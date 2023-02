Samsung Galaxy S23 i S23 Plus bez tajemnic! Wiemy już wszystko o najnowszych flagowcach

Galaxy S23 i S23 Plus zostały już zaprezentowane. Oto specyfikacja techniczna nowych flagowców.

Spis treści

Podczas Galaxy Unpacked 2023 Samsung zaprezentował najnowsze telefony ze swojej flagowej serii Galaxy S. Poza najdroższym wariantem Ultra, na rynek wyjdą także modele S23 i S23 Plus. Sprawdzamy, czego możemy się po nich spodziewać i jaka specyfikacją techniczną będą mogły się pochwalić.

Samsung Galaxy S23

Ekran

Galaxy S23 został wyposażony w ekran AMOLED o wielkości 6,1" i rozdzielczości 1080 x 2340 px. Będzie on wspierał dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie 48-120 Hz. Wyświetlacz został pokryty nowym szkłem hartowanym Gorilla Glass Victus 2, które ma oferować jeszcze lepsza ochronę przed zarysowaniami oraz pęknięciami od poprzedniego wariantu.

Zobacz również:

Ekran jest też wyposażony w tryb dostosowania obrazu Vision Booster, który uzależnia kolory ekranu od warunków oświetleniowych, w których go używamy.

Aparat

Największa zmiana w Galaxy S23 będzie z pewnością główny aparat telefonu. Galaxy S23 ma dostać aparat główny 50 MP, który powinien świetnie dawać sobie radę w gorszym świetle. Dodatkowo otrzymał on zupełnie nowy algorytm, który powinien robić jeszcze lepsze zdjęcia. Do tego dojdzie jeszcze aparat szerokokątny z matrycą 12 MP oraz obiektyw telephoto 3x 10 MP. Kamerka selfie ma z kolei 12 MP i może robić zdjęcia w formacie Super HDR.

Procesor i podzespoły

Za sprawne działanie nowego telefonu odpowiadał będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB pamięci RAM LPDDR5X. Dodatkowo do dyspozycji użytkowania będą warianty z 128 i 256 GB pamięci wewnętrznej.

Bateria

Bateria nowego smartfona osiągnie wielkość 3900 mAh. Będziemy mogli ładować ją przewodowo ładowarką o mocy 25 W oraz bezprzewodowo z mocą 10 W.

Wygląd

Nowy flagowiec Samsunga ma wymiary 146.30 x 70.90 x 7.60 mm. Największą różnicą w porównaniu do poprzedniej wersji będą zdecydowanie plecki oraz moduł kamery, który tym razem składa się z trzech oddzielnych obiektywów aparatów bez żadnej łączącej je wyspy. Możemy tez liczyć na płaski ekran telefonu i lekko zaokrąglone ramki.

Każdy z tych telefonów kupimy w jednej z czterech wersji kolorystycznych:

Czarny

Kremowy

Zielony

Fioletowy

Samsung Galaxy S23 Plus

Ekran

Galaxy S23 został wyposażony w ekran AMOLED o wielkości 6,6" i rozdzielczości 1080 x 2340 px. Będzie on wspierał dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie 48-120 Hz. Wyświetlacz został pokryty nowym szkłem hartowanym Gorilla Glass Victus 2, które ma oferować jeszcze lepsza ochronę przed zarysowaniami oraz pęknięciami od poprzedniego wariantu.

Aparat

Największa zmiana w Galaxy S23 Plus będzie z pewnością główny aparat telefonu. Galaxy S23 ma dostać aparat główny 50 MP, który powinien świetnie dawać sobie radę w gorszym świetle dzięki nowym algorytmom i SI. Do tego dojdzie jeszcze aparat szerokokątny z matrycą 12 MP oraz obiektyw telephoto 3x 10 MP. Z kolei przednia kamerka to matryca 12 MP, od teraz wspierająca HDR.

Procesor i podzespoły

Za sprawne działanie nowego telefonu odpowiadał będzie procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 wraz z 8 GB pamięci RAM LPDDR5X. Dodatkowo do dyspozycji użytkowania będą warianty z 256 i 512 GB pamięci wewnętrznej.

Bateria

Bateria nowego smartfona osiągnie wielkość 4700 mAh. Będziemy mogli ładować ją przewodowo ładowarką o mocy 25 W oraz bezprzewodowo z mocą 10 W.

Wygląd

Nowy flagowiec Samsunga ma wymiary 157.80 x 76.20 x 7.60 mm. Tak jak w mniejszym wariancie, największą różnicą w porównaniu do poprzedniej wersji będą zdecydowanie plecki oraz moduł kamery, który tym razem składa się z trzech oddzielnych obiektywów aparatów bez żadnej łączącej je wyspy. Możemy tez liczyć na płaski ekran telefonu i lekko zaokrąglone ramki.

Każdy z tych telefonów kupimy w jednej z czterech wersji kolorystycznych:

Czarny

Kremowy

Zielony

Fioletowy

Jeśli jesteście zainteresowani kupnem nowych telefonów, tutaj piszemy więcej o ich cenach i dostępności.