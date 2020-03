Samsung Galaxy S8 z najnowszymi poprawkami zabezpieczeń!

Koreańczycy udostępnili poprawki zabezpieczeń z 1 marca 2020 roku na swojego trzyletniego smartfona.

Aż trudno uwierzyć, że Samsung Galaxy S8 ma już ponad trzy lata. Na szczęście klienci, którzy w 2017 roku wybrali Samsung i zainwestowali co najmniej 3499 zł w nowy telefon do dziś nie muszą martwić się o brak aktualizacji. Oczywiście wielokrotnie informowaliśmy, że Samsung niestety nie zdecydował się na zaktualizowanie Galaxy S8/S8+ oraz Galaxy Note 8 do Androida 10 z nakładką One UI 2.0, ale Koreańczycy w dalszym ciągu udostępniają comiesięczne aktualizacje oprogramowania, które podnoszą poziom bezpieczeństwa urządzenia.

Źródło: pcworld.com

Nasz redakcyjny Samsung Galaxy S8 z polskiej dystrybucji (kod CSC: XEO) poinformował o dostępności nowej aktualizacji. Oprogramowanie posiada numer kompilacji G950FXXS8DTC1 dla Galaxy S8 oraz G955FXXS8DTC1 dla większego modelu Galaxy S8+.

Najnowsze oprogramowanie układowe podobnie jak kilka poprzednich nie wprowadza żadnych nowych funkcji. Samsung w oficjalnym dzienniku zmian informuje że "Poprawiono stopień zabezpieczenia urządzenia". Wprowadzono również inne poprawki mające na celu zwiększenie wydajności urządzenia.

Oprogramowanie waży 425,91 MB i wprowadza poprawki zabezpieczeń datowane na 1 marca 2020 roku. Poprawka wprowadza 23 udoskonalenia wydane przez Google oraz kolejne 25 poprawek, które zostały stworzone przez Samsunga i dotyczą jedynie urządzeń pracujących pod kontrolą Androida z autorską nakładką One UI.

Znaczna część poprawek wiąże się z załataniem luk bezpieczeństwa w procesorach Samsung Exynos, które znajdują się między innymi w Samsungach Galaxy S8 i Galaxy Note 8. Ponadto wprowadzono zmianę, która powoduje, że po kilkukrotnym wprowadzeniu błędnego kodu PIN powiadomienia znikają z ekranu blokady.

Źródło: galaxyclub.nl