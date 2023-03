Samsung Galaxy S23 FE - data premiery, cena, specyfikacja techniczna [24.03.2023]

Nowy model z tegorocznej serii Galaxy S23 ma pojawić się na rynku w ciągu najbliższych miesięcy. W tym tekście gromadzimy wszystkie przedpremierowe informacje oraz przecieki na temat urządzenia.

Spis treści

Seria Fan Edition pojawiła się na rynku jako jeden z modeli Galaxy S20. Smartfon pod wieloma względami przypominał droższego flagowca, ale kosztował znacznie mniej, co przyczyniło się do sporego sukcesu modelu FE. Rok później otrzymaliśmy nowszego Galaxy S21 FE i to na nim seria została zakończona - a przynajmniej tak nam się wcześniej wydawało. Koreański gigant technologiczny planuje powrót serii Fan Edition jeszcze w tym roku, a więc już wkrótce zobaczymy debiut Galaxy S23 FE.

Nowe informacje na temat Galaxy S23 FE

Aktualizacja [24.03.2023]

Po niedawnych doniesieniach dotyczących potencjalnego anulowania modelu S23 FE, w sie zaczęły pojawiać się kolejne informacje na temat urządzenia. Najnowsze spekulacje dotyczą daty premiery smartfona oraz procesora, który ma zostać wykorzystany przy jego konstrukcji. W obu przypadkach mamy dobre wieści.

Galaxy S23 FE will not be powered by the Snapdragon 8 Gen 1



It will be powered by the 8+ Gen 1 or the 8 Gen 2 pic.twitter.com/zu0LEgJrMd — Anthony (@TheGalox_) March 15, 2023

Smartfon najprawdopodobniej zostanie oparty na jednym z dwóch topowych procesorów marki Qualcomm - mowa o Snapdragonie 8 Plus Gen 1 lub Snapdragonie 8 Gen 2, czyli jednostkach, które pojawiły się już w innych modelach Samsunga. Nowy średniak z serii Fan Edition może więc być zdecydowanie wydajniejszy niż Galaxy S22 Ultra. Zeszłoroczny flagowiec został oparty na Snapdragonie 8 Gen 1, ale do Europy trafiła wersja wykorzystująca Exynosa 2200. Procesor ten nie tylko radzi sobie wyraźnie gorzej od nowych Snapów pod kątem wydajności, ale i w gorszy sposób zarządza energią i generuje więcej ciepła.

Data premiery urządzenia nie została jeszcze ogłoszona, ale większość przecieków sugeruje, że debiut nowego modelu nastąpi pod koniec 2023 roku. Prezentacja w czwartym kwartale jest wysoce prawdopodobne, ponieważ wcześniej (w sierpniu) Samsung pokaże kolejną odsłonę swoich składanych smartfonów, a później (na początku 2024 roku) na rynku pojawią się nowe flagowce z serii Galaxy S24. Końcówka tego roku wydaje się więc idealnym momentem na prezentację Galaxy S23 FE.

Galaxy S23 FE może się w ogóle nie pojawić

Aktualizacja [15.03.2023]

W lipcu zeszłego roku dowiedzieliśmy się, że Galaxy S22 FE zostaje anulowany, a nowe urządzenie w serii nie pojawi się na rynku. Informacja ta była poprzedzona miesiącami spekulacji na temat ceny, specyfikacji oraz konkretnej daty premiery urządzenia. Dopiero w kilku ostatnich miesiącach, które poprzedzały tę wiadomość, w sieci zaczęły pojawiać się pierwsze głosy, dotyczące zrezygnowania z nowego modelu. Według oficjalnych komunikatów Samsung zdecydował się anulować prezentację Galaxy S22 FE, ze względu na rosnące zainteresowanie modelem S22 Ultra - co miało przełożyć się na uruchomienie dodatkowej produkcji tego właśnie wariantu.

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Już wtedy podejrzewaliśmy, że wersja Fan Edition wróci, ale dopiero w kolejnym roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy otrzymaliśmy potwierdzenie tej informacji, a spekulacje dotyczące debiutu nowego modelu pojawiły się na profilach kilku popularnych leaksterów. Wśród przecieków znalazły się nawet dane dotyczące procesora, na którym miał zostać oparty Galaxy S23 FE. Wygląda jednak na to, że Samsung ponownie ma inne plany co do popularnej serii, a premiera kolejnego urządzenia zostanie przełożona.

