartfony niemalże z każdej strony. Fotografie pochodzą z dwóch niezależnych i sprawdzonych źródeł. Prawdopodobnie są to materiały, które zostaną przez Samsunga wykorzystane podczas prezentacji smartfonów w lutym 2022 roku.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: 91mobiles.com

Zdjęcia przedstawiają Galaxy S22 Ultra w kolorze czerwonym z wyjętym piórem S-Pen. Na renderach widać wystające aparaty. Potwierdza się również informacja o braku wyspy z aparatami. Konstrukcja telefonu jest kanciasta, ale Galaxy S22 Ultra posiada mocno zaoblone krawędzie, które mają poprawić chwyt.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: 91mobiles.com

Wszystkie przyciski umieszczono na prawej krawędzi urządzenia. Górna i dolna częśc ramki jest całkowicie płaska. Pióro S-Pen jest czarne, a jego górna część jest w kolorze urządzenia.

Do Internetu trafiły również zdjęcia klasycznego Galaxy S22 w kolorze zielonym.

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22 Ultra Źródło: 91mobiles.com

Smartfon ten w przeciwieństwie do droższego brata posiada klasyczną obudowę obiektywów. Samo urządzenie bardzo przypomina znanego nam Galaxy S21.

Samsung Galaxy S22 Źródło: 91mobiles.com

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy S20 Ultra Źródło: gsmarena.com

AKTUALIZACJA 04.01.2022

Do sieci trafiły kolejne wyniki testów syntetycznych zarejestrowane przez nadchodzące smartfony z rodziny Galaxy S22. Tym razem dotyczą one podstawowej konfiguracji najdroższego modelu Galaxy S22 Ultra. Smartfon ten otrzyma 8 GB pamięci operacyjnej. Będzie to krok wstecz, ponieważ dotychczasowe modele Ultra - Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra dostarczane były z co najmniej 12 GB pamięci operacyjnej.

Decyzja o wprowadzeniu na rynek 8 GB modelu Galaxy S22 Ultra nie jest znana. Możliwe, że chodzi o obniżenie ceny startowej tego modelu.

Wyniki zarejestrowane przez bazową konfigurację Galaxy S22 Ultra Źródło: wccftech.com

Podstawowa konfiguracja Galaxy S22 Ultra została przetestowana w teście syntetycznym Geekbench. Smartfon o numerze modelu SM-S908U otrzymał 1226 punktów w teście jednowątkowym oraz 3462 punkty w teście wielowątkowym. Wyniki są na poziomie iPhone'a 11 z 2019 roku i jednocześnie są zauważalnie niższe od tych zarejestrowanych przez iPhone'a 12 i iPhone'a 13. Musimy jednak pamiętać, że mowa o egzemplarzu prototypowym. Modele, które trafią do sklepów powinny być wydajniejsze.

AKTUALIZACJA 05.01.2022

Do sieci trafił kolejny przeciek dotyczący Galaxy S22 Ultra. Post na Twitterze udostępniony przez @xeetechcare potwierdza wcześniejsze informacje o topowym przedstawicielu serii Galaxy S22. Pojawiła się jednak jedna nowa wzmianka. Mowa o obiektywie Super Clear Lens. Rozwiązanie to trafi do głównego aparatu o rozdzielczości 108 MP z OIS i przysłona f/1,8.

Z przecieku wynika, że Super Clear Glass to specjalna powłoka, która zostanie nałożona na szkło ochronne obiektywu. Rozwiazanie to wykorzysta szkło Corning Gorilla Glass. Dodatkowa powłoka ma zapewnić wysoką czystość obiektywu, aby utrzymać jak najwyższą jakość zdjęć. Rozwiązanie to zapewne posiadać będzie powłokę hydrofobową oraz oleofobową.

Super Clear Glass zadba o to, abyśmy nie musieli zbyt często czyścić obiektywu aparatu głównego. Smartfony Samsunga od kilku lat posiadają algorytm, który wykrywa brudną soczewkę i prosi użytkownika o jej wytarcie. W przypadku Galaxy S22 Ultra rozwiązanie to będzie zbędne.

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Do sieć wyciekła nowa, 45 W ładowarka firmy Samsung dedykowana dla nadchodzących smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Samsung EP-4510 Źródło: androidheadlines.com

Parametry techniczne potwierdzają, że Samsung zamierza przywrócić 45 W system ładowania przewodowego, który został już zastosowany w Galaxy Note 10+ w 2019 roku.

