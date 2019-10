Samsung Galaxy S8, S8+ oraz Note 8 z najnowszymi październikowymi poprawkami

Samsung na poważnie wziął się za szybkie i terminowe aktualizowanie starszych flagowców.

Dwa dni temu pisaliśmy o Samsungu Galaxy S7, który otrzymał aktualizację wprowadzającą najnowsze poprawki bezpieczeństwa datowane na początek października 2019 roku. Co ciekawe taka sama aktualizacja nie została udostępniona dla flagowych modeli z 2017 roku czyli Samsungów Galaxy S8, S8+ oraz Note 8. Na szczęście taki stan rzeczy nie trwał długo, a Samsung rozpoczął już wdrażanie najnowszej aktualizacji.

Źródło: Samsung

Odblokowane Samsungi Galaxy S8, S8+ oraz Note 8 zakupione w wolnej dystrybucji na terenie Stanów Zjednoczonych zgłaszają dostępność nowej aktualizacji. Oprogramowanie wprowadza poprawki zabezpieczeń z października 2019 roku. W dzienniku zmian nie ma żadnych dodatkowych informacji.

Najnowsze pakiety oprogramowania układowego dla Samsunga Galaxy S8, S8+ oraz Note 8 oznaczone są odpowiednimi numerami kompilacji G950U1UES6DSJ1, G955U1UES6DSJ1 i N950U1UES6DSI3. Należy pamiętać, że urządzenia sprzedawane w Stanach Zjednoczonych to wersje wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon 835, ale wiemy także, że oprogramowanie pojawiło się na Galaxy S8 SM-G950F czyli wersji z autorskim chipem Exynos, która sprzedawana była w Polsce. Update został udostępniony wczoraj wieczorem w Argentynie, Kolumbii, Panamie oraz Austrii, Słowacji i Czechach.

Październikowa poprawka zabezpieczeń znajduje się już na części urządzeń i systematycznie będzie udostępniania na kolejnych smartfonach, ale w chwili obecnej nie wydaje się, aby poprawka ta łatała lukę w zabezpieczeniach SVE, która została wykrywa między innymi w Galaxy S8. Zostanie ona załatana prawdopodobnie dopiero w przyszłym miesiącu.

Z jednej strony Samsunga należy pochwalić za rewelacyjną postawę w stosunku do obsługi użytkowników i terminowe wydawanie aktualizacji zabezpieczeń, ale z drugiej strony flagowe urządzenia z 2017 roku prawdopodobnie nie dostaną aktualizacji do Android'a 10 i One UI 2.0. Nie jest to komfortowa sytuacja dla wszystkich użytkowników, którzy dwa lata temu zapłacili za smartfona prawie 4000 zł. Przypominamy, że podobnie wycenione smartfony od Apple oferują wsparcie dla najnowszych wersji oprogramowania przez co najmniej 5 lat.

Źródło: sammobile