Informacje o nowych planach koreańskiego producenta pojawiły się na profilu Rolanda Quandt'a, czyli użytkownika, na którego profilu możecie znaleźć wiele przecieków na temat nadchodzących premier w branży mobile. Większość spekulacji udostępnianych przez leakstera ostatecznie okazuje się prawdą, a tym razem sugeruje on, że debiut Galaxy S23 FE w ogóle nie nastąpi w tym roku. Taka decyzja ze strony Samsunga wydaje się być całkiem sensowna, ponieważ już w sierpniu mamy dostać nowe urządzenia, które zostaną pokazane podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. To wtedy zobaczymy debiut Galaxy Z Folda 5, Galaxy Z Flipa 5 oraz Galaxy Watcha 6. Upychanie kolejnego modelu na ten sam pokaz, wydaje się nie mieć sensu.

Galaxy S23 FE nie będzie jedynym urządzeniem z serii Fan Edition w tym roku

Aktualizacja [08.03.2023]

Wygląda na to, że Samsung planuje więcej niż jedno urządzenie z serii Fan Edition, które trafi w najbliższym czasie do konsumentów. Informacją podzielił się na swoim twitterowym profilu popularny leakster, który powiadomił, że marka pracuje również nad tabletem Galaxy Tab S9 FE. Użytkownik zauważył również, że premiera obu tych produktów wraz ze składanymi smartfonami miałaby niewiele sensu (z punktu widzenia marketingowego), a więc koreański gigant technologiczny może planować stworzenie jednego dodatkowego eventu, na którym pokazany zostanie Galaxy S23 FE oraz Galaxy Tab S9 FE.

Apparently, Samsung will launch two new FE devices in August



It makes little sense to launch the S23 FE and Tab S8 FE alongside the Galaxy Tab S9 series and Z Flip5 | Z Fold5



Either they delay the Tab S9 series (which I doubt), or they do a separate FE event (more likely) pic.twitter.com/v72dV7A02S — Anthony (@TheGalox_) March 7, 2023

Nowy tablet będzie on tańszą alternatywą dla wyższych modeli Samsunga. Premiera urządzenia będzie zbawieniem dla osób, które poszukują topowego urządzenia w rozsądnej cenie, ponieważ droższe modele z serii Tab S potrafią kosztować nawet 7000 zł. Nie wiemy jeszcze w jakich cenach dokładnie zadebiutują nowe urządzenia oznaczone dopiskiem FE. Galaxy Tab S7 jest w tym momencie o około 1000 zł droższy od wariantu S7 FE.

Potencjalna specyfikacja Galaxy S23 FE

Aktualizacja [02.03.2023]

Popularny lekaster publikujący na Twitterze pod pseudonimem Anthony podzielił się w jednym ze swoich wpisów swoją wymarzoną specyfikacją modelu S23 FE. Nie byłoby w tym nic wyjątkowego, gdyby nie to, że ten użytkownik jest znany z udostępniania przedpremierowych informacji na temat wielu, niewydanych jeszcze, smartfonów. Jego sugestie są więc mocno ugruntowane w realiach branży mobile i istnieje spore prawdopodobieństwo, że ostatecznie okażą się one prawdziwe.

My ideal spec sheet for the Galaxy S23 FE



• 6.4 inch 120hz FHD+ Amoled Display

• Gorilla Glass Victus+ on the front

• Snapdragon 8+ Gen 1

• 50/12/8 cameras

• 5000mah battery | wired & wireless charging

• 8gb ram & 128/256gb storage

• IP68



$599 pic.twitter.com/mJE70wBiFJ — Anthony (@TheGalox_) February 26, 2023

Według leakstera nowy Galaxy S23 FE powinien zostać oparty na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1, co jest jedną z niewielu wstępnie potwierdzonych informacji na temat smartfona. Ten sam procesor został wykorzystany w wielu zeszłorocznych flagowcach, ale nadal pozostaje jednym z najbardziej wydajnych chipsetów marki Qualcomm. Świadczyć o tym może chociażby oparcie nowego Realme GT3 na tej właśnie jednostce.

Na froncie urządzenia powinniśmy znaleźć ekran o przekątnej 6.4-cala oraz odświeżaniem obrazu na poziomie maksymalnie 120 Hz. Lekaster sugeruje również 8 GB pamięci RAM oraz 128 GB lub 256 GB miejsca na pliki. Wszystkie te spekulacje wydają się bardzo możliwe i faktycznie przypominają specyfikację smartfona ze średniej półki cenowej. Mało prawdopodobna wydaje się natomiast cena, która według autora wpisu ma wynieść 599 dolarów (około 2600 zł). Urządzenie może zadebiutuje w podobnej kwocie w USA, natomiast trudno mi uwierzyć w to, że w Polsce będzie ono tak tanie. Już poprzedni model (Galaxy S21 FE) kosztował w dniu premiery ponad 3400 zł, a więc jego następca z całą pewnością nie będzie od niego tańszy.

