Samsung Galaxy S8 i S8+ otrzymują system Android 9 Pie

Samsung rozpoczął dostarczanie systemu Android 9.0 Pie do smartfonów Samsung Galaxy S8 i S8+. Oto, jakich nowości można się spodziewać.

Aktualizacja urządzeń Samsung Galaxy S8 i Samsung Galaxy S8+ waży dokładnie 1620 MB, więc polecamy pobierać ją, korzystając z domowego rutera. Aktualizację można otrzymać z automatu lub poprzez menu - w ustawieniach należy wybrać aktualizację systemu. Android 9 Pie aktualizuje firmware, wprowadza także łatki bezpieczeństwa. Jednak co najbardziej widoczne dla użytkownika, to aktualizacja interfejsu One interface (One UI) - dzięki czemu wszystko wygląda świeżo i bardziej elegancko. A w praktyce? Zmieniono rozlokowanie ikonek i napisów, co ma umożliwić użytkownikowi lepsze skupienie się na wykonywanych czynnościach, a elementy interaktywne przeniesiono na dół wyświetlacza, aby ułatwić do nich dostęp. Wprowadzono tryb nocny, który ma zmniejszyć zmęczenie oczy.

One UI umożliwia odpowiadanie na powiadomienia w ich okienku, są w nich wyświetlane także miniaturki. Klawiatura również otrzymała aktualizację - od teraz są dla niej dostępne emoji Unicode 11.0. Nowa funkcja umożliwia dopasowanie koloru klawiatury do otaczającego ją tła, pojawia się funkcja przesuwania jej oraz nowe ustawienia transparentności. Klawiatura ma domyślnie ustawioną wydajność tak, aby pracowała w trybie oszczędzania energii.

Always On Display - udostępniono nowe style, a także opcję wyświetlania kalendarza, dodano informację o przewidywanym czasie ładowania smartfona (uruchamia się samoczynnie podczas ładowania), a także opcję pokazywania ekranu przez 30 sekund po jednokrotnym dotknięciu.

Menu - zostało przebudowane, aby łatwiej znaleźć pożądane ustawienia

Samsung DeX - można używać telefonu gdy DeX wyświetla się na monitorze lub TV, obsługiwane są adaptery HDMI bez konieczności posiadania stacji

Bixby - całkowicie odświeżone, z mnóstwem nowości i poprawek. Przeciągając palcem w lewo na ekranie głównym Bixby, wyświetla się najnowsze elementy oraz wspierane aplikacje. W ustawieniach można wybrać, jaką akcję wykona po naciśnięciu raz i dwa razy.

Telefon - można sortować historię połączeń przychodzących i wychodzących, zwiększono ilość zapamiętywanych do 2000 (poprzednio: 500)

Kontakty - nowe menu pozwala na łatwiejsze zarządzenie kontaktami z różnych kont

Aparat - nowe narzędzie optymalizujące kolory

Galeria - dodano narzędzie edycyjne Photo Editor Pro

Pliki - nowe narzędzie do analizy zajmowanego miejsca pozwala monitorować wykorzystanie przestrzeni. Na ekranie głównym Dokumentów można ukrywać lub pokazywać elementy.

Samsung Health - dzienne podsumowanie wyświetla się w panelu powiadomień.

W niedalekiej przyszłości ma dojść jeszcze kilka usprawnień, m.in. obsługa plików HEIF i funkcja aktywująca automatycznie telefon, gdy się go podnosi.