Informacja o nowej ładowarce została udostępniona przez Rolanda Quandt. Pozwala ona zapoznać się ze specyfikację techniczną zasilacza.

Akcesorium otrzymało numer modelu EP-T4510. Według informacji pochodzących z wcześniejszych plotek pozwoli ona naładować Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra od 0 do 70% w czasie 30 minut.

Zasilacz dostarczany będzie w zestawie z przewodem USB Typu C do USB Typu C o długości 1,8 M. Całość współpracować będzie z protokołem USB Power Delivery 3.0.

Sama ładowarka wyglądać będzie podobnie do 25 W zasilacza dla Galaxy S20 oraz Galaxy S21.

Zasilacz sprzedawany będzie jako akcesorium. Nie znajdziemy go w zestawie sprzedażowym ze smartfonem.

AKTUALIZACJA 07.01.2022

Samsung Galaxy S22 z jaśniejszym wyświetlaczem

Samsung od wielu lat jest liderem w produkcji ekranów organicznych. Wyposażono w nie każdą generację flagowych smartfonów z rodziny Galaxy S. Nie inczaejm będzie tym razem. Według Equal Leaks, Samsung Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra otrzymają ulepszone ekrany o wyższej jasności maksymalnej. Prawdopodobnie będą to najjaśniejsze matryce AMOLED dostępne na rynku w momencie premiery.

Szczytowa jasność maksymalna wyświetlaczy w Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra ma wynosić aż 1750 nitów. Do tej porty Samsung korzystał z ekranów o jasności 1500 nitów. Najjaśniejszym smartfonem na rynku jest Xiaomi Mi 11 Ultra. Wyświetlacz tego urządzenia pozwala uzyskać szczytową jasność maksymalną na poziomie 1700 nitów.

Galaxy S22+ otrzyma panel o przekątnej 6,55-cala, a Galaxy S22 Ultra 6,81-cala.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Samsung Galaxy S22 Ultra z szybszym piórem S-Pen

Samsung przy okazji reaktywacji pióra S-Pen zamierza zaktualizować jego specyfikację techniczną. Zgodnie z informacjami podanymi przez XEETECHCARE nowy model zaoferuje opóźnienie wynoszące zaledwie 2,8 milisekundy. To spora aktualizacja względu 9-milisekundowego opóźnienia w modelu Galaxy Note 20 Ultra.

Zmniejszenie czasu reakcji wpłynie pozytywnie na płynność pracy i zaoferuje bardziej naturalne doświadczenie z użytkowania.

Pióro S-Pen dla Galaxy S22 Ultra nie będzie kompatybilne z poprzednimi modelami. Dodatkowo Samsung prawdopodobnie wprowadzi kilka nowych funkcji w systemie operacyjnym nadchodzącego urządzenia, która korzystać bę∂ą z nowego pióra S-Pen.

Rysik S-Pen chowany będzie w obudowie tak jak w modelach z rodziny Galaxy Note.

Galaxy S22 - kolejne informacje dotyczące daty premiery

Do sieci wyciekły informacje o nadchodzącej konferencji prasowej z cyklu Samsung Galaxy Unpacked. Zgodnie z plotkami wydarzenie odbędzie się 8 lutego 2022 roku (wtorek).

Galaxy Unpacked

Ze względu na trwającą cały czas pandemię koronawirusa Samsung nie zamierza zmieniać konwencji wydarzenia. Całość odbywać się będzie na żywo podczas transmisji online.

Raport cytuje pracownika Samsunga, który potwierdza datę konferencji Galaxy Unpacked, ale nie zdradza jakie produkty zostaną zaprezentowane. Po premierze Galaxy S21 FE na targach CES 2022 i przygotowaniach do premiery urządzeń z ekosystemu Galaxy na MWC 2022 niemal pewne jest, że chodzi o smartfony z rodziny Galaxy S22.

Pierwsze urządzenia powinny trafić do sklepów 24 lutego (czwartek).

