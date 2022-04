Samsung Galaxy S23 - cena, data premiery, specyfikacja [04.04.2022]

Samsung zaprezentował flagowe modele na 2022 rok. Tymczasem w sieci pojawiają się pierwsze plotki o Galaxy S23. Jakie nowości trafią do przyszłorocznych modeli?

Samsung to jeden z największych producentów smartfonów z Androidem. Koreańczycy od ponad 12 lat co roku prezentują nowe flagowe smartfony z rodziny Galaxy S. Na rok modelowy 2022 przygotowano modele Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra, które zostały zaprezentowane 9 lutego 2022 roku. Samsung po raz pierwszy w historii postanowił połączyć rodziny Galaxy S oraz Galaxy Note. Rezultatem tych działań jest Galaxy S22 Ultra z dedykowanym piórem S-Pen.

Samsung Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Smartfony z rodziny Galaxy S22 na rynku pojawiły się w połowie lutego 2022 roku. Tymczasem już od początku 2022 roku w sieci pojawiają się plotki dotyczące flagowych smartfonów Samsunga na 2023 rok. Mowa oczywiście o rodzinie Galaxy S23, która jest aktualnie w fazie projektowania.

Jesteś ciekawy jak wyglądać będzie Galaxy S23? W niniejszym materiale zbiorczym znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje dotyczące flagowych smartfonów Samsunga na 2023 rok.

AKTUALIZACJA 04.04.2022

Samsung Galaxy S23 z modemem 5G wyposażonym w sztuczną inteligencję

Samsung Galaxy S23 otrzyma modem sieci komórkowej Qualcomm Snapdragon X70. Rozwiązanie to z pewnością trafi do modeli międzynarodowych wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon. Możliwe jednak, że Google zaimplementuje modem Snapdragon X70 również w modelu z autorskim układem Exynos.

Qualcomm Snapdragon X70 Źródło: appdated.de

Flagowy smartfon Samsunga na 2023 rok będzie jednym z pierwszych modeli, które otrzymają modem sieci 5G wspierany przez sztuczną inteligencję. Technologia ta ma zapewniać optymalizację połączenia z siecią, co przełoży się na większą wydajność, szybsze przełączanie się na wolniejsze standardy oraz wyższą efektywność energetyczną.

Modem Qualcomm Snapdragon X70 będzie zintegrowany z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Zestaw ten będzie w znacznie większej mierze opierać się na sztucznej inteligencji, aby zoptymalizować zużycie sieci 5G.

AKTUALIZACJA 28.03.2022

Kolejne szczegóły na temat Galaxy S23 w sieci!

Do sieci trafiły informacje o smartfonach z rodziny Galaxy S23. Ross Young z DSCC zdecydował się na podsumowanie ostatnich plotek na temat flagowych modeli z rodziny Galaxy S23. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że urządzenia otrzymają nazwę kodową Diamond, która może wskazywać na duże zmiany wizualne i funkcjonalne we flagowych smartfonach Samsunga.

Ross Young uważa, że Samsung nie wprowadzi trzeciego smartfona z elastycznym ekranem w 2022 roku. Możliwe, że pierwszy telefon Samsunga z wysuwanym ekranem pojawi się dopiero w 2023 roku. Prawdopodobne jest, że urządzenie zadebiutuje razem z flagowymi modelami Galaxy S23. Nie wykluczamy, że telefon ten zastąpi na rynku Galaxy S22 Ultra, a nazwa kodowa Diamond została wybrana właśnie ze względu na to urządzenie.

AKTUALIZACJA 25.03.2022

Do sieci trafiła nazwa kodowa Samsunga Galaxy S23

Do premiery Samsunga Galaxy S23 pozostał prawie rok, ale do sieci trafia coraz więcej informacji na temat flagowych smartfonów koreańskiego producenta. Właśnie dowiedzieliśmy się jaką nazwę kodową otrzymaj modele z serii Galaxy S23.

Samsung rozwija wewnętrznie projekt, który został opisany jako Project Diamond. Z opisu wynika, że pod tą nazwą rozwijane są smartfony, który na rynku zadebiutują jako Galaxy S23.

Nazwa sugeruje, że możemy spodziewać się sporej ilości zmian. Dla przypomnienia poniżej umieszczamy listę nazw kodowych poprzednich generacji Samsungów Galaxy S:

Galaxy S22 - Rainbow

Galaxy S21 - Unbound (również Galaxy U)

Galaxy S20 - Hubble

Galaxy S10 - Beyond

Galaxy S9 - Star

Galaxy S8 - Dream

Galaxy S7 - Project Lucky

Z pewnością Galaxy S23 nie otrzyma obudowy wykonanej z diamentów, ale nazwa kodowa może wskazywać na duże zmiany w konstrukcji urządzenia. Możliwe, że razem z Galaxy S23 pojawi się pierwszy smartfon Samsunga z wysuwanym ekranem.

