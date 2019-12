Samsung Galaxy S9/Note 9 - skaner tęczówki oka kompatybilny z Biometric API

Samsung przy okazji kolejnej aktualizacji Androida 10 w wersji beta dodał obsługę biometrycznego API dla skanera tęczówki oka.

Samsung od lat produkuje jedne z najbardziej innowacyjnych smartfonów. To właśnie temu Koreańskiemu producentowi zawdzięczamy tak wielką popularność systemu Android. Samsung jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw mocno zaangażowało się w produkcje wszelkiego rodzaju urządzeń z zielonym robotem na pokładzie, co nie zmieniło się do dnia dzisiejszego.

Niestety czasami jest tak, że niektóre użyteczne funkcje nie pojawiają się w kolejnych generacjach flagowych urządzeń. W przypadku Samsunga mowa o wielokolorowej diodzie powiadomień oraz skanerze tęczówki oka. Samsung w 2019 roku stwierdził że design jest ważniejszy. Konsekwencją tej decyzji jest brak wyżej wymienionych elementów w Samsungach Galaxy S10 oraz Galaxy Note 10. Samsung jest jednym z niewielu producentów, którzy nie ulegli modzie na wielkie wycięcia w ekranie. Urządzenia Galaxy posiadają niewielkie notch'e w kształcie kropli wody lub aparat w ekranie.

Skaner tęczówki oka, którego brakuje w najnowszych flagowcach nadal wykorzystywany jest przez miliony użytkowników, którzy na co dzień korzystają z modeli Galaxy Note 7, Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9. Niestety Galaxy S8 i Galaxy Note 8 nie otrzymają Androida 10, ale w wersji beta najnowszego systemu dla zeszłorocznych flagowców własnie pojawiła się z pozoru nieistotna nowość.

Samsung zaktualizował sterowniki skanera tęczówek oka dla modeli Galaxy S9 i Galaxy Note 9 w najnowszej becie Androida 10 z One UI 2.0. Od teraz zabezpieczenie biometryczne jest kompatybilne z nowym Biometric API od Google'a.

Skaner tęczówki oka zadebiutował na rok przed Face ID i stosowany jest jedynie w urządzeniach Samsunga. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy mogą odblokowywać telefon, korzystać z Samsung Pay oraz Samsung Secure Folder, a także potwierdzać swoją tożsamość w aplikacji Samsunga do przechowywania haseł.

Po wdrożeniu Biometric API dla skanera tęczówek oka użytkownicy Samsungów Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9 będą mogli potwierdzać swoją tożsamość za pomocą tego rozwiązania w znacznie większej ilości aplikacji. Od teraz korzystanie ze skanera tęczówek możliwe będzie chociażby w Google Pay.

Niestety użytkownicy flagowych modeli na 2017 rok prawdopodobnie nie doczekają się tego usprawnienia. Samsung oficjalnie poinformował, że smartfony te nie zostaną zaktualizowane do Androida 10.

