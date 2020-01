Samsung Galaxy S9 z kolejną betą Androida 10

Samsung Galaxy S9 otrzymuje aktualizację, przynoszącą Androida w wersji beta, już od dłuższego czasu. Dziś została opublikowana kolejna.

Pierwsza aktualizacja, dzięki której użytkownicy smartfonów Galaxy S9 oraz Galaxy S9+ mogli przetestować wersję beta Android 10 oraz towarzyszącą jej nakładkę One UI 2.0, ukazała się z listopadzie. Od tego czasu co tydzień-dwa wychodzi kolejna, jednak wciąż nie ma stabilnej edycji. Już 20 grudnia użytkownicy otrzymali łatkę wraz ze styczniowymi poprawkami bezpieczeństwa, a drugi tydzień stycznia to następna. Oznacza to, że nie powiodło się naprawienie wszystkich bugów, które zostały wypatrzone. Plik z aktualizacją waży 115MB, a po jego instalacji wprowadzone zostają poprawki do oprogramowania aparatu, a także usprawniają wpisywanie numeru PIN w Samsung Pay i odblokowują możliwość używania danych mobilnych przez wirtualnych operatorów.

Jako pierwsi aktualizację otrzymali już dzisiaj użytkownicy w Indiach, jednak w kolejnych dniach zostanie ona rozprowadzona również do innych regionów świata, w tym Europy. Jak możesz sprawdzić, czy już ją masz? Aby ją otrzymać, musisz być uczestnikiem programu beta. Jeśli jesteś, wejdź w Ustawienia, a następnie dział Aktualizacja oprogramowania. Jeśli łatka jest dostępna - zacznie się jej pobieranie.