Samsung Galaxy S21 Źródło: samsung.com Samsung Galaxy S10 Źródło: samsung.com Samsung Galaxy S8 Źródło: samsung.com

Ostatnie duże zmiany wizualne zostały wprowadzone wraz z Galaxy S21, Galaxy S10 oraz Galaxy S8. Spodziewamy się, że Galaxy S23 wprowadzi zupełnie nowy język stylistyczny. Byłoby to zgodnie z ostatnimi działaniami Samsunga, który gruntownie przeprojektowuje swoje urządzenia raz na dwa lata. Z podobnego schematu od wielu lat korzysta Apple.

AKTUALIZACJA 24.03.2022

Samsung Galaxy S23 może być ostatnim flagowcem z aparatem w ekranie

Do sieci trafiły informacje pochodzące ze spółki Samsung Display. Dotyczą one rozwoju paneli OLED koreańskiego producenta w przyszłości. Samsung intensywnie pracuje nad udoskonaleniem swojego systemu UDC - Under Display Camera. Aparat pod ekranem został po raz pierwszy wykorzystany w Samsungu Galaxy Z Fold 3 5G z 2021 roku. Niestety miejsce, pod którym umieszczono ekran jest zauważalne, a jakość obrazu bezpośrednio nad aparatem jest zauważalnie gorsza. Konsumenci nie przyjęli najlepiej tego rozwiązania, co potwierdziło nasze przypuszczenia, że całość nie jest jeszcze odpowiednio rozwinięta.

Przedni aparat w Galaxy S22 Źródło: samsung.com

Zgodnie z najnowszym raportem Samsung planuje nad ekranem OLED nowej generacji, który zostanie lepiej przystosowany do umieszczania pod nim kamerki przedniej.

Z informacji, które trafiły do sieci wynika, że nowy ekran zostanie po raz pierwszy wykorzystany w Samsungu Galaxy Z Fold 5, a następnie trafi do iPhone'a 15 Pro.

Samsung Galaxy Z Fold 5 zadebiutuje w wakacje 2023 roku, a to oznacza, że Samsung Galaxy S23, którego spodziewamy się na początku 2023 roku otrzyma klasyczny wyświetlacz z wbudowaną kamerką przednią. Prawdopodobnie będzie to ostatni flagowiec Samsunga bez technologii UDC.

AKTUALIZACJA 07.03.2022

Nowe wizualizacje Galaxy S23 w sieci

Do premiery Samsunga Galaxy S23 jeszcze prawie rok, ale do sieci trafia coraz więcej informacji dotyczących przyszłorocznych flagowców z Korei.

W sieci znajdziemy już nowe wizualizacje Samsunga Galaxy S23 Ultra. Rendery przedstawiają urządzenie, które posiada kilka znaczących zmian względem zaprezentowanego kilka tygodni temu Galaxy S22 Ultra.

Wizualizacje Galaxy S23 Ultra zostały udostępnione na Twitterze przez @Holindi.

Smartfon posiada aparaty, które nie wystają ponad obrys obudowy. Z przodu znajduje się wyświetlacz, który został praktycznie całkowicie pozbawiony ramek, a sam ekran jest lekko zakrzywiony na dłuższych bokach.

Obudowa nadal jest bardzo kanciasta i posiada wbudowane miejsce na pióro S-Pen. Możliwe, że Galaxy S23 Ultra otrzyma kamerkę do selfie umieszczoną pod ekranem. Na wizualizacjach nie widać aparatu umieszczonego w ekranie.

AKTUALIZACJA 01.03.2022

Samsung Galaxy S23 może otrzymać modem 5G Qualcomm Snapdragon X70

Przyszłoroczny flagowiec Samsunga może zostać wyposażony w najnowszy modem firmy Qualcomm, który został zaprezentowany na targach MWC 2022 w Barcelonie. Mowa o układzie Snapdragon X70. Jest to pierwszy na świecie modem 5G wspierany przez sztuczną inteligencję. Producent obiecuje zauważalną poprawę średniej prędkości pobierania.

Snapdragon X70 to układ wyprodukowany w 4 nm procesie technologicznym. Wiemy już, że zostanie on połączony z procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Układ ten zadebiutuje na rynku w drugiej połowie 2022 roku.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Amerykańskie modele Samsunga Galaxy S23 z obsługą kodeka AV1

W tegorocznych flagowych smartfonach z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 brakuje obsługi kodeka strumieniowego przesyłania wideo AV1 opracowanego przez Google. Dodaje on obsługę nowoczesnego algorytmu kompresji, który wymaga mniejszej mocy obliczeniowej, aby przesyłać materiał wideo.

Kodek AV1 Źródło: Netflix.com

W Galaxy S22 kodek AV1 wspierany jest w europejskich modelach z autorskim procesorem Samsung Exynos 2200. Obsługi AV1 nie znajdziemy w modelach z procesorami Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Brak kodeka AV1 sprawia, że amerykańskie modele Galaxy S22 szybciej rozładowują się w testach odtwarzania wideo.