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Kolejne źródła potwierdzają datę prezentacji oraz debiutu rynkowego smartfonów z rodziny Galaxy S22. Raport DDaily potwierdza wcześniejsze przecieki. Smartfony Galaxy S22 zostaną zaprezentowane na wirtualnej konferencji prasowej 8 lutego 2022 roku. Krótko po niej - rano 9 lutego 2022 roku - rozpocznie się start przedsprzedaży, która trwać będzie do 24 lutego 2022 roku.

Według informacji przekazanych przez DDaily wysyłka smartfonów z magazynów Samsunga do sklepów rozpocznie się 21 lutego 2022 roku, aby wszystkie sklepy były gotowe na dzień premiery. Od 24 lutego 2022 roku smartfony pojawią się w regularnej sprzedaży.

Według najświeższych przecieków Galaxy S22 i Galaxy S22+ kupimy w kolorze białym, różowego złota, jasno niebieskim, szarym, zielonym, czarnym lub beżowym. Topowy model Galaxy S22 Ultra sprzedawany będzie w kolorze białym, czarnym, zielonym oraz burgundowym.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Samsung Galaxy S22 może być droższy!

Wczoraj informowaliśmy o zwiększeniu ceny startowej iPhone'a 14 Pro oraz iPhone'a 14 Pro Max. Teraz identyczne informacje dotyczą również Samsunga Galaxy S22. W sieci pojawiły się nowe sugerowane ceny detaliczne, które są o 100 dolarów droższe od sugerowanych cen detalicznych dla modeli z rodziny Galaxy S21.

Według użytkownika Twittera o nicku @chunvn8888 powinniśmy spodziewać się zauważalnego wzrostu cen smartfonów z rodziny Galaxy S22.

Bazowy model ma kosztować 899 dolarów, Galaxy S22+ 1099 dolarów, a Galaxy S22 Ultra aż 1299 dolarów. Oznacza to, że w Polsce bazowy model sprzedawany będzie za ponad 4000 zł, Galaxy S21+ kosztować będzie ponad 5000 zł, a Galaxy S22 Ultra ponad 6000 zł.

Samsung Galaxy S22+ ma kosztować tyle samo co iPhone 13 Pro Max. Wzrost cen ma wynikać bezpośrednio z braku półprzewodników oraz opóźnionej premiery Galaxy S21 FE.

Exynos 2200 opóźniony - europejskie modele ze Snapdragonem 8 Gen 1!

Samsung opóźnił premierę swojego flagowego układu Exynos 2200 z kartą graficzną zaprojektowaną przez AMD. Flagowy układ miał zostać zaprezentowany 11 stycznia 2022 roku, ale tak się nie stało. Wszystko wskazuje na fakt, że Samsung nie poradził sobie z niedoborem półprzewodników i nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości podzespołów.

Do sieci trafiły informacje sugerujące zwiększenie dostępności modeli Galaxy S22 z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Pierwotnie Galaxy S22 z układem firmy Qualcomm miał pojawić się jedynie w Stanach Zjednoczonych oraz Korei Południowej. Zgodnie z najnowszymi plotkami smartfony te sprzedawane będą również w Europie oraz na bliskim wschodzie.

@dohyun854 na Twitterze przekazał, że premiera Exynosa 2200 została opóźniona. Procesor zostanie wprowadzony na rynek w późniejszym okresie czasu i może nie trafić do flagowych modeli z rodziny Galaxy S22.

Jeżeli wyżej wymienione plotki się potwierdzą, Samsung po raz pierwszy od 2013 roku wprowadzi na europejski rynek flagowe modele Galaxy S z procesorami Qualcomm Snapdragon. Ostatni raz stało się to w 2013 roku przy okazji premiery modelu Galaxy S4.

AKTUALIZACJA 17.01.2022

Samsung Galaxy S22 pierwszym smartfonem z Corning Gorilla Glass Victus+

Samsung po raz kolejny jako pierwszy wprowadzi na rynek smartfony z nowym szkłem Corning Gorilla Glass. W 2020 roku na rynku pojawił się Galaxy Note 20 z Gorilla Glass Victus. Nowe modele z rodziny Galaxy S22 zadebiutują ze szkłem ochronnym Corning Gorilla Glass Victus+.

Informację o szkle Gorilla Glass Vicuts+ przekazał Ice Universe. Jego zdaniem szkło z pewnością zadebiutuje w nadchodzących flagowcach Samsunga. Nie wiadomo jeszcze czy trafi jedynie na panel przedni czy na panel przedni i tylny.

