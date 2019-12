Samsung Galaxy S8 dostaje listopadowe poprawki zabezpieczeń

Koreańczycy udostępnili nową aktualizację dla dwuletniego flagowca. Zamiast Androida 10 listopadowe poprawki zabezpieczeń.

Model Galaxy S8 otworzył nowy rozdział w historii Samsunga. W przeciwieństwie do poprzednich urządzeń producent skupił się nie na podzespołach (wydajność wzrosła o około 10-15 procent względem Galaxy S7), ale na zupełnie nowym designie i ciekawych funkcjach. Dzięki temu Galaxy S8 zadebiutował z ekranem Infinity Display o proporcjach 18,5:9, czytnikiem linii papilarnych na pleckach, portem USB Typu C oraz skanerem tęczówki oka.

Galaxy S8 zaliczył bardzo udany debiut rynkowy. Urządzenie dostępne jest w sprzedaży od ponad dwóch lat i nadal cieszy się sporym zainteresowaniem. Dodatkowo za sprawą innowacyjnego, jak na 2017 roku wyglądu, Galaxy S8 nawet dziś wyglada dobrze i nie odstaje znacznie od nowszych urządzeń.

Niestety czas leci nieubłaganie i pomimo obecności wydajnego procesora Exynos 8895, 4 GB pamięci operacyjnej RAM w standardzie LPDDR4X i szybkiej wbudowanej pamięci masowej UFS 2.1 Galaxy S8 nie otrzyma aktualizacji do Androida 10. Samsung oficjalnie ogłosił, że Galaxy S8, który jest obecnie najpopularniejszym w Stanach Zjednoczonych smartfonem z Androidem nie otrzyma aktualizacji do Androida 10 i nakładki One UI 2.0. Urządzenie już na zawsze pozostanie pod kontrolą Androida 9.0 Pie z One UI 1.0.

Na szczęście fakt, że Galaxy S8 nie otrzyma Androida 10 nie spowodował, że Samsung zapomniał o swoim dwu i pół letnim flagowcu. Egzemplarze z wolnej dystrybucji (XEO) otrzymały właśnie kolejną aktualizację. Paczka waży nieco ponad 600 MB i wprowadza listopadowe poprawki zabezpieczeń. Trochę szkoda, że Samsung nie zdecydował się na udostępnienie grudniowych poprawek zabezpieczeń, ale ważne, że posiadacze dwuletniego flagowca nadal mogą liczyć na nowe poprawki. W świecie Apple smartfony otrzymują aktualizacje przez 4-5 lat, ale w przypadku Androida sprawa jest dużo bardziej złożona.

Udostępnione oprogramowanie to już 31 aktualizacja Samsunga Galaxy S8. Przypominamy, że urządzenie zadebiutowało z Androidem 7.0 i nakładką Samsung Experience na pokładzie. Z czasem pojawiła się aktualizacja do Androida 8.0 Oreo i Samsung Experience 8.5, a w lutym tego roku urządzenie otrzymało ostatnią dużą aktualizacje - do Androida 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0.