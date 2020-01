Samsung Galaxy S9 z Androidem 10 jednak w lutym?

Najnowsza aktualizacja mapy drogowej aktualizacji do Androida 10 wskazuje, że Galaxy S9 zostanie zaktualizowany już w lutym.

Samsung zaktualizował po raz kolejny swoją mapę drogową aktualizacji do Androida 10. Wielokrotnie wspominaliśmy już, że Koreańczycy zamierzają zaktualizować sporą ilość modeli. Co ważne terminy nie są odległe, a do tej pory wszystkie urządzenia otrzymały Androida 10 wcześniej, niż zostało to zaplanowane.

Niestety w zeszłym tygodniu pojawiły się pierwsze problemy. Oprogramowanie oparte na Androidzie 10 otrzymał Samsung Galaxy Note 9 więc oczekiwaliśmy, że stosowna paczka pojawi się również dla Galaxy S9 i Galaxy S9. Tymczasem urządzenia te nadal pozostają w stadium Android 10 Beta, a kolejne kraje aktualizują swoje mapy drogowe i odraczają aktualizację flagowców z 2018 roku.

Samsung pod koniec stycznia 2020 roku po raz kolejny zaktualizował oraz lekko zmodyfikował swoją mapę drogową aktualizacji do Androida 10 oraz nakładki graficznej One UI 2.0. Informowaliśmy już o tym, że niemiecki oddział Samsunga odroczył aktualizację do Androida 10 dla Samsungów z rodziny Galaxy S9 na marzec 2020 roku.

Teraz w sieci pojawiają się zrzuty ekran map drogowych z kolejnego kraju. Wskazują one, że stosowna paczka z Androidem 10 może przybyć nieco wcześniej.

W niektórych krajach użytkownicy donoszą, że aplikacja Samsung Members informuje, że aktualizacja pojawi się jeszcze w styczniu 2020 roku. Raczej tak się nie stanie - do końca miesiąca zostało zaledwie kilka dni, a stabilna wersja oprogramowania nie trafiła jeszcze nawet na urządzenia, które pracują pod kontrolą systemu w wersji Beta.

Samsung w standardowy dla siebie sposób podczas jakichkolwiek problemów z wprowadzaniem aktualizacji nie informuje, jaka jest ich przyczyna. Gdyby nie użytkownicy, którzy zaglądając do aplikacji Samsung Members zauważyli zaktualizowaną mapę drogową nie dowiedzielibyśmy się, że wprowadzenie Androida 10 na Galaxy S9/Galaxy S9+ zostało opóźnione.

Również polska mapa drogowa aktualizacji do Androida 10 została zaktualizowana. Komunikat informuje, że Samsungi Galaxy S9 i Galaxy S9+ z polskiej dystrybucji otrzymają Androida 10 w lutym tego roku.

