Samsung Galaxy S8 jednak bez Androida 10 i One UI 2.0

Samsung zaprezentował mapę drogową aktualizacji swoich smartfonów do Androida 10. Niestety Galaxy S8 nie został uwzględniony.

Samsung Galaxy S8 podczas swojej premiery na początku 2017 roku był jednym z najbardziej innowacyjnych smartfonów na rynku. Koreańczycy wprowadzając ten model przenieśli się o kilka lat do przodu. Galaxy S8 zaoferował ekran Infinity Display o proporcjach 18,5:9, nowy design, skaner tęczówki oka, przycisk home wbudowany w ekran, a także wiele nowości w oprogramowaniu Samsung Experience, które zastąpiło owianą złą sławą nakładkę TouchWiz.

Źródło: samsung.com

Koreańczycy wyposażyli Galaxy S8 w najnowsze i najwydajniejsze dostępne na moment premiery podzespoły, dzięki czemu nawet dziś S8'ka jest wydajniejsza od wielu średniaków. W środku znalazł się ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 835 (rynek USA) lub autorski Exynos 8895 (rynek międzynarodowy). Procesor wspierany był przez 4 GB pamięci operacyjnej LPDDR4X oraz 64 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.1. Nie zabrakło również charakterystycznego dla Samsunga ekranu Super Amoled o rozdzielczości QHD.

Urządzenie zadebiutowało na rynku wraz z Androidem 7.0 na pokładzie, który ukryty był pod nakładką Samsung Experience. Po niecałym roku od premiery w lutym 2018 roku urządzenie zaktualizowano do Androida 8.0 Oreo z nakładką Samsung Experience 8.5. Pod koniec pierwszego kwartału 2019 roku smartfon otrzymał aktualizację do Androida 9.0 Pie z One UI 1.0. W tym miejscu historia zatacza koła. Flagowce Samsunga od wielu lat otrzymują dwie duże aktualizacje - w przypadku S8'ki z Androida 7.0 Nougat do 8.0 Oreo oraz 9.0 Pie, a później jedynie poprawki zabezpieczeń przez jakiś czas. Urządzenie pracuje obecnie pod kontrolą Androida 9.0 Pie z One UI 1.0 i poprawkami zabezpieczeń z października 2019 roku.

Mimo ponad dwóch lat na rynku Galaxy S8 to nadal bardzo ciekawy smartfon. Sam producent sprzedawał go przez około dwa lata od premiery. W pewnym momencie w internecie pojawiły się wpisy sugerujące, że Galaxy S8 otrzyma aktualizację do Androida 10 z One UI 2.0. Informacja ta została nawet potwierdzona przez obsługę klienta Samsunga. Sytuacja była bardzo rozwojowa, a my byliśmy sceptyczni. Niestety nasze obawy się potwierdziły. Samsung nie zamierza aktualizować Galaxy S8 do Androida 10. W sieci pojawiła się właśnie pełna mapa drogowa, która nie przewiduje zaktualizowania Galaxy S8 do najnowszego systemu od Google.

To trochę smutne, że Android nadal cierpi na znaczną fragmentacje, a producenci nawet flagowych urządzeń porzucają wsparcie po dwóch latach. Kupując telefon za 3599 zł można oczekiwać więcej. Nie sposób nie odwołać się tu do Apple. Konkurencyjny dla Galaxy S8 iPhone 7, który zadebiutował w 2016 roku pracuje obecnie pod kontrolą iOS 13 i nadal otrzymuje wszystkie najnowsze aktualizacje. Mało tego będzie je dostawał jeszcze przez około 2 lata. Przypominamy, że w momencie premiery podstawowa wersja iPhone'a 7 był tańsza od Galaxy S8 o 250 zł.