Źródło: Samsungmobilepress.com

Podzespoły

Specyfikacja smartfona w dużej mierze pozostaje tajemnicą. Wiemy jednak, że urządzenie najprawdopodobniej zostanie oparte na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli tej samej jednostce, którą Samsung wykorzystał przy konstrukcji Galaxy Z Flipa 4 oraz Galaxy Z Folda 4. Chipset jest zdecydowanie jednym z bardziej udanych podzespołów marki Qualcomm.

Poprzednia wersja tego procesora (Snapdragon 8 Gen 1) trafiła do zeszłorocznego Galaxy S22 Ultra. Nowy S23 FE otrzyma więc chipset, który jest nie tylko mocniejszy od poprzednika, ale przede wszystkim - nie ma problemów z przegrzewaniem, które występowały w niektórych egzemplarzach opartych na tej jednostce. Warto również zaznaczyć, że europejskie wersje Galaxy S22 Ultra zostały oparte na Exynosie 2200, który jest nie tylko słabszy od Snapdragona 8 Plus Gen 1, ale i osiąga wyraźnie gorsze wyniki niż procesor, który znajdziemy w egzemplarzach tego samego modelu przeznaczonych np. na rynek amerykański.

[Exclusive]

Galaxy S23 FE will use Snapdragon 8+ Gen 1 to adjust the unit price. — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) February 21, 2023

Spodziewamy się również, że smartfon będzie dostępny w kilku wariantach oferujących różną ilość pamięci RAM oraz miejsca na pliki użytkownika. Poprzedni model (Galaxy S21 FE) został wyposażony w 6 GB lub 8 GB pamięci RAM, ale tegoroczny Galaxy S23 we wszystkich swoich wariantach otrzymał już 8 GB pamięci operacyjnej. Możliwe więc, że Samsung umieści wydajniejsze kości w każdej wersji modelu S23 FE, ale zaoszczędzi na rodzaju pamięci (UFS 3.1, zamiast UFC 4.0) oraz materiałach, z jakich wykonany zostanie smartfon.

Data premiery

Z całą pewnością wiemy, że Galaxy S23 FE pojawi się na rynku jeszcze w tym roku. Urządzenie najprawdopodobniej zostanie zaprezentowane w trzecim lub czwartym kwartale. Samsung planuje więc ominąć model S22 FE i od razu wypuścić następcę, który będzie nawiązywał swoją nazwą do tegorocznych flagowców marki.

Trudno przewidzieć dokładną datę premiery urządzenia, ale na przełomie lipca i sierpnia powinniśmy zobaczyć pokaz nowych składanych smartfonów z serii Galaxy Z. Istnieje więc spore prawdopodobieństwo, że kolejne wydarzenie Galaxy Unpacked przyniesie nie tylko nowego Galaxy Watcha 6, ale i Z Flipa 5, Z Folda 5 oraz Galaxy S23 FE. Gdybym tak się stało, to z całą pewnością będzie to jeden z najciekawszych branżowy eventów tego roku.

Cena

Nie mamy jeszcze żadnych przecieków, które sugerowałyby w jakiej cenie zadebiutuje Galaxy S23 FE. Rzućmy jednak okiem na kwoty, które musimy zapłacić za najtańsze modeli we flagowej serii Samsunga z 2023 roku:

Galaxy S23 8/128 GB

Cena: 4599 zł / Link

Galaxy S23 8/256 GB

Cena: 4799 zł / Link

Nowy model będzie z całą pewnością celował w niższe kwoty. Powstaje jednak ważne pytanie - o ile tańszy będzie Galaxy S23 FE i czy faktycznie jego zakup stanie się równie opłacalny, jak było to w przypadku pierwszego Galaxy S20 FE? Jeżeli tak, to Samsung może zaoferować użytkownikom urządzenie, które będzie konkurowało z innymi smartfonami z wyższej-średniej półki cenowej takimi jak Realme GT3 czy Nothing Phone (2). Nie zapominajmy również o tym, że koreański producent wkrótce wypuści na rynek model Galaxy A54 5G, czyli smartfona, który także celuje w ceny znacznie niższe od flagowców z serii Galaxy S23. Poprzednie odsłony smartfonów z serii FE zadebiutowały na rynku w następujących kwotach:

Galaxy S20 FE 4G

Cena w dniu premiery: 2899 zł

Galaxy S21 FE 6/128 GB

Cena w dniu premiery: 3499 zł

Spodziewamy się więc, że nowy Galaxy S23 FE będzie kosztował między 3300 zł, a 3800 zł w najniższym wariancie.