Samsung Galaxy S8 z dwiema aktualizacjami w ciągu trzech dni

Samsung zabrał się za udostępnianie zaległych poprawek na swojego dwuletniego flagowca.

Wiemy już na pewno, że Samsung Galaxy S8 nie otrzyma oficjalnej aktualizacji do Androida 10. Na początku było z tym niemałe zamieszanie. Co chwilę w sieci pojawiały się sprzeczne informacje co do dostępności aktualizacji. Wszelkie plotki uciął sam producent, który udostępnił mapę drogową aktualizacji do Androida 10, na której niestety brakuje Samsunga Galaxy S8 oraz jego większego brata Galaxy S8+. Co ciekawe przed wydaniem oficjalnego komunikatu obsługa techniczna Samsunga twierdziła, że urządzenie zostanie zaktualizowane do Androida 10 i nakładki One UI 2.0. Nie pomógł również fakt, że Galaxy S8 jest najpopularniejszym smartfonem z Androidem w USA.

Fakt, że Galaxy S8 nie dostatnie aktualizacji do najnowszej wersji zielonego robota nie oznacza jednak, że Samsung zupełnie zapomniał o swoim urządzeniu. Wielu producentów nie udostępnia aktualizacji zabezpieczeń dla smartfonów, które nie otrzymają nowszej wersji systemu Androida. Na szczęście Koreańczycy do nich nie należą.

Samsung Galaxy S8 po trzech dniach otrzymał kolejną aktualizacje. Przypominamy, że 17 grudnia 2019 roku udostępniona została 31 aktualizacja oprogramowania dla tego urządzenia, która wprowadziła listopadowe poprawki zabezpieczeń. Byliśmy wtedy jednocześnie zadowoleni i rozczarowani. Z jednej strony cieszyliśmy się, że Galaxy S8 nadal jest aktualizowany, a z drugiej byliśmy nieco zawiedzeni, że urządzenie otrzymało poprawki z listopada w połowie grudnia.

Smartfony Galaxy S8 z polskiej dystrybucji (XEO) otrzymały właśnie kolejną aktualizację, która wprowadza grudniowe poprawki zabezpieczeń. Okazało się, że Samsung znacząco przesunął w Polsce listopadową aktualizacje, która w innych krajach pojawiła się około miesiąca wcześniej. Z kolei grudniowe łatki zostały udostępnione tak, jak dotychczas - w połowie miesiąca. Spowodowało to nawarstwienie się aktualizacji. Najnowsze oprogramowanie posiada numer kompilacji G950FXXS6DSL2 i waży 426,18 MB.

Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji Samsung Galaxy S8 pracuje pod kontrolą Androida 9.0 Pie z nakładką One UI 1.0 i poprawkami zabezpieczeń z 1 grudnia 2019 roku.