Zgodnie z najnowszymi informacjami firma Qualcomm zaoferuje obsługę kodeka AV1 w przyszłorocznych procesorach. Do sieci trafiły już pierwsze przecieki o układzie SM8550, który ma pojawić się na rynku pod koniec 2022 roku. Spodziewamy się, że będzie to Snapdragon 8 Gen 2, który do pierwszych smartfonów trafi na początku 2023 roku. jednym z pierwszych urządzeń ze Snapdragon SM8550 może być amerykański wariant Galaxy S23.

Samsung Galaxy S23 - Modele

Samsung zaprezentuje trzy modele z rodziny Galaxy S23, które będą tożsame z modelami z rodziny Galaxy S22. Mowa o następujących urządzeniach:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Modele te bezpośrednio zastąpią smartfony z rodziny Galaxy S22. Ponownie Galaxy S23 Ultra otrzyma pióro S-Pen i inny design.

Samsung Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Samsung Galaxy S23 - Wyświetlacz

Samsungi z rodziny Galaxy S23 z pewnością otrzymają organiczne wyświetlacze opracowane przez Samsunga. Spodziewamy się, że będzie to panel Dynamic AMOLED 2X z HDR10+, jasnością szczytową na poziomie 2000 nitów ze wsparciem dla VRR i podwyższonej częstotliwości odświeżania. Prawdopodobnie będzie to ekran LTPO pokryty szkłem Corning Gorilla Glass Victus+.

W zależności od modelu otrzymamy wyświetlacz o różnej wielkości. Droższe modele Galaxy S23+ oraz Galaxy S23 Ultra otrzymają jaśniejsze panele. Galaxy S23 Ultra dostanie również wsparcie dla pióra S-Pen. Nie zabraknie Always-on-Display i wielu technologi poprawiających jakość obrazu.

Samsung Galaxy S23 - Wygląd

Po zachowawczej aktualizacji jaką są modele z rodziny Galaxy S22, które niewiele różnią się od Galaxy S21, w 2023 roku doczekamy się sporych zmian wizualnych. Mówi się, że urządzenia ponownie otrzymają design z zagiętymi krawędziami. Z przodu znajdziemy ekran podobny do tego znanego z rodziny Galaxy S8 i Galaxy S9. Mowa o zagiętych panelach OLED.

Samsung Galaxy S22 i Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Aktualnie nie znamy szczegółowych informacji dotyczących wyglądu Galaxy S23. Brakuje również jakichkolwiek wizualizacji.

Samsung Galaxy S23 - Cena

Po zauważalnych podwyżkach cen modeli z rodziny Galaxy S22 spodziewamy się, że smartfony Galaxy S23 kosztować będą tyle samo. Oznacza to następujące ceny:

Samsung Galaxy S23 od 3999 zł

Samsung Galaxy S23+ od 4999 zł

Samsung Galaxy S23 Ultra od 5899 zł

Ceny Galaxy S22 i Galaxy S22+ w przedsprzedaży Źródło: samsung.com

Topowy Galaxy S23 Ultra sprzedawcy będzie prawdopodobnie jedynie w konfiguracjach z 12 GB lub 16 GB RAMu. Zabraknie bazowego modelu z 8 GB pamięci operacyjnej.

Samsung Galaxy S23 - Specyfikacja techniczna

Samsungi z rodziny Galaxy S23 dostępne będą z autorskimi procesorami Samsung Exynos kolejnej generacji (z układem graficznym AMD) oraz układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Niestety aktualnie jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o szczegółowej specyfikacji technicznej. Spodziewamy się minimum 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Mowa o chipach LPDDR5 oraz UFS 3.1. Na pokładzie mogą pojawić się procesory produkowane w 3 nm procesie technologicznym.

Procesor Samsunga Galaxy S22 Ultra Źródło: samsung.com

Producent z pewnością popracuje nad systemem szybkiego ładowania oraz akumulatorami. Spodziewamy się dłuższych czasów pracy baterii.

Samsung Galaxy S23 z zagiętym ekranem

Według jednych z pierwszych przecieków dotyczących smartfonów z rodziny Galaxy S23 możemy spodziewać się powrotu zagiętych ekranów, które były elementem charakterystycznym Samsunga w latach 2015-2019.

Ice Universe twierdzi, że Samsung odejdzie od aktualnego języka stylistycznego, który wyróżnia się płaskimi panelami przednimi. Koreański producent ponownie wykorzysta zagięte wyświetlacze organiczne w swoich flagowcach.

Nowe modele mają otrzymać wyświetlacz podobny do tego stosowanego w Huawei P40 Pro i P40 Pro+. Oznacza to panel zagięty na wszystkich czterech krawędziach. Jednocześnie zagięcie ekranu nie będzie tak duże jak w Galaxy S6 Edge czy Galaxy S7 Edge. Samsung nie powróci do stosowania tak mocno zagiętych panelu ze względu na ich niską wytrzymałość i gorsze właściwości użytkowe - odbijające się refleksy słoneczne na krawędziach.

Wyświetlacz Huawei P40 Pro+ Źródło: huawei.com

Nie chcesz czekać na premierę Galaxy S23? Sprawdź, gdzie w najlepszych cenach kupisz modele z rodziny Galaxy S22.