Samsung Galaxy S8 bez comiesięcznych poprawek zabezpieczeń!

Flagowe Samsungi Galaxy S8 z 2017 roku otrzymają poprawki zabezpieczeń raz na kwartał.

Samsung zaprezentował niedawno flagowe modele z rodziny Galaxy S20. Przez nieco ponad dwa miesiące Koreańczycy dostarczali aktualizacje do swoich flagowców produkowanych od 2017 do 2020 roku. Co ważne najnowsze poprawki zabezpieczeń otrzymywał jeszcze Samsung Galaxy S7 z 2016 roku, ale urządzenie to zostało już usunięte z biuletynu.

Źródło: pcworld.com

Okazuje się, że Samsung oferuje lepsze wsparcie, niż samo Google, a na dodatek niejednokrotnie posiadacze flagowych modeli Galaxy jako pierwsi otrzymywali najnowsze poprawki zabezpieczeń jeszcze przed ich premierą.

Idealnym przykładem długo wspieranego smartfona był Samsung Galaxy S8. Flagowy model z 2017 roku otrzymał dwie duże aktualizacje rozwojowe oraz do dziś otrzymywał comiesięczne aktualizacje zabezpieczeń. Aktualnie Samsung Galaxy S8 może pochwalić się obecnością poprawek z 1 kwietnia 2020 roku.

Niestety nieco wcześniej, niż przewidywaliśmy Samsung poinformował, że nie będzie już udostępniać comiesięcznych poprawek zabezpieczeń. Od teraz Samsungi Galaxy S8 otrzymają aktualizację zabezpieczeń raz na kwartał. Oznacza to, że zamiast 12 aktualizacji w roku pojawią się zaledwie 4.

Samsung Galaxy S8 zajmuje miejsce Samsunga Galaxy S7, który do tej pory był jedynym flagowcem koreańskiego producenta z aktualizacjami poprawek zabezpieczeń udostępnianymi co kwartał.

Patrząc na historię aktualizacji poprzednich modeli Samsunga Galaxy S, a w szczególności modelu Galaxy S7 możemy uspokoić posiadaczy Galaxy S8. Smartfony te jeszcze przez około rok otrzymywać będą poprawki zabezpieczeń. Jedyną różnicą będzie mniejsza częstotliwość wydawanych aktualizacji.

Na pocieszenie możemy dodać, że konkurencji Samsunga Galaxy S8 - Xperia XZ Premium i Xiaomi Mi 6 posiadają poprawki odpowiednio z czerwca i września 2019 roku.

Co ciekawe na liście urządzeń kwalifikujących się do comiesięcznych poprawek zabezpieczeń nadal znajduje się Galaxy Note 8 - brat bliźniak Galaxy S8 z większym ekranem i rysikiem S-Pen. Urządzenie to powinno trafić na listę kwartalnych poprawek zabezpieczeń po wakacjach 2020 roku.

Sprawdź, ile kosztuje Samsung Galaxy S20.

Źródło: droid-life.com