Szkło Corning Gorilla Glass Victus+ względem zwykłego szkła Victus posiada dodatkową powłokę mającą redukować odbicia i odblaski. Samsung nazwał ją Super Clear Glass.

Samsung Galaxy S22 Ultra - najnowsze plotki dotyczące specyfikacji technicznej

Ishan Agarwal przekazał informacje o topowej wersji Samsunga Galaxy S22 Ultra. Według przecieku na rynku może pojawić się model wyposażony w 16 GB pamięci operacyjnej i 1 TB wbudowanej pamięci masowej. Smartfon w takiej wersji pamięciowej dostępny będzie z procesorem Exynos 2200 lub Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Spodziewana wersja najlepiej wyposażonego wariantu Samsunga Galaxy S22 Ultra może dochodzić nawet do 2000 Euro.

AKTUALIZACJA 18.01.2022

Samsung Galaxy S22+ na kolejnych renderach prasowych

Do sieci wyciekły kolejne zdjęcia smartfonów z rodziny Galaxy S22. Tym razem mowa o pośrednim modelu - Galaxy S22+. Za przeciek odpowiedzialny jest portal 91Mobiles. Na zdjęciach widać czarnego Samsunga Galaxy S22+ w pełnej krasie. Urządzenie wygląda niemalże identycznie jak podstawowy model. Główną różnicą są wymiary zewnętrzne, które powiązane są z zastosowanie większego wyświetlacza.

Samsung Galaxy S22+ Źródło: 91mobiles.com via gsmarena.com Samsung Galaxy S22+ Źródło: 91mobiles.com via gsmarena.com Samsung Galaxy S22+ Źródło: 91mobiles.com via gsmarena.com

Samsung oficjalnie zaprezentował serce Galaxy S22 - oto Exynos 2200 z układem Xclipse GPU

Po kilku tygodniach zwłoki Samsung oficjalnie zaprezentował procesor Exynos 2200 z układem graficznym Xclipse GPU, który ma być sercem nadchodzących modeli z rodziny Galaxy S22.

Samsung Exynos 2200 Źródło: 9to5google.com

Procesor wykorzystuję konfigurację rdzeni 1+3+4. Najwydajniejszy rdzeń to Cortex X2. Do współpracy posiada trzy rdzenie wysokiej wydajności Cortex-A710. Nie zabrakło również małych, energooszczędnych rdzeni Cortex-A510. Procesor zbudowano w 4 nm procesie technologicznym.

Układ Exynos 2200 wyróżnia się obecnością karty graficznej Xclipse opracowanej we współpracy z AMD. Korzysta ona z architektury RDNA 2 znanej między innymi z najnowszych konsol do gier. Pozwala ona na wykorzystanie ray tracingu oraz zmiennego cieniowania w smartfonach po raz pierwszy w historii.

Samsung pochwalił się również zmodernizowanym procesorem neuronowym o dwukrotnie wyższej wydajności oraz procesorze sygnału obrazu (ISP), który obsługuje obiektywy o rozdzielczości do 200 MP i nagrywanie wideo w 4K z HDR lub 8K.

Przewagą Exynosa 2200 nad Snapdragonem 8 Gen 1 jest nie tylko obecność zupełnie nowego układu graficznego, ale także obsługa zaawansowanego kodeku wieloformatowego (MFC) zintegrowanego z AV1.

Procesor obsługuje modemy 5G mmWave oraz Sub-6GHz o prędkości przesyłania danych do 10 Gbps. Exynos 2200 trafił już do masowej produkcji.

Sprzedawcy potwierdzają obecność procesora Exynos 2200 w europejskich modelach Galaxy S22

Niemalże od razu po prezentacji układu Exynos 2200 doszło do kolejnego wycieku na temat Galaxy S22. Europejscy sprzedawcy potwierdzili, że na starym kontynencie sprzedawana będzie wersja z procesorem Exynos 2200.

Smartfony, który trafią do sprzedaży w Europie otrzymały numery modeli SM-S901B, SM-S906B oraz SM-S908B, które dotyczą bezpośrednio Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Smartfony te pojawiały się już wcześniej w bazie danych Geekbench.

Układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 trafi do modeli sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, Korei Południowej oraz Chinach.

