Samsung Galaxy S9 z kolejną aktualizacją beta i styczniowymi poprawkami

Koreańczycy teleportują użytkowników Galaxy S9 w przyszłość. Najnowsza aktualizacja Androida 10 w wersji beta wprowadza styczniowe poprawki zabezpieczeń.

Samsung przyszykował prezent świąteczny dla posiadaczy Samsungów Galaxy S9. Urządzenia te po pewnym czasie dołączyły do programu One UI beta i otrzymały właśnie kolejną aktualizację. Przypominamy, że program One UI beta dla tegorocznych flagowców z serii Galaxy S10 i Galaxy Note 10 został zakończony, ponieważ urządzenia te otrzymały już aktualizacje do stabilnych wersji Androida 10.

Źródło: samsung.com

W chwili obecnej Samsung skupia się na dystrybucji oprogramowania na zeszłoroczne modele Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania w wersji beta dla Samsungów Galaxy S9 i Galaxy S9+ wprowadza szereg poprawień i ulepszeń, a także skupia się na poprawie wydajności urządzenia, ale zastanawiająca jest zupełnie inna kwestia. Na prawie dwa tygodnie przed końcem roku Samsungi Galaxy S9 i Galaxy S9+ otrzymują poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2020 roku.

To nie pierwszy raz w historii, kiedy Samsung instaluje na swoich urządzeniach poprawki zabezpieczeń, które wydane zostaną w przeszłości. W chwili obecnej najnowsze Pixel'e 4 od Google otrzymują spóźnioną aktualizację z grudniowymi poprawkami zabezpieczeń, a tymczasem Samsung na swoje zeszłoroczne flagowce udostępnia styczniowe poprawki zabezpieczeń.

Samsungi Galaxy S9 oraz Galaxy Note 9 według oficjalnego harmonogramu powinny otrzymać Androida 10 w styczniu przyszłego roku. Patrząc jednak na sposób dystrybuowania aktualizacji do Androida 10 na urządzenia z serii Galaxy S10 i Galaxy Note 10 możemy spodziewać się, że aktualizacja pojawi się chwilę wcześniej. Fakt ten potwierdza Samsung Galaxy S10, który w Polsce otrzymał już Androida 10, co miało się wydarzyć dopiero na początku przyszłego roku.

Użytkownicy modeli Galaxy S9 oraz Galaxy S9+, którzy uczestniczą w programie beta mogą już pobrać najnowszą aktualizację OTA. Numer oprogramowania to odpowiednio G960FXXU7ZSL9 dla Galaxy S9 oraz G965FXXU7ZSL9 dla większego modelu Galaxy S9+.

Źródło: sammobile.com