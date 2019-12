Samsung Galaxy S8 w końcu z listopadowymi poprawkami zabezpieczeń

Ostatnie miesiące nie były najszczęśliwsze dla posiadaczy Galaxy S8.

Samsung Galaxy S8 to jedno z najbardziej przełomowych urządzeń koreańskiego producenta. W 2017 roku Samsung całkowicie zerwał z dotychczasowym designem i wprowadził zupełnie nowy model z ekranem Infinity Display, skanerem tęczówki oka oraz wieloma innymi ulepszeniami. Projektując swojego flagowca producent skupił się głównie na wyglądzie i aparatach, a podzespoły w dużej mierze pozostały niemalże identyczne, jak w starszym Galaxy S7.

Niestety dwuletni smartfon Samsunga, który nadal jest jednym z najpopularniejszych urządzeń z Androidem w Stanach Zjednoczonych nie otrzyma aktualizacji do Androida 10 oraz One UI 2.0. Po dwóch i pół roku na rynku i dwóch dużych aktualizacjach z Androida 7.0 Nougat i Samsung Experience 8 do Androida 8.0 Oreo z Samsung Experience 8.5 oraz do Androida 9.0 Pie z One UI 1.0 Samsung kończy powoli wsparcie dla tego modelu.

Stopniowe ucinanie wsparcia jest już widoczne. Samsungi Galaxy S8 podobnie, jak nowsze modele Galaxy S9 oraz Galaxy S10 regularnie co miesiąc otrzymywały aktualizacje zabezpieczeń, z których słynie Samsung. Niestety producent ostatnio zapomniał o swoim jakże popularnym flagowcu sprzed dwóch lat, a wszystkie modele nadal posiadają oprogramowanie z poprawkami datowanymi na 1 października 2019 roku.

Na szczęście Koreańczycy w końcu opublikowali niewielką aktualizacje wprowadzającą listopadowe poprawki zabezpieczeń. Lepiej późno, niż wcale, ponieważ uaktualnienie łatwa dwie poważne luki.

Samsung Galaxy S8 zawsze otrzymywał aktualizacje co miesiąc. Niestety obecnie się to zmieniło. Ostatnia aktualizacja została wprowadzona w październiku i zawierała październikowe poprawki zabezpieczeń. Obecnie dystrybuowana poprawka posiada zabezpieczenia z listopada mimo, iż Samsung wprowadził ją w grudniu. Oznacza to, że nastąpiło miesięczne opóźnienie, co jasno wskazuje, że aktualizacja starszego flagowca, który na dodatek nie wspiera Project Treble jest dla Samsunga coraz mniej priorytetowa.

Najnowsze oprogramowanie o numerze komplikacji G950FXXU6DSK9 dla Galaxy S8 i G955FXXU6DSK9 dla Galaxy S8 Plus waży nieco mniej, niż 600 MB i wprowadza poprawki zabezpieczeń z listopada 2019 roku. Samsung nie przewidział żadnych nowych funkcji, lub ulepszeń.

Dlaczego listopadowa poprawka zabezpieczeń jest taka ważna? Zawiera ona dwa zasadnicze ulepszenia. Pierwsze z nich dotyczy systemu Android, który podatny był na atak. Druga poprawka łata problem, z którym borykały się jedynie urządzenia Samsunga. Obie luki zostały zakwalifikowane jako krytyczne, ponieważ pozwalały przejąć kontrolę nad urządzeniem. Galaxy S8 z najnowszą aktualizacją nie jest na nie podatny.

Przy okazji poprawiono także sterowniki modułu Wi-Fi znajdującego się w urządzenia z autorskim procesorem Samsung Exynos 8895.

W chwili obecnej aktualizacja nie jest jeszcze dostępna na polskich Samsungach Galaxy S8.

