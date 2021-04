Samsung Galaxy S22 z 200 MP aparatem. Czy Olympus wie co robi?

Galaxy S22 Ultra pobije kolejny rekord. Na pokładzie nadchodzącego flagowca znajdziemy 200 MP aparat. Całość zostanie opracowana we współpracy z japońską firmą Olympus. Jak najnowsze rozwiązania wpłyną na jakość zdjęć?

Samsung ma pod koniec roku zaprezentować nowy aparat dla smartfonów o rozdzielczości 200 MP, który na początku przyszłego roku trafi do Samsunga Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Informacje te zostały przekazane przez chiński portal IT Home powołujący się na Ice Universe i Digital Chat Station - znanych blogerów informujących o nadchodzących urządzeniach.

Aktualne przecieki potwierdzają wcześniejsze plotki, które również sugerowały wykorzystanie 200 MP aparatu w topowym przedstawicielu serii Galaxy S22.

W marcu dowiedzieliśmy się, że Samsung pracuje nad 200 MP aparatem dla smartfonów. Będzie to konstrukcja, która zastąpi 108 MP sensor Samsung HM2 obecny w Galaxy S20 Ultra oraz wielu nowych średniakach z 2021 roku (realme 8 Pro oraz Redmi Note 10 Pro).

Nowy sensor o rozdzielczości 200 MP ma zaoferować piksele o wielkości 0,64 µm. Oznacza to, że będą one o 0,16 µm mniejsze od tych w aktualnej generacji 108 MP aparatu Samsung HM3. W chwili obecnej sensor HM3 znajdziemy jedynie w tegorocznym Galaxy S21 Ultra.

Nadchodzący aparat o rozdzielczości 200 MP wykorzystywany będzie do wykonywania zdjęć szerokokątnych. Samsung opracowuje sensor we współpracy z firmą Olympus. Japończycy dotychczas ostrożnie podchodzili do sektora mobile oraz małych matryc o dużej rozdzielczości. Czy doświadczenie Samsunga w produkcji aparatów o wysokiej rozdzielczości oraz Olympusa w budowie klasycznych aparatów przełoży się na poprawę jakości fotografii? Tego dowiemy się dopiero na początku 2022 roku.

