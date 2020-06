Samsung Galaxy S9/S9+ z aktualizacją do One UI 2.1 już w tym tygodniu

Koreańczycy jednak zaktualizują dwuletnie flagowce. Najnowsze oprogramowanie pojawi się jeszcze w tym tygodniu.

Samsung od kilku lat stara się zapewniać jak najlepsze wsparcie dla swoich urządzeń. Powodów do narzekań z pewnością nie powinni mieć posiadacze flagowych smartfonów. Ich urządzenia przez dwa lata otrzymują aktualizacje rozwojowe, a przez kolejne 12 miesięcy comiesięczne poprawki zabezpieczeń.

Na jedną z ostatnich aktualizacji rozwojowych czekają posiadacze Samsungów Galaxy S9, Galaxy S9+ oraz Galaxy Note 9 - flagowych modeli koreańskiego producenta na 2018 rok. Każde z wymienionych urządzeń otrzymało już dwie duże aktualizacje. Smartfony obecnie pracują pod kontrolą Androida 10 z nakładką One UI 2.0.

Samsung kilka tygodni temu potwierdził, że posiadacze najdroższych modeli z 2018 roku otrzymają aktualizację wprowadzającą najnowszą wersję nakładki One UI 2.1 znaną z Galaxy S20.

Najnowsze źródła z oficjalnego forum Samsung Korea wskazują, że proces aktualizacji Samsungów Galaxy S9/Galaxy S9+ do One UI 2.1 może rozpocząć się jeszcze w tym tygodniu. Jeżeli plotki okażą się prawdziwe Samsung wywiąże się z swoich zobowiązań. Producent informował, że nowe oprogramowanie pojawi się w czerwcu 2020 roku.

Nowa wersja nakładki graficznej wprowadzi tryb Pro dla nagrywania filmów w aplikacji Aparat. Rozwiązanie to znikło w 2019 roku razem z aktualizację do Androida 9.0 Pie. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze czy zaimplementowane zostaną wszystkie funkcje fotograficzne z Samsunga Galaxy S20.

Poza zmienioną aplikacją aparatu z obsługą trybu Pro dla nagrywania wideo aktualizacja oprogramowania do One UI 2.1 wprowadzi szereg drobnych zmian. Tradycyjnie już Samsung informuje również o wzroście wydajności. Oprogramowanie z One UI 2.1 dla Samsungów Galaxy S9/Galaxy S9+ zaoferuje czerwcowe poprawki zabezpieczeń.