Włoskie sklepy Zanetti Shop oraz Epto uruchomili już swoje strony internetowe dla modeli z rodziny Galaxy S22. Zabrakło w nich specyfikacji technicznej, ale do sieci trafiła cena. Bazowy Galaxy S22 w wersji 8/128 GB ma kosztować 1190 Euro. To ogromny wzrost ceny o 150 Euro. Mamy nadzieję, że informacja ta nie zostanie potwierdzona.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Samsung Galaxy S22 Ultra na kolejnych zdjęciach

Nie widać końca przecieków dotyczących nadchodzących flagowców z rodziny Galaxy S22. Na kilka tygodni przed oficjalną premierą o smartfonach wiemy już prawie wszystko. Samsung oficjalnie zaprezentował procesor Exynos 2200, a do sieci trafiły nowe rendery prasowe Galaxy S22 Ultra w kilku wersjach kolorystycznych.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: gsmarena.com

Pierwszy smartfon będący połączeniem linii Galaxy S i Galaxy Note prezentuje się tak samo, jak na wcześniejszych przeciekach. Urządzenie otrzymało obudowę znaną z modeli z serii Galaxy Note. Nie zabrakło wbudowanego miejsca na rysik, a smartfon wygląda jak nowsza wersja Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: gsmarena.com Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: gsmarena.com

Pierwsze benchmarki Exynosa 2200 w sieci - jak wypada procesor Galaxy S22 w praktyce?

Samsung dopiero co zaprezentował procesor Exynos 2200 z układem graficznym od AMD, a portal MySmartPrice udostępnił już w sieci pierwsze wyniki testów syntetycznych przeprowadzonych na produkcyjnym modelu Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Urządzenie w teście Geekbench 5 osiągnęło 1108 punktów w próbie jednowątkowej oraz 3516 punktów w próbie wielowątkowej. Oznacza to, że wydajność procesor jest niemalże identyczna jak w przypadku Exynosa 2100 z Galaxy S21. Nie dziwi nas to, ponieważ w tym roku Samsung skupił się na wydajności układu graficznego.

Rezultaty widoczne są w teście AnTuTu 9, który skupia się głównie na mocy obliczeniowej grafiki. Galaxy S22 Ultra z Exynosem 2200 otrzymał 965874 punktów. Galaxy S21 z Exynosem 2100 w identycznym teście odnotował 650829 punktów.

W próbie GFXBench Aztec Ruins OpenGL Galaxy S22 Ultra wykręcił wynik 109 punktów. To mniej od Xiaomi 12, które otrzymało 143 punkty. Wysokie różnice mogą wynikać z braku dopasowania testów syntetycznych do układu graficznego opartego na architekturze RDNA 2.

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Kolejne źródła potwierdzają datę premiery i wprowadzenia do sprzedaży smartfonów z rodziny Galaxy S22. Według Tech Insidera nowe modele pojawią się w sklepach w piątek - 25 lutego 2022 roku.

Wcześniejsze źródła zakładały, że urządzenia pojawia się w sprzedaży dzień wcześniej. Bardziej prawdopodobną datę premiery przekazał Tech Insider, ponieważ w przeszłości flagowe urządzenia pojawiały się w sprzedaży wraz z rozpoczęciem weekendu. Zabieg ten pozwala nowym konsumentom na spokojnie skonfigurować nowe urządzenia i przenieść na nie swoje dane w dniach wolnych od pracy.

Z wcześniejszych plotek wiemy, że Galaxy S22 zostaną zaprezentował 8 lutego 2022 roku. Urządzenia trafią do przedsprzedaży dzień później - 9 lutego 2022 roku.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Samsung oficjalnie potwierdza premierę Galaxy S22, ale zapomniał zdradzić datę!

Samsung udostępnił na oficjalnym kanale na YouTube nowy, 15-sekundowy klip wideo o tytule Samsung Galaxy Unpacked: Break the rules of what’s possible. Krótki materiał wideo zapowiada kolejne wydarzenie z serii Galaxy Unpacked. Tym razem mowa oczywiście o oficjalnej premierze flagowych modeli z rodziny Galaxy S na 2022 rok.

Wydarzenie zostało oficjalnie zapowiedziane 20 stycznia 2022 roku przez prezesa Samsunga - TM Roh.

We wpisie na blogu napisano: